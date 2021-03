در ادامه لیستی از ۲۶ فیلم ایرانی آماده کردیم که در جشنواره‌های بین‌المللی داخلی و خارجی خوش درخشیدند و متاسفانه تعدادی مورد کم لطفی قرار گرفتند و توقیف شدند و تا امروز اجازه‌ی اکران پیدا نکردند. حتی اگر یک بار این فیلم‌ها را دیده باشید، ارزش تکرار دارد.

۱۰ دلیل که همرفیق در حد نام شهاب حسینی ظاهر نشد

فیلم و سریال و به طور کل سینما می‌تواند یک زبان مشترک برای برقراری ارتباط بین کشورها محسوب شود و به دور از مسائل سیاسی و اقتصادی و … راه خوبی برای تبادل نظر و شناخت یکدیگر باشد. ایران در سال‌های اخیر و با وجود نویسندگان‌، کارگردان‌ها و بازیگران مطرح توانست به خوبی جای خود را در این عرصه باز کند و می‌توانیم امیدوار باشیم که این روند ادامه داشته باشد.

۱. درباره‌ی الی

کارگردان: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بازیگران: گلشیفته فراهانی، پیمان معادی، صابر ابر و …

گلشیفته فراهانی، پیمان معادی، صابر ابر و … محصول: ۱۳۸۷

۱۳۸۷ جوایز: خرس نقره‌ای بهترین کارگردان، جایزه‌ی بهترین فیلم جشنواره‌ی ترایبکا، جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی جشنواره‌ی آسیا پاسیفیک و …

در درام پرتنش فرهادی، شاهد سفر چند دوست همراه با خانواده‌شان به شمال هستیم که رفته رفته به یک داستان مرموز اما ظریف تبدیل می‌شود. فیلم روایتگر یک ماجرای جذاب و غیرمنتظره است که بیننده را برای لحظاتی میخکوب می‌کند.

۲. باران

کارگردان: مجید مجیدی

مجید مجیدی بازیگران: زهرا بهرامی، حسین عابدینی، رضا ناجی و …

زهرا بهرامی، حسین عابدینی، رضا ناجی و … محصول: ۱۳۸۰

۱۳۸۰ جوایز: ‌جایزه‌ی بزرگ قاره‌ی آمریکا جشنواره‌ی بین‌المللی مونترال، سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره‌ی فجر، جایزه‌ی کلیسای جهانی جشنواره‌ی بین‌المللی مونترال و …

با نگاهی به گروه‌های مختلف قومی که در ایران با هم زندگی می‌کنند، فیلم داستان عاشقانه‌ای را بین یک مرد ایرانی و زن جوان افغان دنبال می‌کند که برای کار کردن باید خود را مرد جلوه دهد. مجیدی با اجرای یک عملکرد واقعا طبیعی از بازیگرانش، صدای شخصیت قهرمان تقریبا خاموش فیلمش می‌شود، زنی که گرفتار سیستم مردسالارانه‌ی دنیایی است که در آن زندگی می‌کند.

۳. بچه‌های آسمان

کارگردان: مجید مجیدی

مجید مجیدی بازیگران: میر‌فرخ هاشمیان، بهاره صدیقی، رضا ناجی و …

میر‌فرخ هاشمیان، بهاره صدیقی، رضا ناجی و … محصول: ۱۳۷۷

۱۳۷۷ جوایز: سیمرغ بلورین بهترین فیلم فجر، جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی زبان جشنواره‌ی بین‌المللی نیوپورت، پرنده‌ی نقره‌ای بهترین فیلم بین‌المللی سنگاپور و …

اولین فیلم ایرانی نامزد اسکار، مشهورترین اثر مجیدی است. معصومیت در این داستان شیرین موج می‌زند که در مورد دو خواهر و برادر از یک خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر است که می‌خواهند با یک جفت کفش سر کنند. ماجراجویی آن‌ها درس‌های ارزشمندی از زندگی ارائه می‌دهد که در سکانس‌هایی دلگرم کننده و عمیق جای داده شدند. این فیلم بی شک یک کلاسیک به یاد ماندنی است.

۴. پرده

کارگردان: کامبوزیا پرتوی، جعفر پناهی

کامبوزیا پرتوی، جعفر پناهی بازیگران: کامبوزیا پرتوی، مریم مقدم، هادی سعیدی و …

کامبوزیا پرتوی، مریم مقدم، هادی سعیدی و … محصول: ۱۳۹۲

۱۳۹۲ جوایز: خرس نقره‌ای بهترین فیلم‌نامه از برلین

در این فیلم ایرانی شاهد معمایی درباره‌ی سرکوب و نظارت یک فیلمنامه‌نویس ناشناس، با بازیگری کارگردان فیلم یعنی کامبوزیا پرتوی هستیم که با سگ خود در مکانی خلوت مخفی می‌شود. سرانجام، با ظهور شخصیت‌های غافلگیرکننده‌ی دیگر، فیلم به رقص پیچیده‌ای بین واقعیت و توهم تبدیل می‌شود.

کامبوزیا پرتوی کارگردان کافه ترانزیت و نویسنده‌ی من ترانه ۱۵ سال دارم درگذشت

۵. کلوز‌آپ (نمای نزدیک)

کارگردان: عباس کیارستمی

عباس کیارستمی بازیگران: عباس کیارستمی، حسین سبزیان، محسن مخملباف و …

عباس کیارستمی، حسین سبزیان، محسن مخملباف و … محصول: ۱۳۶۹

۱۳۶۹ جوایز: بهترین کارگردانی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم دانکرک، جایزه‌ی ویژه‌ی بهترین کارگردانی و بهترین فیلم جشنواره‌ی دان کراکیو، جایزه‌ی فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم جشنواره‌ی تورین

در یکی از بزرگترین نمونه‌های تلفیق واقعیت و داستان به روش‌های تقریبا یکپارچه، عباس کیارستمی سوالات پیچیده‌ای در مورد هویت مطرح می‌کند. یک علاقه‌مند به فیلم، خود را به جای کارگردان مورد علاقه‌اش یعنی محسن مخملباف جا می‌زند. یک سری اتفاقات در حالی که او قصد دارد فیلم جعلی خود را برنامه‌ریزی کند، رخ می‌دهد. به طرز حیرت‌انگیزی فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و افراد واقعی در آن بازی می‌کنند.

۱۰ فیلم برتر عباس کیارستمی؛ مردی که زیاد می‌دانست

۶. رنگ خدا

کارگردان: مجید مجیدی

مجید مجیدی بازیگران: محسن رمضانی، سلامه فیضی، حسین محجوب …

محسن رمضانی، سلامه فیضی، حسین محجوب … محصول: ۱۳۷۸

۱۳۷۸ جوایز: بهترین فیلم انجمن منتقدان فیلم اروگوئه، بهترین فیلم خارجی زبان انجمن منتقدان فیلم دالاس‌فورت وورث، بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم سینه مانیلا و …

پسر جوان نابینایی که اگرچه توسط پدرش ترد شده، اما از زیبایی طبیعت خوشحال می‌شود و سعی می‌کند معنای مبارزات خود را با کمک مربی با همان شرایط درک کند. این فیلم نمایش خیره کننده‌ی مناظر روستایی است و با ظرافت هرچه تمام‌تر بیننده را درگیر نگرانی‌های فلسفی می‌کند. فیلم شاعرانه‌ی مجیدی، حکمت را به طرز شگفت‌انگیزی بی‌ادعا نشان می‌دهد.

فیلم خورشید مجیدی از شانس‌های اصلی شیر طلای جشنواره‌ی ونیز است

۷. گاو

کارگردان: داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی بازیگران: عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، جمشید مشایخی و …

عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، جمشید مشایخی و … محصول: ۱۳۴۸

۱۳۴۸ جوایز: بهترین فیلم جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم لاروشل، جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران فیلم برلین، جایزه‌ی فیپرشی جشنواره‌ی فیلم ونیز و …

این اثر سیاه و سفید که نقطه‌ی عطفی در تاریخ سینمایی کشور محسوب می‌شود، حول وفاداری یک مرد به گاوش و چگونگی جنون او از ناپدید شدن گاو را به تصویر می‌کشد. فیلم گاو داستان کنایی از شرایط زندگی مردم آن روزگار است. مهرجویی استاد فیلم‌های ساده و پر مغز است که می‌تواند سبک‌های زندگی سنتی کشور را به شکل برجسته نشان دهد.

۱۰ فیلم برتر داریوش مهرجویی، خیام سینمای ایران

۸. چهارشنبه‌سوری

کارگردان: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بازیگران: هدیه تهرانی، ترانه علیدوستی، حمید فرخ‌نژاد و …

هدیه تهرانی، ترانه علیدوستی، حمید فرخ‌نژاد و … محصول: ۱۳۸۴

۱۳۸۴ جوایز: بانوی طلایی جشنواره‌ی فیلم لاس پالماس، قرقاول طلایی و قرقاول نقره‌ای جشنواره‌ی فیلم کرالا، جایزه‌ی ویژه‌ی هیدت داوران جشنواره‌ی سه قاره‌ی نانت و …

درگیری‌های خانوادگی در طبقه‌ی متوسط تخصص فرهادی است و این درام که در زمان چهرشنبه‌سوری رخ می‌دهد، از این قاعده مستثنی نیست. وقتی دختری که برای تامین هزینه‌ی عروسی‌اش، مشغول تمیزکاری در خانه‌ی یک خانواده می‌شود، اسرار آن‌ها با تعامل و برخوردها شروع به فاش شدن می‌کند.

از بدترین تا بهترین فیلم اصغر فرهادی، کارگردان اسکاری ایران

۹. گبه

کارگردان: محسن مخملباف

محسن مخملباف بازیگران: شقایق جودت، حسین محرمی، عباس سیاحی و …

شقایق جودت، حسین محرمی، عباس سیاحی و … محصول: ۱۳۷۴

۱۳۷۴ جوایز: سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره‌ی فجر، سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری و میکس جشنواره‌ی فجر، بهترین فیلم‌برداری جشنواره‌ی فجر

این افسانه‌ی خیره کننده که با عرفان و عناصر رئالیستی جادویی آراسته شده، مانند دیدن یک پالت رنگی، چشم را نوازش می‌دهد. گبه، زن جوان عشایری که احتمالا تجسم یکی از فرش‌های سنتی است، عاشق یک اسب‌سوار می‌شود، اما جامعه‌ی او با عقاید سنتی و قبیله‌ای مانع از تحقق آرزوهایش می‌شوند.

۱۰. فروشنده

کارگردان: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بازیگران: شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و …

شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و … محصول: ۱۳۹۴

۱۳۹۴ جوایز: جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد جشنواره‌ی کن، جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی جشنواره‌ی کن و …

زن و شوهری جوان به دلیل تخریب ساختمان نزدیک محل سکونتشان مجبور به جابجایی سریع به خانه‌ای دیگر می‌شوند، که قبل از آن‌ها زنی بدکاره در آنجا زندگی می‌کرده. اتفاقات ناگواری پس از ورود این زوج به خانه‌ی جدید رخ می‌دهد که داستان اصلی فیلم فروشنده را شکل می‌دهد.

۱۱. هامون

کارگردان: داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی بازیگران : خسرو شکیبایی، عزت‌الله انتظامی، بیتا فرهی و …

: خسرو شکیبایی، عزت‌الله انتظامی، بیتا فرهی و … محصول: ۱۳۶۸

۱۳۶۸ جوایز: سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم فجر، جایزه‌ی ویژه‌‎ی هیئت داوران فیلم فجر و …

در این فیلم که تحت تاثیر کمدی فروتنانه و سکانس‌های رویای تلخ و درام‌پردازی مهرجویی بر روابط پوسیده‌ی هامون است، شاهد داستان تاجری که امیدوار است نویسنده شود، و همسر نقاش او مهشید هستیم. حمید هامون همسرش را دیوانه‌وار دوست دارد اما به دلیل عدم تعادل روانی او، همسرش قصد جدایی دارد. این فیلم ۲۴ ساعت از زندگی این دو را روایت می‌کند که بین واقعیت و خیال در رفت و آمد است.

۱۲. قندهار

کارگردان: محسن مخملباف

محسن مخملباف بازیگران: نیلوفر پذیرا، داوود صلاح‌الدین، سرو تیموری و …

نیلوفر پذیرا، داوود صلاح‌الدین، سرو تیموری و … محصول: ۱۳۷۹

۱۳۷۹ جوایز: جایزه‌ی بزرگ کلیساهای جهانی از جشنواره‌ی فیلم کن، مدال طلای فدریکو فلینی از یونسکو در پاریس، بهترین فیلم جشنواره‌ی آژاکسو فرانسه و …

این فیلم ایرانی علی‌رغم اینکه در افغانستان ساخته شده، دستاوردی قدرتمند است که رفتار ناعادلانه با زنان، نه تنها تحت کنترل طالبان، بلکه در کل منطقه را نمایان می‌کند. نفس، یک زن افغان که در کانادا زندگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد برای یافتن خواهر افسرده‌ی خود به افغانستان بازگردد. او از طریق این سفر خطرناک، چیزهای بیشتری را در مورد زندگی در کشور جنگ زده‌اش کشف می‌کند، چیزی که انتظارش را نداشت.

۱۳. لیلا

کارگردان: داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی بازیگران: لیلا حاتمی، علی مصفا، جمیله شیخی و …

لیلا حاتمی، علی مصفا، جمیله شیخی و … محصول: ۱۳۷۶

۱۳۷۶ جوایز: سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن جشنواره‌ی فجر، دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره‌ی فجر، تندیس بهترین کارگردانی خانه‌ی سینما و …

این درام با حضور لیلا حاتمی در یکی از اولین نقش‌هایش به عنوان یک زن متاهل که نمی‌تواند بچه‌دار شود، نقش زنان در جامعه‌ی ایران را بررسی می‌کند. شوهر لیلا، رضا (با بازی علی مصفا)، او را دوست دارد، اما مادرش می‌خواهد او همسر دیگری اختیار کند که بتواند برایش پسری به دنیا بیاورد. کاراکتر اصلی بین دوراهی سعادت و آنچه دیگران برای ازدواج او فکر می‌کنند قرار گرفته.

۱۴. آوازهای سرزمین مادری‌ام

کارگردان: بهمن قبادی

بهمن قبادی بازیگران: شهاب‌الدین ابراهیمی، الله مراد رشتیانی، فائقه ره‌چی و …

شهاب‌الدین ابراهیمی، الله مراد رشتیانی، فائقه ره‌چی و … محصول: ۱۳۸۱

۱۳۸۱ جوایز: لوح زرین جشنواره‌ی فیلم شیکاگو، جایزه‌ی فرانسوا شالای جشنواره‌ی فیلم کن، جایزه‌ی هیئت داوران جشنواره‌ی فیلم سائو پائولو و …

با برجسته کردن فرهنگ غنی کردها، چه در ایران و چه در عراق، فیلم قبادی پس از جنگ ویرانگر خلیج فارس اتفاق می‌افتد. ماروند یک مرد سالخورده است که برای یافتن همسر سابق خود باید از کوهستانی که این دو کشور را تقسیم کرده است عبور کند. این فیلم ضمن به تصویر کشیدن جنگ به شکلی تاثیرگذار، تائید کننده‌ی این نگرش است که در سخت‌ترین و ناممکن‌ترین شرایط هم امید به زندگی وجود دارد.

۱۵. بدون تاریخ، بدون امضا

کارگردان: وحید جلیلوند

وحید جلیلوند بازیگران: امیر آقایی، هدیه تهرانی، نوید محمدزاده و …

امیر آقایی، هدیه تهرانی، نوید محمدزاده و … محصول: ۱۳۹۷

۱۳۹۷ جوایز: جایزه‌ی اسکندر نقره‌ای برای بهترین فیلم از جشنواره‌ی فیلم تسالونیکی، هوگوی طلایی بهترین کارگردانی جشنواره‌ی فیلم شیکاگو، لوح تقدیر بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره‌ی فیلم آسیا پاسیفیک و …

شروعی طوفانی با یک صحنه‌ی تصادف اولین چیزی است که بعد از دیدن این فیلم در ذهن باقی می‌ماند. داستان درباره‌ی تصادف یک پزشک قانونی با موتورسواری است که بعدا در محل کارش با جنازه‌ای مواجه می‌شود که برایش خیلی آشناست. توجهی که به جزئیات در این فیلم شده بسیار قابل تحسین است و گاهی با دیدن بازی کاراکترها دچار سردرگمی احساسی می‌شویم که جذابیت داستان دقیقا همینجاست.

۱۶. آفساید

کارگردان: جعفر پناهی

جعفر پناهی بازیگران: سیما مبارک‌شاهی، شایسته ایرانی، محسن تنابنده و …

سیما مبارک‌شاهی، شایسته ایرانی، محسن تنابنده و … محصول: ۱۳۸۴

۱۳۸۴ جوایز: خرس نقره‌ای جشنواره‌ی برلین، منتخب هیئت داوران جشنواره‌ی تورنتو، منتخب هیئت داوران جشنواره‌ی نیویورک و …

حضور در مسابقات ورزشی برای زنان در ایران ممنوع است، اما این مانع از این نمی‌شود که بسیاری از آن‌ها با پوشیدن لباس‌های مردانه به دنبال عشق و علاقه‌شان نروند. این فیلم چندین دختر را دنبال می‌کند که علیرغم محروم بودن از شادی هواداری برای تیمشان، به دنبال راهی برای ورود به ورزشگاه و تماشای فوتبال هستند.

جعفر پناهی از جشنواره کن ۲۰۱۸ جایزه گرفت

۱۷. جدایی نادر از سیمین

کارگردان: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بازیگران: لیلا حاتمی، پیمان معادی، شهاب حسینی و …

لیلا حاتمی، پیمان معادی، شهاب حسینی و … محصول: ۱۳۸۹

۱۳۸۹ جوایز: بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب، اسکار بهترین فیلم خارجی زبان و …

یک ازدواج آشفته در مواجهه با سیستم قضایی خاص کشور یکی دیگر از شاهکارهای فرهادی، تحسین شده‌ترین فیلم در تاریخ سینمای ایران است که توانست اولین جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را برای ایران به ارمغان بیاورد. این فیلم با روایتی هیجان‌انگیز، نامزد بهترین فیلمنامه‌ی اصلی هم بود که مخاطب را تا پایان نتیجه‌گیری ناخوشایند خود درگیر می‌کند.

۱۸. آواز گنجشک‌ها

کارگردان: مجید مجیدی

مجید مجیدی بازیگران: رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی و …

رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی و … محصول: ۱۳۸۶

۱۳۸۶ جوایز: خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد، جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران جشنواره‌ی فیلم دمشق، بهترین بازیگر مرد جشنواره‌ی آسیا پاسیفیک و …

وقتی کریم (با بازی رضا ناجی)، کارگر مزرعه‌ی شترمرغ، مجبور می‌شود برای پرداخت هزینه‌ی سمعک دخترش کار جدیدی در شهر پیدا کند، شاهد تلاقی قلمروهای روستایی و شهری ایران با هم هستیم. به لطف تصاویر فریبنده‌ای که فیلم‌های مجیدی را متمایز می‌کند، فقر و بدبختی در اینجا نه با ترحم بلکه خوش‌بینانه و بدون شکست نمایش داده می‌شود.

۱۹. طعم گیلاس

کارگردان: عباس کیارستمی

عباس کیارستمی بازیگران: همایون ارشادی، عبدالحسین باقری، افشین خورشید باختری و …

همایون ارشادی، عبدالحسین باقری، افشین خورشید باختری و … محصول: ۱۳۷۶

۱۳۷۶ جوایز: نخل طلایی جشنواره‌ی کن، بهترین فیلم خارجی زبان انجمن منتقدان فیلم بوستون، جایزه‌ی ویژه‌‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم استانبول و …

این مراقبه‌ی آرام و مینیمالیستی درباره‌ی مرگ و لذت‌های ساده‌ی زندگی اولین و تنها فیلم ایرانی است که برنده‌ی نخل طلائی در کن شد. کیارستمی در این فیلم مردی را دنبال می‌کند که تصمیم به خودکشی گرفته و به دنبال شخصی است که به او در رسیدن به این هدف کمک کند. با این حال، کسانی که او در این راه پیدا می‌کند، نظرات خود را در مورد معنای هستی ارائه می‌کنند و سعی دارند او را متقاعد کنند که در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند.

۲۰. ده

کارگردان: عباس کیارستمی

عباس کیارستمی بازیگران: مانیا اکبری، امین ماهر، کامران عدل و …

مانیا اکبری، امین ماهر، کامران عدل و … محصول: ۱۳۸۰

۱۳۸۰ جوایز: نامزد نخل طلای جشنواره‌ی کن، نامزد جایزه‌ی کلوترودیس و …

یک زن در خیابان‌های تهران رانندگی می‌کند و مجموعه‌ای از شخصیت‌ها را انتخاب می‌کند که از طریق مکالمات گاه به گاه‌شان، انتظارات جامعه از زنان را بیان می‌کنند. این فیلم سینمایی از ده صحنه‌ی مجزا ساخته شده و داستانی است که در هر قاب با حقیقت جاسازی شده است.

۲۱. زمانی برای مستی اسب‌ها

کارگردان: بهمن قبادی

بهمن قبادی بازیگران: ایوب احمدی، روژین یونسی، آمنه اختیار دینی و …

ایوب احمدی، روژین یونسی، آمنه اختیار دینی و … محصول: ۱۳۷۸

۱۳۷۸ جوایز: دوربین طلایی فستیوال کن، جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت ژوری فستیوال شیکاگو و …

با تکیه بر زمین‌های کوهستانی پوشیده از برف زاگرس، قبادی زندگی پسر جوان کرد را روایت می‌کند که پس از مرگ مادرش باید هزینه‌ی خواهر و برادر خود را تامین کند. برادر معلول او که به سختی و دشواری شرایط اضافه کرده، شدیدا به جراحی احتیاج دارد. شرایط این کودک قهرمان را وادار می‌کند تا در برابر همه‌ی مشکلات موجود در محیطی خصمانه، استقامت کند.

۲۲. لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند

کارگردان: بهمن قبادی

بهمن قبادی بازیگران: سوران ابراهیم، هیرش فیصل رحمان، آواز لطیف و …

سوران ابراهیم، هیرش فیصل رحمان، آواز لطیف و … محصول: ۱۳۸۳

۱۳۸۳ جوایز: جایزه‌ی اصلی جشنواره‌ی سن سباستین، دلفین طلایی جنواره‌ی فیلم فستوریا، جایزه‌ی فیلم بلند جشنواره‌ی فیلم سانتیاگو و …

قبادی فرماندهی یک تیم بازیگری را کاملا بر دوش کودکان می‌گذارد. این فیلم روایتگر داستانی قبل از اشغال آمریکایی‌ها در سال ۱۳۸۱ در یک اردوگاه پناهندگان کرد عراق است. گروهی از کودکان بی‌سرپرست با پاکسازی میدان‌های مین خطرناکی که آ‌ن‌ها را احاطه کرده‌اند، امرار معاش می‌کنند. ما در این فیلم شاهد یک جامعه‌ی کوچک هستیم که برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. جنایات جنگ همیشه وجود دارد، اما در این فیلم مانند بیشتر آثار این کارگردان، پیروزی روح انسان در هسته‌ی اصلی فیلم قرار دارد.

۲۳. بادکنک سفید

کارگردان: جعفر پناهی

جعفر پناهی بازیگران: فرشته صدرعرفایی، آیدا محمدخانی، محسن کفیلی و …

فرشته صدرعرفایی، آیدا محمدخانی، محسن کفیلی و … محصول: ۱۳۷۳

۱۳۷۳ جوایز: دوربین طلایی جشنواره‌ی فیلم کن، جایزه‌ی فدراسیون هنر و تجربه‌ی جشنواره‌ی فیلم کن، جایزه‌ی بزرگ توکیو و …

این فیلم با نویسندگی کیارستمی و کارگردانی پناهی نمایشی است که اکثرا قبل یا در دوران عید نوروز شاهدش بودیم. بادکنک سفید متمرکز بر یک دختر کوچک است که سعی در ترغیب والدین خود برای خرید یک ماهی قرمز برای او دارد و در این راه دچار چند اتفاق ناخوشایند می‌شود. با حداکثر معصومیت، این پیش فرض به ظاهر ساده موفق می‌شود یک فیلم جذاب را همراه با ارزش‌های خانوادگی، با کمی شوخ‌طبعی به نمایش بگذارد.

۲۴. کشتزارهای سپید

کارگردان: محمد رسول‌اف

محمد رسول‌اف بازیگران: حسن پورشیرازی، یونس غزالی، محمد شیروانی و …

حسن پورشیرازی، یونس غزالی، محمد شیروانی و … محصول: ۱۳۸۷

۱۳۸۷ جوایز: نامزد دریافت صدف طلایی فستیوال بین‌المللی سن سباستین

تصاویر بی‌نظیری که با فیلمبرداری ابراهیم غفوری به دست آمده، دلیل کافی برای دیدن این فیلم است. داستان‌پردازی شاعرانه‌ی رسول‌اف آن را به اوج تفکر می‌رساند. با استفاده از یک سرزمین بایر و ساکنان آن به عنوان استعاره‌ای از عدم تحمل و بی‌عدالتی که بسیاری، به ویژه افراد خلاق با آن روبرو می‌شوند، فیلمساز این مسائل را از طریق زیبایی مالیخولیایی نکوهش می‌کند.

۲۵. بید مجنون

کارگردان: محمد مجیدی

محمد مجیدی بازیگران: پرویز پیرستویی، رویا تیموریان، لیلا اوتادی و …

پرویز پیرستویی، رویا تیموریان، لیلا اوتادی و … محصول: ۱۳۸۳

۱۳۸۳ جوایز: سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری و …

نویسنده‌ای که از کودکی در یک حادثه نابینا شده بود، در میانسالی بینایی خود را بازمی‌یابد تا با دنیایی که دیگر برایش بیگانه شده روبرو شود. در ابتدا، به نظر می‌رسد که وضعیت جدید معجزه آسای او پاسخی برای یک دعا است، اما مجیدی به زودی به ما نشان می‌دهد که چگونه بینایی می‌تواند در این نمایش معنوی به نفرین تبدیل شود.

۲۶. باد ما را خواهد برد

کارگردان: عباس کیارستمی

عباس کیارستمی بازیگران: بهزاد دورانی، فرزاد سهرابی، مسعود منصوری و …

بهزاد دورانی، فرزاد سهرابی، مسعود منصوری و … محصول: ۱۳۷۷

۱۳۷۷ جوایز: برنده‌ی جایزه‌ی سنبله‌ی طلایی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم والادولید، برنده‌ی جایزه‌ی بزرگ هیئت داوران و جایزه‌ی فیپرشی جشنواره‌ی فیلم ونیز، برنده‌ی جایزه‌ی سینما ونیر جشنواره‌ی فیلم ونیز و …

عباس کیارستمی با بردن مخاطب به سفری در منطقه‌ای از ایران که هنوز سنت توسط مدرنیته از بین نرفته، تجربه‌ی فراموش نشدنی دیگری را رقم می‌زند. با اجراهای بی‌نظیر، این فیلم به چهار روزنامه‌نگار می‌پردازد که وانمود می‌کنند مهندس هستند، زیرا قصد دارند مستندی از مراسم تشییع جنازه‌ی مردم کرد تهیه کنند.

منبع: Sydneysbuzz

The post ۲۶ فیلم ایرانی که در جشنواره‌های بین‌المللی درخشیدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala