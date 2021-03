ارباب حلقه‌ها از جادوگران و ارواح گرفته تا جن‌ها و انسان‌ها، سرشار از شخصیت‌های قدرتمند است. کدام یک بر همه‌ی آن‌ها حاکم است؟ قدرتمندترین شخصیت در سه‌گانه ارباب حلقه‌ها کیست؟

جای تعجب نیست که غالبا زنده‌ترین و گسترده‌ترین دنیای فانتزی را که تاکنون خلق شده سرزمین میانه‌ی جی. آر. آر. تالکین بدانیم که پر از جنگجویان نیرومند و موجودات ترسناک است. اگرچه پیام اصلی تالکین این است که کسانی‌ که ممکن است ضعیف و ناچیز به نظر برسند اما می‌توانند وحشتناک‌ترین اشرار را سرنگون کنند، اما فرودو و سم بدون کمک متحدانی قدرتمند متعلق به نژادهای انسان‌ها، الف‌ها، کوتوله‌ها و فراتر از آن نمی‌توانستند سائورون را شکست دهند.

با در نظر گرفتن تمام افسانه‌های تالکین، ایلوواتار خدا (Iluvatar the God) قدرتمندترین شخصیت در سرزمین میانه است. پس از او مانوا و مورگوت هستند و پس از آن‌ها مایار قرار دارد، که همگی موجوداتی الهی به شمار می‌روند. سپس الف‌های باستانی مانند فینگولفین (که موفق شد مورگوت را در نبرد مجروح کند) و مردان اولیه مانند برن و هور هستند، که بسیار بالاتر از امثال آراگورن قرار دارند. با این‌حال، هیچ یک از این شخصیت‌ها در خود ارباب حلقه‌ها حضور ندارند. چه کسی را می‌توان قوی‌ترین چهره فقط در محدوده سه‌گانه ارباب حلقه‌ها، از یاران حلقه (The Fellowship of the Ring) تا بازگشت پادشاه (The Return of the King) دانست؟

سائورون حتی با بخشی از قدرت کامل خود، بدون شک قوی‌ترین شخصیت در فیلم ارباب حلقه‌ها است. به عنوان یک مایا دلیل خوبی وجود دارد که مردم سرزمین میانه از بازگشت او می‌ترسند، و جان خود را به خطر می‌اندازند تا حلقه یگانه را از بین ببرند و از بازپس‌گیری شکوه سابق سائورون جلوگیری کنند. سائورون ممکن است در ارباب حلقه‌ها فاقد شکل ظاهری باشد، اما با این وجود قدرت او بسیار زیاد است. این شرور ضمن فرماندهی ارتش‌های عظیم اورک‌ها و انسان‌ها، ذهن سارومان و تئودن را هم خراب کرد.

سلطان جادوگران آنگمار در نوع خود یک دشمن بسیار قدرتمند است، اما فرماندهی سائرون بر نازگول فاصله توخالی بین ارباب و بنده را ثابت می‌کند. دغلکاری و تقلب همیشه بزرگ‌ترین قدرت سائرون بود و گرچه او قادر نیست مانند روزهای گذشته با ظاهری عادلانه اعتماد دیگران را جلب کند، اما توانایی او در فساد در ارباب حلقه‌ها بی‌نظیر است.

سائورون پیش از از دست دادن حلقه یگانه، می‌توانست شخصا در میدان نبرد شرکت کند و به راحتی ثابت کند که شکست ناپذیر است. سرانجام تنها قدرتی ترکیبی از قوی‌ترین الف‌ها و انسان‌ها توانست او را سرنگون کند. سائرون بدون حلقه بدون شک ضعیف‌تر است، اما گندالف (که اکنون به صورت و ظاهر سفید ارتقا پیدا کرده) در دو برج (The Two Towers) تایید می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند بر ارباب تاریکی غلبه کند و به گیملی می‌گوید: «من خطرناک‌تر از هرچیزی هستم که شما تاکنون‌ ديده‌ايد، مگر این‌که شما را زنده به مکان ارباب تاریکی ببرند». این مسیر تأیید می‌کند که سائورون حتی با داشتن یک حلقه و توانایی در تحمیل درد و تضعیف اراده دیگران، به قدرتمندترین شخصیت ارباب حلقه ها تبدیل می‌شود. با این سخنان، گندالف خود را دومین فرد قدرتمند سرزمین میانه در این دوران نشان می‌دهد.

پس از سائورون ، مقیاس تشخیص قدرت در ارباب حلقه‌ها بسیار باریک می‌شود. گندالف، سارومان، گالادریل و لرد الروند همه دلایل محکمی برای قرار گرفتن در این لیست دارند. لرد الروند نه‌ تنها یک جنگجوی توانا در نبرد است، بلکه همان‌طور که در رودخانه بروین دیده می‌شود، یک درمانگر قدرتمند و یک حلقه‌زن است که می‌تواند بر طبیعت تأثیر بگذارد.

اصل و نسب او از ملیان (یک مایا که با یک پادشاه جن ازدواج کرده) است. با این‌حال، گالادریل که سیلماریلیون او را به‌ عنوان قدرتمندترین جن قبول دارد گوی سبقت را از الروند ربود. منطق نشان می‌دهد سارومان مایا بالاتر از گالادریل جن نشسته است، اما باید توجه داشت که جادوگران از نشان دادن قدرت کامل خود منع شده‌اند که جای تفسیر دارد. با این وجود، واضح است که گندالف سفید از هر دوی آن‌ها پیشی می‌گیرد. او نه‌ تنها عاقل‌تر است، بلکه از تباهی آزاد است، در حالی‌که سارومان تنزل پیدا می‌کند تا جایی‌که حتی هابیت‌ها می‌توانند او را کتک بزنند.

تام بامبادیل شخصیتی است که همیشه چوب لای چرخ کارها می‌گذارد. این شخصیت که فقط در کتاب است، دارای قدرتی بی‌حد‌و‌حصر در قلمروی جنگلی خود است و علاقه‌ای ندارد به‌ هر دلیلی از قدرت خود استفاده کند. بامبادیل بر طبیعت تسلط دارد، اما تالکین نشان می‌دهد که این توانایی‌ها فقط در سرزمین خود تام کار می‌کند. منبع، ماهیت و میزان جادوی تام کاملا ناشناخته باقی مانده‌ است و این ابهام باعث می‌شود که او بتواند از گندالف و شاید حتی سائورون پیشی بگیرد. اما اگر قدرت تام فقط در محیط محلی خودش تاثیرگذار باشد، آیا او واقعا می‌تواند قدرتمندترین شخصیت در ارباب‌حلقه‌ها باشد؟

نظر شما جیست؟ از نظر شما قدرتمندترین شخصیت ارباب حلقه‌ها چه کسی است؟

