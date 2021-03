فیلم جدید استیون اسپیلبرگ به دوران کودکی این کارگردان برنده‌ی اسکار و گلدن گلوب می‌پردازد تا این بار خود او سوژه‌ی اصلی داستان باشد.

شیوه‌ی تربیتی و محیط زندگی در دوران کودکی و نوجوانی تاثیر به‌سزایی بر اخلاقیات و جهان‌بینی انسان‌ها دارد. استیون اسپیلبرگ پیش از اینکه به یک کارگردان پولساز و سرشناس تبدیل شود، در شهر سینسینتی و ایالات اوهایو متولد و تحت تربیتی آمریکایی رشد کرد. سپس او دوران نوجوانی خود را در شهر فینیکسِ آریزونا سپری کرد و تاثیر این سال‌ها بر سبک فیلم‌سازی او در نخستین آثارش بسیار مشهود است. اگرچه هنگامی که او به یک کارگردان کارگردان هالیوودی تبدیل می‌شود دیگر به طور مستقیم به سراغ بازآفرینی سال‌های نوجوانی خود نمی‌رود، اما رگه‌هایی از آن دوران را می‌توان در سایر فیلم‌های او پیدا کرد.

۱۰ فیلم برتر استیون اسپیلبرگ؛ فیلم‌ساز مستقل اما پولساز

اسپیلبرگ یکی از موفق‌ترین و بهترین کارگردانان سینمای تجاری به شمار می‌رود. او با «فیلم‌های آرواره‌ها» (۱۹۷۵)، «ئی.تی. موجود فرازمینی» (۱۹۸۲) و «پارک ژوراسیک» (۱۹۹۳) رکورد فروش سینمای جهان را شکست و هریک از این فیلم‌ها پرفروش‌ترین فیلم دوران خود بودند. مجموع فروش فیلم‌های اسپیلبرگ تاکنون به رقم چشم‌گیر ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. نشریه‌ی اقتصادی فوربز در سال ۲۰۱۵ ثروت این فیلم‌ساز آمریکایی را بیش از ۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.

بنا بر گزارش ددلاین فیلم جدید استیون اسپیلبرگ مستقیما به دوران کودکی او می‌پردازد و این کارگردان در حال مذاکره با میشل ویلیامز است تا نقش مادر او را بازی کند. همکار قدیمی اسپیلبرگ، تونی کوشنر نیز در نوشتن فیلم‌نامه به او کمک خواهد کرد. این دو پیش از این در نوشتن فیلم‌نامه‌ی آثار موفقی مانند «مونیخ» و «ئی.تی. موجود فرازمینی» با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

اسپیلبرگ چند ماه قبل ۷۴ ساله شد و به نظر بالا رفتن سن و سال سبب شده او احساس کند فرصت چندانی برای فیلم‌سازی ندارد و باید با سرعت بیشتری آثار مورد علاقه‌اش را بسازد! هنوز فیلم «داستان وست ساید» به کارگردانی او روی پرده نرفته و اوایل هفته‌ی جاری اعلام شد اسپیلبرگ بر اساس کتاب «طلسم» نوشته‌ی استیون کینگ ساخت سریالی با همین نام را برای نتفلیکس آغاز کرده است و حالا مشخص شده او یک فیلم زندگی‌نامه‌ای را هم در دستور کار دارد!

فیلم جدید استیون اسپیلبرگ برای اکران در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده و به زودی فیلم‌برداری و ساخت آن آغاز خواهد شد.

