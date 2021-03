اولیویا کوک می‌گوید اسپین آف بازی تاج و تخت، خانه‌ی اژدها (House of the Dragon) خشونت آشکاری علیه زنان به نمایش نمی‌گذارد. به گفته‌ی این ستاره‌ی سینما، پیش درآمد بازی تاج و تخت با عنوان خانه‌ی اژدها عاری از هرگونه صحنه‌ی خشونت علیه زنان است‌‌.

این مجموعه پیش درآمد که قرار است از ماه آوریل فیلم‌برداری آن شروع شود، داستان خاندان تارگرین قبل از زمان دنریس با بازی امیلیا کلارک را روایت خواهد کرد و طرفداران انتظار دارند که این سریال کاملا شبیه سریال اصلی بوده و حال و هوای همان سریال را داشته باشد. با این‌حال، ممکن است متوجه شوند که میزان انواع خشونت‌ علیه زنان در این سریال کاهش یافته که موضوعی مهم و ضروری است.

از زمان پخش بازی تاج و تخت در سال ۲۰۱۱، این سریال جایگاه خود را به‌ عنوان‌ یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون گرفته است که می‌توان آن را ناشی از جذابیت داستان‌پردازی و بازی‌ خارق‌العاده‌ی بازیگران دانست. با این وجود، علی‌رغم موفقیت زیاد و هواداران سرسخت، این مجموعه هم‌ بحث برانگیز بود. بازی تاج و تخت صحنه‌های خشونت زیادی دارد که خشونت فیزیکی علیه زنان را به تصویر می‌کشد.

ماهیت خشونت‌آمیز این صحنه‌ها واکنش شدید طرفداران و منتقدان را در پی داشت، که برخی افراد، خشونت‌های به تصویر کشیده شده را غیر ضروری دانستند. به هرحال، این سریال فرعی به دنبال جلوگیری از خلق چنین صحنه‌هایی است‌‌.

اولیویا کوک که در خانه اژدها در نقش آلیسنت های تاور بازی خواهد کرد، در مصاحبه‌ای با The Telegraph اطمینان داد که در این سریال از تولید و پخش صحنه‌هایی شامل انواع خشونت علیه زنان، جلوگیری خواهد شد. کوک گفت: «اگر این سریال شامل چنین صحنه‌هایی بود، او اصلا از حضور در این سریال احساس راحتی نمی‌کرد.»

در ادامه صحبت‌های کامل کوک را می‌خوانید: «من نمی‌توانم جزئی از سریالی باشم که در آن خشونت آشکار نسبت به زنان وجود دارد و در مورد آن بی‌تفاوت باشم، تنها به این دلیل که آن‌ها (عوامل فیلم‌ساز) می‌خواهند با این‌کار به‌ نوعی بینندگان را جذب کنند. من قبلا آن‌قدر خوش شانس بودم که فیلم‌نامه‌ی این پیش درآمد را خواندم. این فیلم‌نامه نسبت به چند فصل اول سریال تاج و تخت تغییر زیادی کرده‌ است و فکر نمی‌کنم فکر درستی باشد که هیچ یک از آن صحنه‌ها به فیلم‌نامه‌ اضافه شود.

کوک، که پس از انتخاب شدن به‌ عنوان بازیگر در خانه‌ی اژدها، سریال بازی تاج و تخت را به‌ طور افراطی و مداوم تماشا کرده، به صحنه‌های بحث برانگیز مربوط به بازی تاج و تخت اشاره می‌کند.

او می‌گوید: «در اوایل فصل ۱، صحنه‌ای وجود دارد که دنریس در ازای دریافت ارتش برای برادرش به رهبر قبیله دوتراکی، کال دروگو (جیسون موموآ) فروخته می‌شود. در فصل ۵ هم پس از ازدواج سانسا استارک (سوفی ترنر) با رمزی بولتون (ایوان ریون) یک صحنه خشونت مشابه اتفاق می‌افتد. در هر دو مورد، سن این دو شخصیت ماهیت بحث برانگیز صحنه‌ها را بیشتر می‌کند.»

کوک در انتها در مورد تصمیم برای متوقف کردن صحنه‌های به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان به سوالی پاسخ می‌دهد که برخی از طرفداران در مخالفت با این تصمیم ابراز داشتند: آیا می‌توان بدون به تصویر کشیدن آن لحظه‌ها داستان را به درستی نقل کرد؟ همان‌طور که کوک اشاره داشت، دور شدن از خطوط داستانی با جلوگیری از خلق چنین صحنه‌هایی فقط می‌تواند به نفع HBO باشد و مثالی باشد که در آن صنعت سینما مسیری رو به رشد دارد. به نظر می رسد که خانه‌ی اژدها در مسیری درست حرکت می‌کند.

