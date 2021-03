اما استون و ویلم دفو در حال مذاکره برای پیوستن به فیلم «بیچارگان» (Poor Things) به کارگردانی یورگوس لانتیموس هستند.

یورگوس لانتیموس، کارگردان تحسین شده‌ی یونانی نامزد اسکار که با هفت فیلم بلند داستانی‌اش جوایز و افتخارات مهمی مانند جایزه‌ی ویژه هیئت داوران جشنواره‌ی فیلم کن ۲۰۱۵ و جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه از جشنواره‌ی فیلم کن ۲۰۱۷ را از آن خود کرده است، قصد دارد طی ماه‌های آتی فیلم جدیدش را بر اساس رمانی به نام «بیچارگان» نوشته‌ی آلاسدِر گری با بازی ویلم دفو و اما استون جلوی دوربین ببرد. دفو تا به امروز همکاری با این کارگردان صاحب سبک نداشته، اما استون در فیلم تحسین شده‌ی «سوگلی» بازی کرده است.

بهترین نقش‌آفرینی‌های سینما در قرن ۲۱ از نگاه نیویورکر

در خلاصه داستان کتاب بیچارگان آمده است: «در این رمان هجوآلود، آلاسدِر گری با نگاهی به داستان فرانکشتاین، ماجراهای پرفراز و نشیب زندگی زن جوانی مبتلا به بیماری اروتومانیا (خودمعشوق‌پنداری) به نام بلا باکستر را روایت می‌کند که توسط همسرش با مغز یک کودک پس از سانحه‌ای به زندگی بازگشته است.»

سرچلایت پیکچرز و شبکه‌ی فیلم۴ (Film4) وظیفه‌ی تولید فیلم بیچارگان را برعهده دارند و تونی مک‌نامارا نیز به عنوان فیلم‌نامه‌نویس آن انتخاب شده است. مک‌نامارا پیش از این داستان فیلم سوگلی را برای لانتیموس نوشته و در ماه‌های اخیر بارها به خاطر ساخت سریال «کبیر» مورد تحسین قرار گرفته است. داستان بیچارگان همانند همکاری قبلی مک‌نامارا و لانتیموس در عصر ویکتوریایی رقم می‌خورد و تم‌های عشق، خودشناسی و جسارت‌های علمی بن‌‌مایه‌ی آن را تشکیل می‌دهند.

استون قرار است در نقش بلا باکستر ظاهر شود، اما اطلاعات دقیقی از نقش دفو در دسترس نیست. ولی انتظار داریم این بازیگر شصت‌وپنج ساله به عنوان دانشمند دیوانه‌ی فیلم و همسر بلا باکستر نقش‌آفرینی کند.

فیلم‌های یورگوس لانتیموس اغلب در جهان‌هایی دیستوپیایی (پادآرمان‌شهری) یا هجوآلود رقم می‌خورند که برخلاف ظاهر ناآشنای‌شان در باطن شباهت‌های بسیار زیادی به جهان معاصر دارند. موضوعات و دغدغه‌های انسانی همانند عشق، انتقام و تنفر نقش به‌سزایی در فیلم‌های او دارند. لانتیموس با سوگلی مقداری رویه‌ی فیلم‌سازی خود را تغییر داد و از روایت قصه‌هایی مبتنی بر آموزه‌های اسطوره‌های یونان باستان با فرمی جدید و بدیع در فیلم‌های «خرچنگ» و «کشتن گوزن مقدس» به سراغ تصویرگری داستانی بر اساس خشونت پنهان زنانه و نقد ساختارهای حکومتی از گذشته تا به امروز رفت. اینطور که پیداست بیچارگان نیز دنباله‌رو سوگلی خواهد بود.

منبع: Syfy

The post اما استون و ویلم دفو در فیلم جدید یورگوس لانتیموس هم‌بازی خواهند شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala