مت ریوز کارگردان فیلم «بتمن» با انتشار توئیتی رسما از اتمام فیلم‌برداری آن خبر داد. این فیلم با نقش‌آفرینی رابرت پتینسون در سال ۲۰۲۲ روی پرده خواهد رفت.

تقریبا ۹ سال از زمان اکران «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» می‌گذرد و پس از سه‌گانه‌ی کریستوفر نولان قرار است دوباره شاهد بازگشت بتمن به سینماها باشیم. مت ریوز قصد دارد برخلاف فیلم‌های اخیر بتمن که بیشتر بر جنبه‌های ابرقهرمانی و قدرت‌های فیزیکی او تمرکز داشته‌اند، سینمادوستان را با سویه‌های کاراگاهی و ذهن توانمند بروس وین آشنا کند. در این فیلم با بتمن جوانی مواجه هستیم که به دنبال حل پرونده‌ای درباره‌ی یک سری قتل زنجیره‌ای تصمیم می‌گیرد مبارزه‌ای ریشه‌ای و گسترده را با خلافکاران گاتهام آغاز کند.

فیلم‌برداری فیلم بتمن به خاطر دنیاگیری کروناویروس چندین بار با وقفه مواجه شد. چند هفته‌ی قبل به خاطر مثبت شدن تست کرونای چند نفر از عوامل پشت صحنه‌ی این فیلم، و پیش از آن به خاطر ابتلای پتینسون به کرونا پروسه‌ی تولید بتمن متوقف شده بود. اما اینطور که پیداست بالاخره فیلم‌برداری این فیلم تمام شده و می‌توانیم امیدوار باشیم که فیلم جدید ریوز برای اکران در زمستان سال آینده آماده شود.

در بتمن شاهد رویارویی شوالیه‌ی تاریکی با برخی از دشمنان سرشناس‌اش خواهیم بود که از میان آن‌ها می‌توان به ریدلر با نقش‌آفرینی پل دینو، پنگوئن با نقش‌آفرینی کالین فارل و بلک ماسک با بازی پیتر سارسگارد اشاره کرد. ایفای نقش جیمز گوردون، آلفرد پنی‌ورث و زن گربه‌ای (سلینا کایل) نیز به ترتیب به جفری رایت، اندی سرکیس و زوئی کراویتز سپرده شده است.

بر اساس برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها مت ریوز یک سه‌گانه‌ی جدید برای شوالیه‌ی تاریکی خواهد ساخت که تم و اتمسفر متفاوتی نسبت به فیلم‌های قبلی این شخصیت دارند و فیلم بتمن قرار است اولین بخش از این سه‌گانه باشد. با توجه به آنچه در نخستین تریلر بتمن دیدیم، داستان فیلم از جایی شروع می‌شود که میزان وقوع جرم و جنایت به طرز چشم‌گیری در شهر گاتهام افزایش یافته است و بروس وین جوان تصمیم می‌گیرد در کالبد شوالیه‌ی تاریکی برای نجات شهر خود از چنگال قاتلان و خلافکاران خیابانی دست به کار شود. فیلم بتمن حدود ۲ سال از نخستین روزهای شکل‌گیری شوالیه‌ی تاریکی را به تصویر می‌کشد.

در فیلم بتمن رابرت پتینسون نخستین حضور خود در نقش بتمن را تجربه خواهد کرد. این فیلم برای اکران در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده بود، اما به دنبال همه‌گیری کروناویروس برادران وارنر تاریخ اکران جدیدترین اثر سینمایی شوالیه‌ی گاتهام را تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ (۴ مارس ۲۰۲۰) به تعویق انداخته است.

