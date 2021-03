یک فیلم هندی و دو انیمیشن حاکم سینماهای آمریکا (باکس آفیس هفته)

در هفته‌ی گذشته فیلم هندی «جاتی راتنالو» موفق‌ترین فیلم جدید به نمایش درآمده در سینماهای آمریکا بوده و انیمیشن «رایا و آخرین اژدها» و «تام و جری» نیز به فروش خوب خود ادامه داده‌اند.

کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی طی ماه‌های اخیر از اکران آثار پرهزینه و مهم‌شان واهمه داشته‌اند؛ زیرا برخی هفته‌ها مجموع درآمد پرفروش‌ترین فیلم‌ها در آمریکا به ۱۰ یا ۱۵ میلیون دلار نمی‌رسد و در این مدت تنها چند انیمیشن مانند «غارنشینان: عصر جدید» یا فیلم‌هایی مثل «انگاشته» و «آقایان» موفق به بازگشت سرمایه و سودآوری شده‌اند. اما واکسیناسیون گسترده‌ی کرونا از اواخر بهمن‌ماه در غرب آغاز شده است و به همین خاطر می‌توان انتظار داشت در بهار شاهد اکران بلاکباسترها و فیلم‌های مهم باشیم. «گودزیلا در برابر کونگ» قرار است خط‌شکنی کند و برادران وانر از چند روز دیگر این فیلم ۲۰۰ میلیون دلاری را به سینماها می‌آورد و قطعاً میزان فروش آن بر اکران سایر فیلم‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

آواتار با عبور از انتقام جویان دوباره به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تبدیل شد

در هفته‌ی گذشته چندین فیلم جدید اکران شدند، اما بجز فیلم هندی «جاتی راتنالو» هیچ‌کدام به موفقیت قابل توجه‌ای دست پیدا نکردند. مثلاً فیلم «آخر هفته‌ی طولانی» به کارگردانی استیون باسیلون با نمایش در ۲۰۲ سالن تنها ۱۳۵ هزار دلار فروخت و در رتبه‌ی ۱۱ام جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا قرار گرفت.

انیمیشن رایا و آخرین اژدها این هفته نیز در صدر جدول باکس آفیس قرار گرفته پس از ۱۰ روز اکران در سینماهای آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۱۶ و ۳۶ میلیون دلار فروخته و باکس آفیس موجو رقم کلی فروش ماجراجویی‌های رایا و اژدهایش را در آخر هفته‌ی گذشته ۵۲ میلیون دلار اعلام کرده است. این انیمیشن علاوه‌ بر آمریکا، در چین هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و با ۳.۴ میلیون دلار در رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس این کشور هم قرار گرفته است.

بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که فیلم «آواتار» دوباره در چین روی پرده رفته و با استقبال خوبی از سوی چشم‌بادامی‌ها مواجه شده است. دوازدهمین ساخته‌ی جیمز کامرون طی روزهای اخیر در این کشور ۲۱.۱ میلیون دلار فروخته و عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ را از «انتقام‌جویان: پایان بازی» پس گرفته است. بنا بر گزارش ددلاین آواتار تا پایان روز شنبه مجموع فروش خود را به ۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسانده است؛ یعنی حدود ۸ میلیون دلار بیشتر از انتقام‌جویان: پایان بازی. البته اکران این فیلم در چین کماکان ادامه دارد و ساکنین پندورا این فرصت را خواهند داشت تا فاصله‌ی خود با انتقام‌جویان را بیشتر کنند.

انیمیشن رایا و آخرین اژدها داستان دختری به اسم رایا (با صداپیشگی کلی مری ترن) را روایت می‌کند که قصد دارد آخرین اژدها که اژدهایی آبی به نام سیسو (با صداپیشگی آکوافینا) است را پیدا کند و پدرش رییس بنجا (با صدا پیشگی دنیل داعه کیم) را از دست دروون نجات دهد. رایا در این سفر از سرزمین­‌های مختلفی که در اختیار گروه‌ها و قوم‌های گوناگونی‌ست می‌گذرد و در این سفر اودیسه‌وار می‌بیند که چگونه جنگ میان دروون و انسان‌ها همه چیز را ویران کرده است. او همچنین با گروهی از بازماندگان که خانواده‌ی خود را در جنگ از دست داده‌اند، از جمله یانگ بون، بیبی نوئی و جنگجو تانگ ملاقات می­‌کند. رایا با دوستان جدیدش و تاک تاک، حشره محبوب و دوست‌داشتنی‌اش، باید با ناماری (با صدا پیشگی جما چان)، کسی از گذشته‌اش که کلید نجات کوماندرا است، روبه‌رو شوند.

اغلب منتقدان و سینمادوستان از انیمیشن یارا و آخرین اژدها راضی بوده‌اند و در راتن‌تومیتوز بر اساس ۲۱۸ بررسی و در IMDb بر اساس ۲۵ هزار رأی به ترتیب امتیازات ۹۵ از ۱۰۰ و ۷۵ از ۱۰۰ برای اثر جدید دیزنی ثبت شده است. برایان لوری در بخشی از یادداشت خود برای این انیمیشن آورده است: «پیام عمیق یارا و آخرین اژدها درباره‌ی تفرقه و بی‌اعتمادی است که یک امپراطوری افسانه‌ای را به کام نابودی می‌کشد.»

فروش فیلم لایو اکشن تام و جری در سومین هفته‌ی نمایش‌اش در آمریکا نسبت به آخر هفته‌ی پیشین ۳۷ درصد کاهش یافته و جدیدترین نسخه‌ی سینمایی موش و گربه با ۴.۱ میلیون دلار فروش به رتبه‌ی سوم باکس آفیس بسنده کرده است. این فیلم طی ۱۷ روز در آمریکا، بازارهای بین‌المللی و در مجموع به ترتیب ۲۸.۲، ۳۸.۸ و ۶۷ میلیون دلار برای برادران وارنر درآمدزایی کرده است.

داستان جدیدترین نسخه‌ی سینمایی تام و جری از آنجایی شروع می‌شود که این موش و گربه‌ی دوست‌داشتی از خانه‌اشان بیرون می‌شوند و به ناچار به یک هتل می‌روند. در همین اثنا قرار است یک جشن عروسی مجلل هم در هتل برگزار شود، اما دعواهای تام و جری در نخستین دیدارشان همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کارگردانی فیلم جدید تام و جری را تیم استوری بر عهده داشته است که او را بیشتر به خاطر «چهار شگفت‌انگیز: قیام موج‌سوار نقره‌ای» می‌شناسیم. از میان بازیگران لایو اکشن تام و جری هم می‌توان به کلویی گریس مورتس، مایکل پنیا و کن جیونگ اشاره کرد.

تا به این ساعت برای تام و جری ۲۰۲۱ در پایگاه راتن تومیتوز ۵۲ بررسی و میانگین امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده و در متاکریتیک هم بر اساس ۱۴ بررسی امتیاز این فیلم ۳۱ از ۱۰۰ است. از میان نقدهای مهم نوشته شده برای تام و جری جدید تنها بررسی نسبتا مثبت مربوط به پیتر دبروژ از رسانه‌ی ورایتی است و مابقی منقدها و رسانه‌های سرشناس نگاهی متوسط یا ضعیف به این فیلم داشته‌اند. به‌عنوان نمونه تریسی براون از لوس آنجلس تایمز در بخشی از نقد خود آورده است: «اگر شما به دنبال تجربه‌ی حس و حال و تماشای خشونت خاص تام و جری هستید، بهتر است به جای دیدن این فیلم لایو اکشن به سراغ فیلم‌های کوتاه یا برخی قسمت‌های سریال تلویزیونی تام و جری بروید.»

فیلم «آشوب مدام» این هفته نیز با نمایش در ۱۹۹۵ سالن و ۲.۲ میلیون دلار فروش در رتبه‌ی سوم باکس آفیس قرار گرفته است. آشوب مدام به کارگردانی داگ لیمان و با نویسندگی کریستوفر فورد و پاتریک نس از چند روز قبل نمایش خود را آغاز کرده است و در باکس آفیس موجو رقم فروش ۶.۹ و ۵ میلیون دلاری برای آن در آمریکا و بازارهای بین‌المللی درج شده است.

در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: «در آینده دنیایی وجود دارد که در آن تمام زنان و دختران ناپدید شده‌اند و همه‌ی موجودات زنده می‌توانند از طریق تصاویر و صداهایی به نام نویز وارد ذهن یکدیگر شوند و افکار دیگران را بخوانند. در این دنیای پسارستاخیزی تاد هیوت در می‌یابد که نوعی ویروس باعث کشته شدن همه‌ی زنان جهان و پخش شدن صداهایی ناخوشایند به نام نویز در جهان شده است. هیوت که توانایی ویژه‌ای برای شنیدن افکار انسان‌ها و حیوانات دارد، در لحظه‌ای که صدا قطع و سکوت برقرار می‌شود، متوجه می‌شود یک دختر مرموز به نام ویولا اید، نخستین زنی که تاد هیوت تا به حال ملاقات کره ‌است در سیاره آن‌ها فرود آمده است.»

فیلم «بوگی» به کارگردانی ادی هوانگ نیز به فروش خوب خود ادامه داده و این هفنه نیز جایگاه چهارم را از آن خود کرده است. آلفرد «بوگی» چین، پدیده‌ی بسکتبال ساکن نیویورک آرزو دارد روزی در NBA بازی کند. در حالی که پدر و مادرش او را تحت فشار قرار می‌دهند تا بورس تحصیلی خود را برای تحصیل در یک کالج نخبه متمرکز کند، در حالی که این خواست بوگی نیست او باید راهی پیدا کند تا بتواند ضمن حرکت به سوی آرزوهایش، خانواده و دوستان خود را هم راضی کند.

بوگی هنوز در کشورهای اروپایی به نمایش در نیامده و در آمریکا پس از ۱۰ روز اکران در ۱۲۷۰ سالن ۲.۳ میلیون دلار فروخته است. تیلر تاکاهاشی، پاپ اسموک خورخه لندبورگ جونیور از بازیگران این فیلم هستند و با توجه به تیم بازیگری نسبتا خوب و رضایت کلی سینمادوستان از بوگی به همراه موضوعات عوام‌پسندانه‌ی فیلم انتظار داریم در هفته‌های آتی هم فروش خوب آن ادامه پیدا کند.

غارنشینان: عصر جدید هفته‌ی گذشته با ۵۴۰ هزار دلار فروش به جایگاه پنجم باکس آفیس بسنده کرده است. اثر جدید یونیورسال پیکچرز و دریم‌ورکس پس از ۱۰۳ روز نمایش به ترتیب در آمریکا و بازارهای جهانی ۵۳٫۶ و ۱۰۴ میلیون دلار فروخته و رقم درآمد کلی آن هم ۱۵۷ میلیون دلار است.

انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» ماجرای زندگی کرودزها کمی پس از انیمیشن قبلی را روایت می‌کند. این خانواده به جست‌وجوی یافتن محل زندگی مناسب‌تری نسبت به گذشته می‌روند و سرانجام در میان درختان انبوه و رودخانه‌های جاری منزل دلخواهشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصاحب شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی مدرن‌تر و تکامل یافته‌تر در مقایسه با غارنشینان هستند و قصد ندارند خانه‌ی خود را با آن‌ها تقسیم کنند؛ ولی اتفاقاتی غیرمنتظره باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

فیلم «جاتی راتنالو» (Jathi Ratnalu) تنها تازه‌وارد این هفته است که با ۴۷۰ هزار دلار فروش رتبه‌ی ششم را از آن خود کرده است. تعداد فیلم‌های هندی که طی یک سال در آمریکا با اقبال خوبی از جانب سینما‌دوستان مواجه می‌شوند معمولا به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد و به همین خاطر فروش بیشتر فیلم جدید انودیپ کی‌وی نسبت به فیلم‌های قابل توجه‌ای مانند «پدر» و «چیزهای کوچک» جالب است. جاتی راتنالو روزهای گذشته تنها در ۱۳۰ سالن روی پرده رفته و انتظار داریم در هفته‌ی آینده تعداد سالن‌های نمایش دهنده‌ی آن و طبعا فروش‌اش افزایش پیدا کند.

داستان فیلم جاتی راتنالو حول محور زندگی سه زندانی رقم می‌خورد که پس از آزاد شدن تصمیم می‌گیرند برای داشتن یک آینده‌ی شاد برنامه‌ریزی کنند، اما اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد و داستان به سمت و سوهای جالبی می‌رود.

فیلم «مارکسمن» با بازی لیام نیسون و به کارگردانی رابرت لورنتس طی چند روز اخیر به طور متوسط در ۱۱۰۵ سالن روی پرده رفته و با ۴۵۲ هزار دلار فروش و ۱ پله صعود در قیاس با هفته‌ی گذشته در مکان هفتم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا قرار گرفته است. مجموع درآمد این فیلم از گیشه‌ی سینماهای آمریکا پس از ۵۹ روز نمایش ۱۳.۵ میلیون دلار اعلام شده است. این فیلم از چند هفته‌ی پیش در بازهای بین‌المللی هم اکران شده و بنا بر آمار باکس آفیس موجو، در استرالیا و چند کشور آفریقایی و آسیایی ۴.۰۹ میلیون دلار فروخته است.

مارکسمن داستان دامداری میانسال در مرز ایالت آریزونا را روایت می‌کند که به محافظ یک پسر مکزیکی تبدیل می‌شود. جیم هنسن (با بازی لیام نیسون) به این پسر که ناامیدانه از دست قاتلان کارتل‌های خلافکار مکزیکی در حال فرا است، پناه می‌دهد و از او محافظت می‌کند.

اکران فیلم «پدر» از چند روز قبل به صورت محدود در کشورهای اروپایی آغاز شده بود و در آخر هفته‌ی گذشته این فیلم نامزد اسکار به سینماهای آمریکا نیز راه یافت. روز گذشته فهرست نهایی نامزدهای اسکار اعلام شد و پدر با نامزدی در ۶ شاخه از جمله در بخش‌های بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن از طلایه‌داران این لیست است.

سونی پیکچرز کلاسیکس پدر را به طور میانگین در ۸۶۵ سالن نمایش داده و این فیلم طی ۳ روز ۴۳۳ هزار دلار فروخته است. پدر داستان پیرمردی را روایت می‌کند که با پا گذاشتن به دوران سالمندی نیاز به مراقبت دیگران دارد، اما او در تلاش است برای حفط غرور خود در این راه از دخترش کمک نگیرد. دختر وقتی شرایط پدرش را می‌بیند، تصمیم می‌گیرد که پرستار قابل اعتمادی برای مراقبت از او استخدام کند. ولی پیرمرد روی خوش به این پرستار نشان نمی‌دهد؛ چرا که وی دچار شک و تردیدهای زیادی شده و دیگر حتی نسبت به عزیزان‌اش هم بی‌اعتماد است.

امتیاز فیلم پدر تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و آی‌ام‌دی‌بی به ترتیب بر اساس ۱۵۹ بررسی و ۲ هزار و ۵۰۰ رای، ۹۹ از ۱۰۰ و ۸۱ از ۱۰۰ است. جیمز براردینلی در بخشی از نقد خود برای فیلم جدید فلوریان زلر آورده: «پدر یک فیلم عالی است، اما تماشای آن [به خاطر موضوع غم‌انگیزش] چندان سرگرم کننده نیست. خصوصا برای افرادی که با این مسئله [نگه‌داری از والدین سالمند] دست و پنجه نرم کرده‌اند.»

فروش فیلم پربازیگر «چیزهای کوچک» ۲۷ درصد کاهش یافته و جدیدترین ساخته‌ی جان لی هنکاک با کسب ۴۰۰ هزار دلار از گیشه‌ی سینماهای آمریکا مکان نهم باکس آفیس را در اختیار گرفته است. چیزهای کوچک داستان دو پلیس در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی را روایت می‌کند که با کمک یکدیگر قصد دارند یک قاتل زنجیره‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

نمایش چیزهای کوچک در بازارهای بین‌المللی هم آغاز شده و بر اساس آمار باکس آفیس موجود فیلم جدید کمپانی برادران وارنر در کشورهای اروپایی و آسیایی ۱۲.۹ میلیون دلار فروخته است تا مجموع فروش خود پس از ۴۵ روز اکران را به ۲۷.۱ میلیون دلار برساند.

عموم منتقدان و سینمادوستان این فیلم را چندان نپسندیده‌اند. امتیاز چیزهای کوچک در راتن‌تومیتوز، متاکریتیک و IMDb به ترتیب ۴۷ از ۱۰۰، ۵۴ از ۱۰۰ و ۶۳ از ۱۰۰ است. دبوپریا دوتا، منتقد اسکرین‌رنت در بخشی از نقد خود آورده است: «فیلم چیزهای کوچک اگرچه در نهایت به لطف کاریزمای دنزل واشنگتن و اتمسفر نوستالژیکش به عافیت می‌رسد، اما منطق‌های کلیشه‌ای و متزلزل داستانی به فیلم آسیب وارد کرده است.»

فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» با ۷۰۵ هزار دلار فروش و ۶ پله سقوط در جایگاه دهم جدول این هفته قرار گرفته است. از اکران زن شگفت‌انگیز ۲ در آمریکا تا به امروز ۴۴.۹ میلیون دلار نسیب برادران وارنر شده و باکس آفیس موجو میزان فروش جدیدترین ماجراجویی‌های پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز در مجموع و بازارهای بین‌المللی را به ترتیب ۱۶۴ و ۱۱۹ میلیون دلار اعلام کرده است.

این فیلم پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور هم برای کمک به او بازمی‌گردد. میانگین امتیاز فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد بسیاری از منتقدان اثر جدید جنکیز را فیلمی خوب ارزیابی کرده‌اند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی رایا و آخرین اژدها

Raya and the Last Dragon ۲ ۵.۷ ۱۶ تام و جری

Tom and Jerry ۳ ۴.۱ ۲۸.۲ آشوب مدام

Chaos Walking ۲ ۲.۲ ۶.۹ بوگی

Boogie ۲ ۰.۷ ۲.۳ غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۱۶ ۰.۵ ۵۴.۳ جاتی راتنالو

Jathi Ratnalu ۱ ۰.۴ ۰.۴ مارکسمن

The Marksman ۹ ۰.۴ ۱۳.۵ پدر

The Father ۳ ۰.۴ ۰.۴ چیزهای کوچک

The Little Things ۷ ۰.۴ ۱۴.۲ زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴

Wonder Woman 1984 ۱۲ ۰.۴ ۴۴.۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

