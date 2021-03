سریال وانداویژن فاش کرد که قرار است اسکارلت ویچ جهان را نابود کند، اما آیا او می‌تواند در فیلم دکتر استرنج در قلمروی بی‌پایان دیوانگی ( Doctor Strange In The Multiverse Of Madness) ماهیت جهان مارول را دوباره بازسازی کند؟

اسکارلت ویچ می‌تواند مسئول تخریب و بازآفرینی همه‌ی واقعیت‌های دکتر استرنج در فیلم دکتر استرنج در قلمروی بی‌پایان دیوانگی باشد. استودیو مارول سرانجام واقعیت را در مورد واندا ماکسیموف فاش کرد. واندا که به عنوان یک موجود اعجاب‌آور معرفی شد و به طرز مرموزی از قرار گرفتن در معرض سنگ ذهن جان سالم به در برد، در واقع موجودی بزرگ و وحشتناک است که حتی آگاتا هارکنس اعتقاد داشت فقط یک افسانه است.

آگاتا اطلاعاتی از اسکارلت ویچ دارد زیرا کتاب دارک هولد (Darkhold) را خوانده بود، کتابی که در کمیک‌ها کتاب ممنوع جادوی تاریک است. بر اساس جادویی باستانی، یک فصل کامل از دارک هولد مربوط به اسکارلت ویچ است و این تایید می‌کند که او جادویی برخلاف آنچه قبلا دیده شده -جادوی آشوب- به کار می‌برد.

بیشتر جادوگران نیروی خود را از سایر ویژگی‌های واقعیت می‌گیرند، به این معنی که توانایی‌های آن‌ها مطابق با قانون دوم ترمودینامیک است، اما واندا قادر به ایجاد خود به خودی آن است. آگاتا از دیدن این‌که واندا با چنین قدرتی چه کرده است، وحشت زده شد و یک واقعیت مبتنی بر کمدی (یا سیتکام) ایجاد کرد تا بتواند رویای خود را با چشم انداز محبوبش رقم بزند.

اما آگاتا اصرار داشت که اسکارلت ویچ آینده‌ای تاریک در پیش دارد. او ادعا کرد که واندا قصد دارد جهان را نابود کند و وقتی واندا سرانجام به تمامی قدرت اسکارلت ویچ دست یابد این اتفاق خواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد که آگاتا توانایی واندا را دست کم گرفته و اسکارلت ویچ هلاک خواهد شد و جهان‌های موازی نجات خواهند یافت.

اسکارلت ویچ چگونه می‌تواند جهان (و حتی بیش‌تر از آن) را نابود کند؟

درست مثل MCU، واندا ماکسیموف در کمیک‌ها حقیقت را در مورد جادوی خود از آگاتا هارکنس فهمید. اگرچه نسخه کمیک آگاتا قهرمانانه‌تر بود، آگاتا توضیح داد: «جادوی آشوب یک جادوگر وحشی‌ست، جادوگری طبیعی‌ست اما کسی‌ که با آن سازگار باشد می‌تواند آن را فرماندهی کرده و مطابق میل خود تغییر دهد.»

متأسفانه واندا در مسیر تلاش برای مهارت در جادوی آشوب، ناپایدارتر شد. همان‌طور که دکتر استرنج در انتقام جویان شماره ۵۰۳ توضیح داد، این موضوع به‌دليل ماهیت قدرت‌های او بود. او پرسید: «آیا می‌توانید ذهنیت ظریف یک زن، کسی که بر واقعیت کنترل دارد را درک کنید.» این بدان معناست که واقعیت او را کنترل می‌کند. تخیل تبدیل به دشمن می‌شود. ساختار از بین می‌رود. واندا هرروز با وسوسه‌ای ظریف روبرو می‌شد تا هر اتفاق بدی را از او دور کند. و هر بار که او این کار را می‌کرد، کنترل واقعیت خودش از بین می‌رفت.

بدتر این‌که، جادوی آشوب با موجودی شیطانی به نام چتون (Chthon) مرتبط است که در دوران باستان بر زمین حکومت می‌کرد اما با موفقیت به صحنه‌ی دیگری از واقعیت تبعید شد. واندا در مکانی متولد شد که تار و پود واقعیت نازک بود و چتون این نوزاد را به جادوی پنهان آشوب آغشته کرد. هنگامی که این جادو پدید آمد، هر بار که واندا از آن استفاده می‌کرد، فضای بیشتری در زمین به چتون می‌داد، زیرا خداوند بزرگتر قصد داشت به‌ عنوان‌ میزبان مالک او شود. منطقی است که فرض کنیم بازگشت به جادوی آشوب نشان می‌دهد که در دنیای سینمایی مارول نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد، و این‌که چتون شرور دکتر استرنج ۲ است. مطمئنا تصادفی نیست که اسرار اسکارلت ویچ در دارک هولد بازگو می‌شود، زیرا کتاب جادوی تاریک نیز با چتون مرتبط است.

بنابراین، همان‌طور که واندا از کتابی که به‌ شرارت و تباهی معروف است، اطلاعات بیشتری در مورد جادوی خود کسب می‌کند، می‌ترسد یکپارچگی واقعیت از هم فرو بپاشد.

شایان ذکر است که در وانداویژن، اسکارلت ویچ دست به جادوهایی زد که پیش‌تر به طور دقیق و مشخص تأثیر مشابهی را در MCU داشتند. در صحنه‌ای، او زمان را به یک عامل SWORD که در Westview نفوذ کرده‌ و در واقعیت ایجاد شده خود را به عنوان یک زنبوردار معرفی کرده بود، برگرداند. به گفته دکتر استرنج، هر وقت زمان را به نوعی دستکاری می‌کنید به فضای زمان آسیب می‌رسانید. هنگامی که استرنج آزمایش سنگ زمان را در اطراف یک سیب انجام داد، به او گفته شد که او فقط تداوم فضا-زمان را دستکاری نمی‌کند، بلکه آن را خراب می‌کند.

او چگونگی انجام این کار را از کتاب کالیسترو (Book of Cagliostro) که در آن هشدارها پس از جادوها نوشته شده، آموخته بود. اما دارک هولد به هیچ وجه هشدار نمی‌دهد، زیرا از بین رفتن تداوم فضا-زمان در واقع هدف چتون است.

اما اسکارلت ویچ می‌تواند چند جهانی را دوباره ایجاد کند؟

شاید حق با آگاتا هاركنس باشد كه قصد اسکارلت ویچ نابودی جهان است، اما این لزوما به معنای پایان داستان نیست. جادوی آشوب ظاهرا قدرت ایجاد خود به خودی در MCU است، به این معنی که واندا توانایی تخریب و بازآفرینی را دارد. این‌که واندا برای ایجاد یک واقعیت، واقعیتی دیگر را پاک می‌کند، کاملا منطبق با داستان کلاسیک House of M در داستان‌های کمیک است. علاوه‌براین، در واقع نمونه‌های کتاب کمیک برای این نوع راه‌اندازی مجدد چند جهانی وجود دارد.

اگر این نظریه درست باشد، اسکارلت ویچ فقط یک ویرانگر نیست، بلکه او یک خالق نیز هست. بنابراین دکتر استرنج ۲ داستانی خواهد بود که در آن او جهان چندگانه را از هم جدا کرده و سپس -با راهنمایی و پشتیبانی استفن استرنج- دوباره آن را به حالت قبل باز خواهد گرداند. مارول می‌تواند از این فرصت استفاده کند و عناصر کاملا جدیدی را در جدول زمانی خود وارد کند. به طور طبیعی، بسیاری انتظار دارند که جهش یافته‌ها به این صورت به MCU معرفی شوند، اما در واقع شواهدی وجود دارد که به‌ جای آن موجودات مافوق طبیعی ایجاد می‌شوند.

در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۹ کوین فایگی رئیس استودیوی مارول، گفت که بین فیلم دکتر استرنج در قلمروی بی‌پایان دیوانگی ( Doctor Strange In The Multiverse Of Madness) و فیلم تیغه (Blade) ارتباط وجود دارد. او توضیح داد: «ما سال‌هاست که می‌خواهیم مسیری جدید برای تیغه پیدا کنیم‌. ما آن شخصیت را دوست داریم. آن دنیا را دوست داریم. اکنون، با ورود دکتر استرنج و ورود عناصر فوق طبیعی به MCU، احساس می‌شود که قطعا می‌توانیم راهی بیابیم. در کمیک‌ها، جادوی تاریک چتون منبع گرگینه‌ها و خون آشام‌هاست که توسط جادوهای موجود در دارک هولد ایجاد شده‌اند. و این مطمئنا توضیح می‌دهد که چگونه بازآفرینی مجدد چندجهانی با جادوی آشوب می‌تواند آن‌ها را در جهان سینمایی مشترک مارول معرفی کند، و بدان معنی است که اسکارلت ویچ از نظر فنی خالق برخی تهدیدهای جدید با مضامین ترسناک در MCU است.»

