آواتار عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ را از انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) پس‌گرفت و بعید به نظر می‌رسد استودیو مارول بتواند دوباره این عنوان را از آن خود کند.

فیلم فانتزی علمی-تخیلی جیمز کامرون از سال ۲۰۰۹ و نزدیک به یک دهه، تا پیش از این‌که بیست و دومین فیلم MCU بتواند این رکورد را بزند‌، در صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم تاریخ بود. اکران مجدد اخیر آواتار در چین، دنیای پاندورا را دوباره در کانون توجه طرفداران هنر هفتم قرار داد.

آواتار با بازگشت به سینماها در یک گیشه بزرگ مانند چین، فروش خود را افزایش داد و رکورد پیشین پایان بازی را به خود اختصاص داد. براساس روندهای استودیویی، به نظر می‌رسد آواتار فعلا این عنوان را حفظ خواهد کرد.

هنگامی‌ که آواتار برای اولین بار در دسامبر ۲۰۰۹ به اکران عموم در آمد، ۲.۷۸۹ میلیارد دلار در گیشه جهانی درآمد داشت. این مبلغ تقریبا با ۳۲۰ میلیون دلار بیشتر، از رکورد قبلی که متعلق به تایتانیک بود؛ پیشی گرفت. تایتانیک، که آن را نیز کامرون کارگردانی کرده بود، قبل از اکران آواتار، ۱۲ سال این رکورد را در اختیار داشت.

نظر به این‌که پایان بازی رویدادی بی‌نظیر بود که تولید آن ۱۱ سال به طول انجامید، هیجان زیادی در گیشه به‌ وجود آورد. در حالی‌که برخی افراد از درآمد کل فیلم پایان بازی شگفت‌زده شده بودند، این فیلم با بالاترین درآمد ناخالصی به مبلغ ۲.۷۹۷ میلیارد دلاری با اختلاف کمی، رکورد گیشه‌ی آواتار شکست.

آواتار، تنها در یک آخر هفته در اکران مجدد در سراسر چین، ۸.۹ میلیون دلار فروش داشت. که این میزان، درآمد کلی آواتار را به ۲.۷۹۸ میلیارد دلار و تنها، یک میلیون بیشتر از رکورد پایان بازی رساند. البته فیلم كامرون با ادامه پخش در چین این اختلاف را افزایش خواهد داد.

اگرچه برادران روسو با تبریک به بازیگران و عوامل آواتار برای پس گرفتن رکورد از MCU، به رقابت مداوم اذعان کردند، اما در مورد این‌که استودیو مارول با تمرکز بر این فرانچایز، برای بازگشت مجدد به این رکورد تلاش کند، تردید وجود دارد.

چرا انتظار می‌رود (در حال حاضر) که آواتار ركورددار گیشه بماند

اگرچه مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home) آخرین قسمت از فاز سوم دنیای سینمایی ماورل بود، اما فیلم پایان بازی، پایان خوبی برای استودیو به نظر می‌رسید.

برای بیش از یک دهه، ماورل یک روایت گسترده را بنا نهاد که طی دو پروژه‌ی سینمایی انتقام‌جویان: جنگ ابدیت و پایان بازی تکمیل شد. پس از پایان بازی، مشخص شد که ماورل آماده است تا این روند را با استفاده ازاین فرانچایز به فصلی جدید تبدیل کند.

فارغ از پروژه‌های جدید، فاز ۴ هم‌چنین شامل تعداد معدودی از سری‌های دیزنی پلاس است که با وانداویژن رسما آغاز به کار کرده است. در حالی‌که اکران فیلم بیوه سیاه (Black Widow) – اولین فیلم بلند فاز ۴ – پیش روی مارول قرار دارد، به نظر نمی‌رسد این استودیو با اکران مجدد پایان بازی، روی گذشته تمرکز کند. درعوض، همه‌ی نگاه‌ها به اکران‌های متنوع و آتی سال ۲۰۲۱ دوخته شده‌ است‌.

از طرف دیگر، با توجه به این‌که استودیوی قرن بیستم (که اکنون تحت نظارت دیزنی است) به دنبال ایجاد هیاهو و جلب توجهات برای انتشار آواتار ۲ در دسامبر ۲۰۲۲ است، اکران مجدد بهترین گزینه برای آن‌ها بود.

با عناوین جدید برنامه‌ريزی شده‌ی مارول که باید در اولویت اکران قرار داشته باشند، با فرض این‌که تاخیرهای مربوط به همه‌گیری کرونا وجود نداشته باشد، نسخه مجدد پایان بازی می‌تواند از طریق سایر گزینه‌های در دسترس مارول مانند پخش آنلاین به رقابت بپردازد.

استودیوی قرن بیستم با بازگرداندن آواتار به سینماها چیزی برای از دست دادن ندارد، چرا که این تنها در طولانی مدت می‌تواند مفید باشد. اگر اکران بیوه سیاه و سایر فیلم‌های MCU به تعویق بیافتند، احتمال بازگشت پایان بازی به گیشه‌ها وجود دارد. حتی اگر پایان بازی، سرانجام رکورد را از آواتار بازپس بگیرد، دیزنی با داشتن استودیویی که دارای هر دو ویژگی است، این را یک اتفاق برد-برد می‌داند.

منبع: Screenrant

