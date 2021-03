مراسم اسکار ۲۰۲۱ یا دوره نود و سوم جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما، یک‌شنبه ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

این مراسم که بخاطر همه‌گیری ویروس کرونا نسبت به تاریخ همیشگی برگزاری خود با تاخیر روبرو شده، قرار است به تجلیل از آثار منتشر شده از آغاز سال ۲۰۲۰ تا پایان فوریه سال ۲۰۲۱ بپردازد.

با بررسی داده‌هایی که از حلقه‌های گوناگون منتقدان، انجمن‌ها،‌ جشنواره‌ها و جوایز مختلف سینمایی داریم تا حدودی می‌توان حدس زد که احتمالا چه آثاری با چه احتمالی در میان نامزدهای امسال آکادمی قرار می‌گیرند و کدام‌یک از این آثار برای دریافت جایزه نهایی شانس بیشتری دارند.

در ادامه این متن به پیش‌بینی نامزدها در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی،‌ بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین بازیگر نقش اصلی زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد،‌ بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی و بهترین فیلم‌نامه اقتباسی براساس احتمالات می‌پرازیم.

می‌توان این احتمالات را تا حد زیادی بیانگر شانس فیلم‌ها برای دریافت جایزه نهایی اسکار نیز در نظر گرفت. بر این اساس می‌شود ادعا کرد فیلم سینمایی «سرزمین آواره‌ها» (Nomadland) پرشانس‌ترین فیلم مراسم در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه اقتباسی است. همچنین فرانسیس مک‌دورمند بابت بازی در این اثر سینمایی از پرشانس‌ترین گزینه‌ها در بخش بهترین بازیگری نقش اصلی زن است؛ البته مک‌دورمند در این بخش شانه به شانه ونسا کربی حرکت می‌کند.

فیلم «سرزمین آواره‌ها»؛ همکاری مک‌دورمند با کارگردان مارول

چادویک بوزمن برای فیلم سینمایی «بلک باتم ما رینی» (Ma Rainey’s Black Bottom) شانس اول بخش بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، دنیل کالویا برای حضور در «یهودا و مسیح سیاه» (Judas and the Black Messiah‎) مهم‌ترین شانس بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و اولویا کلمن برای فیلم سینمایی «پدر» (The Father) مهم‌ترین گزینه بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن است.

در این میان «دادگاه شیکاگو هفت» (The Trial of the Chicago 7‎) نیز پرشانس‌ترین فیلم اسکار بخش فیلم‌نامه غیراقتباسی است. در ادامه با بررسی بیشتر پیش‌بینی‌های اسکار ۲۰۲۱ همراه دیجی‌کالا مگ باشید.

بهترین فیلم

فهرست آثار این بخش و احتمال نامزدشدن هر کدام از این آثار را می‌توان فراتر از بحث نامزدی به عنوان فهرستی از شانس برنده‌شدن جایزه بهترین فیلم نیز در نظر گرفت؛ دست کم حالا و شش هفته پیش از برگزاری مراسم وضعیت به این شکل است.

همانطور که احتمالا انتظار داشتید، فیلم سینمایی «سروزمین آواره‌ها» (Nomadland) در صدر فهرست قرار دارد. رقبای نزدیک به این فیلم که به احتمال بسیار زیادی در میان نامزدها قرار خواهند گرفت «زن جوان نویددهنده» (Promising Young Woman‎)، «دادگاه شیکاگو هفت» (The Trial of the Chicago 7‎)، «میناری» (Minari‎)، «منک» (Mank) و «یک شب در میامی» (One Night in Miami‎) خواهند بود.

سه فیلم دیگر یعنی «۵ هم خون» (Da 5 Bloods)، « بلک باتم ما رینی» (Ma Rainey’s Black Bottom) و «صدای متال» (Sound of Metal‎) نیز شانس خوبی برای قرارگرفتن در میان نامزدها دارند اما حضورشان تضمین‌شده نیست.

۱- سروزمین آواره‌ها (Nomadland)

شانس: ۱۰۰ درصد

۲- زن جوان نویددهنده (Promising Young Woman‎

شانس: ۹۹/۸ درصد

۳- دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7‎)

شانس: ۹۹/۶ درصد

۴- میناری (Minari‎)

شانس: ۹۷/۰ درصد

۵- منک (Mank)

شانس: ۹۲/۹ درصد

۶- یک شب در میامی (One Night in Miami‎)

شانس: ۸۸/۱ درصد

۷- ۵ هم خون (Da 5 Bloods)

شانس: ۷۵/۲ درصد

۸- بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

شانس: ۷۳/۸ درصد

۹- صدای متال (Sound of Metal‎)

شانس: ۷۳/۶ درصد

۱۰- بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

شانس: ۳۸/۳ درصد

۱۱- پدر (The Father)

شانس: ۳۷/۶ درصد

۱۲- یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah‎)

شانس: ۲۳/۲ درصد

۱۳- اخبار جهان (News of the World‎)

شانس: ۲۱/۵ درصد

۱۴- موریتانیایی (The Mauritanian)

شانس: ۱۶/۸ درصد

۱۵- اولین گاو (First Cow‎)

شانس: ۱۳/۸ درصد

۱۶- روح (Soul)

شانس: ۱۰ درصد

بهترین کارگردانی

در این بخش نیز کلویی ژائو، کارگردان فیلم سینمایی سرزمین آواره‌ها مهم‌ترین شانس نامزدی و البته دریافت جایزه بهترین کارگردانی است.

ژائو موفق شد در فیلم خود بازیگرانی حرفه‌ای و صاحب‌نام را در کنار نابازیگران قرار دهد و از این ترکیب بهترین بازی‌های ممکن را بگیرد.

در کنار ژائو، امرالد فنل کارگردان زن جوان نویددهنده، آرون سورکین کارگردان دادگاه شیکاگو هفت، دیوید فینچر برای کارگردانی منک و لی ایزاک چانگ کارگردان میناری شانس‌های بعدی این بخش در نظر گرفته می‌شوند.

۱- کلویی ژائو – سرزمین آواره‌ها

شانس: ۹۹ درصد

۲- امرالد فنل – زن جوان نوید‌دهنده

شانس: ۸۷/۱ درصد

۳- آرون سورکین – دادگاه شیکاگو هفت

شانس: ۶۶/۸ درصد

۴- دیوید فینچر – منک

شانس: ۵۹/۳ درصد

۵- لی ایزاک چانگ – میناری

شانس: ۵۳/۲ درصد

۶- رجینا کینگ – یک شب در میامی

شانس: ۲۲/۷ درصد

۷- کلی رایکارد – اولین گاو

شانس: ۱۷/۲ درصد

۸- اسپایک لی – ۵ هم‌خون

شانس: ۱۷/۱ درصد

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

چادویک بوزمن، بازیگری که در ماه اوت سال ۲۰۲۰ درگذشت در دو بخش بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد امسال شانس برنده‌شدن اسکار پس از مرگ را دارد اما شانس بیشتر او متعلق به اسکار نقش اصلی مرد بابت فیلم بلک باتم ما رینی است.

اگر بوزمن این جایزه را تصاحب کند در کنار پیتر فینچ تنها بازیگری خواهد بود که اسکار بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد را پس از مرگ به دست آورده است.

سه بازیگر دیگر یعنی آنتونی هاپکینز (برای فیلم پدر)، ریز احمد (برای فیلم صدای متال) و گری اولدمن (برای فیلم منک)‌ رقبای اصلی بوزمن در این بخش خواهند بود.

۱- چادویک بوزمن – بلک باتم ما رینی

شانس: ۹۸/۲ درصد

۲- آنتونی هاپکینز – پدر

شانس: ۹۲/۸ درصد

۳- ریز احمد – صدای متال

شانس: ۹۲/۸ درصد

۴- گری اولدمن – منک

شانس: ۸۰/۹ درصد

۵- دلروی لیندو – ۵ هم‌خون

شانس: ۳۵/۳ درصد

۶- استیون ین – میناری

شانس: ۲۷ درصد

۷- طاهر رحیم – موریتانیایی

شانس: ۱۳/۵ درصد

۸- ساشا بارون کوهن – بورات ۲

شانس: ۱۰/۶ درصد

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

فرانسیس مک‌دورمند (سرزمین آواره‌ها) و ونسا کربی (تکه‌های یک زن) هر دو از طرف انجمن بازیگران، بفتا، گلدن گلوب و جایزه انتخاب منتقدان در این بخش نامزد شده‌اند و در عمل می‌توان ادعا کرد شانس برابری برای حضور در میان نامزدهای اسکار و البته دریافت این جایزه دارند.

کری مولیگان (زن جوان نویددهنده) و وایولا دیویس (بلک باتم ما رینی) نیز هر دو با شانس برابر در دو رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. آندرا دی (ایالات متحده دربرابر بیلی هالیدی) با شانس کمتر از گزینه‌های مطرح دیگر این بخش است.

۱- فرانسیس مک‌دورمند – سرزمین آواره‌ها

شانس: ۹۳/۳ درصد

۲- ونسا کربی – تکه‌های یک زن

شانس: ۹۳/۳ درصد

۳- کری مولیگان – زن جوان نویددهنده

شانس: ۸۲/۱ درصد

۴- وایولا دیویس – بلک باتم ما رینی

شانس: ۸۲/۱ درصد

۵- آندرا دی – ایالات متحده دربرابر بیلی هالیدی

شانس: ۶۰/۸ درصد

۶- رزمند پایک – بسیار مراقبت می‌کنم

شانس: ۱۱/۴ درصد

۷- ایمی آدامز – مرثیه هیلبیلی

شانس: ۱۱/۲ درصد

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

می‌توان ادعا کرد رقبای اصلی در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از یک مثلث شامل دنیل کالویا (یهودا و مسیح سیاه)، لزلی اودم جونیور (یک شب در میامی) و ساشا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو هفت) تشکیل شده.

سایر گزینه‌ها که ممکن است در میان نامزدها و سپس برندگان قرار بگیرند به وضوح نسبت به این سه بازیگر شانس کمتری دارند.

۱- دنیل کالویا – یهودا و مسیح سیاه

شانس: ۹۹/۵ درصد

۲- لزلی اودم جونیور – یک شب در میامی

شانس: ۹۳/۲ درصد

۳- ساشا بارون کوهن – دادگاه شیکاگو هفت

شانس: ۸۵/۴ درصد

۴- بیل مری – روی صخره‌ها

شانس: ۴۶/۹ درصد

۵- پاول راچی – صدای متال

شانس: ۴۵/۷ درصد

۶- چادویک بوزمن – بلک باتم ما رینی

شانس: ۴۲/۴ درصد

۷- جرد لتو – چیزهای کوچک

شانس: ۴۱/۴ درصد

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

تنها بازیگری که در ده سال گذشته موفق شده دو جایزه اسکار بازیگری به دست آورد ماهرشالا علی بوده است اما امسال چندین بازیگر می‌توانند این رکورد را بشکنند؛ از جمله آن‌ها می‌توان به الیویا کلمن اشاره کرد.

کلمن پس از برنده‌شدن جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی در فیلم «سوگلی» (The Favourite)، حال یکی از شانس‌های بزرگ بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای حضور در فیلم پدر است.

البته دو بازیگر دیگر ماریا باکالوا (بورات ۲) و یون یئو جونگ (میناری) هر دو با فاصله بسیار نزدیکی در کنار کلمن قرار دارند. در نهایت آماندا سایفرد برای حضور در فیلم منک و هلنا زنگل بازیگر خردسال فیلم اخبار جهان از گزینه‌های دیگر این بخش به حساب می‌آیند.

۱- الیویا کلمن – پدر

شانس: ۸۰/۳ درصد

۲- ماریا باکالوا – بورات ۲

شانس: ۷۹/۵ درصد

۳- یون یئو جونگ – میناری

شانس: ۷۹/۵ درصد

۴- آماندا سایفرد – منک

شانس: ۶۷/۸ درصد

۵- هلنا زنگل – اخبار جهان

شانس: ۶۱/۱ درصد

۶- گلن کلوز – مرثیه هیلبیلی

شانس: ۵۶/۱ درصد

۷- جودی فاستر- موریتانیایی

شانس: ۲۴/۲ درصد

۸- الن برستین – تکه‌های یک زن

شانس: ۷/۲ درصد

بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی

گزینه اول این بخش، فیلم‌نامه دادگاه شیکاگو هفت نوشته آرون سورکین است، سورکین سه‌بار نامزد این بخش شده و یک‌مرتبه نیز برای فیلم «شبکه اجتماعی» (The Social Network) جایزه را تصاحب کرده. شیکاگو هفت از آن فیلم‌هایی است که هالیوود عاشق تولیدشان است و سورکین موفق‌شده در آن یک داستان گیرا و موثر واقعی را تجسم بخشد و در عین حال آن را با شرایط حال حاضر آمریکا نیز مرتبط سازد.

دیگر فیلم‌نامه پرشانس این بخش زن جوان نویددهنده نوشته امرالد فنل است؛ او با نامزدی در این بخش برای اولین‌بار نامزد دریافت جایزه اسکار فیلم‌نامه می‌شود و این افتخار را از طریق نگارش فیلم‌نامه‌ای بدیع، هوشمندانه با لحظاتی ترسناک و البته گاهی غم‌افزا به دست می‌آورد؛ فیلم‌نامه‌ای که به نوعی رفتار جامعه با زنان را محکوم می‌کند.

فیلم زن جوان نویددهنده؛ تریلری انتقام‌جویانه که غافلگیرتان می‌کند

رقیب اصلی این دو اثر که شانس تقریبا یکسانی دارند، فیلم‌نامه منک نوشته جک فینچر است. این نویسنده شانس زیای دارد که حال ۱۸ سال پس از مرگش نامزد دریافت این جایزه شود و البته در میان گزینه‌های مطرح دریافت این جایزه نیز قرار بگیرد.

واکنش‌های اولیه به «منک»؛ فیلم فینچر شانس بزرگ اسکار است

داریوس و آبراهام ماردر برای فیلم صدای متال و لی ایزاک چانگ برای فیلم میناری نیز دیگر گزینه‌هایی به حساب می‌آیند که شانس قرارگرفتن میان نامزدها را دارند. پس از این دو سایر انتخاب‌های آکادمی تا حدی غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

۱- دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7‎)

شانس: ۹۷/۶ درصد

۲- زن جوان نویددهنده (Promising Young Woman)

شانس: ۹۷/۳ درصد

۳- منک (Mank)

شانس: ۸۵/۹ درصد

۴- صدای متال (Sound of Metal)

شانس: ۴۲ درصد

۵- میناری (Minari)

شانس: ۲۹/۵ درصد

۶- یک دور دیگر (Another Round)

شانس: ۲۷/۷ درصد

۷- راکس (Rocks)

شانس: ۲۷/۷ درصد

۸- پالم اسپرینگز (Palm Springs)

شانس: ۲۵/۶ درصد

۹- هرگز به‌ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always)

شانس: ۱۹/۹ درصد

۱۰- یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah‎)

شانس: ۱۹/۸ درصد

۱۱- روح (Soul)

شانس: ۹/۳ درصد

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

سرزمین آواره‌ها و کارگردان و نویسنده‌ آن، کلویی ژائو که پرشانس‌ترین گزینه برای دریافت اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی ارزیابی شده‌اند در این بخش نیز بیشترین شانس را دارند.

در واقع فاصله سرزمین آواره‌ها در این بخش با رقبا یا بهتر است بگوییم سه رقیب اصلی‌اش نسبتا زیاد است؛ این مثلث به ترتیب از کریستوفر همپتون و فلوریان زلر برای فیلم پدر، روبن سانتیاگو-هادسون برای بلک باتم ما رینی و کمپ پاورز برای یک شب در میامی تشکیل شده.

واقعیت این است که سایر گزینه‌های این بخش حتی برای حضور در میان نامزدها نیز شانسی کمتر از ۵۰ درصد دارند در نتیجه باید منتظر گزینه‌های غافلگیرکننده نیز بمانیم؛ البته در این میان گزینه‌ای که کمتر از همه غافلگیرمان خواهد کرد نامزدشدن جاناتان ریموند و کلی رایکارد فیلم‌نامه‌نویسان اولین‌ گاو خواهد بود. به هر حال باید رقابت اصلی برای دریافت جایزه را میان ۴ گزینه‌ای که در ابتدا مطرح کردیم در نظر گرفت.

۱- سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

شانس: ۹۳/۶ درصد

۲- پدر (The Father)

شانس: ۷۱/۳ درصد

۳- بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

شانس: ۷۰/۷ درصد

۴- یک شب در میامی (One Night in Miami‎)

شانس: ۷۰/۷ درصد

۵- اولین گاو (First Cow)

شانس: ۴۵/۲ درصد

۶- ببر سفید (The White Tiger)

شانس: ۳۴/۳ درصد

۷- اخبار جهان (News of the World‎)

شانس: ۲۹/۲ درصد

۸- حفاری (The dig)

شانس: ۱۷/۸ درصد

۹- موریتانیایی (The Mauritanian)

شانس: ۱۷/۸ درصد

۱۰- من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم (I’m Thinking of Ending Things‎)

شانس: ۱۴ درصد

۱۱- بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

شانس: ۱۲/۳ درصد

منبع: Hollywood Reporter

The post پیش‌بینی نامزدهای اسکار ۲۰۲۱؛ شانس هر فیلم چقدر است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala