۲۰ کمدی ترسناک برتر جهان؛ بخندیم یا بترسیم؟!

ترس و خنده دو سوی یک طیفند. با یک نگاه سطحی به فیلم‌های کمدی می‌توان دید که ضربه خوردن دیگران، آسیب دیدنشان، افتادنشان و حتی مرگشان گاهی می‌تواند ما را بخنداند. شاید این نوع کمدی مضحک خوانده شود و گاهی مسخره به نظر برسد اما محققان زیادی در رشته‌ی تیاتر و سینما با پژوهش‌هایشان به این نتیجه رسیدند که ساخت یک کمدی بدون آسیب و جراحت و ضربه به کسی، یا امکان ندارد یا احتمال موفقیت آن کم است.

هیچ دو ژانری با ساختاری مشابه ترسناک و کمدی در سینما نمی‌توانید بیابید که اینقدر خوب و جذاب ترکیب شوند. در کمدی، بازده خنده است و در مقابل، بازده فیلم‌های ترسناک، وحشت، جیغ زدن و خشونت است. اما در یک کمدی ترسناک عالی، شاهد ترکیبی از هر دو هستیم؛ ترکیبی سرشار از واکنش‌های جسمی و ذهنی که می‌تواند لحظه‌های ترسناک را وحشتناک‌تر و کمدی‌ها را خنده‌دارتر کند.

پس تعجبی ندارد که کمدی ترسناک مدت‌های زیادی به عنوان یکی از محبوب‌ترین و با کیفیت‌ترین ژانرهای فرعی محسوب شود. در این فیلم‌ها دقیقا زمانی که مشغول خندیدن هستید، وقت آن فرا می‌رسد که لحظه‌ی ترسناک را تجربه کنید؛ ورق بر می‌گردد و حالا انقدر می‌ترسید که خندیدن از یادتان می‌رود! این چرخه ادامه پیدا می‌کند و با دیدن یک فیلم کمدی ترسناک (یا ترسناک کمدی) لحظه‌های جذابی برایتان شکل می‌گیرد.

در ادامه ۲۰ تا از بهترین‌ کمدی‌های ترسناک، از کلاسیک‌های جذاب گرفته تا جدیدترین آثار قرن بیست و یک را نام بردیم.

۱. ارتش تاریکی (Army of Darkness)

کارگردان: سم ریمی

بازیگران: بروس کمپبل، امبت دیویتس، مارکوس گیلبرت و …

محصول: ۱۹۹۳

امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

فیلم «مرده‌ی شریر ۲» (Evil Dead 2) یا «ارتش تاریکی» (Army of Darkness) یک فیلم‌ خنده‌دار و سمبلی از آثار سم ریمی است. بروس کمپبل در نقش اَش، شکارچی دیرپای ددیت (Deadite) که دو فیلم موفق به همین نام را در کارنامه دارد، به زمان و مکان نفرین شده‌ای سفر می‌کند که طی یک اتفاق باعث بیدار شدن مردگان و نفرین شدگان می‌شود و باید خود را از دست آن‌ها نجات دهد. «ارتش تاریکی» قطعا یکی از قابل توجه‌ترین فیلم‌های ترسناک ساخته شده در تاریخ است. با صحنه‌های خونین و بهتر از فرنچایزهایش که با جلوه‌های استاپ موشن ساخته شدند، یک معیار شاخص کمدی ترسناک محسوب می‌شود که بدون شک در بین قسمت‌های قبلی بهترین است.

۲. احیاگر (Re-Animator)

کارگردان: استوارت گوردون

بازیگران: جفری کمبس، بروس ابوت، باربارا کرامپتون و …

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

اگر از عاشقان اچ پی لاوکرفت (H.P. Lovecraft) (ژانری در فیلم ترسناک که توسط نویسنده‌ای به همین نام پایه‌گذاری شد) هستید، اما از شوخی هم بدتان نمی‌آید، «احیاگر» فیلم کاملا مناسبی برای شماست. کمدی تاریک دانشمند دیوانه‌ی کارگردان، استوارت گوردون بر اساس فیلم «هربرت وست احیاگر» (Herbert West-Reanimator) ساخته‌ی لاوکرفت، از ابتدا تا انتها یک داستان کاملا خشن است که توسط جفری کمبس به عنوان پزشک علاقه‌مند به مرده‌ها روایت می‌شود. این فیلم با ظروف آزمایشگاهی در حال جوشیدن و سرم‌های مرموز بسیار زیاد، برای طرفداران فیلم‌هایی با سبک فرانکشتاین و مرده‌ی شریر مناسب است.

۳. میدسامر (Midsommar)

کارگردان: آری آستر

بازیگران: فلورنس پیو، جک رینور، ویل پولتر و …

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

چه کسی فکر می‌کرد که آری آستر، نویسنده و کارگردان درام ترسناک «موروثی» (Hereditary)، یکی از ترسناک‌ترین کمدی‌های قرن ۲۱ را بسازد؟ میدسامر که درباره‌ی حوادث ناگوار با موضوعی متفاوت ساخته شده، گوشه‌های تاریک را در مزارع غرق در آفتاب سوئد به تصویر می‌کشد، جایی که دنی (با بازی فلورانس پیو) در یک تراژدی غیرقابل تصور در کنار دوست‌پسر وحشتناک خود (با بازی جک رینور) و دوستانش گیر می‌افتد. آن‌ها مستقیما در یک آیین بت‌پرستی سرگردان شدند، و من شرط می‌بندم شما می‌توانید حدس بزنید که قربانیان مورد نظر چه کسانی هستند. آستر یک بار دیگر با تسلط دقیق کارگردانی می‌کند و بازیگر خود را به یک عملکرد خارق‌العاده هدایت می‌کند. میدسامر با مضامین آزار‌دهنده در مورد وابستگی، ملی‌گرایی و قدرت اغواگر محافظه‌کاری سر و کار دارد. آستر زیرکانه داستان شیرینش را با ترس و خنده‌ی فراوان روایت می‌کند.

«میدسامر»؛ اثر ترسناک جدید کارگردان فیلم «موروثی»

۴. مرگ مغزی (Dead Alive)

کارگردان: پیتر جکسون

بازیگران: پیتر جکسون، دیانا پنالور، تیم بالم و …

محصول: ۱۹۹۲

امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

پیتر جکسون قبل از اینکه مخاطبان خود را با فیلم «سرزمین میانه» (Middle Earth) مهمان کند، یکی از عجیب‌ترین فیلم‌های این ژانر را ساخت. هیچ کدام از فیلم‌های ۱۹۹۲ به اندازه‌ی «مرگ مغزی» (معروف به Braindead) ترسناک و خنده‌دار نیستند. تیموتی بالم در نقش لیونل بازی می‌کند، جوانی که زیر نظر مادر ستمگر خود (با بازی الیزابت مودی) زندگی می‌کند تا اینکه عاشق می‌شود. اما درست هنگامی که او فکر می‌کند آزاد است، طی یک اتفاق مادرش به زامبی تبدیل می‌شود و داستان از اینجا به اوج خود می‌رسد. مرگ مغزی با شکوفایی استاپ-موشن در آن دوران، یکی از سرگرم کننده‌ترین و کم‌نظیرترین کمدی‌های ترسناک زمان خود است.

۵. آن‌ها زندگی می‌کنند (They Live)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: ردی پایپر، کیث دیوید، مگ فاستر و …

محصول: ۱۹۸۸

امتیاز متاکریتیک: ۵۵ از ۱۰۰

یک فیلم سراسر انتقادی، آن هم تند و تیز! از جامعه‌ی سرمایه‌داری که حسابی شما را می‌خنداند. در فیلم «آن‌ها زندگی می‌کنند» به کارگردانی جان کارپنتر، ردی پایپر در نقش نادا، یک ولگرد است که یک عینک آفتابی پیدا می‌کند که به او اجازه می‌دهد واقعیت جهان اطرافش را به گونه‌ای دیگر ببیند؛ جهانی که توسط هیولاهایی اداره می‌شود که با پیام‌های مخفیانه‌ای به مردم می‌گویند پول را بپرستند و از رهبران خود اطاعت کنند!

۶. گرگ‌نمای آمریکایی در لندن (An American Werewolf in London)

کارگردان: جان لندیس

بازیگران: دیوید ناتن، جنی اگاتر، گریفین دان و …

محصول: ۱۹۸۱

امتیاز متاکریتیک: ۵۵ از ۱۰۰

با شنیدن نام جان لندیس، ممکن است به یاد کمدی‌های معروف دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ او بیفتید، مانند «خانه‌ی حیوانات» (Animal House)، «برادران بلوز» (The Blues Brothers) و حتی «اماکن تجاری» (Trading Places) و «سفر به آمریکا» (Coming to America). اما برای علاقه‌مندان به وحشت، پای فیلم دیگری به میان می‌آید؛ فیلم ترسناک برنده‌ی اسکار، یک «گرگ‌نمای آمریکایی در لندن». این فیلم کلاسیک، دنباله‌های دیگری هم داشت، مانند «یک گرگ‌نمای آمریکایی در پاریس» (An American Werewolf in Paris) که در مقایسه با نسخه‌ی اصلی درخشش چندانی نداشت. داستان درباره‌ی دو دوست است که به عنوان دو توریست به لندن سفر می‌کنند و در آنجا مورد حمله‌ی گرگ‌نماها قرار می‌گیرند. داستان با تبدیل شدن آن‌ها به گرگ‌نما ادامه می‌یابد که شما را در حین خندیدن به وحشت می‌اندازد!

۷. خوردن رائول (Eating Raoul)

کارگردان: پال بارتل

بازیگران: پال بارتل، مری رنو، رابرت بلترن و …

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

خوردن رائول یکی از غیر اخلاقی‌ترین کمدی‌های ترسناک در تمام دوران‌ها است. هرچند تا آنجا که فیلم‌های آدمخوار پیش می‌رود، هولناک نیست، اما این فیلم متمرکز بر یک زن و شوهر متاهل فریبکار، به نام بِلِندها (پال بارتل و مری رنو) است، که روش عجیبی برای کسب و کار خود در پیش می‌گیرند. طی یک اتفاق ناخوشایند آن‌ها مجبور می‌شوند دست به قتل بزنندکه این شروعی برای کسب و کار و جنایت هولناک اما خنده‌دار این زوج خواهد بود.

۸. این آخرشه (This Is the End)

کارگردان: ست روگن، اوان گلدبرگ

بازیگران: جیمز فرانکو، جونا هیل، ست روگن و …

محصول: ۲۰۱۳

امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

فیلم «این آخرشه» ساخته‌ی ذهن خلاق ست روگن و ایوان گلدبرگ است. یک فیلم سراسر کمدی درباره‌ی پایان جهان. داستان، هر یک از بازیگران را که شامل روگن، جیمز فرانکو، جونا هیل، جی باروشل، دنی مک‌براید و کریگ رابینسون می‌شود دنبال می‌کند که سعی می‌کنند از پایان جهان زنده بیرون بیایند و این باعث کشته شدن تمام دوستانشان می‌شود، از جمله مایکل سرا، ریانا، عزیز انصاری و کوین هارت. بعدا موجودات وحشتناکی به داستان اضافه می‌شود که از عمق جهنم برخاسته‌اند. با توجه به مشکلات جدی، وقتی بچه‌ها مجبور می‌شوند اولین روزهای ترسناک را در خانه‌ی فرانکو منتظر بمانند، همه چیز به خوبی پیش نمی‌رود، زیرا منافع شخصی کاراکترهای بزرگ مانع از هماهنگی و همراهی آن‌ها با یکدیگر می‌شود. آن‌ها نه می‌توانند غذایشان را سهمیه‌بندی کنند و نه می‌دانند که چگونه وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند، اما به هر حال در نهایت همه چیز حل می‌شود. در پایان، ماجرا به شکلی تمام می‌شود که بهتر است خودتان ببینید.

۹. گرملین‌ها (Gremlins)

کارگردان: جو دانته

بازیگران: زک گالیگان، فوبه کیتس، هویت اکستون و …

محصول: ۱۹۸۴

امتیاز متاکریتیک: ۷۰ از ۱۰۰

گرملین‌ها، فیلمی است که هم می‌تواند مناسب بچه‌ها باشد و هم سنین بالاتر. راندل پتزل پدر خوش فکر (با بازی هویت اکستون) یکی از این موجودات کوچک، به نام گیزمو را برای پسرش تهیه می‌کند، اما با سه شرط؛ آن‌ را خیس نکند، در معرض نور شدید قرار ندهد، و هر کاری که می‌کند، بعد از نیمه شب به او غذا ندهد. خب توقع حرف‌شنوی از بچه‌ها کار خنده‌داری است! چرا؟ چون می‌بینیم که با رعایت نکردن همین سه شرط ساده، بیلی هیولاهایی را در این موجودات کوچک به ظاهر دوست داشتنی بیدار می‌کند که کارهای خطرناکی از آن‌ها سر می‌زند که البته داستان این فیلم را شکل می‌دهند.

۱۰. دختران نهایی (The Final Girls)

کارگردان: تاد استراوس شولسون

بازیگران: تایسا فارمیگا، الکساندر لودویگ، نینا دوبرو و …

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

این درام دوست‌داشتنی مادر/ دختری با صحنه‌های خنده‌دار و در عین حال دلهره‌آور، یک گوهر مطلق از ژانر کمدی ترسناک است. تیسا فارمیگا در نقش مکس کارترایت، زن جوانی که در غم از دست دادن مادرش (با بازی مالین اکرمان) که به ملکه‌ی جیغ معروف است بازی می‌کند. این نوجوان به همراه دوستانش در یک سری از فیلم‌های مورد علاقه‌ی مادرش گیر می‌افتند و باید به دنبال راهی باشند تا از داستان فیلم خارج شوند.

۱۱. آنچه در سایه‌ها انجام می‌دهیم (What We Do in the Shadows)

کارگردان: تایکا وایتیتی، جامین کلمنت

بازیگران: تایکا وایتیتی، جامین کلمنت، جاناتان برو و …

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

این فیلم سه خون آشام به نام‌های ویاگو (با بازی تایکا وایتیتی)، شماس (با بازی جاناتان بروگ) و ولادیسلاو (با بازی جماین کلمنت) را دنبال می‌کند که با هم زندگی می‌کنند. آن‌ها در انجام کارها و پیدا کردن قربانیان جدید با یکدیگر اختلاف دارند. داستان در حین تمرکز بر بخش‌های پیش پا افتاده‌ی زندگی یک خون‌آشام، به جنبه‌های پر‌شور آن هم توجه دارد. ما شاهد هستیم که قهرمانان ما در این فیلم ارزیابی می‌کنند که زندگی ابدی چه معنایی دارد، سعی در یافتن عشق از دست رفته دارند و سعی می‌کنند از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی مطلع شوند.

۱۲. تاکر و دیل در برابر شیطان (Tucker and Dale vs. Evil)

کارگردان: الی کریگ

بازیگران: تیلر لیبین، آلن تادیک، کاترین بودن و …

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

این فیلم یک نگاه مثبت و جنجالی بر روی ژانر ترسناک با محوریت قتل دارد که با تکیه بر لحظه‌های ترسناکی مانند اره‌برقی تگزاس، این احتمال را می‌دهد که قاتل‌ها هم می‌توانند آدم‌های خوبی باشند. تاکر و دیل فقط می‌خواهند کلبه‌شان را تعمیر کنند. این دو برادر (که آلن تودیک و تایلر لابین آن را به زیبایی بازی می‌کنند) وقتی گروهی از نوجوانان اعصاب خورد‌کن در املاکشان گشت می‌زنند و بلافاصله آن‌ها را به عنوان احمق‌های دهاتی می‌خوانند، به دنبال یک عقب‌نشینی آرام هستند. تاکر و دیل علی‌رغم اینکه همه‌ی تلاششان را برای دوستانه و مفید تمام شدن این چالش انجام می‌دهند، نمی‌توانند جلوی ترس این بچه‌ها را از مرگ واقعی بگیرند و نتیجه یک کمدی ترسناک خونین، پر هیاهو و گاهی اوقات کاملا ملموس در مورد دوستی و نگاه به کلیشه‌های ترسناک گذشته شکل می‌گیرد. الی کریگ با دنبال کردن صحنه‌های کاملا تماشایی کارگردانی می‌کند و بین سکانس‌های خنده‌دار و ترسناک وقفه‌های درستی اعمال می‌کند.

۱۳. شب خزنده‌ها (Night of the Creeps)

کارگردان: فرد دکر

بازیگران: جیل ویتلو، تام اتکینز، جیسون لایولی و …

محصول: ۱۹۸۷

امتیاز متاکریتیک: ۶۲ از ۱۰۰

مرا هیجان‌زده کن! تنها دو کلمه‌ای که توسط کارآگاه ری کامرون (با بازی تام اتکینز) گفته شده است تا کل فیلم را توصیف کند. یک سال قبل از اینکه او با «جوخه‌ی هیولاها» (Monster Squad) شناخته شود فرد دكر، نویسنده و كارگردان، این ژانر واقعا دیوانه‌وار را در دنیایی كه هنوز برای آن آماده نبود، ارائه كرد. آزمایشات فرازمینی، انگل‌هایی که مغز شما را از بین می‌برد و اجسادی که از گور بلند می‌شوند. شب خزنده‌ها بهترین قسمت‌های آخرالزمان زامبی، حمله‌ی بیگانگان و موجودات سال‌های ۱۹۵۰ را با هم در می‌آمیزد و همه را در یک بسته‌ی خونین با شکوه قرار می‌دهد. به عنوان یک فیلم کالت کلاسیک، شب خزنده‌ها سرگرم کننده‌ترین چیزی است که می‌توانید برای خندیدن داشته باشید.

۱۴. بدن جنیفر (Jennifer’s Body)

کارگردان: کارین کوزاما

بازیگران: مگان فاکس، آماندا یفرد، آدام برودی و …

محصول: ۲۰۰۹

امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

بدن جنیفر با بازی مگان فاکس و آماندا سایفرد، یک کمدی ترسناک بسیار خوب است و چیزهای زیادی در خود دارد که با بیننده به اشتراک می‌گذارد. با کمک فیلم‌نامه‌ی دیابلو کودی و به کارگردانی کارین کوزاما، بدن جنیفر داستان معمولی اهریمنی را می‌گیرد، آن را مدرنیزه می‌کند و به گونه‌ای کوتاه می‌کند که هرگز تعجب نکنید که داستان شما را به کجا سوق داده. لذت تماشای فیلم «بدن جنیفر» سفری جذاب، خنده‌دار و هولناک است که شما را با خود می‌برد. شاید حتی بهتر، این تصویری کامل از تفاوت‌های ظریف مفید و مضر دوستی زنان است.

۱۵. جیغ (Scream)

کارگردان: وس کریون، مت بتینلی

بازیگران: نو کمبل، دیوید آرکت، کورتنی کاکس و …

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

این داستان از یک قاتل زنجیره‌ای با ماسک شبح که در دبیرستان کالیفرنیا اتفاق می‌افتد، یک استاد وحشت است که جادوی خود را در دو سطح مختلف به کار می‌برد. وس کریون با «کابوس در خیابان الم» (A Nightmare on Elm Street) به ورود اسلشرها در فیلم‌های ترسناک کمک کرد، بنابراین مطمئنا او می‌توانست ترفندها و شیوه‌های این فیلم ترسناک و کاملا خنده‌دار را تعیین کند. اما از سوی دیگر، جیغ هنوز هم مثل جهنم ترسناک است. آن صحنه‌ی آغازین با درو بریمور که می‌گوید «فیلم ترسناک مورد علاقه‌ی شما کدام است؟» کافی است تا بدانید با چه چیزی مواجه هستید.

۱۶. شپش‌ها (Cooties)

کارگردان: جاناتان میلوت، کری مومیون

بازیگران: الایجا وود، رین ویلسون، الیسون پیل و …

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۴۹ از ۱۰۰

در فیلم شپش‌ها، وقتی ویروس از طریق یک مدرسه‌ی ابتدایی شیوع پیدا می‌کند و دانش‌آموزان را به زامبی‌های گوشت‌خوار تبدیل می‌کند، بچه‌ها به معنای واقعی کلمه هیولا می‌شوند. معلمان که آرزو می‌کردند کاش کار دیگری برای امرار معاش داشتند، مورد حمله‌ی دانش‌آموزان زامبی شده‌ای قرار می‌گیرند که معلوم می‌شود با خوردن ناگت‌های مرغ مسموم به این روز افتاده‌اند.

۱۷. فرانکنشتاین جوان (Young Frankenstein)

کارگردان: مل بروکس

بازیگران: جین وایلدر، پیتر بویل، مارتی فلدمن و …

محصول: ۱۹۷۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

از کجای این کلاسیک کمدی ترسناک محصول ۱۹۷۴ شروع کنیم؟ از بازیگران قدرتمندش مانند مل بروکس، ژن وایلدر، مدلین کان، تری گار، مارتی فلدمن، پیتر بویل، کلوریس لیچمن و ژن هکمن که هرکدام به نوعی صحنه را تسخیر می‌کنند؟ یا با کارگردانی بروکس که احساس فیلم‌های هیولایی کلاسیک را به خوبی تداعی می‌کند و در کنار کلاسیک‌های سیاه و سفید هم رده‌اش مانند دراکولا و مرد گرگ‌نما قرار دارد؟ دلایل شما هرچه باشد، این بهترین و خنده‌دارترین فیلم بروکس است. این فیلم، فرانکشتاین جوان را به تصویر می‌کشد که سال‌ها بعد از مرگ خاندانش به قلعه‌ی خانوادگی‌شان برمی‌گردد و با یافتن کتاب پدربزرگش آزمایشاتی را شروع می‌کند.

۱۸. جادوگر عشق (The Love Witch)

کارگردان: آنا بیلر

بازیگران: سامانتا رابینسون، جفری وینسنت پریس، لائورا ودل و …

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

جادوگر عشق با کارگردانی آنا بیلر شبیه هیچ کمدی ترسناک دیگری نیست که تا کنون منتشر شده است. این فیلم به شدت به زیبایی‌شناسی رویایی دهه‌ی ۶۰ میلادی متمایل است که قدرت یادآوری جنبه‌ی نرم‌تری از داریو آرجنتو کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ایتالیایی را در لحظات مناسب دارد. ثروتی که بیلر با تمام شکوه و عظمت فنی خود ساخته است، بلافاصله شما را طلسم می‌کند. جادوگر عشق به سبک جذاب و تاریکی و به بهترین شکل ممکن موفق می‌شود یک بازی به یاد ماندنی از ستاره‌ی فیلم معروف، سامانتا رابینسون ارائه دهد. الین (با بازی سامانتا رابینسون)، یک جادوگر جوان زیبا و مصمم است تا مردی را پیدا کند که دوستش داشته باشد. او در آپارتمان شاهانه‌ی خود معجون درست می‌کند و به کمک آن مردان را اغوا می‌کند. او سرانجام با مرد رویاهایش ملاقات می‌کند، ناامیدی از محبت او را تا مرز جنون و قتل سوق می‌دهد.

۱۹. کلبه‌ای در جنگل (Cabin in the Woods)

کارگردان: درو گادرد

بازیگران: کریستن کانلی، کریس همسورث، جسی ویلیامز و …

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

درو گادرد و جاس ودون با ساختارشکنی درخشان، ژانر وحشت را مورد توجه قرار دادند. جدا از یک داستان ترسناک معمولی، کلبه‌ای در جنگل، یک فیلم ماهرانه است که ماهیت وحشت و نحوه‌ی ترساندن را مسخره می‌کند. با اشاره به نقایص ژانر، کلبه‌ای در جنگل یکی از بهترین نمونه‌های قرن ۲۱ است.

وقتی پنج دوست هم‌دانشگاهی (کریستن کانولی، کریس همسورث، آنا هاچیسون، فران کرانز، جسی ویلیامز) برای تعطیلات به یک کلبه در جنگل دور افتاده می‌رسند، چیزی برای ترسیدن در انتظار آن‌ها نیست. جوانان یکی یکی قربانی زامبی‌های جنگلی می‌شوند، اما عامل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. دو دانشمند (ریچارد جنکینز، بردلی ویتفورد) که در حال انجام کارهایی هستند.

۲۰. روز مرگت مبارک (Happy Death Day)

کارگردان: کریستوفر لندن

بازیگران: جسیکا راث، ایزرائیل بروسارد، رومی مدین و …

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

تکرار مداوم یک روز برای حل یک مسئله موضوع جدیدی در فیلم نیست، با این حال روز مرگت مبارک موفق می‌شود آن را تازه‌تر از همیشه ارائه کند. به کارگردانی کریستوفر و بازی درخشانی از جسیکا راث، روز مرگت مبارک ژانر وحشت را با خلوص منحصر به فرد یک بحران وجودی مخلوط می‌کند.

تری گلبمن (با بازی جسیکا راث) در روز تولدش کشته می‌شود، اما او در همان روز دوباره از خواب بیدار می‌شود و باید این روز را هر بار سپری کند و کشته شود تا کشف کند که چه کسی او را کشته و چرا و… .

