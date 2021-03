۱۰ فیلم برتر رابرت داونی جونیور؛ مرد آهنی هالیوود

در این نوشته به بررسی بهترین فیلم‌های رابرت داونی جونیور، بازیگری که در سال‌های اخیر به یکی از مشهورترین و پول‌سازترین ستاره‌های هالیوود تبدیل شده است، می‌پردازیم.

داونی جونیور که بابت هوشمندی‌اش در ایفای نقش‌های مخاطب‌پسند شهرت دارد، از نظر انعطاف خاصش در ایفای نقش‌ها از طیف‌های گوناگون نیز چهره جالب توجهی است؛ می‌توان ادعا کرد این بازیگر یک ستاره همه‌کاره است که در آثار درام یا کمدی حضوری موفق دارد و در اکشن یا فانتزی خوش می‌درخشد.

گرچه با شروع به کار جهان سینمایی مارول و حضور داونی جونیور در فیلم‌های مجموعه‌هایی چون «مرد آهنی» (Iron Man) و «انتقام‌جویان» (The Avengers) نام این بازیگر را بیشتر از گذشته شنیدیم اما سابقه فعالیت بازیگری‌ او به دوران خردسالی و دهه هفتاد میلادی بازمی‌گردد.

داونی جونیور ۵ ساله بود که در فیلم «پوند» (Pound) به کارگردانی پدرش (رابرت داونی سینیور) حضور یافت. او دهه هشتاد میلادی را با حضور در فیلم‌های نوجوانانه برت پک همچون «علوم عجیب» (Weird Science‎) و «کمتر از صفر» (Less Than Zero) پشت سر گذاشت. یکی از جدی‌ترین نقش‌های رابرت داونی جونیور که نسبتا بیشتر از قبل نیز مورد توجه قرار گرفت حضور او در نقش چارلی چاپلین در فیلم «چاپلین» (Chaplin) ساخته سال ۱۹۹۲ بود؛ این بازیگر بابت ایفای نقش چاپلین نامزد دریافت جایزه اسکار و بفتا شد.

داونی جونیور از شرلوک هلمز یک جهان مارولی می‌سازد

البته دهه ۱۹۹۰ برای این ستاره هالیوود چندان بی‌حاشیه سپری نشد؛ او به هرویین و چندین ماده مخدر دیگر اعتیاد پیدا کرد و بارها بازداشت شد. طبیعتا اعتیاد و وقایع مرتبط با آن بر حرفه او به عنوان بازیگر تاثیر گذاشت و باعث شد چند سالی را در نقش‌های حاشیه‌ای‌تر و با حضوری کمرنگ‌تر سپری کند. با این وجود در آغاز قرن بیست و یکم این بازیگر نیز موفق به ترک اعتیاد شد و فعالیت‌های هنری خود را به شکل جدی‌تر پی گرفت.

سه اثر سینمایی «بوس بوس بنگ بنگ» (Kiss Kiss Bang Bang‎)، «زودیاک» (Zodiac) و «تندر استوایی» (Tropic Thunder‎) از شاخص‌ترین فیلم‌های دهه ۲۰۰۰ در کارنامه کاری داونی جونیور بودند؛ او یک بار دیگر برای تندر استوایی نامزد دریافت جایزه اسکار و بفتای بهترین بازیگر نقش مکمل شد. داونی در سال ۲۰۱۰ و بخاطر ایفای نقش شرلوک در فیلم سینمایی «شرلوک هولمز» (Sherlock Holmes) ساخته گای ریچی برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک فیلم موزیکال یا کمدی شد.

در نهایت اما شهرت عالم‌گیر این ستاره هالیوود به شروع فعالیتش در جهان سینمایی مارول و ایفای نقش تونی استارک / مرد آهنی در ۱۰ فیلم این جهان سینمایی مربوط است؛ فعالیت‌هایی که با فیلم مرد آهنی در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و تا سال ۲۰۱۹ و حضور در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) ادامه یافته است.

در ادامه‌ی این مقاله ۱۰ فیلم برتر رابرت داونی جونیور، بازیگر مشهور هالیوود و از چهره‌های برجسته جهان سینمایی مارول را مرور می‌کنیم.

۱۰- چاپلین (Chaplin)

کارگردان : ریچارد اتنبرا

: ریچارد اتنبرا تاریخ اکران : ۱۹۹۲

: ۱۹۹۲ امتیاز متاکریتیک: ۴۷

«چاپلین» فیلم زندگی‌نامه‌ای چارلز اسپنسر چاپلین از هنرمندان برجسته دوران کلاسیک هالیوود و یکی از مشهورترین کمدین‌های تمام تاریخ سینما است. رابرت داونی جونیور در نقش چاپلین از خود نقش‌آفرینی متفاوت و بدیعی به نمایش گذاشته.

فیلم، چاپلین را از دوران کودکی‌اش در خیابان‌های لندن تا تبدیل‌شدنش به یک چهره افسانه‌ای مرحله به مرحله دنبال می‌کند و وقایع میان این دو نقطه را به نمایش می‌گذارد. دوستی و البته روابط عاشقانه چاپلین با سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور هالیوود نیز در این اثر به شکلی عمیق مورد بررسی قرار گرفته. فیلم چاپلین نشان می‌دهد سرچشمه‌های الهام این کمدین موفق برای ساخت آثار مشهوری چون «عصر جدید» (Modern Times) و «دیکتاتور بزرگ» (The Great Dictator) چه بوده است. در عین حال فیلم نشان می‌دهد چطور اتهام هواداری از کمونیسم متوجه چاپلین شد و این اتهام چگونه شرایطی را ایجاد کرد که این هنرپیشه و کارگردان ایالات متحده آمریکا را ترک کند.

گرچه فیلم سینمایی چاپلین در میان آثار منتقدپسند داونی جونیور قرار نگرفت اما بازی او به شکل مجزا مورد توجه قرار گرفت و باعث شد نامزد دریافت جایزه اسکار شود. او تلاش کرد در این نقش ویژگی‌های برجسته و در عین حال نواقص شخصیتی چاپلین را تا حد ممکن به تصویر بکشد؛ سایر بازیگران اثر که از جمله آن‌ها می‌توان به دختر چارلی چاپلین یعنی جرالدین چاپلین اشاره کرد هم در فیلم بازی‌های بسیار قانع‌کننده‌ای نشان داده‌اند و به همین دلیل فیلم تا حد ممکن در سطح بازیگری متوازن شده.

با وجود این ویژگی‌های مثبت، فیلم ریچارد اتنبرا به دلیل برخی بی‌دقتی‌های تاریخی مورد انتقاد قرار گرفت گرچه شخصیت و داستان مربوط به شخص چاپلین از این مشکلات آسیب چندانی ندیده است.

۹- شرلوک هولمز (Sherlock Holmes)

کارگردان : گای ریچی

: گای ریچی تاریخ اکران : ۲۰۰۹

: ۲۰۰۹ امتیاز متاکریتیک: ۵۷

اقتباس گای ریچی از شرلوک هولمز، کارآگاه افسانه‌ای آفریده آرتور کانن دویل با حضور رابرت داونی جونیور جدی‌ترین اقتباس صورت‌گرفته از این شخصیت نبود اما می‌توان ادعا کرد یکی از سرگرم‌کننده‌ترین اقتباس‌ها بود.

در واقع برجسته‌کردن شوخ‌طبعی‌های تیزهوشانه در کنار بی‌تفاوتی نسبت به برخی آداب‌دانی‌های معمول اجتماعی باعث شده شرلوک هولمز با بازی او یک کارآگاه خنده‌دار و دوست‌داشتنی از آب دربیاید. از سوی دیگر واتسن با بازی جود لا نیز کمک کرده تا بی‌قاعدگی‌های خاص رفتار شرلوک تا حدی متوازن شده و فیلم مسیر درستی را طی کند.

گای ریچی که او را بابت چند کمدی جنایی مثل «ضامن، قنداق و دو لوله تفنگ شلیک شده» (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) و «قاپ‌زنی» (Snatch) می‌شناسیم، این بار هم امضای خاص خود را پای اثر ثبت کرده و حضور او به عنوان کارگردان در سبک‌پردازی فیلم ملموس است.

گرچه فیلم‌نامه آنچنان که باید به اسرارآمیزی داستان‌های آرتور کانن دویل نزدیک نشده و در این زمینه خلاقیت چندانی به خرج نمی‌دهد اما کاملا سرگرم‌تان می‌کند و البته پر از صحنه‌های اکشن است.

شرلوک هولمز محصول سال ۲۰۰۹ و دوره‌ای بود که داونی جونیور دوباره فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش را به شکل محسوسی احیا کرده بود و با موفقیت‌های تجاری روندی رو به رشد داشت. این اثر سینمایی نیز که با بودجه ۹۰ میلیون دلاری ساخته شده بود به فروشی بیش از ۵۲۴ میلیون دلار دست یافت تا با فروشی حدودا شش برابر بودجه تولید، این هنرپیشه را به عنوان ستاره‌ای پول‌ساز مطرح کند.

البته کاملا قابل درک است که حذف وجوه و عناصر رازآمیز داستان به نفع اکشن و خشونت و امثال آن که به فیلم جنبه‌های مخاطب‌پسند داده مورد علاقه‌ی همه منتقدان نباشد اما همانطور که اشاره شد در تامین هدفش که جذب مخاطبان بود کاملا موفق عمل کرد.

۸- انتقام‌جویان مارول (Marvel’s The Avengers)

کارگردان : جاس ویدون

: جاس ویدون تاریخ اکران : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ امتیاز متاکریتیک: ۶۹

«انتقام‌جویان ماورل» یکی از بزرگترین و جاه‌طلبانه‌ترین فیلم‌های برگرفته از آثار کمیک‌بوکی تا تاریخ ساختش بود.

در شرایطی که مهره‌های اصلی مجموعه در آثار قبلی جهان سینمایی مارول معرفی شده‌ بودند، فرصت خوبی فراهم شده بود تا فیلمی از گروه انتقام‌جویان ساخته شود. این فیلم سینمایی به نوعی نتیجه‌گیری فاز ۱ جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید. فیلمی که اعضای اصلی انتقام‌جویان را برای مبارزه با لوکی و چیتاوری‌ها کنار هم قرار داد. فاز ۲ پس از جنگ نیویورک آغاز می‌شود. همچنین آشنایی اولیه با سنگ ذهن (Mind Stone) در این قسمت رخ داد.

انتقام‌جویان گروهی از ابرقهرمانان شامل مرد آهنی، ثور، هالک، کاپیتان آمریکا، هاوکی و بیوه سیاه بودند؛ این گروه توسط نیک فری (با بازی ساموئل ال. جکسون) رییس شیلد شکل گرفت؛ فردی که ابرقهرمانان را گردهم آورد تا از جهان دربرابر یک نیروی شرور بسیار قدرتمند حفاظت کند. این ابرقهرمانان باید یاد می‌گرفتند تا تفاوت‌هایشان را بپذیرند، گاهی از خودگذشتگی نشان دهند و با همکاری زمین را از نابودی نجات دهند.

در انتقام‌جویان شاهد حضور همه بازیگرانی بودیم که نقش‌های قبلی‌شان در جهان مارول را دوباره در کنار یکدیگر ایفا می‌کردند. شکل‌گیری گروهی همچون انتقام‌جویان تاثیر خود را در بازی رابرت داونی جونیور به خوبی نشان داد. حال او باید از قالب یک شخصیت خودشیفته و خودمحور خارج می‌شد و به یکی از بازیگران این تیم برجسته تبدیل می‌شد؛ رابرت داونی با تمام توانش سعی کرده این انتقال را در فیلم به نمایش بگذارد و تا حد زیادی نیز موفق عمل کرده است.

به شکل کلی مجموعه انتقام جویان با ساخت این فیلم در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. این فیلم سینمایی در میان آن دسته از فیلم‌های مارول قرار داشت که فروششان به بیش از یک میلیارد دلار رسید. در واقع می‌شود گفت یکی از نقاط قوت واقعی جهان سینمایی مارول انتقام جویان بود که هم کل مجموعه را از نظر مالی تقویت کرد و هم مورد رضایت نسبی منتقدان قرار گرفت. انتقام جویان در زمان اکران خود از نظر تجاری یک فیلم رکوردشکن بود و موفق شد به پرفروش‌ترین اثر سینمایی سال تبدیل شود.

۷- تندر استوایی (Tropic Thunder‎)

کارگردان : بن استیلر

: بن استیلر تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز متاکریتیک: ۷۱

فیلم سینمایی «تندر استوایی» یک کمدی اکشن درباره چند بازیگر است که در حال بازی در یک فیلم جنگی‌اند و در جنگلی که توسط کارتل‌های مواد مخدر کنترل می‌شود گیر افتاده‌اند.

رابرت داونی جونیور در این فیلم نقش یک بازیگر استرالیایی به نام کرک لازاروس را بازی می‌کند، لازاروس قرار است در فیلم جنگی مذکور نقش یک فرد سیاهپوست را بازی کند و به همین دلیل هم نوعی عمل خاص تغییر رنگ پوست داشته و آنقدر در نقش فرو رفته که اساسا تا پایان فیلم‌برداری فقط با لهجه سیاه‌پوست‌ها صحبت می‌کند.

همانطور که اشاره شد فیلم درباره چند بازیگر است؛ به جز بازیگر استرالیایی، بازیگران دیگری همچون یک ستاره پول‌‍ساز آثار اکشن به نام تاگ اسپیدمن (با بازی بن استیلر)، یک بازیگر کمدی معتاد به مواد مخدر به نام جف پورتنوی (با بازی جک بلک) و یک رپر به نام آلپا چینو (با بازی براندن تی. جکسون) نیز در جنگل حضور دارند.

سیاه‌پوست بودن چینو در کنار نقش سیاه‌پوستی که برعهده کرک لازاروس گذاشته شده موقعیت‌های تضادآمیز جالبی را میان این دو بازیگر ایجاد کرده است. به شکل کلی بازیگران گمان می‌کنند کارگردان برای افزودن واقع‌گرایی بیشتر به فیلم آن‌ها را با یکدیگر تنها گذاشته است اما واقعیت آن است که این بازیگران در یک جنگل خطرناک و با حضور افراد کارتل مواد مخدر به حال خود رها شده‌اند.

تندر استوایی یکی از سرگرم‌کننده‌ترین آٍثار سینمایی دهه ۲۰۰۰ است و البته که به دلیل دست‌گذاشتن روی برخی مضامین خاص بسیار پرسروصدا بوده و بخشی از جریان‌های اصطلاحا پیشرو در آمریکا و هالیوود را آزرده‌خاطر کرده است.

نقش‌آفرینی داونی جونیور در این فیلم سینمایی یکی از جذاب‌ترین حضورهای کمیک سینمایی او را رقم زده است.

۶- بوس بوس بنگ بنگ (Kiss Kiss Bang Bang‎)

کارگردان : شین بلک

: شین بلک تاریخ اکران : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ امتیاز متاکریتیک: ۷۲

«بوس بوس بنگ بنگ» اولین فیلم کارنامه کاری شین بلک به عنوان کارگردان، یک کمدی سیاه جنایی است که ادای دینی نسبت به رمان‌های جاسوسی و فیلم‌های کارآگاهی به حساب می‌آید.

رابرت داونی جونیور در این فیلم سینمایی نقش دزدی که حال تبدیل به کارآگاه خصوصی شده را بازی می‌کند؛ مردی که زیر نظر گی پری ون شرایک (با بازی وال کیلمر) کارآموزی می‌کند و بر اثر رشته‌ای از وقایع در شبکه‌ای درهم‌تنیده از فساد و کشتار گرفتار می‌شود. داستان فیلم بوس بوس بنگ بنگ پیچ و خم زیادی دارد و در نهایت به پایانی سیاه و غافلگیرکننده می‌رسد.

این کمدی سیاه بر بازی دو چهره اصلی‌اش یعنی رابرت داونی و وال کیلمر متکی است؛ بازی‌گوشی این دو و برهم‌کنش موفق میان‌شان از جمله عوامل مهمی است که باعث شد فیلم از نظر منتقدان اثر قابل قبولی ارزیابی شود.

داونی در نقش هری لاکهارت به عنوان مردی با نواقص اساسی و متعدد با جهانی بسیار خاکستری ظاهر می‌شود. بازی او در کنار وجوه تاثیرگذار و انسانی‌اش همراه با نوعی جنون، حالت غریزی و البته همراه با نوعی استیصال است.

از سوی دیگر وال کیلمر در نقش مکمل یکی از بامزه‌ترین حضورهای سینمایی دو دهه اخیرش را داشته؛ نقش مردی که رفتارش عجین با خونسردی و اعتماد به نفس بالای یک حرفه‌ای است. حال این تقابل توانسته فضاسازی یکتایی به فیلم ببخشد و باعث شود بوس بوس بنگ بنگ را نه صرفا یک فیلم کلیشه‌ای کارآگاهی دیگر بلکه اثری تیزهوشانه، سرگرم‌کننده و البته یک تریلر حساب‌شده با بازی‌های درخشان در نظر بگیریم.

۵- یک پوینده تاریک (A Scanner Darkly)

کارگردان : ریچارد لینکلیتر

: ریچارد لینکلیتر تاریخ اکران : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ امتیاز متاکریتیک: ۷۳

فیلم «یک پوینده تاریک» که براساس رمانی به همین نام نوشته فیلیپ کی. دیک ساخته شد یک تریلر علمی-تخیلی با بازی کیانو ریوز و رابرت داونی جونیور بود که به شکل دیجیتالی جلوی دوربین رفت و سپس به شیوه‌ای خاص تبدیل به نوعی از انیمیشن شد.

فیلم در آینده‌ای نزدیک و ویران‌شهری می‌گذرد؛ کیانو ریوز در نقش باب آرکتور یک پلیس مخفی است که قصد دارد به گروه‌های تامین‌کننده مواد مخدری به نام «دی» (D) نفوذ کند. این ماده مخدر رایج‌ترین و البته اعتیادآورترین ماده‌ای است که مصرف می‌شود.

آرکتور دو هم‌خانه به نام‌های باریس و لاکمن دارد که نقش‌هایشان را به ترتیب رابرت داونی جونیور و وودی هارلسون بازی می‌کنند. در حالی که این پلیس مخفی در تلاش است تا به هدفش برسد باریس و لاکمن روزها را بی‌هدف و همراه با مکالمه‌های عجیب میان خود سپری می‌کنند. به تدریج شرایط برای آرکتور که در حال نفوذ درون گروه‌های مواد مخدر است پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود.

بازی‌ رابرت داونی جونیور در این فیلم سینمایی رابطه نزدیکی با فرم کلی فیلم دارد؛ تلاش شده تا بازی او و هارلسون تا حد زیادی به وضعیت توهم‌برانگیز فیلم دامن بزند و می‌توان ادعا کرد کارگردان و بازیگران در این امر موفق عمل کرده‌اند.

ترکیب عجیب وقایع و موضوعات در کنار بازی‌های موفق و بداعت تکنیکی، یک پوینده تاریک را در میان آثار موفق کارنامه داونی جونیور قرار داده است.

۴- قاتلین بالفطره (Natural Born Killers)

کارگردان : الیور استون

: الیور استون تاریخ اکران : ۱۹۹۴

: ۱۹۹۴ امتیاز متاکریتیک: ۷۴

فیلم سینمایی «قاتلین بالفطره» بیانگر نگاه درخشان و هزل‌آمیز الیور استون نسبت به تجلیلی بود که از خشونت و قاتلان زنجیره‌ای در فرهنگ پاپ و رسانه‌های آن زمان به عمل می‌آمد اما با این وجود محتوای جنجال‌برانگیز اثر تقریبا در تمام جهان سر و صدا به پا کرد.

داستان فیلم درباره یک زوج عاشق است که قربانی وقایع آسیب‌زا در دوران کودکی و سواستفاده بوده‌اند. آن‌ها به دلیل همین گذشته تلخ و مشکلات روانی در نهایت به قاتلان زنجیره‌ای تبدیل می‌شوند؛ یک زوج کاملا رها از اصول اخلاقی که دست به کشتار و خشونت‌های گسترده می‌زنند.

رابرت داونی جونیور در این اثر سینمایی نقش وین گیل یک گزارشگر استرالیایی پرهیاهو را دارد که این زوج جنایتکار را دنبال می‌کند و این فرایند باعث شهرت پیداکردن خودش و البته قاتل‌ها می‌شود. در واقع شخصیت گیل به نوعی شرارت اصلی مورد نقد در فیلم الیور استون را بازتاب می‌دهد؛ انگشت اشاره استون نه به سوی زوج قاتل فیلم بلکه به سوی رسانه‌ها است.

بهره‌گیری از زوایای دوربین خاص و سبک ویژه فیلم‌برداری، ترکیب صحنه‌های رنگی و سیاه و سفید، فیلترها، انیمیشن، استفاده از جلوه‌های ویژه در کنار موسیقی فیلم که ترکیبی است از آهنگ‌های جذاب و ماندگار، همه و همه به فیلم ارزشی استثنایی بخشیده‌اند.

قاتلین بالفطره در گیشه نیز عملکردی موفقیت‌آمیز داشت، نقدهای خوبی درباره‌اش نوشته شد اما به دلیل سطح خشونتی که در فیلم به نمایش گذاشته شد حرف و حدیث‌های زیادی درباره آن پیش آمد. نسخه اولیه‌ای که از فیلم بیرون آمد از نظر رده‌بندی سنی درجه NC-17 را دریافت کرد؛ یعنی فیلمی صرفا مخصوص بزرگسالان. استون برای آنکه فیلم درجه‌بندی R دریافت کند مجبور شد ۴ دقیقه از فیلم را در تدوین مجدد حذف کند تا خشونت آن را تا حدودی کاهش دهد.

قتل و کشتار، بریده‌شدن اعضای بدن، فواره‌زدن خون، صحنه‌های جنایت، اصابت گلوله به اعضای بدن از جمله سوراخ‌شدن دست، فیلم را به یکی از خشن‌ترین و جنجال‌برانگیزترین آثار همه دوران‌ها تبدیل کرد.

قاتلین بالفطره هنگام عرضه بلافاصله در ایرلند ممنوع شد اما این ممنوعیت مدتی بعد رفع شد. در بریتانیا اکران فیلم به دلیل برخی مصالح با تاخیر حدودا یک ساله روبه‌رو شد چرا که برخی گزارش‌ها ادعا داشتند اکران آن در آمریکا و فرانسه باعث تقلید از قتل‌هایی شده که درون فیلم نمایش داده می‌شوند.

۳- زودیاک (Zodiac)

کارگردان : دیوید فینچر

: دیوید فینچر تاریخ اکران : ۲۰۰۷

: ۲۰۰۷ امتیاز متاکریتیک: ۷۸

فیلم سینمایی «زودیاک» براساس یک کتاب جنایی به همین نام نوشته رابرت گری اسمیت ساخته شده است و پرونده یک قاتل زنجیره‌ای واقعی تحت نام زودیاک قاتل که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا اوایل ۱۹۷۰ دست به قتل‌های زنجیره‌ای می‌زد را بررسی می‌کند.

فیلم فینچر آهسته و آرام پیش می‌رود اما یک فیلم جنایی اسرارآمیز قدرتمند و به شدت پرتنش است. جیک جیلنهال در این فیلم نقش رابرت گری‌اسمیت را برعهده دارد؛ یک کارتونیست سیاسی که برای روزنامه سان‌فرانسیسکو کرونیکل کار می‌کند و گرچه چندان جدی گرفته نمی‌شود اما سعی دارد پیام‌های رمزی زودیاک قاتل را رمزگشایی کند. از سوی دیگر رابرت داونی جونیور نقش گزارشگر جنایی روزنامه پاول ایوری را بازی می‌کند؛ او در کنار گری‌اسمیت در راه حل‌کردن این معمای پیچیده می‌کوشد.

دیوید فینچر با ساخت زودیاک از دید بسیاری از کارشناسان سینمایی یکی از آثار تحسین‌برانگیزش را ارائه داد. گرچه پایان‌بندی زودیاک ممکن است برای برخی از مخاطبان خوشایند نباشد اما با این وجود فیلمی است که در تمام بخش‌های خود هنوز درگیرکننده باقی می‌ماند.

در خط روایی فیلم داستان قتل‌ها هم از زاویه دید کارتونیست و هم از طریق تلاش‌های کارآگاهان پلیس دنبال می‌شود.در نهایت فیلم هم همچون واقعیت با ابهامات بسیاری همراه است و به نظر می‌رسد در روند ساخت زودیاک واقع‌گرایی بر ساخت یک درام معمول ارجح بوده است.

زودیاک فیلمی است نسبتا طولانی با داستانی پرپیچ و خم از تعقیب طولانی و ماراتن‌گونه یک جنایتکار با جزییات فراوان جنایی و قضایی.

داونی جونیور در نقش ایوری که از نقش‌های مکمل فیلم است ابتدا حضور پررنگ‌تری دارد اما در ادامه با رفتن از روزنامه و البته روی‌آوردن به الکل تاثیرات ویرانگر این پرونده بر زندگی‌اش را به شکل عمیقی نمایان می‌کند.

۲- برش‌های کوتاه (Short Cuts)

کارگردان : رابرت آلتمن

: رابرت آلتمن تاریخ اکران : ۱۹۹۳

: ۱۹۹۳ امتیاز متاکریتیک: ۷۹

فیلم سینمایی «برش‌های کوتاه» یک فیلم بدیع و متفاوت با آثار معمول و رایج سینمایی است که گروهی گسترده از بازیگران (شامل ۲۲ بازیگر اصلی) را به خدمت گرفته است.

هر کدام از شخصیت‌ها داستان منحصربه‌فرد خود را دارند که فیلم روایت‌شان می‌کند؛ گرچه داستان این شخصیت‌ها لزوما به هم پیوند نمی‌خورند اما فیلم با این حال از طریق موضوعات مشترک میان این قصه‌ها به تفسیری قدرتمند از زندگی و آسیب‌پذیری‌های آن می‌رسد.

رابرت داونی جونیور در این فیلم نقش بیل بوش را بازی می‌کند؛ یک آرایشگر که به زنش خیانت می‌کند. نقش‌آفرینی داونی در این فیلم بسیار واقع‌گرایانه و باورپذیر است؛ او لجبازی و لذت‌طلبی حداکثری شخصیت بیل را کاملا خوب از کار درآورده.

این شخصیت با وجود نواقص بسیاری که دارد در بخش عمده فیلم نسبت به بسیاری از شخصیت‌های دیگر دچار دردسرهای کمتری می‌شود؛ او در بسیاری از موارد رفتار خونسردی از خود نشان داده و در عمل باعث وخیم‌ترشدن موقعیت سایرین می‌شود. مجموعه این نکات نشان می‌دهد داونی جونیور چه نقش پیچیده‌ای را برعهده داشته و تا چه حد از ایفای آن سربلند بیرون آمده است.

برش‌های کوتاه را باید یکی از منحصربه‌فردترین فیلم‌های دهه نود به حساب آورد؛ فیلمی عمیقا انسانی و احساسات‌برانگیز که مضامین مرکزی خود را در قلب و ذهن مخاطب ته‌نشین می‌کند و مخاطب تا مدت‌ها بعد از تماشاکردنش درگیر تاثیرات دیرپایش خواهد ماند.

۱- مرد آهنی (Iron Man)

کارگردان : جان فاورو

: جان فاورو تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز متاکریتیک: ۷۹

اولین فیلم از مجموعه «مرد آهنی» که در سال ۲۰۰۸ ساخته شد اولین فیلم جهان سینمایی مارول بود. مرد آهنی‌ محبوب‌ترین نقش رابرت داونی جونیور در دوران بازیگری‌اش و یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های هالیوود معاصر است.

این فیلم سینمایی موفقیت غیرمنتظره‌ای را به همراه داشت که با دو دنباله و پس از آن تعداد قابل توجهی از آثار جهان سینمایی مارول پی گرفته شد؛ این فیلم‌های در نهایت به مجموعه‌هایی چون انتقام‌جویان رسید و به شکل کلی تاثیر بسزایی بر روند محبوبیت آثار ابرقهرمانی داشت.

از جمله دلایل کلیدی موفقیت فیلم ایفای نقش درخشان رابرت داونی جونیور در نقش یک میلیونر عیاش به نام تونی استارک بود؛ مردی با نقاط ضعف جدی که به یک ابرقهرمان تبدیل شد.

گرچه بازی داونی جونیور در نقش تونی استارک در قالب فیلم انتقام‌جویان نیز مورد اشاره قرار گرفته اما پویایی‌ درونی هر فیلم، به ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی منجر شده است.

امروز و با گذشت بیش از ۱۰ سال می‌شود عیب و ایرادهای فیلم را بیشتر دید و به آن توجه کرد اما هم از نظر منتقدان و هم از نظر علاقه‌مندان به فیلم‌های مارول این اثر سینمایی یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی مارول در نظر گرفته شد. یک فیلم ابرقهرمانی سرگرم‌کننده، از نظر تجاری موفق با بازی رابرت داونی جونیور و کارگردانی جان فاورو که تقریبا همه را راضی نگه‌داشت و شاید بهترین شروع ممکن برای فیلم‌های جهان سینمایی مارول بود.

فیلم فرار تونی استارک از اسارت در چنگال یک گروه تروریستی، ساخت زره مرد آهنی توسط او و تبدیل‌شدن استارک به یک ابرقهرمان را نشان می‌دهد. همچنین در بخش پایانی این فیلم سینمایی در گفت‌وگو میان نیک فیوری (ساموئل ال. جکسون) و استارک اولین بحث‌ها درباره شکل‌دادن به گروه انتقام‌جویان مطرح می‌شود.

انتخاب داونی جونیور برای ایفای این نقش توسط جان فاورو یک دلیل بزرگ داشت؛ او می‌خواست بازیگری را برای این نقش انتخاب کند که دوراهی شخصیت میان بخش عمومی و خصوصی زندگی‌اش را با گوشت و پوست خود حس کرده باشد؛ داونی برای این مقصود گزینه مناسبی بود چرا که در دوره اعتیادش چنین بحران‌هایی را از نزدیک لحظه به لحظه حس کرده بود.

به هر حال این بازیگر در نقشی که به یک ستاره بسیار بزرگ آثار تجاری مارول تبدیلش کرد، خوش درخشید؛ او نه تنها بازی ماندگاری ارایه داد بلکه سهم بسزایی نیز در رونق فعلی جهان ابرقهرمانی ایفا کرد.

