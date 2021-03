دیزنی اسامی فیلم‌های چند سال آينده‌ی خود را اعلام کرد. در حال حاضر، این استودیو چندین فیلم انیمیشن‌ و لایو اکشن در راه دارد، که طی چند سال آینده اکران می‌شوند.

این کمپانی در سال‌های اخیر، با بازسازی‌ آثاری مانند دیو و دلبر (Beauty and the Beast) و هم‌چنین انیمیشن‌هایی مانند موآنا (Moana)، موفقیت‌های چشم‌گیری داشته‌ است و هم‌چنین با فیلم‌های افسون (Encanto) و کروئلا (Cruella) در ۲۰۲۰ از مرزها فراتر خواهند رفت.

در حالی‌که جنگ ستارگان و دنیای سینمایی مارول قطره‌ی بزرگی از مجموعه‌ی دیزنی به شمار می‌روند، این کمپانی هنوز فیلم‌های اکران نشده‌ی زیادی دارد که در ژانر افسانه‌ها و ماجراهای خانوادگی قرار دارند و با خرید استودیو فاکس قرن بیستم (نام کنونی: استودیو قرن بیستم)، دیزنی آثار روانشناختی مهیج و ترسناکی برای اکران دارد.

در ادامه خلاصه‌ای از فیلم‌های آینده دیزنی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ که مربوط به مارول و جنگ ستارگان نیستند را می‌خوانید.

۱. زنی پشت پنجره (The Woman In The Window)

تاریخ اکران: ۱۴ می ۲۰۲۱

پس از آن‌که دیزنی، مالکیت استودیو فاکس قرن بیستم را کسب کرد، امتیاز فیلم زنی پشت پنجره با بازی امی آدامز را به‌ دست آورد. در ابتدا قرار بود این فیلم در سال ۲۰۲۰ اکران شود، اما همه‌گیری کووید۱۹ باعث تعطیلی سالن‌های سینما و تعطیل شدن صدها تولید شد، که اکران فیلم را به تاخیر انداخت. پیش از اکران فیلم به شیوه‌ی معمول، زنی پشت پنجره اکنون در ۱۴ ماه می ۲۰۲۱ از شبکه نتفلیکس اکران می‌شود.

۲. مرد آزاد (Free Guy)

تاریخ اکران: ۲۱ می ۲۰۲۱

مرد آزاد، دیگر فیلم به‌ جامانده از فاکس قرن بیستم، یک کمدی علمی تخیلی است که توسط مت لیبرمن و زاك پن نوشته شده‌ است. شاون لوی این فیلم را کارگردانی کرده و رایان رینولدز و جودی کومر (بازیگر سریال Killing Eve) در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند. مرد آزاد درباره‌ی یک بازی ویدیویی در دنیای آزاد است که در آن رینولدز یک بانکدار الکترونیک بوده که می‌فهمد در واقع شخصیت یک بازی ویدیویی است و یک شخص واقعی نیست. این فیلم در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۱ در سینما اکران می‌شود.

۳. کروئلا (Cruella)

تاریخ اکران: ۲۸ می ۲۰۲۱

کروئلا دویل مانند مالفیسنت، یک لایو اکشن با بازی اما استون در نقش اصلی است. این فیلم، داستان کروئلا قبل از تبدیل شدن او به زنی که عاشق پوست سگ است و در نهایت تبدیل شدن او به یک جنایت‌کار را نشان‌ می‌دهد. کروئلا اولین‌بار در فیلم صد و یک سگ خالدار با بازی گلن کلوز حضور پیدا کرد. در ابتدا قرار بود این فیلم در دسامبر ۲۰۲۰ آماده اکران شود اما اکنون در تاریخ ۲۸ می در سینماها اکران می‌شود ‌.

۴. لوکا (Luca)

تاریخ اکران: ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

استودیو انیمیشن پیکسار با یک انیمیشن کاملاً جدید درمورد لوکا، پسر جوانی که در ریویرای ایتالیا زندگی می‌کند و فکر می‌کند انسان است، بازگشته است. او سرانجام‌ پی می‌برد در واقع یک موجود دریایی است که در خشکی می‌تواند به شکل انسان درآید. در این فیلم جیکوب تریمبلای در نقش لوکا، جک دیلن گریزر، اما برمن، مارکو باریچلی و مایا رودلف بازی می‌کنند.

۵. گشت‌وگذار در جنگل (Jungle Cruise)

تاریخ اکران: ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گشت‌وگذار در جنگل در ابتدا قرار بود اکتبر ۲۰۱۹ اکران شود سپس به تابستان ۲۰۲۰ موکول شد. این فیلم که اقتباسی نمادین از یکی از پارک‌های دیزنی لند است، قرار است در جولای ۲۰۲۱ اکران شود. این فیلم برای بار سوم به دلیل شیوع کووید ۱۹ به تاخیر افتاد. امیلی بلانت (مری پاپینز جدید دیزنی) و دواین جانسون (یکی از محبوب‌ترین بازیگران جهان) بازیگران نقش اصلی این فیلم هستند.

۶. در عمق آب (Deep Water)

تاریخ اکران: ۱۳ آگوست ۲۰۲۱

تاریخ انتشار این فیلم روانشناختی مهیج با بازی بن افلک و آنا د آرماس از اهمیت بالایی برخوردار است! در عمق آب براساس رمان پاتریشیا هایسمیت از استودیوی قرن بیستم، ساخته شده و داستان یک زوج متاهل را روایت می‌کند که دیگر مانند گذشته عاشق یک‌دیگر نیستند و درگیر بازی‌های ذهنی خود شده‌اند که در نهایت منجر به تراژدی می‌شود. در این فیلم تریسی لتس، ریچل بلانچارد و فین ویتراک نیز به ایفای نقش می‌پردازند و آدریان لین کارگردانی این فیلم را بر عهده دارد.

۷. کینگزمن (The King’s Man)

تاریخ اکران: ۲۰ آگوست ۲۰۲۱

در قسمت سوم از سری فیلم‌های کینگزمن: سرویس مخفی، این سازمان جاسوسی تبهکارانی که قصد نابودی میلیون‌ها نفر را دارند متوقف خواهد کرد. متیو وان کارگردان و نویسنده این فیلم است. رالف فاینس، جما آرترتون، ریس ایفانز، متیو گود، تام هالندر، دانیل برول و جیمون هونسو هم در این فیلم بازی می‌کنند.

۸. بیتلز: بازگشت (The Beatles: Get Back)

تاریخ اکران: ۲۷ آگوست ۲۰۲۱

این مستند به کارگردانی پیتر جکسون بر تولید آلبوم Let It Be (بگذار باشد) که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد تمرکز خواهد کرد. بیتلز به کارگردانی جکسون هم‌چنین شامل قسمت‌هایی از مستند ۱۹۷۰ در مورد این آلبوم خواهد بود و دوستی بین اعضای گروه در زمان ضبط را به نمایش می‌گذارد.

۹. مرگ بر روی نیل (Death on the Nile)

تاریخ اکران: ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱

این فیلم گروه بزرگی از بازیگران ازجمله گل گدوت، آنت بنینگ، کنت برنا (که کارگردانی فیلم را نیز برعهده‌ دارد)، راسل برند، علی فاضل، رز لزلی و سوفی اوکوندو را شامل می‌شود. در ابتدا قرار بود مرگ بر روی نیل بر اساس رمانی از آگاتا کریستی، در اکتبر سال ۲۰۲۰ منتشر شود تا این‌که به‌ دلیل همه‌گیری کویید۱۹ به تاخیر افتاد. پس از تغییراتی، دیزنی به انتشار این فیلم از استودیو قرن بیستم در ماه سپتامبر رضایت داد.

۱۰. چشم‌های تامی فی (The Eyes Of Tammy Faye)

تاریخ اکران: ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

چشم‌های تامی فی داستان صعود و سقوط یک برنامه تلویزیونی به نام تامی فی بکر و همسرش جیم بکر را روایت می‌کند‌. جسیکا چاستین و اندرو گارفیلد در نقش‌های اصلی و وینسنت دن آفریو، چری جونز و… در نقش‌های فرعی بازی می‌کنند.

۱۱. آخرین دوئل (The Last Duel)

تاریخ اکران: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱

بر اساس کتاب اریک جاگر، داستان آخرین دوئل در قرن ۱۴ میلادی جریان دارد و داستان دو دوست صمیمی را دنبال می‌کند. در این داستان پس از آن‌که یکی از آن‌ها به جرم حمله و آزار جنسی به همسر دیگری متهم شد، با هم دوئل می‌کنند. در این فیلم به کارگردانی ریدلی اسکات و فیلم‌نامه‌ای مشترک از مت دیمون، بن افلک و نیکول هولوفسنر، بازیگرانی چون دیمون و بن افلک در کنار آدام درایور و جودی کومر نقش آفرینی می‌کنند.

۱۲. انتلرز (Antlers)

تاریخ اکران: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱

وحشت با انتلرز در راه است. این فیلم که برای اکران در آوریل ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود، اکنون در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ به سینماها می‌آید. انتلرز با بازی کری راسل، جسی پلمونس و کارگردانی اسکات کوپر توسط استودیوی Searchlight Pictures (که اکنون متعلق به دیزنی است) تولید شده‌ است‌.

۱۳. انکانتو (Encanto)

تاریخ اکران: ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

انکانتو انیمیشنی از والت دیزنی است که در کلمبیا اتفاق می‌افتد و داستان خانواده مادریگالز را تعریف می‌کند. انکانتو به‌ جز به میرابل، شخصیت اصلی داستان که توانایی‌های مختلفی دارد به همه‌ی کودکان هدیه می‌دهد. میرابل برای محافظت از قدرت انکانتو قبل از این‌که همه چیز از دست برود، دست به کار می‌شود. موسیقی انکانتو توسط لین مانوئل میراندا تنظیم خواهد شد و اولین انیمیشن دیزنی در کلمبیا است و قصه‌ای کاملا جادویی دارد.

۱۴. کوچه کابوس (Nightmare Alley)

تاریخ اکران: ۳ دسامبر ۲۰۲۱

کوچه کابوس به کارگردانی و نویسندگی گیرمو دل تورو، فیلمی مهیج و روانشناختی با بازی بردلی کوپر، کیت بلانشت، رونی مارا، ویلم دیفو و تونی کولت است. این فیلم در اواسط تولید بود که سال گذشته به‌ دلیل بیماری کرونا متوقف شد. با این‌حال، فیلم‌برداری این فیلم در پایان سال ۲۰۲۰ از سر گرفته شد و با موفقیت به پایان رسید و اکنون قرار است در ماه دسامبر اکران شود.

۱۵. داستان وست ساید (West Side Story)

تاریخ اکران: ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

استیون اسپیلبرگ به عنوان پروژه بعدی خود داستان موزیکال وست ساید برگرفته از سال ۱۹۵۷ را در نظر گرفته است. این فیلم با بازی انسل الگورت و راشل زیگلر در نقش تونی و ماریا اکران می‌شود. در ابتدا قرار بود این فیلم در دسامبر ۲۰۲۰ اکران شود که به‌ دسامبر سال ۲۰۲۱ موکول شد.

۱۶. سرخ شدن (Turning Red)

تاریخ اکران: ۱۱ مارس ۲۰۲۲

سرخ شدن فیلم انیمیشن بعدی پیکسار است، که داستان مای لی ۱۳ ساله را روایت می‌کند، نوجوانی که هر زمان از هر چیزی هیجان زده می‌شود، تبدیل به یک پاندای قرمز غول پیکر می‌شود. این فیلم اکشن به کارگردانی دومی شی ساخته خواهد شد. هنوز اسم بازیگری برای این فیلم اعلام نشده اما قرار است اولین اکران دیزنی در سال ۲۰۲۲ باشد.

۱۷. لایتیر (Lightyear)

تاریخ اکران: ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲

طرفدارانی که از دیدن داستان اسباب بازی سیر نمی‌شوند، خوش شانس هستند زیرا پیکسار در حال ساخت فیلمی کامل از شخصیت باز لایتیر است. با این‌حال، انتظار نداشته باشيد که تیم آلن در نقش اصلی، به این نسخه از Buzz برگردد. هنوز نام هیچ بازیگر دیگری برای این فیلم اعلام نشده‌ است. این فیلم به کارگردانی آنگوس مک لاین قرار است سال آینده اکران شود.

۱۸. ایندیانا جونز ۵ (Indiana Jones)

تاریخ اکران: ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲

گرچه ایندیانا جونز محصول لوکاس فیلم است، به این دلیل در این لیست قرار دارد که فیلمی از جنگ ستارگان نیست. از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت ایندیانا جونز ۵ مدتی پس از خریداری استودیو لوکاس فیلم توسط دیزنی در سال ۲۰۱۲، ساخته شود، و این باور زمانی محقق شد که این استودیو در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد قصد دارد فیلمی دیگر از ایندیانا جونز تولید کند.

متاسفانه از آن زمان به بعد، ساخت این فيلم چندین بار به تاخیر افتاد و ابتدا از ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ و سپس دوباره به سال ۲۰۲۱ موکول شد. ایندیانا جونز ۵ را با نویسندگی و کارگردانی جیمز منگولد و بازگشت هریسون فورد در نقش اصلی خواهید دید.

۱۹. آواتار ۲ (Avatar)

تاریخ اکران: ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

مدت طولانی انتظار برای ساخت و اکران دنباله آواتار ساخته جیمز کامرون در سال ۲۰۰۹ به حدی رسیده که پیگیری آن تقریبا سخت است. مجموعه‌ای که یک‌بار به عنوان دنباله‌ی این فیلم آماده‌ی ساخت بود، به سه فیلم گسترش یافت و به دلیل فیلم‌برداری هر سه قسمت به صورت هم‌زمان چندین سال با تاخیر مواجه شد و تاخیر کنونی در تولید مربوط به شیوع کرونا است.

با این‌حال، فیلم‌برداری آواتار ۲ سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۰ به پایان رسید و در دسامبر ۲۰۲۲ اکران خواهد شد. در این فیلم که به فاصله‌ی ۱۳ سال از فیلم اصلی تولید می‌شود شاهد حضور زوئی سالدانا بازیگر نیتیری (Neytirir) و سم ورتینگتن بازیگر جک (Jake) خواهیم بود.

فیلم‌های دیزنی که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ اکران خواهند شد

والت دیزنی پیکچرز یکی از بزرگ‌ترين استودیوهای فیلم‌سازی در دنیا است، بنابراین برنامه‌ريزی برای اکران فیلم‌ها تا پنج سال آینده در این استودیو منطقی به نظر می‌رسد. درحال حاضر به دلیل همه‌گیری کرونا و تاخیرهای ناشی از آن، همه چیز به سرعت در حال تغییر است.

این استودیو هم‌چنین برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه و تولید پروژه‌هایی از جمله لایو اکشن پری دریایی کوچک دارد. تعیین دقیق این‌که چه فیلم‌هایی در چه زمانی اکران می‌شوند تقریبا غیرممکن است، و این موضوع فقط فیلم‌های استودیو لوکاس فیلم و استودیو مارول یا فیلم‌هایی که ممکن است به دلیل همه‌گیری کرونا دوباره به تاخیر بیفتند، را شامل نمی‌شود. با این‌حال، با برنامه‌ريزی استودیو برای آینده، چند تاریخ اکران تایید شده وجود دارد. آواتار ۳ قرار است در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ و آواتار ۴ قرار است دو سال پس از آن در سال ۲۰۲۶ اکران شود. به نظر می‌رسد که مدت زیادی تا آن زمان باقیست، اما خوب است که از برنامه‌ريزی فیلم‌ها اطلاع داشته باشیم. ساخت فیلم‌های شعبده بازی ۲ (Hocus Pocus) و رفع طلسم (Disenchanted) دنباله‌ی فیلم طلسم شده‌ (Enchanted) ۲۰۰۷ نیز اعلام شده است‌، اما هنوز در مورد زمان اکران این فیلم‌ها جزئیاتی برای علاقه‌مندان اعلام نشده و دیزنی زمان اکران در سینماها را تایید نکرده است.

استودیو فیلم دیگری از جنگ ستارگان را در برنامه قرار نداده است. در واقع، اولین فیلم داستانی جنگ ستارگان پس از قسمت ۹ (The Rise of Skywalker) اسکادران سرکش پتی جنکینز (Patty Jenkins’ Rogue Squadron) خواهد بود که در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ وارد سینماها می‌شود (تنها فیلم دیزنی که در حال حاضر برای آن سال برنامه‌ريزی شده‌ است). دیگر فیلم جنگ ستارگان که هنوز عنوانی ندارد، قرار است در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ اکران شود و هم‌چنین، استودیوی مارول تاریخ اکران فاز ۴ جهان سینمایی خود را مشخص کرده‌ است که به دلیل همه‌گیری کویید ۱۹ ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد. بیوه سیاه (Black Widow) آغاز کننده فاز ۴ فیلم‌های مارول است، اما تاریخ اکران آن از می ۲۰۲۰ به ۷ می ۲۰۲۱ تغییر یافته است.

با توجه به این‌که تاریخ اکران، در استودیوهای رقیب مانند پارامونت پیکچرز، سونی پیکچرز، یونیورسال پیکچرز و وارنر دائما در جریان است، تعیین تاریخ برنامه‌ها با وجود شیوع کرونا هم‌چنان ادامه دارد، اگرچه برخی از این تاریخ‌ها ممکن است تغییر کند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که دیزنی در حال آماده‌سازی خود برای انتشار چندین فیلم لایو اکشن، چند فیلم پیکسار و برخی انیمیشن‌های دیزنی برای اکران در چند سال آینده است.

