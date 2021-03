تریلر نهایی فالکون و سرباز زمستان، درست زمانی‌ که تهدید جدیدی پیرامون سم ظاهر می‌شود؛ نشان می‌دهد که او در حال تسلط بر سپر کاپیتان آمریکا است.

سرانجام فالکون و سرباز زمستان، سریالی که قرار بود زمانی اولین نمایش مارول در دیزنی پلاس باشد، این جمعه پخش خواهد شد. این سریال به دلیل پیچیدگی‌های مختلف ناشی از بیماری همه‌گیری ویروس کرونا، به تاخیر افتاد، بنابراین این امکان را برای وانداویژن فراهم کرد که اولین سریال مارول، از شبکه دیزنی پلاس باشد. با اتمام وانداویژن که به تازگی کار خود را به پایان رسانده است، وقت آن رسیده که سم ویلسون (آنتونی مکی) و باکی بارنز (سباستین استن) وارد میدان شوند.

فالکون و سرباز زمستان پس از انتقام جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) با سم و باکی همراه خواهد شد. با کنار رفتن استیو راجرز (با بازی کریس ایوانز)، دو نفر از بهترین دوست‌های او را در یک دوراهی قرار می‌دهد، زیرا سم جانشین انتخاب شده‌ی استیو برای نقش کاپیتان آمریکا است و باکی باید جایگاه خود را در دنیای مدرن پیدا کند، چرا که دیگر قاتل تحسین شده‌ی هیدرا نیست. ورود تهدیدهای جدید – و برخی تهدیدهای قدیمی، مانند بارون زیمو (دانیل برول) – این دو را برای ماموریتی جدید دور هم جمع می‌کند.

صبح دوشنبه، مارول از تریلر نهایی فالکون و سرباز زمستان رونمایی کرد. این رونمایی شامل چند اکشن عالی از آموزش سم با سپر کاپیتان آمریکا و هم‌چنین نگاهی دقیق به یکی از خبیث‌های بالقوه سریال، فلگ اسمشر است. در ادامه بررسی بیشتر این تریلر را می‌خوانید:

دقیقا مانند دیگر تبلیغات فالکون و سرباز زمستان، این تریلر جدید نیز بسیار متکی به مفهوم کاپیتان آمریکا به عنوان نمادی است که جهان به آن نیاز دارد. باکی در ابتدا می‌گوید: این سپر نشان دهنده مفاهیمی گسترده برای بسیاری از مردم است.

کاپیتان آمریکا همیشه یکی از بزرگترین قهرمانان MCU بوده است، اما با کنار رفتن استیو، اکنون این سوال مطرح می‌شود: کاپیتان بدون این‌که استیو سپر را در دست داشته‌ باشد به چه صورت است؟ بدون شک سم انتخاب بسیار خوبی برای ادامه دادن میراث استیو است، اما همان‌طور که در تریلر جدید فالکون و سرباز زمستان نشان داده شده‌ است، کار به آسانی آموزش یک جنگ در یک حیاط خلوت نخواهد بود.

دولت ایالات متحده تمایل دارد شخصیت خودشان، جان واکر (ویات راسل) را در نقش کاپیتان آمریکا قرار دهد. این‌بار نیز واکر تا حد زیادی در تیزر تبلیغات فالکون و سرباز زمستان مخفی نگه داشته شده‌ است، هرچند هواداران به زودی او را می‌بینند. واکر آماده است که یکی از آدم‌های بد این مجموعه باشد، اگرچه این تریلر جدید بیشتر تیم هوشیار فلگ اسمشر را در مرکز توجه قرار داده است. احتمالا، پخش اولین قسمت در روز جمعه باعث بیشتر آشکار شدن شخصیت‌های شرور فالکون و سرباز زمستان خواهد شد، بنابراین به مخاطبان تصور بهتری می‌دهد که سم و باکی در مقابل چه چيزهايی قرار دارند.

