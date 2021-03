نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ اعلام شدند؛ دست سینمای ایران بازهم از اسکار کوتاه ماند

دقایقی قبل فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ اعلام شد که در آن شاهد پیشتازی فیلم «منک»، عملکرد فراتر از انتظار «پدر» و ناکامی «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی هستیم.

بسیاری از سینمادوستان ایرانی امیدوار بودند پس از عملکرد خوب خورشید در جشنواره‌ی ونیز و قرارگیری این فیلم در لیست اولیه‌ی نامزدهای اسکار ۲۰۲۱، ایران به چهارمین نامزدی اسکار در بخش بهترین فیلم بین‌المللی (خارجی‌زبان سابق) و سومین مجسمه‌ی اسکار خود برسد، اما اینچنین نشد تا همانند بفتا و گلدن گلوب دهمین فیلم بلند داستانی مجید مجیدی از راهیابی به جمع نامزدهای نهایی ناکام بماند. مجیدی یک بار در سال ۱۹۹۸ با فیلم «بچه‌های آسمان» توانسته بود به این مهم دست یابد.

همانطور که انتظار داشتیم فیلم منک به کارگردانی دیوید فینچر در اغلب شاخه‌های مهم نامزد جایزه‌ی اسکار شده و با ۱۰ نامزدی پیشتاز تعداد نامزدی‌ها است. پس از این فیلم پدر، «یهودا و مسیح سیاه»، «میناری»، «سرزمین آواره‌ها»، «زن جوان خوش‌آتیه»، «صدای متال» و «دادگاه شیکاگو ۷» هر یک با ۶ نامزدی از طلایه‌داران لیست نامزدهای اسکار هستند.

در نودوسومین دوره‌ی جوایز اسکار ۷۰ زن در ۷۶ شاخه نامزد شده‌اند که در هیچ دوره‌ی دیگری چنین اتفاقی رخ نداده است. همچنین برای نخستین بار در تاریخ دو کارگردان زن در لیست نامزدهای نهایی بهترین کارگردانی قرار گرفته‌اند و کلوئی ژائو با فیلم سرزمین آواره‌ها نخستین زن رنگین‌پوستی بوده که در این شاخه نامزد شده است.

لیست نهایی نامزدهای اسکار ۲۰۲۱

بهترین فیلم

پدر

منک

میناری

سرزمین آواره‌ها

صدای متال

زن جوان خوش‌آتیه

یهودا و مسیح سیاه

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین کارگردانی

دیوید فینچر (منک)

لی آیزاک چانگ (میناری)

کلوئی ژائو (سرزمین آواره ها)

امرالد فنل (زن جوان خوش‌آتیه)

توماس وینتربرگ (دور دیگر)

بهترین فیلم‌نامه ارجینال

میناری

یهودا و مسیح سیاه

زن جوان خوش‌آتیه

صدای متال

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

ببر سفید

پدر

بورات ۲

سرزمین آواره‌ها

یک شب در میامی

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

ریز احمد (صدای متال)

چادویک بوزمن (بلک باتم ما رِینی)

گری اولدمن (منک)

آنتونی هاپکینز (پدر)

استیون یون (میناری)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

وایولا دیویس (بلک باتم ما رِینی)

آندرا دی (ایالات متحده علیه بیلی هالیدی)

ونسا کربی (تکه‌های یک زن)

فرانسیس مک دورمند (سرزمین آواره‌ها)

کری مولیگان (زن جوان خوش‌آتیه)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ساشا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو ۷)

دانیل کالویا (یهودا و مسیح سیاه)

لزلی اودوم جونیر (یک شب در میامی)

پل راچی (صدای متال)

کیت استنفیلد (یهودا و مسیح سیاه)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ماریا باکالوا (بورات ۲)

گلن کلوز (مرثیه هیلی‌بیلی)

اولیویا کولمن (پدر)

یوه-جونگ یون (میناری)

آماندا سایفرد (منک)

بهترین فیلم بین‌المللی (خارجی‌زبان)

یک دور دیگر از دانمارک

روزهای بهتر از هنگ کنگ

مردی که پوستش را فروخت از تونس

کجا می‌روی آیدا؟ (?Quo Vadis, Aida) از بوسنی و هرزگوین

اشتراکی (کالکتیو – Collective) از رومانی

در بخش بهترین فیلم بین‌المللی بسیاری از سینمادوستان شانس «دور دیگر» به کارگردانی توماس وینتربرگ را بالاتر از سایر فیلم‌ها می‌دانند. اما «کجا می‌روی آیدا؟» و «مردی که پوستش را فروخت» را هم شانس تصاحب مجسمه‌ی طلایی اسکار را دارند.

بهترین انیمیشن

روح

به‌پیش

یک فیلم شان گوسفنده:آمارگدون

گرگ‌روها (Wolfwalkers)

برفراز ماه

بهترین انیمیشن کوتاه

پناهگاه

لوچی نابغه

هر اتفاقی بیافتد دوستت دارم

اپرا

مردم بله‌گو

بهترین مستند بلند

اشتراکی

معلم هشت پای من (My Octopus Teacher)

زمان

کریپس کمپ (Crip Camp)

مامور مول

بهترین مستند کوتاه

کولت

کنسرتو یک مکالمه است

جدا نشو

بخش گرسنگی

یک ترانه عاشقانه برای لاتاشا

بهترین طراحی لباس

اما

بلک باتم ما رِینی

منک

مولان

پینوکیو

بهترین موسیقی متن

میناری

منک

روح

اخبار جهان

۵ هم‌خون

بهترین صدابرداری

سگ شکاری

منک

اخبار جهان

روح

صدای متال

بهترین تدوین

پدر

سرزمین آواره‌ها

زن جوان خوش‌آتیه

صدای متال

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین طراحی صحنه

منک

پدر

بلک باتم ما رِینی

اخبار جهان

انگاشته

بهترین جلوه‌های بصری

عشق و هیولاها

آسمان نیمه‌شب

مولان

فقط و فقط ایوان

انگاشته

بهترین فیلم‌برداری

یهودا و مسیح سیاه

منک

اخبار جهان

سرزمین آواره‌ها

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین آرایش مو و چهره‌پردازی

اما

مرثیه هیل‌بیلی

بلک باتم ما رینی

منک

پینوکیو

بهترین ترانه

مبارزه برای تو (یهودا و مسیح سیاه)

صدای من را بشنو (دادگاه شیکاگو ۷)

هاسویاک (مسابقه‌ی آواز یوروویژن: ماجرای داستان آتش)

دیده شده (زندگی پیش رو)

حالا حرف بزن (یک شب در میامی)

