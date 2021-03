بعد از دکتر استرنج ۲ ساخت فصل دوم سریال وانداویژن لازم است

هنوز هیچ تصمیم قطعی برای ساخت فصل دوم مینی سریال وانداویژن وجود ندارد، اما با وجود داستان‌های نیمه تمام فراوان، بعد از دکتر استرنج ۲، تولید فصل جدید لازم به‌ نظر می‌رسد.

با وجود بدون نتیجه باقی ماندن بسیاری از نقاط داستانی، پس از دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)، فصل دوم وانداویژن باید ساخته شود. اولین حضور وانداویژن در دیزنی پلاس با پیروی از ژانر اکشن MCU و با خلق صحنه‌های کمدی منحصر به فرد و چرخش‌های ناگهانی موفقیت چشمگیری کسب کرد. در اپیزود آخر، با توجه به این‌که پیش‌بینی‌های طرفداران در مورد این سریال اتفاق نیفتاد، انتقادات کمی مطرح شد. اما اکثر منتقدان در مورد پایان صمیمانه و احساسی راضی‌کننده در انتهای سریال، اتفاق نظر داشتند.

۶ سریال مارول که در سال ۲۰۲۱ پخش خواهند شد

مینی‌سریال واندا‌ويژن جهش یافتگان را وارد دنیای سینمایی مارول می‌کند

سریال وانداویژن دقیقا بعد از انتقام جویان: پایان بازی رخ می‌دهد

علی‌رغم موفقیت‌های هنری و تجاری وانداویژن، استودیو مارول هنوز ساخت فصل ۲ این سریال را رد یا تایید نکرده‌ است. به گفته کوین فایگی، رئیس استودیو مارول، مفهوم وانداویژن هرگز برای تولید چند فصل ایجاد نشده بود، اما با توجه به بازخوردهای مثبت، قطعا می‌تواند تغییر کند. هر تصمیمی برای آینده‌ی وانداویژن گرفته شود، مسیر اسکارلت ویچ در دنیای سینمایی ماورل از هم‌ اکنون مشخص است‌.

الیزابت اولسن نقش مبتنی بر واقعیت خود در فیلم «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» را تکرار خواهد کرد، که در آن جادوگر اعظم با دوست انتقام‌جوی خود، که به یک اسطوره‌ی وحشتناک و مهیب تبدیل شده، روبرو خواهد شد. استرنج شاید در مورد عادت‌های جدید خواندن واندا نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.

فیلم «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» احتمالا برخی از پازل‌های داستانی ادامه‌دار وانداویژن را حل خواهد کرد. قدرت‌های جدید واندا یعنی در اختیار داشتن دارک هولد و هشدار نگران‌کننده آگاتا می‌توانند در تجربه آتی سم ریمی در MCU در سال ۲۰۲۲ نقش داشته‌ باشد. اما تمام صحنه‌های طنز قسمت پایانی فصل اول وانداویژن در فیلم جدید تک شخصیتی بندیکت کامبربچ جای نمی‌گيرد. دکتر خوب کارهای شخصی زیادی دارد، از یک موردو آزاد گرفته تا زندگی بدون سنگ زمان. برای جمع‌ کردن پایان‌های باز وانداویژن نمی‌توان متکی به استرنج بود. به علاوه، این پایان‌های باز شایسته‌ی توجه و تولیدی دقیق و اختصاصی است که باعث شود، مانند فصل اول بسیار درخشان باشد.

دقیقا به این دلایل است که وانداویژن به فصل دوم احتیاج دارد. منبع صدای بیلی و تامی در صحنه آخر تیتراژ پایانی، محل وایت ویژن و سرنوشت آگاتا هارکنس، همه داستان‌های حیاتی و اصلی هستند که به هیچ‌وجه با هیچ پروژه دیگری از شبکه MCU آشکار نخواهند شد.

به عنوان مثال، حتی اگر ویژن دوباره در جنگ‌های زره‌پوش حضور پیدا کند، می‌توان یک داستان احساسی ایجاد کرد که در آن سنتیزوید رنگ پریده و متولد شده دوباره تلاش می‌کند تا هویت خود را کشف کند و با ‌ویژن پیر و خود جدیدش درگیری درونی دارد. روایت درگیری رودی و تبهکاران و به توپ بستن یکدیگر دشوار است. درعوض، تولد دوباره ویژن می‌تواند پایه و اساس یک فصل جذاب برای وانداویژن، همراه با بیدار شدن آگاتا و بازگشت پینوکیو – مانند بیلی و تامی به عنوان پسران واقعی باشد.

هم‌چنین فصل دوم وانداویژن می‌تواند بهترین پیگیری برای دکتر استرنج در فیلم چند جهانی دیوانگی باشد. نخستین فصل در حالی به پایان رسید که واندا جادوی آشوب خود را کاملا پذیرفت و برای رسیدن به پاسخ‌ سوالات به دارک هولد خطرناک بازگشت. اسکارلت ویچ ناگزیر در حال چرخش به سمت مارپیچ رو به پایین است و به نظر می‌رسد دکتر استفن استرنج کسی است که تلاش دارد سقوط او را با هدایت، راهنمایی و سرویس‌های رایگان ونگ، به تاخیر بیاندازد. این‌ کار یک واندا ماکسیموف بالغ و کنترل‌شده برای فصل دوم وانداویژن می‌سازد، و به او شخصیت باثباتی می‌دهد تا بحران زندگی دوم و ورود دو بچه‌ی لوس با قدرت ماورایی از جایی‌که مفیستو اطلاع دارد را متعادل کند.

منبع: Screenrant

The post بعد از دکتر استرنج ۲ ساخت فصل دوم سریال وانداویژن لازم است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala