فصل دوم سریال هیولای مهران مدیری به اسم دراکولا نوروز پخش خواهد شد

سریال «دراکولا» به کارگردانی مهران مدیری و با فیلم‌نامه‌ای از امیر برادران به عنوان فصل دوم سریال «هیولا» به زودی پخش خواهد شد.

سریال هیولا یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین مجموعه‌های شبکه‌ی نمایش خانگی بود. این سریال داستان معلم باوجدان و شریفی به اسم هوشنگ شرافت را روایت می‌کند که چشم‌داشت چندانی به مال دنیا ندارد؛ اما مصائب اقتصادی و اتفاقاتی که در زندگی او رخ می‌دهد آقای شرافت را ناگزیر می‌سازند که دست به انجام کارهایی عوام‌فریبانه و خلاف خواست قلبی‌اش بزند. این مجموعه پس از ۱۹ قسمت و در شهریورماه سال گذشته به کار خود پایان داد. ولی چند ماه قبل اعلام شد مهران مدیری قصد دارد فصل جدیدی برای این سریال بسازد و حالا مشخص شده پخش دنباله‌ی هیولا، با اسم دراکولا و تیم بازیگری جدیدی در فرودین‌ماه از طریق نماوا آغاز خواهد شد.

نقد سریال هیولا؛ مهران و مَردُم!

در خلاصه داستان رسمی سریال دراکولا آمده است: «ژاله کبیری همسر جدید کامران کامرواست که سه سال از ازدواج آن‌ها می‌گذرد و او جشن تولد گرفته تا ثروت خود را برای دیگران به نمایش بگذارد. کامران کامروا هم موسسه خیریه‌ی جدیدی برای کودکان کار راه‌اندازی کرده و مانند گذشته به پولشویی مشغول بوده و مهیار مهرافزون را به استخدام خود درآورده است. مهمانی بزرگی برپاست و ما با دوستان و خانواده‌ی جدید کامروا آشنا می‌شویم، اما به او خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود.»

با توجه به اطلاعات منتشر شده از سریال جدید مهران مدیری، در این فصل خبری از هوشنگ شرافت با بازی فرهاد اصلانی، شهره با بازی شبنم قلی خانی و حتی فلور با نقش‌آفرینی شیلا خدادا نخواهد بود. مهران مدیری در سریال دراکولا بار دیگر علاوه بر حضور در برابر دوربین، کارگردانی این مجموعه را نیز برعهده داشته است. فیلم‌نامه سریال دراکولا توسط امیر برادران نوشته شده که پیش از این زیر نظر پیمان قاسم خانی، نویسندگی سریال هیولا را نیز انجام داده بود. در مجموعه‌ی دراکولا در کنار مهران مدیری که بار دیگر نقش کامران کامروا را بازی می‌کند، بازیگرانی چون ویشکا آسایش، بهنام تشکر و گلاره عباسی نیز حضور دارند و شاهد بازگشت محمد بحرانی در نقش غضنفر چمچاره / مهیار مهرافزون، سینما تیرانداز در نقش مینا و نیما شعبان‌نژاد در نقش هوشمند کامروا خواهیم بود.

مهم‌ترین مشکل فصل اول سریال هیولا به فیلم‌نامه و موقعیت‌نویسی آن بازمی‌گشت. اساسا چنین مجموعه‌هایی با قوت گرفتن از موقعیت‌های کمدی و بازی بازیگران‌شان رشد می‌کنند، اما جدیدترین ساخته‌ی مدیری بعد از چند قسمت هیچ حرف تازه‌ای در متن و اجرا نداشت و به دام تکرار افتاده بود. احتمالا دلیل اصلی استقبال خوب عامه‎‌ی مردم از هیولا به حرف‌های سبک اجتماعی-سیاسی بازمی‌گردد که در این مجموعه مطرح می‌شد. متأسفانه این مسائل اجتماعی فقط در سطح باقی می‌ماندند و کم تأثیرتر و سطحی‌تر از یک تیتر خبری ساده بودند! امیدواریم در دراکولا تیم سازنده پیش از مشعوف شدن از دستاوردشان کمی دقیق‌تر به موضوعات مطرح شده در سریال نگاه کنند و روند داستان، موقعیت‌های کمدی و احساسی سریال را بهتر به تصویر بکشند و از این دو مهم‌تر سیر دگردیسی شخصیت‌های‌شان را هم منطقی ترسیم کنند.

منبع متن: digikala