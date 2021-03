نیروی برق‌آسا، یکی از فیلم‌های شبکه نتلفیکس که در آینده‌ای نزدیک روی پرده خواهد رفت، به نظر شرم‌آور می‌رسد، اما این‌طور نیست. سناریوی تغییر شکل و چاق شدن شخصیت تور در فیلم پایان بازی، واکنش‌های متفاوتی را از سمت طرفداران دریافت کرد. ظاهر چاق و دارای اضافه‌وزن تور بیشتر از این‌که به شکل خودمانی بودن و صمیمیت او با دیگر اعضای تیم به نظر برسد، شبیه به یک کمدی و شوخی بود. اما همه می‌دانیم که مشکلات روحی شخصیت تور از سلامت او کاسته بود. به نظر می‌رسد که نتفلیکس با این فیلم می‌خواهد قهرمانانی را برجسته‌ کند که اضافه‌وزن تاثیری برروی توانایی‌هایشان ندارد.

نیروی برق‌آسای (Thunder Force) نتفلیکس دارای ابرقهرمانانی است که وزن یا ظاهر تاثیری در صلاحیت آن‌ها ندارد، و این اشتباهی است که پایان بازی با تور چاق مرتکب شد.

در انتقام‌جویان: پایان بازی، تور وضعیت روحی خوبی نداشت. در‌ واقع او بعد از شکست خوردن و از دست‌ دادن لوکی و اکثر اطرافیانش، به افسردگی عمیقی دچار شد. اضافه‌وزن، ظاهر نامرتب و اعتیادش به الکل، اعضای تیم را غافلگیر و شکلی از کمدی به فیلم داد. با این‌حال، در پایان‌، تور کنترل زندگی خود را دوباره به شکل مناسبی در دست‌ گرفت و بار دیگر با تانوس وارد جنگ شد. علی‌رغم ظاهرش، او ارزشمند باقی‌ ماند و قدرت خود را حفظ‌ کرد.

در‌ حالی‌که اکثر فیلم‌ها برای رسیدن به نقطه‌ اوج، یک ابرقهرمان با بدنی نرمال و دارای سلامت‌روان کامل را نشان می‌دهند، فیلم نیروی برق‌‌آسا پتانسیل عادی کردن درک ما از نیروهای فوق‌بشری را دارد.

دو ستاره سینما ملیسا مک‌کارتی و اوکتاویا اسپنسر، که در این فیلم به‌ ترتیب نقش‌‌های لیدیا و امیلی را بازی می‌کنند، با قدرت‌های خارق‌العاده به مبارزه با افراد شرور می‌پردازند. امیلی یک دانشمند است و ماده‌ای را می‌سازد که به او قدرت نامرئی شدن می‌دهد و لیدیا دارای قدرت بسیار است. باتوجه به چیزی که تریلر نمایش می‌دهد، اسپنسر و مک‌کارتی همان فیزیک معمول و رایج خود را دارند.

این فیلم فرصتی عالی برای هنجارشکنی در نقش‌های ابرقهرمانی است. نباید این‌گونه باشد که تنها افراد با بدن‌های عضلانی یا قدرتمند و متناسب این نقش‌ها را بازی کنند و نباید لازمه بازی در این نقش‌ها قدرت فیزیکی باشد. هرکسی می‌تواند توانایی‌های خارق‌العاده‌ای داشته باشد و به نظر می‌رسد این همان نکته‌ای است که این فیلم می‌خواهد به نمایش بگذارد. این تنوع در اندازه و اندام‌ها قطعا این شخصیت‌ها را به دنیای واقعی نزدیک‌تر می‌کند.

نیروی برق‌آسا که ۹ آوریل ۲۰۲۱ در نتفلیکس منتشر خواهد شد، در تریلر خود بر روی وزن و تناسب‌اندام شخصیت‌ها تمرکز نکرده است. به‌ نظر می‌رسد که این فیلم این‌گونه به‌ سمت محتوای طنز هدایت شود، به خصوص این‌که قهرمانان آن شخصیت‌هایی نامرتب و یا زنان میانسال هستند. با این‌که این فیلم محتوای طنز دارد، اما طنز آن وزن و اندازه شخصیت‌ها را مورد تمسخر قرار نمی‌دهد و این همان علتی است که افزایش‌ وزن تور را متفاوت می‌کند.

