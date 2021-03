فیلم «آواتار» به کارگردانی جیمز کامرون از چند روز قبل مجددا در چین روی پرده رفته و با کسب ۸.۹ میلیون دلار از اکران دوباره‌اش عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ را از «انتقام‌جویان: پایان بازی» پس گرفته است.

نزدیک به یک دهه آواتار با ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار فروش گیشه به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ شناخته می‌شد، اما در سال ۲۰۱۹ فیلم انتقام جویان: پایان بازی به سلطنت دوازدهمین ساخته‌ی جیمز کامرون بر جدول پرفروش‌ها خاتمه داد و با چند میلیون دلار فروش بیشتر این عنوان را تصاحب کرد. کمپانی فاکس قرن بیستم در روزهایی که فیلم چندان مهمی روی پرده نیست، دوباره آواتار را در چین روی پرده برده و به لطف استقبال خوب سینمادوستان چینی از این فیلم علمی تخیلی مجدداً آواتار به پرفروش‌ترین فیلم اکران شده تا به امروز تبدیل شده است.

«کارآگاه محله‌ی چینی‌ها ۳» رکورد افتتاحیه‌ی «انتقام‌جویان: پایان بازی» را شکست

بنا بر گزارش ددلاین آواتار تا پایان روز شنبه در اکران دوباره‌اش ۸.۹ میلیون دلار فروخته و مجموع فروش خود را به ۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسانده است؛ یعنی حدود ۸ میلیون دلار بیشتر از انتقام‌جویان: پایان بازی. البته اکران این فیلم در چین کماکان ادامه دارد و ساکنین پندورا این فرصت را خواهند داشت تا فاصله‌ی خود با انتقام‌جویان را بیشتر کنند.

پس از این دو فیلم، فیلم‌های «تایتانیک»، «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» به ترتیب با ۲.۱، ۲.۰۶ و ۲.۰۴ میلیارد دلار فروش در جایگاه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما

آواتار انتقام‌جویان: پایان بازی تایتانیک جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد انتقام‌جویان: جنگ ابدیت دنیای ژوراسیک شیرشاه (۲۰۱۹) انتقام‌جویان خشمگین ۷ یخ‌زده ۲ (Frozen II)

همانطور که در رتبه‌بندی بالا می‌بینید، محصولات شرکت والت دیزنی یکه‌تاز جدول پرفروش‌ترین‌ها هستند. ۷ فیلم از ۱۰ فیلم حاضر در این فهرست متعلق به والت دیزنی یا شرکت‌های زیر مجموعه‌ی آن مانند فاکس قرن بیستم است.

هالیوود ریپورتر در گزارشی پیرامون وضعیت باکس آفیس ۲۰۲۰ اعلام کرد فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکا به کمترین میزان خود طی ۴۰ سال اخیر رسیده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد طی سال گذشته مبلغ حاصل از فروش بلیت در آمریکای شمالی ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. در حالیکه فیلم‌ها طی سال ۲۰۱۹ در گیشه‌ی سینماهای آمریکا نزدیک به ۱۱.۴ میلیارد دلار فروختند. در بازارهای بین‌المللی هم شاهد افت شدید فروش فیلم‌ها نسبت به سال‌های گذشته بودیم، اما به لطف کنترل کرونا در کره جنوبی، ژاپن و چین و بازگشایی نسبتا گسترده‌ی سینماهای این کشورها در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ فروش فیلم‌ها در شرق آسیا بهبود پیدا کرد و این روند روبه رشد همچنان ادامه دارد.

