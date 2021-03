اگر به دنبال چیزی می‌گردید که در تعطیلات عید سرگرمتان کند و حداقل برای چند روز اوقات خوبی داشته باشید، مینی سریال‌ها بهترین گزینه هستند. نه مثل سریال‌های معمولی چند فصلی طولانی هستند که با شروعش ندانید کی به پایانش می‌رسید، و نه مثل یک فیلم سینمایی کوتاه هستند که بعد از دو ساعت تمام شوند و دوباره مجبور باشید به دنبال فیلم دیگری بگردید. مختصر و مفید.

مینی سریال‌ها قصه‌هایشان را بدون روده‌درازی و کش دادن تعریف می‌کنند و چون مثل سریال‌های معمولی فرصت چند ساله برای شخصیت‌پردازی و گسترش داستان ندارند، از تمام لحظاتشان بهترین بهره‌ی ممکن را می‌برند. در ادامه ۱۰ مینی سریال جذاب را معرفی می‌کنیم که با دیدنشان در روزهای عید حسابی سرگرم خواهید شد. در کنار هر مینی سریال، ۳ فیلم مشابه هم معرفی شده.

۱. میلدرد پیرس (Mildred Pierce)

بازیگران: کیت وینسلت، ایوَن ریچل وود، گای پیرس، ملیسا لئو

کیت وینسلت، ایوَن ریچل وود، گای پیرس، ملیسا لئو محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ شبکه: HBO

HBO مدت زمان کل سریال: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه

ساخت اقتباسی جدید از رمان جیمز ام. کین ریسک بزرگی بود و جسارت زیادی می‌خواست. فیلمی که مایکل کورتیز در سال ۱۹۴۵ ساخت که نوآر کلاسیک است که جوآن کرافورد اجرایی شگفت‌انگیز در نقش اصلیش داشت. ولی تاد هینز (کارگردان فیلم‌هایی مثل کارول و دور از بهشت) با ساخت این مینی سریال نشان داد به خوبی از پس چالش برآمده و به شخصیت‌های داستان فرصت بیشتری داد تا مخاطب با فراز و نشیب‌های زندگی آن‌ها آشنا شود.

کیت وینسلت تصویر همدلی‌برانگیزتری از میلدرد نشانمان داد و به خاطرش برنده‌ی جایزه‌ی امی هم شد. میلدرد پیرس زنی باهوش، قوی و کارآمد است که در دهه‌ی ۳۰ میلادی زندگی می‌کند. یک روز تصمیم می‌گیرد شوهر به درد نخورش را از خانه بیرون بیندازد و تکانی به زندگیش بدهد. میلدرد به رستوران‌دار موفقی تبدیل می‌شود و با استفاده از مهارت‌های آشپزی بی‌نظیرش، زندگی فرزاندش را تأمین می‌کند.

هینز با رویکردی سینمایی سراغ این مینی سریال آمد و مهارت‌های کارگردانیش حسابی به نفع آن تمام شد. به شخصیت‌های زن داستان عمق بخشید و سعی کرد درونیاتشان را کند و کاو کند. میلدرد پیرس از نظر بصری هم ضیافتی برای چشم‌های مخاطب است و جذابیت‌های دوران گذشته را با رنگ و نور و سایه به رخ می‌کشد.

این مینی سریال تصویری انسانی از میلدرد نشانمان داد و ثابت کرد که هر داستانی را می‌شود دوباره تعریف کرد، اگر با دیدگاهی تازه و نو سراغش برویم.

فیلم‌های مشابه

مرد سیندرلایی (Cinderella Man)

بازیگران: راسل کرو، رنه زل‌وگر، پل جیاماتی

راسل کرو، رنه زل‌وگر، پل جیاماتی کارگردان: ران هاوارد

ران هاوارد محصول: ۲۰۰۵

خیاط (The Dressmaker)

بازیگران: کیت وینسلت، لیام همث‌ورس، هوگو ویوینگ

کیت وینسلت، لیام همث‌ورس، هوگو ویوینگ کارگردان: جوسلین مورهوس

جوسلین مورهوس محصول: ۲۰۱۵

دور از بهشت (Far from Heaven)

بازیگران: جولین مور، دنیس کواید، دنیس هیزبرت

جولین مور، دنیس کواید، دنیس هیزبرت کارگردان: تاد هینز

تاد هینز محصول: ۲۰۰۲

۲. بالای دریاچه (Top of the Lake)

بازیگران: الیزابت ماس، دیوید ونهام، پیتر مولان

الیزابت ماس، دیوید ونهام، پیتر مولان محصول: ۲۰۱۳، ۲۰۱۷

۲۰۱۳، ۲۰۱۷ شبکه: Sundance

Sundance تعداد قسمت‌ها: ۱۳

۱۳ مدت زمان کل سریال: ۱۴ ساعت

سال‌های دهه‌ی ۲۰۱۰ برای تلویزیون حسابی پررونق بود و استودیوهای مختلف و شبکه‌های مطرح سراغ فیلمسازهای مهمی مثل دیوید لینچ، کری فوکوناگا، جینا پرینس بایث‌وود، واچوفسکی‌ها، اسپایک لی و لیسا چولودنکو رفتند تا برایشان سریال‌های ارجینال و دیدنی بسازند.

یکی از اولین نام‌های بزرگی که به تلویزیون کوچ کرد، کارگردان و نویسنده‌ی فیلم «پیانو» یعنی جین کمپیون بود. کمپیون داستانی کارآگاهی و تکان‌دهنده روایت کرد که در زادگاهش نیوزیلند می‌گذشت.

الیزابت ماس نقش رابین گریفین را بازی می‌کند، کارآگاهی که در شهری بزرگ مشغول به خدمت است و طی ماجراهایی مجبور می‌شود به روستای محل تولدش برود تا جرمی را بررسی کند. تا اینجای کار داستان شبیه کلیشه‌های رایج آثار پلیسی جلو می‌رود، ولی جین کمپیون که عادت ندارد همه چیز قصه را حاضر و آماده به مخاطب تحویل بدهد، معماهایش را سر حوصله می‌چیند و ما را کنجکاو نگه می‌دارد. ماجرا درباره‌ی دختری ۱۲ ساله و حامله است که ناپدید شده. با جلوتر رفتن پرونده، کم‌کم گذشته‌ی تاریک رابین هم بخشی از ماجرا می‌شود و رازهای پنهان او معماهای جدیدی خلق می‌کند.

«بالای دریاچه» تجربه‌ی تماشایی و جذابی است که با قاب‌های چشم‌نواز و اتمسفر گیرا ساخته شده و با رویکردی جدی و کنجکاوی برانگیز سراغ مسائلی مثل فرهنگ زن‌ستیزی رفته.

فیلم‌های مشابه

رودخانه میستیک (Mystic River)

بازیگران: شان پن، تیم رابینز، کوین بیکن

شان پن، تیم رابینز، کوین بیکن کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود محصول: ۲۰۰۴

رفته عزیزم رفته (Gone Baby Gone‎)

بازیگران: کیسی افلک، مورگان فریمن، اد هریس

کیسی افلک، مورگان فریمن، اد هریس کارگردان: بن افلک

بن افلک محصول: ۲۰۰۷

ترس کهن (Primal Fear)

بازیگران: ریچادر گیر، ادوارد نورتون، فرانسیس مک‌دورمند

ریچادر گیر، ادوارد نورتون، فرانسیس مک‌دورمند کارگردان: گرگوری هابلیت

گرگوری هابلیت محصول: ۱۹۹۶

۳. تالار گرگ‌ (Wolf Hall)

بازیگران: مارک رایلنس، دیمین لوییس، کلیر فوی

مارک رایلنس، دیمین لوییس، کلیر فوی محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ شبکه: BBC two

BBC two تعداد قسمت‌ها: ۶

۶ مدت زمان کل سریال: ۶ ساعت

این مینی سریال ۶ قسمتی اقتباسی است از رمان‌های بی‌نظیر هیلاری منتل و داستان توماس کرام‌ول را تعریف می‌کند. توماس کرام‌ول شخصیتی جذاب و جالب و از درباریان هنری هشتم بود که با تلاش و پشتکار زیادی که داشت خودش را به جایگاه مورد اعتمادترین مشاور پادشاه دمدمی مزاج انگلستان رساند. ولی در نهایت اعتماد او را از دست داد و اعدامش کردند.

کتاب‌های منتل پرتنش و خواندنی هستند و جزئیات دقیقی را از ساز و کارهای سیاسی آن زمان تصویر کرده‌اند که به طرز غریبی شبیه دوره و زمانه‌ی خودمان است. فیلم‌نامه‌نویس سریال پیتر استراوان این ویژگی رمان‌ها را به خوبی در اقتباسش حفظ کرده، بدون اینکه اصالت خودش را فراموش کند. اما تأثیرگذارترین ویژگی این مینی سریال، تیم بازیگرانش است. دمین لوییس در نقش یک هنری هشتم از خود متشکر درخشان ظاهر شده، کلیر فوی هم که نقش آن بولین و دیدنش مثل همیشه مایه‌ی خوشحالی است، و گل سرسبدشان مارک رایلنس که با بازی در نقش کرام‌ول یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین کاراکترهای تلویزیون را خلق کرد.

فیلم‌های مشابه

ویکتوریای جوان (The Young Victoria)

بازیگران: امیلی بلانت، روپرت فرند، پل بتانی

امیلی بلانت، روپرت فرند، پل بتانی کارگردان: ژان مارک والی

ژان مارک والی محصول: ۲۰۰۹

دوشس (The Duchess)

بازیگران: کایرا نایتلی، رالف فاینس، هایلی ات‌و ل

کایرا نایتلی، رالف فاینس، هایلی ات‌و کارگردان: سال دیب

سال دیب محصول: ۲۰۰۸

دختر دیگر بولین (The Other Boleyn Girl)

بازیگران: اسکارلت جوهانسون، ناتالی پورتمن، اریک بانا

اسکارلت جوهانسون، ناتالی پورتمن، اریک بانا کارگردان: جاستین چادویک

جاستین چادویک محصول: ۲۰۰۸

۴. شب حادثه (The Night Of)

بازیگران: ریز احمد، جان تورتورو، بیل کمپ

ریز احمد، جان تورتورو، بیل کمپ محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ شبکه: HBO

HBO تعداد قسمت‌ها: ۹

۹ مدت زمان کل سریال: ۸ ساعت

شبی در نیویورک، دانشجویی آمریکایی-مسلمان به نام نصیر خان (ریز احمد، در نقشی که سکوی پرتابش شد) تاکسی پدرش را دزدکی برمی‌دارد و یواشکی از خانه بیرون می‌زند تا به پارتی شبانه‌ای برود. در راه رسیدن به مقصدش، با دختری به نام آندریا آشنا می‌شود. دختری پولدار و بی‌بند و بار که نصیر را به خانه‌اش دعوت می‌کند تا شب را با مواد مخدر و ناپرهیزی‌های دیگر بگذرانند.

وقتی نصیر صبح روز بعد بیدار می‌شود، می‌بیند آندریا به ضرب چاقو کشته شده. دستگیر شدن نصیر اجتناب‌ناپذیر است و چون شب حادثه به شدت تحت تأثیر مواد مخدر بوده، خودش هم چیز زیادی یادش نیست و نمی‌داند بی‌گناه است یا نه. برای همین وقتی وکیلی باوجدان با بازی درخشان جان تورتورو وکالتش را به عهده می‌گیرد، اولین کارش این است که بفهمد در آن شب چه اتفاقی افتاده.

شب حادثه به نویسندگی ریچارد پرایس، از کهنه‌کاران جنایی‌نویس، و استیون زیلیان برنده‌ی اسکار داستانی پیچیده و معمایی گره‌خورده را روایت می‌کند که مضامین عمیقی دارد. از عواقب لذت‌جویی‌های پرخطر گرفته تا حفره‌ها و ناتوانی‌های سیستم قضایی.

فیلم‌های مشابه

زندگی دیوید گیل (The Life of David Gale)

بازیگران: کوین اسپیسی، کیت وینسلت، لارا لینی

کوین اسپیسی، کیت وینسلت، لارا لینی کارگردان: آلن پارکر

آلن پارکر محصول: ۲۰۰۳

وکیل لینکلن (The Lincoln Lawyer)

بازیگران: متیو مک‌کانهی، مریسا تومی، رایان فیلیپ

متیو مک‌کانهی، مریسا تومی، رایان فیلیپ کارگردان: برد فرمن

برد فرمن محصول: ۲۰۱۱

شکست (Fracture)

بازیگران: رایان گاسلینگ، آنتونی هاپکینز، رزامند پایک

رایان گاسلینگ، آنتونی هاپکینز، رزامند پایک کارگردان: گرگوری هابلیت

گرگوری هابلیت محصول: ۲۰۰۷

۵. پاپ جوان (The Young Pope)

بازیگران: جود لا، دایان کیتون، سیلویو اورلاندو

جود لا، دایان کیتون، سیلویو اورلاندو محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ شبکه: HBO

HBO تعداد قسمت‌ها: ۱۰

۱۰ مدت زمان کل سریال: ۹ ساعت و ۱۰ دقیقه

یک پاپ را تصور کنید که جوان است، آمریکایی است و به لطف بازیگرش جود لا، جذاب و دلربا. همین ایده به خودی خود خیلی‌ها را جذب می‌کند. این سریال ساخته‌ی فیلمساز ایتالیایی پائولو سورنتینو از هر لحاظ اثر عجیب و غریبی است. در لایه‌ی اول یک کمدی ابزورد است درباره‌ی مردی با روحیات منحصر به فرد که می‌خواهد کلیسای کاتولیک را طبق سلیقه‌ و افکار خودش در بیاورد. ولی رفته رفته با درونیات این پاپ جوان آشنا می‌شویم و می‌بینیم قضیه پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.

سریال در کنار بررسی دلایل و عوامل شکل‌گیری چنین شخصیتی، نگاهی می‌اندازد به نقش بنیادی مذهبی و قدیمی در دنیایی مدرن و به روز. اینکه پاپ به عنوان رهبر مسیحیان جهان تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های بزرگ دولت‌ها و سیاسون نقش دارد، و آیا اصلا در جهانی که ساز و کارهایش نیازی به مذهب ندارد، قدرت پاپ معنایی خواهد داشت یا نه.

ساختار «پاپ جوان» شبیه سریال‌های معمول نیست و اگر به دنبال داستان سرراست با قسمت‌های دنبال هم می‌گردید،‌ شاید گزینه‌ی مناسبی نباشد. ولی اگر می‌خواهید مینی سریالی با مضامین ویژه و لحظات و نماهای سینمایی ببینید، در دیدنش شک نکنید.

فیلم‌های مشابه

فرشتگان و شیاطین (Angels & Demons)

بازیگران: تام هنکس، ایون مک‌گرگور، آیلیت زورر

تام هنکس، ایون مک‌گرگور، آیلیت زورر کارگردان: ران هاوارد

ران هاوارد محصول: ۲۰۰۹

تردید (Doubt)

بازیگران: فیلیپ سیمور هافمن، ایمی آدامز، مریل استریپ

فیلیپ سیمور هافمن، ایمی آدامز، مریل استریپ کارگردان : جان پاتریک شنلی

: جان پاتریک شنلی محصول: ۲۰۰۸

ما یک پاپ داریم (We Have a Pope)

بازیگران: میشل پیکولی، نانی مورتی، مارگریتا بوی

میشل پیکولی، نانی مورتی، مارگریتا بوی کارگردان: نانی مورتی

نانی مورتی محصول: ۲۰۱۱

۶. گریس دیگر (Alias Grace)

بازیگران: سارا گدون، ادوارد هولکروفت، ربه‌کا لیدیارد

سارا گدون، ادوارد هولکروفت، ربه‌کا لیدیارد محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ شبکه: Netflix

Netflix تعداد قسمت‌ها: ۶

۶ مدت زمان کل سریال: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه

«گریس دیگر» اقتباسی است از رمانی نوشته‌ی مارگارت آت‌وود و از بخت بدش خیلی قدرنادیده مانده. از کتاب‌های آت‌وود سریال دیگری هم اقتباس شده که همه اسمش را شنیده‌اید؛ «حکایت ندیمه» (Handmaid’s Tale) که خیلی جاها تحسینش کرده‌اند و ابعاد مختلفش را ستوده‌اند. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید «گریس دیگر» اقتباس به مراتب بهتری است و سریال تماشایی‌تری از آب در آمده.

فیلم‌نامه‌ی این مینی سریال را سارا پُلی نوشته و کارگردانش هم مری هارون (روانی آمریکایی) است. داستان براساس ماجرای واقعی گریس مارکس است، خدمتکاری ایرلندی که در قرن نوزدهم در کانادا زندگی می‌کرد و نامش به خاطر محکومیت در پرونده‌ی قتل کارفرمایش سر زبان‌ها افتاد.

«گریس دیگر» از دو بخش تشکیل شده؛ بخشی که گریس را در زندان و در حال نشان می‌دهد که ۱۵ سال از محکومیتش گذشته، و بخشی که یک روان‌شناس را می‌بینیم که برای بررسی وضعیت روانی او آمده. گریس همیشه ادعا کرده که از روز قتل هیچ خاطره‌ای ندارد. رابطه‌ی پزشک-بیماری بین گریس و روان‌شناس فراز و نشیب‌های جذاب و تماشایی خلق می‌کند و با فلاش‌بک‌هایی که از واقعیت‌های تلخ و تکان‌دهنده‌ی گریس می‌بینیم، با سختی‌ها و مشکلات ناراحت‌کننده‌ای آشنا می‌شویم که یک زن تنهای مهاجر در دوران ویکتوریایی داشته.

فیلم‌های مشابه

تاوان (Atonement)

بازیگران: کایرا نایتلی، جیمز مک‌آووی، سیرشا رونان

کایرا نایتلی، جیمز مک‌آووی، سیرشا رونان کارگردان: جو رایت

جو رایت محصول: ۲۰۰۷

دنیایی که می‌آید (The World to Come)

بازیگران: ونسا کربی، کیسی افلک، کاترین واترستون

ونسا کربی، کیسی افلک، کاترین واترستون کارگردان: مونا فستولد

مونا فستولد محصول: ۲۰۲۰

بروکلین (Brooklyn)

بازیگران: سیرشا رونان، ایموری کوهن، دامنال گلیسون

سیرشا رونان، ایموری کوهن، دامنال گلیسون کارگردان: جان کراولی

جان کراولی محصول: ۲۰۱۵

۷. پاتریک ملروز (Patrick Melrose)

بازیگران: بندیکت کامبربچ، هوگو ویوینگ، جنیفر جیسون لی

بندیکت کامبربچ، هوگو ویوینگ، جنیفر جیسون لی محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ شبکه: Showtime

Showtime تعداد قسمت‌ها: ۵

۵ مدت زمان کل سریال: ۵ ساعت و ۲ دقیقه

پاتریک ملروز یکی از منحصر به فرد ترین شخصیت‌های تلویزیون است. یک مرد انگلیسی از خانواده‌ای متمول که سعی دارد با سو مصرف مواد و روابط پرخطر و پوچ‌گرایی با آسیب عمیق و جبران‌ناپذیری که در کودکی به او تحمیل شده و آزار جنسی پدر بی‌رحم و خطرناکش کنار بیاید. در ۵ قسمت که وقایع ۴۰ سال را پوشش می‌دهند ماجراهای پاتریک را از زمان جوانی‌ و تنهایی‌هایش تا میانسالی و تشکیل خانواده دنبال می‌کنیم و با آدم‌ها و شخصیت‌های مختلفی که به زندگیش می‌آند و می‌روند آشنا می‌شویم.

بندیکت کامبربچ بهترین گزینه برای بازی در چنین نقش سخت و پیچیده‌ای بود و با مهارت‌هایش موفق شده دردها و رنج‌ها و افسردگی‌های یک مرد را به تصویر بکشد و مخاطب را در سفری پر پیچ و هم همراه کند،‌ سفری که پاتریک طی آن یاد می‌گیرد از آسیب‌های روانیش عبور کند و به مرد بهتری تبدیل شود.

این مینی سریال با اقتباس از مجموعه رمانی به قلم ادوارد سنت آبین ساخته شده و هر قسمتش براساس یک جلد از این مجموعه است. فیلم‌نامه نویس سریال دیوید نیکولز و کارگردانش ادوارد برگر برای هر قسمت ظرافت‌های جذابی به خرج داده‌اند تا متناسب با آن جلد و آن مقطع از زندگی پاتریک ساخته شود.

فیلم‌های مشابه

هانی بوی (Honey Boy)

بازیگران: شایا لباف، لوکاس هجز،نواه جوپه

شایا لباف، لوکاس هجز،نواه جوپه کارگردان: آلما هارل

آلما هارل محصول: ۲۰۱۹

قلعه شیشه‌ای (The Glass Castle)

بازیگران: بری لارسون، وودی هارلسون، نائومی واتس

بری لارسون، وودی هارلسون، نائومی واتس کارگردان: دستین دنیل کرتون

دستین دنیل کرتون محصول: ۲۰۱۷

مرثیه‌ای برای یک رویا (Requiem for a Dream)

بازیگران: جرد لتو، جنیفر کانلی، الن برستین

جرد لتو، جنیفر کانلی، الن برستین کارگردان: دارن آرنوفسکی

دارن آرنوفسکی محصول: ۲۰۰۰

۸. چیزهای تیز (Sharp Objects)

بازیگران: ایمی آدامز، پاتریشیا کلارکسون، کریس مسینا

ایمی آدامز، پاتریشیا کلارکسون، کریس مسینا محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ شبکه: HBO

HBO تعداد قسمت‌ها: ۸

۸ مدت زمان کل سریال: ۷ ساعت و ۱ دقیقه

یک مینی سریال معمایی جنایی که با اقتباس از رمانی با همین نام نوشته‌ی گیلین فلین (دختر گمشده) ساخته شده و کارگردانش ژان مارک والی است. چیزهای تیز اولین رمان گیلین فلین بوده و داستانی تاریک و تلخ روایت می‌کند از روابط بیمارگونه و آسیب‌های روانی.

ایمی آدامز در یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های کارنامه‌ی هنریش در نقش کمیل پریکر ظاهر شده. روزنامه‌نگار الکلی و خودویرانگری که برخلاف میلش به زادگاهش برمی‌گردد تا درباره‌ی قتل دو دختر جوان گزارشی تهیه کند. اما بازگشت کمیل او را با گذشته‌ای رو به رو می‌کند که سال‌ها است سعی در فراموشیش داشته.

مادر ثروتمند خطرناک و ترسناک و خواهر ناتنی مرموز و عجیب کمیل ماجراهایی را رقم می‌زنند که نه مخاطب فکرش را می‌کرد و نه کمیل آمادگیش را داشت. پرونده‌ی قتلی که در این جامعه‌ی روستایی پر از رازهای تاریک رخ داده، بهانه‌ای می‌شود تا نگاهی بیندازیم به روابط بین آدم‌ها و تأثیرهای جبران‌ناپذیری که یک مادر می‌تواند روی زندگی فرزندانش بگذارد.

اتمسفر چیزهای تیز به شدت گیرا است و با تصاویر تماشایی و موسیقی‌های درگیرکننده، مخاطب را قسمت به قسمت دنبال خودش می‌کشاند.

فیلم‌های مشابه

دختر گمشده (Gone Girl)

بازیگران: بن افلک، رزاماند پایک، نیل پاتریک هریس

بن افلک، رزاماند پایک، نیل پاتریک هریس کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر محصول: ۲۰۱۴

شبگرد (Nightcrawler)

بازیگران: جیک جیلنهال، رنه روسو، ریز احمد

جیک جیلنهال، رنه روسو، ریز احمد کارگردان: دن گیل‌روی

دن گیل‌روی محصول: ۲۰۱۴

حیوانات شب‌زی (Nocturnal Animals)

بازیگران: ایمی آدامز، جیک جیلنهال، مایکل شنون

ایمی آدامز، جیک جیلنهال، مایکل شنون کارگردان: تام فورد

تام فورد محصول: ۲۰۱۶

۹. دفاع از جیکوب (Defending Jacob)

بازیگران: کریس اونز، جیدن مارتل، میشل داکری

کریس اونز، جیدن مارتل، میشل داکری محصول: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ شبکه: Apple TV

Apple TV تعداد قسمت‌ها: ۸

۸ مدت زمان کل سریال: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه

یک درام جنایی و دادگاهی جذاب و نفس‌گیر که تا آخرین لحظه هم انتظارات مخاطب را به بازی می‌گیرد. اپل تی‌وی از آغاز فعالیتش تا کنون سریال‌های زیادی ساخته که بیشترشان متوسط و معمولی بودند. ولی در میانشان آثار تماشایی و خوبی مثل «دفاع از جیکوب» هم وجود داشت که شک نکنید ارزش وقت گذاشتن را دارد.

داستان درباره‌ی پسری به نام جیکوب است که متهم به قتل یکی از هم‌مدرسه‌ای‌هایش شده و حالا پدرش (کریس اونز) که خودش هم اتفاقا در سیستم قضایی کار می‌کند، به هر دری می‌زند تا تنها فرزندش را از این مخمصه نجات دهد. اما هرچه جلوتر می‌رویم، لایه‌های تاریک جیکوب برملا می‌شود و پرونده ابعاد بیشتری پیدا می‌کند. نمی‌دانیم این پسر نوجوان همان‌طور که در ابتدا فکر می‌کردیم بی‌گناه است یا واقعا نقشی در کشتن هم‌مدرسه‌ای خود داشته.

این مینی سریال ۸ قسمتی هم موسیقی خوبی دارد، و هم تصاویر و فضاسازی گیرا. بازی کریس اونز هم در نقش اندرو و پدر مستأصلی که نمی‌داند مجرم بودن پسرش را قبول کند یا او را مثل یک پسر معمولی دوست داشته باشد، درخشان و به شدت تأثیرگذار از آب در آمده.

فیلم‌های مشابه

خفتگان (Sleepers)

بازیگران: برد پیت، رابرت دنیرو، داستین هافمن

برد پیت، رابرت دنیرو، داستین هافمن کارگردان: بری لوینسون

بری لوینسون محصول: ۱۹۹۶

یتیم (Orphan)

بازیگران: ورا فارمیگا، پیتر سارسگارد، ایزابله فرمن

ورا فارمیگا، پیتر سارسگارد، ایزابله فرمن کارگردان: ژوم کوله سرا

ژوم کوله سرا محصول: ۲۰۰۹

شب‌های داغ تابستان (Hot Summer Nights)

بازیگران: تیموتی شالامی، مایکا مونرو، الکس رو

تیموتی شالامی، مایکا مونرو، الکس رو کارگردان: الایجا بینوم

الایجا بینوم محصول: ۲۰۱۷

۱۰. سپس هیچ‌کدام باقی نماندند (And Then There Were None‎)

بازیگران: سام نیل، چارلز دنس، میو درمودی

سام نیل، چارلز دنس، میو درمودی محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ شبکه: A+E Television Networks

A+E Television Networks تعداد قسمت‌ها: ۳

۳ مدت زمان کل سریال: ۳ ساعت

این مینی سریال تماشایی و جذاب با اقتباس از کتابی نوشته‌ی آگاتا گریستی ساخته شده و ماجرای چند مرد و زن را روایت می‌کند که بر حسب اتفاقی وارد جزیره‌ای مرموز می‌شوند، بی‌خبر از آنکه نقشه‌های شوم و مرگباری برایشان چیده‌اند.

هرکدام از آدم‌های قصه گذشته‌ای دردناک با خودش به این جزیره آورده، گذشته‌ای که هیچ‌وقت رهایشان نمی‌کند و احساس گناهی که گریبانشان را تا ابد گرفته. در ابتدا همه چیز نسبتا عادی به نظر می‌رسد و هرکدام از شخصیت‌ها، دلیل حضورش در این جزیره را منطقی می‌داند. ولی هرچه بیشتر جلو می‌رویم، طرح و توطئه‌ی از پیش تعیین شده‌ای خودش را نشان می‌دهد و می‌فهمیم همه قرار است تاوان گناهان گذشته‌شان را بدهند و این جزیره‌ی اسرارآمیز شبیه برزخی مه‌آلود عمل می‌کند.

فیلم‌های مشابه

قتل در قطار سریع‌السیر شرق (Murder on the Orient Express‎)

بازیگران: کنت برانا، لیلی جیمز،‌ جانی دپ

کنت برانا، لیلی جیمز،‌ جانی دپ کارگردان: کنت برانا

کنت برانا محصول: ۲۰۱۷

هشت نفرت‌انگیز (The Hateful Eight)

بازیگران: کرت راسل، ساموئل ال. جکسون، جنیفر جیسون لی

کرت راسل، ساموئل ال. جکسون، جنیفر جیسون لی کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو محصول: ۲۰۱۵

دریاچه ایدن (Eden Lake)

بازیگران: کلی رایلی، مایکل فسبندر، تارا الیس

کلی رایلی، مایکل فسبندر، تارا الیس کارگردان: جیمز واتکینز

جیمز واتکینز محصول: ۲۰۰۸

