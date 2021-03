 ۱۰ مسیر داستانی که در مارول تغییر کردند

دنیای سینمایی مارول به‌ خاطر توانایی در برنامه‌ریزی‌ پیش از موعد، مشهور است. با این‌حال، داستان‌هایی وجود داشته که ممکن است به دلیل پروژه‌ای به صرفه‌تر رها شده‌ باشند.

جهان سینمایی مارول پتانسيل ایستادن در کنار فرانچایز جیمز باند را دارد. گرچه MCU دارای سابقه‌ی بسیار طولانی نیست، اما پیشینه‌ای در این زمینه دارد که بازی در فیلم‌هایش مزیت بالایی در رزومه کاری یک بازیگر ایجاد می‌کند.

حق استفاده از شخصیت‌های جسیکا جونز و پانیشر دوباره به مارول استودیوز بازگشت

چرا فالکون برای نقش کاپیتان آمریکا مناسب است؟

۶ سریال مارول که در سال ۲۰۲۱ پخش خواهند شد

یکی از مواردی که مارول به دلیل آن شناخته شده‌ است، برنامه‌ریزی برای آینده و داشتن داستان‌های بزرگ و گسترده است، اما همیشه این‌طور نیست. بعضی اوقات برای این‌که داستانی به سرعت حذف شود، MCU یک داستان خیلی جالب دیگر ارائه می‌دهد. با این اوصاف، آن‌ها هنوز زمان برای اصلاح دارند.

۱۰. کپی‌های فیلم مرد آهنی (Iron Man)

در طول صحنه همایش در فیلم مرد آهنی ۲، تونی استارک از تصاویر ضبط شده‌ی ویدئویی افراد، برای بازسازی ساخت زره‌های مرد آهنی استفاده می‌کند که نتیجه‌ی فاجعه‌باری به همراه داشت.

طرفداران ترجیح می‌دهند زیاد در مورد این صحنه از فیلم صحبت نکنند، اما احساس می‌شود که مارول واقعا در حال حقه زدن بود. در این کمیک‌ها، چندین نفر برای شکست دادن مرد آهنی اقدام به ساخت زره پوشان کرده‌اند که شرورانی مانند مرد تیتانیومی، کریمزن داینامو و آیرون مانگرو اغلب به ذهن طرفداران می‌رسند. در این صحنه به طور بالقوه شخصیت‌هایی از این دست می‌توانستند قرار گیرند اما آن‌ها هرگز وارد MCU نشدند.

۹. به چالش کشیدن آن‌ها دادگاه مرگ است

با نگاهی به عقب تانوس با حماسه‌ی ابدیت تبدیل به نماد فرهنگ پاپ شده است، اما در سال ۲۰۱۲، حضور او در اولین فیلم انتقام‌جویان باعث کنجکاوی افرادی شد که با کمیک آشنا نیستند.

در صحنه‌ی پس از تیتراژ، هم‌دست تانوس، The Other به او در مورد انتقام جویان هشدار می‌دهد، و بیان می‌کند که به چالش کشیدن آن‌ها دادگاه مرگ است. این حرف به انگیزه تانوس برای حمایت از شخصیت پردازی مرگ در کمیک‌ها اشاره دارد، به همین دلیل او نیمی از جهان را از بین برد. با این‌حال، انگیزه نهایی تانوس در جنگ بی‌نهایت و پایان بازی این نبود، چرا که انگیزه‌های او ایجاد تعادل در جهان بود.

۸. تونی استارک زره‌های خود را نابود می‌کند

علی‌رغم استقبال نسبتا متفاوت هواداران هنگام اکران مرد آهنی ۳، اختلاف نظرات در مورد این قسمت با گذشت زمان بیشتر شد. با این اوصاف، این فیلم تحول بالقوه جالبی را برای تونی استارک به وجود آورد که طی حضور بعدی او، کاملا کنار گذاشته شد.

در این فیلم، تونی برای شکست دادن شرور آلدریچ کیلیان از تعداد زیادی زره‌ توخالی مرد آهنی که خودش توسعه داده بود، استفاده می‌کند اما در نهایت آن‌ها را نابود می‌کند تا ثابت کند که چقدر عاشق پپر است. اما در فیلم انتقام جویان: عصر الترون، او دوباره به زره خود بازگشت و پس از مردآهنی ۳ چیزی ساخته نشد.

۷ بی‌تمایلی هالک

هالک پس از شکست در مقابل تانوس در صحنه تکان دهنده آغازین انتقام جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War) از کمک به قهرمانان دیگر در درگیری با تانوس امتناع کرد (حتی وقتی بروس بنر برای کمک به او التماس می‌کند). این یک حرکت بسیار جالب بود، حرکتی که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. هالک باهوش سرگرمی‌ای در انتقام جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) بود، اما تغییر شخصیت بروس بنر کاملا حس می‌شد.

این فیلم سه ساعت طول کشید بنابراین طولانی‌تر شدن آن مسلما احمقانه بود، اما اگر در جنگ ابدیت هالک پایان بهتری داشت بسیار جالب‌تر می‌شد.

۶. گرگ سفید

بلک پنتر (پلنگ سیاه) فیلمی باورنکردنی بود که موقعیتی جدید نیز برای باکی بارنز ایجاد کرد. در صحنه‌ی پس از تیتراژ، باکی بارنز با بازی سباستین استن در واکاندا بیدار می‌شود، و شوری (Shuri) از او استقبال می‌کند. در جنگ ابدیت باکی، مونیکر، گرگ سفید را که شخصیتی کاملا غیروابسته در کمیک است، به کار گرفت و با انتقام‌جویان برای مبارزه با فرقه‌ی سیاه همکاری کرد. با این‌حال، به نظر می‌رسد در سریال فالکون و سرباز زمستان او به شخصیت اصلی خود بازگشته است.

۵. شش خبیث

از زمان پوشیدن لباس مرد عنکبوتی توسط اندرو گارفیلد، سونی در تلاش است ساخت فیلمی از شش خبیث را آغاز کند. بنابراین تعجب آور نیست که این فیلم در MCU مورد توجه قرار گیرد. در صحنه پس از تیتراژ فیلم مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming)، یکی از همکاران قدیمی والچر، مک گارگان او را در زندان ملاقات می‌کند.

طرفداران کتاب‌های کمیک ممکن است گارگان را بشناسند، زیرا او شرور معروف به اسکورپیون (عقرب) است. فیوچر اسکورپیون (The future Scorpion) اشاره می‌کند که برخی از دوستانش دوست دارند بدانند که مرد عنکبوتی کیست تا بتوانند او را بکشند، کاملا واضح است که منظور شش خبیث است که هرگز در MCU ظاهر نشده‌اند.

۴. بولسای (Bullseye)

اگرچه فرصت‌های از دست رفته‌ی بسیاری در صفحه جادویی وجود دارد، اما سريال‌های نتفلیکس در MCU به خودی خود یک فرصت از دست‌ رفته هستند. تمام سریال‌ها به جز مشت آهنی (Iron Fist) و مدافعان (The Defenders) نظرات زیادی مبنی بر این‌که نتفلیکس همه آن‌ها را لغو کند؛ دریافت کردند. بزرگ‌ترین فاجعه‌ی این پاکسازی، بی‌باک (Daredevil) بود، که به دلیل لغو سریال توجه بسیار کمی در چهارمین فصل دریافت کرد. در پایان فصل سوم، بن پویندکستر، که توسط کینگ پین فلج شده‌ بود، تحت یک جراحی تجربی ستون فقرات قرار می‌گیرد، که منجر به ستیزه جویی این شخصیت به بولسای می‌شود.

۳. توافق‌نامه سوکوویا

در حالی که هنوز زمان لازم برای برگرداندن توافقنامه سوکوویا وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که تاثیر این توافق‌نامه خیلی زود پس از شروع کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War) از بین رفته است.

توافق‌نامه سوکوویا، که پس از نابودی سوکوویا در فیلم عصر اولتران (Age of Ultron) نوشته شد، کم و بیش در راستای محدود کردن فعالیت ابرقهرمانان بود. این یک نقطه شروع خوب برای نبرد بین کاپیتان آمریکا و مردآهنی بود، اما این توافق‌نامه به‌ جز جنگ داخلی تاثیر بسیار کمی دارد. اگرچه توافق‌نامه سوکوویا از زمان جنگ داخلی تاکنون نقش زیادی در MCU نداشته است، اما همیشه می‌تواند برگردد.

۲. سفر ثور پس از عصر اولتران

یکی از غیرمحبوب‌ترین صحنه‌های MCU تغییر مسیر روایت ثور در عصر اولتران بود. ثور همراه با اریک سلویگ به یک استخر عجیب و غریب سفر می‌کند. او در فکر سنگ‌های ابدیت بود، در این صحنه هم‌زمان با دور شدن از محیط، صحنه محو می‌شود.

در اواخر فیلم، ثور با هدف تحقیق درباره سنگ‌های ابدیت به فضا می‌رود. گرچه سنگ‌های ابدیت نقش زیادی در MCU داشتند، اما جستجوی ثور برای یافتن آن‌ها بیشتر موکول به فیلم ثور: رگنراک (Thor: Ragnarok) شد، که به‌ نظر بهترین تصمیم بود.

۱. فرمانده (Leader)

زمانی که MCU تازه کار خود را شروع کرده بود، هالک شگفت‌انگیز یکی از برجسته‌ترین داستان‌ها را ایجاد کرد که متاسفانه کنار گذاشته شد. در طول فیلم، بروس بنر با فردی مرموز به نام آقای آبی (Mr. Blue) ارتباط برقرار کرد که معلوم شد او دکتر ساموئل استرنس است.

در حالی که ابومینیشن آزمایشگاه او را از بین می‌برد، مقداری از خون هالک بر روی زخم سر استرنس آسیب دیده می‌ریزد و در نتیجه جمجمه او منبسط می‌شود. بدیهی است که این یک تیزر تبلیغاتی برای فرمانده بود، اما استرنس هرگز به MCU بازنگشت.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ مسیر داستانی که در مارول تغییر کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala