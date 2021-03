اگر از یک هوادار واقعی مارول بپرسید، می‌گوید که تونی استارک بدون لباس و زره‌ مخصوصش هنوز هم مرد آهنی است، ولی همزمان با کلی تشریح و تفصیل برایتان توضیح می‌دهد که کدام لباس مرد آهنی را بیشتر از همه دوست دارد و چرا بهترین طراحی و قدرتمندترین زره بین بقیه به حساب می‌آید.

تونی استارک با بازی بی‌نظیر رابرت داونی جونیور لباس‌های متنوع و زیادی برای مرد آهنی طراحی کرده و ساخته است. از نمونه‌های اولیه‌ی لباس مرد آهنی که در سال ۲۰۰۸ و با فیلم جان فاورو دیدیم گرفته تا زره فوق پیشرفته‌ای که در «پایان بازی» به انتقام‌جویان کمک کرد مقابل تانوس بایستند.

تغییرات و به‌ روز رسانی‌هایی که تونی استارک روی لباس‌های مرد آهنی اعمال می‌کند معمولا در پی آسیب‌هایی است که در طول نبرد می‌بینند، و با هرکدام از این به روز رسانی‌ها مولفه‌ای تازه و هیجان‌انگیز به لباس اضافه می‌شود که هم جنبه‌ی هنری دارند و هم جنبه‌ی فنی و کاربردی.

حالا که به نظر می‌رسد سفر تونی استارک در جهان سینمایی مارول به پایان رسیده، بد نیست نگاهی بیندازیم به تمام لباس‌هایی که این نابغه‌ی فداکار و دوست‌داشتنی برای مرد آهنی طراحی کرد و ببینیم کدامشان از همه بهتر و جذاب‌تر از کار در آمده.

۱۲. مدل V در فیلم مرد آهنی ۲ (Iron Man 2)

جان فاورو درباره‌ی تصویری که از تکنولوژی در مرد آهنی ۲ می‌دیدیم گفته بود: «سعی کردیم نسبت به زمانه‌ی خودمان جلوتر باشیم. بعد از ساخت فیلم اول خیلی‌ها به ما می‌گفتند که خیلی از تکنولوژی‌های تصویرشده در فیلم عجیب و تازه است و بعدها متوجه شدیم فیلم‌ها و بازی‌های کامپیوتری زیادی از ایده‌های ما الهام گرفتند. برای همین وقتی به فیلم دوم رسیدیم سعی کردیم چیزهای تازه‌تری رو کنیم و تکنولوژی تصویر شده در داستان را جوری در بیاوریم که انگار مربوط به سال‌های آینده است. اگر صرفا همان چیزهایی را که در فیلم اول دیدیم تکرار می‌کردیم، از زمانه عقب می‌افتادیم. برای همین در فیلم تکنولوژی‌های جدیدی مثل هولوگرام می‌دیدیم که نشان‌دهنده‌ی تغییر اوضاع بود.»

رویکرد فاورو نسبت به تکنولوژی در لباس مرد آهنی هم تأثیر داشت. این مدل برای مواقع ضروری طراحی شده بود و معمولا از آن به عنوان «لباس چمدانی» یاد می‌شود. وقتی ایوان وانکو ملقب به ویپلش یا شلاق (میکی رورک) در پیست اتومبیل‌رانی حمله‌ای ناگهانی به تونی استارک ترتیب داد، کارآمدی و سرعت آماده شدن این لباس به چشم آمد. خود تونی استارک از این لباس با عنوان «فوتبال» یاد می‌کرد، که اشاره داشت به فوتبال هسته‌ای، همان چمدان معروف کدهای سلاح‌‌های هسته‌ای آمریکا که تحویل رؤسای جمهور وقت می‌شود.

در کمیک‌ها، تونی استارک در پیست اتومبیل‌رانی دچار حادثه‌ی رانندگی می‌شود و هپی او را نجات می‌دهد. حادثه‌ای که در فیلم با کمی تفاوت تصویر شده و آن‌طور که می‌بینیم، ویپلش باعث تصادف می‌شود و هپی با آوردن لباس چمدانی برای مرد آهنی او را نجات می‌دهد.

البته تونی استارک در ادامه قابلیت‌های بیشتری به لباس‌هایش اضافه کرد تا حمل و جابه‌جایی آن از همیشه راحت‌تر شود، ولی در آن مقطع این زره پایه‌ای اما موثر که در عرض چند ثانیه بر تن تونی استارک می‌نشست، حسابی برای همه جذاب بود و حس و حال ابزار آلات پیشرفته‌ی جیمز باند را منتقل می‌کرد.

۱۱. مدل XLV در فیلم انتقام‌جویان: عصر اولتران (Avengers: Age Of Ultron)

بعد از اینکه هوش مصنوعی وفادار و همیشه همراه تونی استارک یعنی جارویس به موجودی زنده با نام ویژن (پل بتانی) تبدیل شد و دیگر نمی‌توانست به او کمک کند، یک هوش مصنوعی جدید پا به عرصه گذاشت؛ فرایدِی. فرایدی در صحنه‌ی نبرد پرسروصدای سوکویا در این لباسِ مرد آهنی حضور داشت و فرامین تونی استارک را اجرا می‌کرد.

مدل جدید لباس مرد آهنی تغییرات ظاهری نامحسوسی داشت، از جمله رآکتور روی سینه‌‌اش که حالا شش‌ضلعی شده بود. در کنار این تغییرات ظاهری، تونی استارک در بخش‌های فنی هم پیشرفت‌هایی اعمال کرده بود. مثلا به بخش تسلیحاتی آن نیرویی قدرتمند بخشیده بود که می‌توانست بدنه‌ی ویبرانیومی اولتران را ذوب کند.

۱۰. مدل XLVII در فیلم مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming)

تونی استارک با کمک این لباس، دو بار جان پیتر پارکر را در مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه نجات داد (یکبار از راه دور و بار دیگر شخصا). این اولین باری نبود که می‌دیدیم تونی استارک از راه دور لباس مرد آهنی را کنترل می‌کند، ولی لباسی که در مرد عنکبوتی دیدیم ویژگی‌های جذاب تازه‌ای داشت که تماشایش را لذت‌بخش‌تر می‌کرد. مثل انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ی لباس که به تونی استارک اجازه می‌داد به راحتی آن را از تنش در بیاورد، یا رنگ و ظاهر منحصربه‌فرد آن.

۹. مدل XLII در فیلم مرد آهنی ۳

این لباس مرد آهنی ته‌رنگ طلایی داشت و جلوه‌ی چشم‌نوازی به تصاویر می‌بخشید، ولی چیزی که بیشتر از همه به چشم می‌آمد ویژگی اتوماتش بود، اینکه به صورت خودکار روی بدن جا می‌گرفت و خودش را شکل می‌داد. همچنین در اینجا بود که برای اولین‌ بار کنترل از راه دور لباس مرد آهنی را می‌دیدیم و تونی استارک آن را برای حفاظت از پپر پاتز امتحان کرد. مثل اینکه گویینت پالترو حسابی از پوشیدن لباس مرد آهنی کیف کرده و وقتی قرار بوده صحنه‌ی حمله به مالیبو را فیلم‌برداری کنند، با لباس مرد آهنی جلو پسرش ژست گرفته. پالترو می‌گوید: «به نظر پسرم این ماجرا بهترین اتفاق زندگی‌اش بود. برای همین فکر می‌کنم مرد آهنی به من کمک کرد تا رابطه‌ام را با پسرم بهتر کنم.»

با اینکه تونی استارک در این فیلم چهل و دو لباس برای مرد آهنی طراحی کرد، تنها تعدادی از آن‌ها را می‌پوشد؛ مدل‌های VII، XV، XVI، XXXIII، XL و البته همین XLII. تونی قصد داشت مدل XXII را هم در صحنه‌ی نبرد پایانی بپوشد که شوربختانه یکی از سربازهای دشمن آن را از چنگش در آورد.

طبق طراحی‌های اولیه‌ی فیلم، قرار بوده چهار لباس مرد آهنی دیگر هم در صحنه‌ی «پروتکل پارتی خانگی» حضور داشته باشد، یعنی جایی که با فرمان تونی استارک، تمام لباس‌های مرد آهنی فعال می‌شدند تا به کمکش بیایند. یکی از این لباس‌ها نقره‌ای-طلایی بود و پیشانی کلاهش طرحی نوک‌تیز داشت که گویا نامش را گلوله گذاشته بودند. دو لباس دیگر روی ساعدهایشان سلاح سرد داشتند (یکی شمشیر داشت و دیگری چکش) و احتمالا به این دلیل در فیلم نیامدند که به مدل و استایل مرد آهنی نمی‌خوردند. مدل چهارم و آخری که در فیلم نیامد، رنگ و ظاهری مخصوص استتار در صحرا داشت و قلابی برای آن طراحی کرده بودند تا مرد آهنی با پرتاب آن، به این‌سو و آن‌سو برود، که وجود قلاب با توجه به قابلیت پرواز مرد آهنی بی‌دلیل به نظر می‌رسید.

۸. مدل XLVI در فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War)

تونی استارک این لباس را برای مبارزه با کاپیتان آمریکا و سرباز زمستان طراحی کرده بود و بخش‌های زیادی از آن را بهبود بخشید، از جمله استقامت زره و پیشرفت‌هایی که در بخش تسلیحات آن اعمال کرد و همچنین ویژگی‌های جدیدی که به آن افزوده شد. اما تنها چیزی که در مقابل ضربات سهمگین کاپیتان آمریکا و سپر شکست‌ناپذیر او کارساز آمد، محافظ ضد وابرونیومی بود که جلو آرک رآکتور گذاشته بود.

ولی بخش جذاب این لباس، قابلیت کنار رفتن ماسک و کلاه مرد آهنی بود که به تونی استارک اجازه می‌داد هروقت لازم بود آن را جمع کند و راحت‌تر نفس بکشد.

۷. مدل II در فیلم مرد آهنی ۲

با توجه به اینکه مدل II دومین طراحی تونی استارک برای لباس مرد آهنی بود، چیز خیلی ویژه‌ و قابل اشاره‌ای در آن دیده نمی‌شود (البته به جز رنگ نقره‌ای لباس). اما چیزی که باعث شده این لباس در فهرست ما جای بگیرد، ارتباطش با یکی دیگر از شخصیت‌های جهان سینمایی مارول یعنی جیمز رودز معروف به رودی است. دوست وفادار تونی استارک که در نهایت به ماشین جنگی تبدیل می‌شود.

در مرد آهنی ۲، رودی این لباس را می‌پوشد تا جلو خرابکاری‌های تونی استارک را که حسابی مست کرده بگیرد. اتفاقی که مقدمه‌ی شکل‌گیری ماشین جنگی شد و به خوبی در خاطره‌ی هواداران مارول مانده است.

داستان مرد آهنی ۲ شباهت‌هایی با کمیک‌های «جنگ زره‌ها» دارد که سال ۱۹۹۰ منتظر شد. در این کمیک، مردی به نام کرسان دِویت تونی استارک را متهم می‌کند که طراحی‌های پدر او را دزدیده. کرسان با استفاده از تکنولوژی شرکت مارس، ویروسی به بدن تونی تزریق می‌کند و در نهایت هم لباسی زرهی و عظیم به تنش می‌کند تا با تونی رو در رو شود. جیمز رودز هم به استارک کمک می‌کند تا در نبرد پایانی موفق شود.

در فیلم، به جای دِویت کرسان ایوان وانکو را داریم و جاستین همر هم نقشی شبیه به مالک شرکت مارس در کمیک ایفا می‌کند. همچنین در این کمیک با قابلیت کنترل از راه دور زره مرد آهنی آشنا می‌شویم که در فیلم مرد آهنی ۳ استفاده شد.

۶. مدل I در اولین فیلم مرد آهنی

در بین لحظه‌های ماندگار و دراماتیک مرد آهنی، کمتر صحنه‌ای به پای اولین ظهور تونی استارک در قامت یک رُبات غول‌پیکر می‌رسد. بعد از اینکه تونی استارک با کمک هو یینسن نمونه‌ی اولیه‌ی لباس مرد آهنی را در یک غار می‌سازد و مثل یک قهرمان واقعی از اسارت رها می‌شود و دشمنانش را به وحشت می‌اندازد، تماشاگران لحظه‌ای شگفت‌انگیز و به‌ یاد ‌ماندنی را مقابل چشمان متحیر خود می‌بینند.

به قول کاراکتر جف بریجز در فیلم، این لباس اساسا با ضایعات و خرده‌ریزهای به جا مانده ساخته شد، ولی تمام ویژگی‌های پایه‌ای و حیاتی را داشت؛ زره ضدگلوله، دو شعله‌افکن و موتور جتی که امکان پرواز می‌داد.

طبق گفته‌ی دیوید مریت طراح جلوه‌های ویژه‌ی فیلم، مدل I لباس مرد آهنی سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چیزی بوده که او کار کرده. «اساسا انگار داشتیم سه ماکت و مدل را در یک ماکت می‌ساختیم. چون زیر لباس اصلی مدلی کوچک‌تر ساخته بودیم که رویش زره‌ قرار می‌گرفت. تیم طراحی دیجیتال فیلم این زره‌های روکش را طراحی کردند و من بهشان گفتم باید این لایه را روی چیزی قرار دهیم تا سایزش قابل تغییر باشد. پس آن‌ها هم قالبی طراحی کردند و این زره را رویش گذاشتند. بعد گفتم باید این قطعات را روی یک بدن قرار دهیم تا از هم نپاشند. بعد مجبور شدند یک مدل از بدن انسان طراحی کنند که زیر همه‌ی این‌ها قرار می‌گرفت.»

مراحل آخر جایی بود که همه چیز را کنار هم می‌گذاشتند. قطعات زرهی را خم می‌کردند و لایه‌ای از اپوکسی رویش می‌زدند و موادی شیمیایی هم برای راحتی و انعطاف لباس به کار می‌بردند. بعد تمام این قطعات را روی قالب اصلی می‌گذاشتند و ساعت‌ها تنظیمش می‌کردند تا اندازه‌ی بدن مایک جاستیس، کسی که لباس را می‌پوشید، باشد و اذیتش نکند. لباس اولیه‌ی مرد آهنی خیلی زمخت و خشک بود و راحت حرکت نمی‌کرد، ولی همین زمختی بخشی از ماهیت لباس بود. به هر حال باید جوری به نظر می‌رسید که انگار واقعا آن را در یک غار و با کمترین امکانات ساخته‌اند.

۵. مدل III در اولین فیلم مرد آهنی

اولین لباسی که به عنوان لباس رسمی مرد آهنی در فیلم دیدیم، در واقع در پی نقصی فنی طراحی شد. مدل II به طرز خطرناکی دمایش افت می‌کرد و تا حد یخ‌زدگی می‌رفت. تونی استارک این مشکل را با افزودن آلیاژی از طلا و تیتانیوم حل کرد و بعد رنگی قرمز به لباس بخشید و نتیجه‌اش همان چیزی بود که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان عاشقش شدند. تقریبا ۴۵۰ قطعه‌ی مجزا برای ساختن این لباس استفاده شد.

در فیلم ۵ مدل مختلف لباس مرد آهنی را می‌بینیم که همگی از کمیک‌ها الهام گرفته شده‌اند. حرکت‌های مرد آهنی با کمک موشن کپچر به تصویر در آمده و در برخی نماهای اولیه‌ی حضور مرد آهنی با لباس اصلی، خود جان فاورو کارگردان با پوشیدن لباس‌های مخصوص، حرکات لازم برای موشن کپچر را اجرا می‌کرده.

وقتی نوبت به خود رابرت داونی جونیور رسید تا حرکاتش را برای مرد آهنی ثبت کنند، او گاهی وقت‌ها کلاه و بخش‌هایی از زره مرد آهنی را به تن می‌کرد تا حرکت‌هایش طبیعی‌تر و واقعی‌تر به نظر برسد و وزن این قطعات را روی او حس کنیم.

۴. مدل VI در فیلم مرد آهنی ۲

برخی از هواداران مرد آهنی ترجیح می‌دهند آرک رآکتور روی سینه‌ی لباس او مثلثی شکل باشد، و این ظاهری بود که در مرد آهنی ۲ دیدیم. بعد از اینکه تونی استارک آرک رآکتور لباسش را ارتقا داد تا با تولید عنصری جدید او را به کشتن ندهد، فرم و ظاهرش را هم تغییر داد و به صورت مثلثی شکل درش آورد.

پیشرفت‌های این لباس در ظاهرش خلاصه نمی‌شد و آرک رآکتور تازه قدرت تسلیحاتی زره را هم بیشتر می‌کرد.

۳. مدل L در فیلم انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)

لباس جدیدی که در جنگ ابدیت رونمایی شد، از هر لحاظ پیشرفتی چشم‌گیر به حساب می‌آمد. سبک و قابل حمل و انعطاف‌پذیر و سریع. لباسی که در عرض چند ثانیه تمام بدن تونی استارک را در برمی‌گرفت و قابلیت‌های زیادی داشت.

این لباس به صورت فشرده روی سینه‌‌ی تونی استارک قرار داشت و کافی بود ضربه‌ای به آن بزند تا نیروی مهارنشدنی آن را رها کند. همچنین مدل L گزینه‌های تسلیحاتی زیادی در اختیار تونی استارک قرار می‌داد و می‌توانست انواع و اقسام حملات را نثار دشمنانش کند.

این لباس جدید مرد آهنی با الهام از مدل‌هایی ساخته شده که در کمیک‌های متأخر مرد آهنی دیده بودیم. در آنجا هم تونی استارک با استفاده از نانوتکنولوژی لباس‌هایی طراحی کرده بود که به بدنش وصل بود و هر وقت اراده می‌کرد او را می‌پوشاند.

۲. مدل LXXXV در فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame)

این آخرین لباسی بود که تونی استارک برای خودش طراحی کرد و ساخت. علاوه بر تمام به روز رسانی‌ها و پیشرفت‌های مختلف لباس‌های قبلی، آخرین مدل لباس مرد آهنی قابلیتی داشت تا با استفاده از نانوتکنولوژی دستکش نیرومند تانوس را بازسازی کند.

صحنه‌ی پایانی نبرد انتقام‌جویان با تانوس یکی از به‌یاد‌ماندنی‌ترین لحظات جهان سینمایی مارول است که هواداران بی‌شماری را هیجان‌زده و متأثر کرد. تونی استارک بعد از اینکه دستکش تانوس و سنگ‌های ابدیت را در دستان خودش جای داد، برای آخرین بار جمله‌ی معروف «من مرد آهنی هستم» را گفت و تانوس را از هستی ساقط کرد، و البته خودش هم در اثر نیروی سهمگین دستکش و سنگ‌های ابدیت از بین رفت.

۱. مدل XLIV در فیلم انتقام‌جویان: عصر اولتران

لباسی که تونی استارک برای مقابله با هالک ساخت، هیچ شباهتی به دیگر طراحی‌های او نداشت. بقیه‌ی لباس‌های مرد آهنی مخصوص حرکات سریع ساخته شده بود و به تونی این امکان را می‌داد تا فرز و چابک باشد و بدون معطلی حمله کند. ولی این لباس که به «هالک‌ باستر» معروف شده کاملا جریان دیگری داشت.

لباسی بزرگ و مهیب که ضرباتش مناسب هیولایی شکست‌ناپذیر مثل هالک بود و تونی آن را برای زمانی طراحی کرد که هالک یاغی می‌شود و کنترلش دست خودش نیست. مرد آهنی با این زره و لباس در قد و قامت هالک ظاهر می‌شد و به اندازه‌ی او خرابی به بار می‌آورد.

زره هالک باستر سه آرک رآکتور در بخش جلو دارد؛ یکی روی سینه و دو تا هم روی زانوها. همچنین شش آرک رآکتور روی بخش پشتی لباس است؛ چهارتا روی کمر و دوتا هم روی پشت پا.

