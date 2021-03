بررسی‌های فیلم «لیگ عدالت زک اسنایدر» منتشر شد، اما این فیلم ابرقهرمانی در حد انتظارات ظاهر نشده است و اغلب منتقدان از تماشای اثر جدید اسنایدر و برادران وارنر راضی نبوده‌اند.

در سال ۲۰۱۴ کارگردانی فیلم لیگ عدالت به زک اسنایدر سپرده شد و در اواخر سال ۲۰۱۶ فیلم‌برداری آن به پایان رسید، اما اسنایدر به خاطر خودکشی دخترش پروژه را ترک کرد و جاس ویدون جایگزین وی شد تا مراحل پس‌تولید و باز فیلم‌برداری را انجام دهد. ویدون و وارنر تغییرات بسیار زیادی در فیلم ایجاد کردند و نتیجه‌ی نهایی و نسخه‌ی اکران شده در سال ۲۰۱۷ طرفداران را ناامید کرد. به خاطر بازخوردهای منفی لیگ عدالت، برادران وانر تصمیم گرفت نسخه‌ی تأیید شده‌ی زک اسنایدر را با عنوان لیگ عدالت زک اسنایدر در سال ۲۰۲۱ و از طریق سرویس استریم HBO مکس منتشر کند. این فیلم تدوین مخصوص اسنایدر را دارد و صحنه‌هایی به آن اضافه شده است.

تریلر جدید فیلم لیگ عدالت اسنایدر چه نکاتی را فاش می‌کند؟

مثلا در تریلر اخیر لیگ عدالت زک اسنایدر صحنه‌ای از شخصیت بتمن وجود داشت که نشان می‌دهد در این نسخه روی مهارت‌های رزمی و قدرت فیزیکی او تمرکز بیشتری شده است. بر اساس تریلر، در این فیلم برای هر یک از اعضای تیم، صحنه‌هایی ویژه با مرکزیت آن شخصیت وجود خواهد داشت. نسخه‌ی زک اسنایدر «لیگ عدالت» قرار است به طور رسمی در تاریخ ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) از طریق سرویس HBO مکس در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرد.

اما نقدهای این فیلم نشان می‌دهد نسخه‌ی زک اسنایدر و نسخه‌ی نمایش داده شده در سال ۲۰۱۷ در نظر منتقدان از لحاظ کیفی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در پایگاه متاکریتیک بر اساس ۵۲ بررسی امتیاز ۴۵ از ۱۰۰ برای لیگ عدالت به ثبت رسیده و امتیاز لیگ عدالت زک اسنایدر نیز تا به این ساعت بر اساس ۳۳ بررسی ۵۵ از ۱۰۰ است.

گزیده‌ی بررسی‌های فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر

تام یورگنسن از آی‌جی‌ان

امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

نسخه‌ی زک اسنایدر فیلم لیگ عدالت یک دفاعیه‌ی غافلگیرکننده از سوی کارگردان و افرادی است که به دیدگاه او اعتقاد داشتند. زک اسنایدر در این فیلم نگاه بالغانه‌تری به درام ابرقهرمانی دارد و با ارائه‌ی ضدقهرمان‌هایی (آنتاگونیست‌هایی) قابل لمس‌تر و صحنه‌های مبارزه‌ی بهتر، فیلم را از زباله‌دان تاریخ نجات می‌دهد.

پیتر برَدشاو از گاردین

امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

فیلم زک اسنایدر ممکن است در برخی دقایق خسته‌کننده باشد، اما در مجموع جذاب است. عدالت اجرا شد.

مِی عبدالباکی از اسکرین رنت

امتیاز: ۵۰ از ۱۰۰

لیگ عدالت زک اسنایدر با وجود تمام ضعف‌ها و کاستی‌هایش بازهم دقایق درخشانی دارد. در این فیلم برخلاف نسخه‌ی سال ۲۰۱۷ جهت و سمت‌وسوی مشخصی دیده می‌شود [یعنی فیلم شلخته نیست] و به همین دلیل تماشاگران می‌توانند از نسخه‌ی زک اسنایدر بسیار بیشتر لذت ببرند.

جان دفور از هالیوود ریپورتر

امتیاز: ۳۰ از ۱۰۰

روح فیلم در قیاس با نسخه‌ی اصلی هیچ بهبودی پیدا نکرده است. لیگ عدالت زک اسنایدر حدود ۴ ساعت زمان داشت و تنها چند دقیقه از آن لذت بخش بود و به همین خاطر تماشای یک باره‌ی آن تقریبا غیرممکن است. اگر بخواهید فیلم را [مانند یک سریال کوتاه] در چند قسمت ببینید، این قسمت‌ها نمی‌توانند توازن مناسبی میان پیشبرد داستان و جذابیت و انرژی خود ایجاد کنند.

منبع: Metacritic

