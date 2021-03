۷۵ فیلم ابرقهرمانی برتر تاریخ سینما بر اساس نظر منتقدان

در این مقاله به بررسی بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی تاریخ سینما می‌پردازیم. برای رسیدن به یک فهرست کامل، ۷۵ فیلم برتر ابرقهرمانی را طبق نظر منتقدان رتبه‌بندی کرده‌ایم.

گرچه قدمت ساخت آثار ابرقهرمانی در تاریخ سینما به چندین و چند دهه قبل بازمی‌گردد اما این آثار در یک دهه گذشته به محبوبیت خیره‌کننده‌ای دست پیدا کرده‌اند و به اصلی‌ترین موتور محرک صنعت سینما تبدیل شده‌اند.

ظرف چند سال گذشته یک اثر ابرقهرمانی («انتقام‌جویان: پایان بازی») توانست رکورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را بشکند و مجموعه‌های بزرگ با محوریت ابرقهرمان‌ها از جهان‌های ابرقهرمانی مختلف از جمله مارول و دی‌سی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان مجذوب خود کرده‌اند.

البته با وجود موفقیت‌ها، انتقادات نسبت به این آثار نیز هم‌پای گسترش محبوبیت و نفوذ‌شان افزایش یافته است و گاهی چهره‌های برجسته یا نشریات سینمایی نافذ به انتقاد از این آثار و تاثیرشان بر سلیقه مخاطبان پرداخته‌اند. عموما جان‌مایه این نقدها بیان می‌کرده که دیدگاه حاکم بر آثار ابرقهرمانی باعث نزول سلیقه مخاطب و تهدید کیفیت فیلم‌ها در بلندمدت می‌شوند.

با وجود این انتقادات ابدا نمی‌توان منکر تاثیرگذاری عمیق فیلم‌های ابرقهرمانی در جهان امروز شد. شاید به همین دلیل مهم باشد که این فیلم‌ها را از نگاه حرفه‌ای‌تر متخصصان بررسی کنیم. آثار ابرقهرمانی از نگاه منتقدان سینما چطور ارزیابی شده‌اند؟ در واقع اگر قصد رتبه‌بندی این آثار براساس رضایت منتقدان را داشته باشیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟

در این نوشته ۷۵ فیلم برتر ابرقهرمانی تاریخ سینما را براساس نظر منتقدان (جمع‌آوری شده در وبسایت راتن‌تومیتوز) معرفی کرده‌ایم. در ادامه با دیجی‌کالا مگ برای بررسی بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی تاریخ از نگاه منتقدان همراه باشید.

۱. مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse‎)

کارگردان : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman بازیگران : Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali

: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷

فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» از بزرگترین شگفتی‌های دهه اخیر فیلم‌های ابرقهرمانی در نظر گرفته می‌شود. یک دستاورد خلاقانه و البته جسورانه از مجموعه مرد عنکبوتی که به سرعت در میان برترین انیمیشن‌های ابرقهرمانی سال‌های گذشته مطرح شد.

نکته مهم درباره مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی این بود که داستان فیلم را تنها می‌شد از طریق انیمیشن روایت کرد و به همین دلیل هم به درون دنیای عنکبوتی به شکلی ساخته شد که مخاطب احساس ‌کند در حال تورق صفحات یک کتاب کمیک است.

در این اثر سینمایی مایلز مورالز، تیم پیتر پارکر (شامل خوک عنکبوتی، مرد عنکبوتی نوآر، زن عنکبوتی و پنی پارکر) را ملاقات می‌کند و پس از آن یک سفر پرماجرا شکل می‌گیرد که در آن مایلز به دنبال کشف هویت خود پیش می‌رود. به شکل کلی بسیاری از فیلم‌های ابرقهرمانی با این پیام درونی که «هر کس می‌تواند نقاب به چهره بزند» ساخته شده‌اند اما فیلم به درون دنیای عنکبوتی همین مضمون مرکزی را به قانع‌کننده‌ترین شکل ممکن در معرض توجه مخاطبانش قرار می‌دهد.

به درون دنیای عنکبوتی اثری است با ارجاعات مختلف، شوخ‌طبعی‌های بصری جذاب و شیرین‌کاری‌های دیدنی که طرفداران آثار ابرقهرمانی بویژه فیلم‌های جهان مرد عنکبوتی قطعا از دیدن آن و حتی از تماشای دوباره و جستجوی جزئیات بیشترش لذت می‌برند. رابطه مایلز و پیتر یکی از تاثیرگذارترین رابطه‌ها میان قهرمان/مربی است که در سال‌های اخیر روی پرده رفته چرا که هر دو شخصیت در قالب تعادلی شگفت‌انگیز به اندازه‌ای مساوی از یکدیگر می‌آموزند و تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وسعت فیلم مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی هم‌اندازه‌ی جهان کتاب‌های کمیک است. فیلم موفق شده ماهیت داستان اصلی کمیک‌بوکی‌اش را حفظ کند و از ریشه‌های خود دور نشود. به درون دنیای عنکبوتی به شکلی موفقت‌آمیز دل مخاطبان و منتقدان را به دست آورد و در حالی که چندین برابر هزینه تولیدش فروخت در مراسم اسکار نیز جایزه بهترین انیمیشن سال را به دست آورد. تقریبا اغلب منتقدان انگلیسی‌زبان از این انیمیشن ابرقهرمانی رضایت داشتند و در هر فهرستی که از مجموعه آثار ابرقهرمانی ساخته شده نام این فیلم را در میان برترین‌های تاریخ این ژانر می‌بینیم.

۲. شگفت‌انگیزان (The Incredibles)

کارگردان : Brad Bird

: Brad Bird بازیگران : Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee

: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee تاریخ اکران : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷

«شگفت‌انگیزان» از آن دست آثاری است که تا حد زیادی به نامش شباهت دارد. اثری که حجم زیادی شوخ‌طبعی را با لحنی بسیار سرگرم‌کننده وارد انیمیشن‌های ابرقهرمانی می‌کند.

این انیمیشن استودیوی پیکسار داستان خانواده پار را دنبال می‌کند؛ خانواده‌ای از ابرقهرمان‌ها که به دلیل قوانین و محدودیت‌های دولتی قدرت‌های ویژه‌شان را پنهان می‌کنند و تلاش دارند تا یک زندگی شهری معمولی و بی‌دردسر را سپری کنند. اما در نهایت علاقه باب پار یا آقای شگفت‌انگیز برای کمک به انسان‌ها، پای کل خانواده را به یک ماجرای پیچیده و رویارویی با دشمنی بسیار انتقام‌جو باز می‌کند.

فیلم که الهام‌گرفته از کمیک‌بوک‌های دهه شصت و آثار ژانر جاسوسی است با تکنولوژی جدیدی ساخته شد تا کل اعضای خانواده شگفت‌انگیزان را در تناسبی کامل با آناتومی بدن انسان پویانمایی کند و به نوعی واقع‌گرایی خاص دست یابد.

در نهایت شگفت‌انگیزان به موفقیت گسترده‌ای رسید؛ فیلم دو جایزه اسکار (بهترین تدوین صدا و بهترین فیلم پویانمایی) را گرفت و تقریبا بیش از ۶ برابر بودجه اولیه تولیدش در گیشه‌ فروخت.

۳. پلنگ سیاه (Black Panther)

کارگردان : Ryan Coogler

: Ryan Coogler بازیگران : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira

: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶

فیلم سینمایی «پلنگ سیاه» هنگام اکران در سال ۲۰۱۸ توانست لقب پرفروش‌ترین فیلم سینماهای آمریکا و دومین فیلم پرفروش جهان را تصاحب کند؛ فیلمی ابرقهرمانی که در عین موفقیت تجاری نظر منتقدان را هم به خود جلب کرد؛ اتفاقی که درمورد فیلم‌های اینچنینی عموما به سختی ممکن است رخ ‌دهد.

فیلم ابرقهرمانی پلنگ سیاه براساس کاراکتری از مجموعه کاراکترهای کتاب‌های کمیک مارول به همین نام ساخته شده است. در این اثر سینمایی تچالا پادشاه واکاندا در نقش پلنگ سیاه باید برای تصاحب پادشاهی با دشمنانی سرسخت مواجه شود.

پلنگ سیاه به شکل بی‌سابقه‌ای میان منتقدین آمریکایی تحسین شد و بعضی از نقدنویس‌های هوادار این اثر سینمایی آن را بهترین فیلم ابرقهرمانی تاریخ هم نامیده‌اند. در کل می‌شود ادعا کرد یک اجماع عمومی میان منتقدان آمریکایی درباره کیفیت بالای پلنگ سیاه به وجود آمد. یکی از منتقدان به کارگیری یک سبک منحصر به فرد که در هیچ فیلم ابرقهرمانی دیگری دیده نشده و نقش‌های منفی پیچیده، سمپاتی‌برانگیز و چندبعدی را از جمله عوامل موفقیت فیلم ارزیابی کرده است.

جایزه اسکار بهترین طراحی لباس، جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم و جایزه اسکار بهترین طراحی صحنه از جمله افتخارات این اثر ابرقهرمانی بود. در عین حال همانطور که اشاره شد پلنگ سیاه علاوه بر جلب نظر منتقدان در گیشه نیز موفقیت خیره‌کننده‌ای کسب کرد و توانست بیش از ۶ برابر بودجه تولیدش بفروشد.

۴. انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame)

کارگردان : Anthony Russo

: Anthony Russo بازیگران : Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans

: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans تاریخ اکران : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴

فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame)‌ محصول سال ۲۰۱۹ که پرفروش‌ترین فیلم مارول و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما است از دید بسیاری بهترین فیلم جهان سینمایی مارول نیز در نظر گرفته می‌شود.

انتقام‌جویان: پایان بازی از زوایای مختلفی برای مخاطبان آثار ابرقهرمانی ویژه و متفاوت است. فیلمی که عاقبت به بیش از یک دهه انتظار پایان ‌داد و خطی داستانی را تمام ‌کرد که از سال ۲۰۰۸ با فیلم «مرد آهنی» (Iron Man) گشوده شده بود.

به عنوان فیلمی که در پی انتقام‌جویان: جنگ ابدیت ساخته شده بود؛ بسیاری گمان می‌کردند پایان بازی یکی از این دو مسیر را پیش می‌گیرد: فیلمی خواهد بود مشابه جنگ ابدیت یا کاملا متفاوت و مملو از عناصر و فضاهای احساسات‌برانگیز.

اما فیلم سینمایی پایان‌بازی موفق شد به توازنی مثال‌زدنی میان اکشن و احساسات برسد و همین هم یکی دیگر از دلایلی است که گمان می‌کنیم این اثر بهترین فیلم مارول است.

پایان بازی تعدادی از بهترین نبردها و سکانس‌های اکشن مجموعه را پیش چشم مخاطبانش آورد و در عین حال صحنه‌های احساسی به‌یادماندنی چشمگیری نیز داشت. بهترین نمونه از این توازن را می‌شد در صحنه نبرد پایانی و سپس در مراسم وداع تونی مشاهده کرد.

در بخش نبرد با مجموعه شخصیت‌های کلیدی، انواع سلاح‌ها، مهارت‌ها و بهترین مبارزه‌ها روبرو می‌شویم. اما پس از آن در صحنه مراسم وداع با یک صحنه عمیقا احساسی مواجه می‌شویم که برخلاف صحنه قبلی ریتمی کند و فضایی آرام دارد.

فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» در سال ۲۰۱۹ موفق شد با شکستن رکورد آواتار در صدر جدول پرفروش‌ترین‌ها بایستد تا لقب پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما فعلا در اختیار یک اثر ابرقهرمانی باشد. گرچه آثار ابرقهرمانی به همگان ثابت‌ کرده‌اند که بسیار پرمخاطب‌اند اما پایان بازی علاوه بر محبوبیت این دسته از فیلم‌ها به عنوان پایان یک دوران از این آثار و یک فیلم تعیین‌کننده برای پایان دادن به داستان مجموعه‌ای از فیلم‌های جهان سینمایی مارول نیز در نظر گرفته شد.

احتمالا همین موضوع در کنار مخاطبان گسترده همیشگی این مجموعه از عوامل کلیدی فروش خیره‌کننده‌اش بودند. انتقام‌جویان: پایان بازی علاوه بر فروش گسترده توانست نظر منتقدان انگلیسی‌زبان را هم به خود جلب کند. سابقه بررسی نظرات منتقدان نشان می‌دهد در موارد قابل توجهی پرمخاطب بودن اثر باعث ایجاد نگاه مثبت در منتقدان نشده و نوعی اختلاف چشمگیر میان نظر مخاطبان و منتقدان پدید آمده است.

درباره «انتقام‌جویان: پایان بازی» اما نظر عموم منتقدان مثبت بود و در مورد این اثر ابرقهرمانی نوعی همفکری میان تماشاگران و منتقدان پدید آمد. شاید همین نکته گواه دیگری بر اهمیت این فیلم جهان سینمایی مارول باشد.

۵. شوالیه تاریکی (The Dark Knight)

کارگردان : Christopher Nolan

: Christopher Nolan بازیگران : Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal

: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴

«شوالیه تاریکی» دومین فیلم از سه‌گانه «شوالیه تاریکی» (The Dark Knight)، تحسین‌شده‌ترین فیلم این سه‌گانه از نظر منتقدان و البته تحسین‌شده‌ترین فیلم کل آثاری است که درباره شخصیت بتمن ساخته شده‌اند.

شوالیه تاریکی از یک نظر دیگر نیز رکوردشکن بود؛ این فیلم که پرفروش‌ترین اثر سال ۲۰۰۸ لقب گرفت اولین اثر در مجموعه فیلم‌های شخصیت بتمن بود که موفق شد بیش از یک میلیارد دلار بفروشد و موفقیت تجاری خیره‌کننده‌ای را برای نولان پدید بیاورد. گرچه سومین فیلم مجموعه نیز مجددا این موفقیت تجاری را تکرار کرد.

داستان شوالیه تاریکی در شرایطی روایت می‌شود که جوکر گاتهام سیتی را در ناامنی و هرج و مرج غوطه‌ور ساخته است. در این وضع بتمن باید وارد میدان شده و یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های روانی و فیزیکی تمام زندگی‌اش را برای مبارزه با بی‌عدالتی پشت سر بگذارد.

یکی از نکات قوت اصلی شوالیه تاریکی شخصیت جوکر و بازی هیث لجر در نقش او بود. لجر مدت کوتاهی پس از فیلم‌برداری و تقریبا شش ماه پیش از اکران فیلم از دنیا رفت. همین موضوع کمپین تبلیغاتی شرکت برادران وارنر را حتی از گذشته نیز قدرتمندتر کرد و باعث شد واکنش‌ها به فیلم گسترده‌تر شود. در نهایت فروش بالای فیلم هم به دلیل قوت آن و هم به دلیل این حواشی بود.

شوالیه تاریکی در هشتاد و یکمین دوره مراسم اسکار ۸ نامزدی دریافت کرد و در نهایت جوایز اسکار بهترین تدوین صدا و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به خود اختصاص داد؛ جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد نیز به هیث لجر رسید.

۶. مرد آهنی (Iron Man)

کارگردان : Jon Favreau

: Jon Favreau بازیگران : Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow

: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴

اولین فیلم از مجموعه «مرد آهنی» که در سال ۲۰۰۸ ساخته شد اولین فیلم جهان سینمایی مارول بود.

گرچه امروز و با گذشت ۱۰ سال می‌شود عیب و ایرادهای فیلم را بیشتر دید و به آن توجه کرد اما هم از نظر منتقدان و هم از نظر علاقه‌مندان به فیلم‌های مارول این اثر سینمایی یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی مارول در نظر گرفته شد. یک فیلم ابرقهرمانی سرگرم‌کننده، از نظر تجاری موفق با بازی رابرت داونی جونیور و کارگردانی جان فاورو که تقریبا همه را راضی نگه‌داشت و شاید بهترین شروع ممکن برای فیلم‌های جهان سینمایی مارول بود.

فیلم فرار تونی استارک از اسارت در چنگال یک گروه تروریستی، ساخت زره مرد آهنی توسط او و تبدیل‌شدن استارک به یک ابرقهرمان را نشان می‌دهد. همچنین در بخش پایانی این فیلم سینمایی در گفت‌وگو میان نیک فیوری (ساموئل ال. جکسون) و استارک اولین بحث‌ها درباره شکل‌دادن به گروه انتقام‌جویان مطرح می‌شود.

۷. سوپرمن (SuperMan)

کارگردان : Richard Donner

: Richard Donner بازیگران : Marlon Brando, Christopher Reeve, Gene Hackman, Ned Beatty

: Marlon Brando, Christopher Reeve, Gene Hackman, Ned Beatty تاریخ اکران : ۱۹۷۸

: ۱۹۷۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴

«سوپرمن» ساخته سال ۱۹۷۸ در حقیقت اولین فیلم مجموعه ابرقهرمانی سوپرمن است که در دهه‌های بعد شاهد ساخت فیلم‌های جدیدی در آن بودیم.

از نکات جالب توجه فیلم سوپرمن مجموعه عوامل مشهور و کاربلد آن بودند؛ فیلم‌نامه سوپرمن را ماریو پوزو نویسنده ایتالیایی-آمریکایی برنده دو جایزه اسکار برای فیلم‌های مجموعه «پدرخوانده» (The Godfather) نوشته بود. مارلون براندو و جین هکمن هر دو برنده دو جایزه اسکار در کنار کریستوفر ریو بازیگران اثر بودند و البته ریچارد دانر به عنوان یک تجاری‌ساز کاملا قابل اتکا سکان کارگردانی فیلم را به دست گرفته بود.

سوپرمن که با بودجه ۵۵ میلیون دلاری ساخته شده بود تا آن روز گران‌ترین فیلم هالیوود به حساب می‌آمد و در نهایت وقتی اکران شد با فروشی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دومین فیلم پرفروش سال لقب گرفت. فیلم از زوایای مختلف از جمله برای بازی‌ها و موسیقی‌اش تحسین و در سه بخش مختلف نیز نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

داستان فیلم سوپرمن درباره موجود بیگانه‌ای است که از سیاره‌ای در حال نابودی به زمین فرستاده شده است. این موجود در سیاره زمین رشد کرده و به بزرگترین و البته اولین ابرقهرمان آن تبدیل می‌شود.

۸. زن شگفت‌انگیز (Wonder Woman)

کارگردان : Patty Jenkins

: Patty Jenkins بازیگران : Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright

: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳

فیلم سینمایی «زن شگفت‌انگیز» که به نوعی ناجی جهان دی‌سی هم شناخته می‌شود و جان تازه‌ای به آثار این جهان سینمایی دمید به کارگردانی پتی جنکینز ساخته شد و به قدری مورد تحسین قرار گرفت که احتمال تصاحب جایزه اسکار توسط این فیلم سینمایی بسیار بالا به نظر می‌رسید.

این اثر ابرقهرمانی پس از اکران بیش از ۸۲۰ میلیون دلار فروخت و آن زمان در گیشه‌های آمریکا در رتبه پنجم فیلم‌های پرفروش ابرقهرمانی ایستاد.

دایانا (با بازی گل گدوت) پرنسس آمازون است و برای جنگجو شدن آموزش می‌بیند. داستان از آنجا شروع می‌شود که یک خلبان به نام استیو ترور (با بازی کریس پاین) در اقیانوس سقوط می‌کند. او با دایانا از ناسازگاری‌ها و تعارضات جهان بیرون سخن گفته و دایانا را برای نبرد با آرس خدای جنگ متقاعد می‌کند.

زن شگفت‌انگیز فیلمی ابرقهرمانی است که با کارگردانی یک زن توانست موفقیت گسترده‌ای کسب کند و این اتفاق از نظر فرهنگی تاثیر بسزایی بر جهان فیلم‌های ابرقهرمانی گذاشت. این اثر سینمایی موضوعاتی را در مورد فمینیسم مطرح کرد و بسیار بحث‌برانگیز شد. گروهی این فیلم و شخصیت اصلی آن را به عنوان نمادی فمینیستی در نظر گرفتند و گروهی دیگر آن‌ها را عناصری ضد این جریان تعریف کردند. صرف نظر از اینکه با کدام گروه موافق باشیم همگی بر سر این موضوع توافق داریم که فیلم سینمایی زن شگفت‌انگیز مخاطبان خود را به بحث و چالش واداشته است و در عین حال با وجود یک کارگردان و بازیگر اصلی زن فضای فیلم‌های ابرقهرمانی را برای حضور بیشتر زنان هموارتر کرد. شاید همه این ویژگی‌ها نشان دهد که چرا باید زن شگفت‌انگیز را یکی از برترین فیلم‌های ابرقهرمانی در یک دهه اخیر در نظر گرفت.

دنباله فیلم سینمایی زن شگفت‌انگیز به کارگردانی پتی جنکینز و با نام «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984‎) به نمایش در آمد. قرار بود این فیلم سینمایی در سال ۲۰۱۹ اکران شود اما اکران آن چندین و چندبار به تاخیر افتاد و در نهایت ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ به عنوان تاریخ اکران انتخاب شد. اکران زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ تحت تاثیر کرونا قرار داشت و شرایط را برای تکرار موفقیت تجاری فیلم قبلی فراهم نکرد. دنباله زن‌ شگفت‌انگیز از نظر منتقدان نیز به قوت فیلم اول نبود.

۹. ثور: رگنراک (Thor: Ragnarok)

کارگردان : Taika Waititi

: Taika Waititi بازیگران : Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett

: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳

فیلم سینمایی «ثور: رگنراک» هفدهمین اثر سینمایی در جهان مارول بود که تایکا وایتیتی آن را کارگردانی کرد. این فیلم ادامه‌ای بود بر دو اثر قبلی یعنی «ثور» (Thor) و «ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) که از هر دو فیلم قبلی هم کیفیت بالاتری داشت.

از جمله دلایلی که باعث شد ثور: رگنراک در نگاه منتقدان بهتر به نظر برسد نبود کلیشه‌ها و نقاط ضعف دو قسمت قبل در این اثر سینمایی بود. از طرف دیگر در رگنراک خبری هم از لحن خسته‌کننده آثار قبلی نبود و فیلم خیلی بیشتر سرگرم‌کننده از آب درآمد. کریس همسورث کماکان در این فیلم هم نقش ثور را برعهده داشت. ثور: رگنراک از نظر تجاری نیز یک موفقیت به حساب آمد.

وقایع «ثور: رگنراک» (Thor: Ragnarok) دقیقا پس از فیلم «دکتر استرنج» (Doctor Strange) جریان می‌یابد. استیون استرنج به خدای تندر کمک می‌کند پدرش اودین را بیابد. مدتی بعد ثور و لوکی سعی می‌کنند از چنگال هلا (با بازی کیت بلانشت) فرار کنند. این دو در سیاره ساکار توسط استاد بزرگ به تله می‌افتند؛ کاراکتری که او را از «نگهبانان کهکشان بخش ۲» به یاد می‌آوریم.

رگنراک با صحنه‌ای به پایان می‌رسد که مخاطبان را مستقیما به سوی فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War) هدایت می‌کند و به همین دلیل بهترین انتخاب ممکن پیش از دیدن جنگ ابدیت تماشا کردن فیلم ابرقهرمانی «ثور: رگنراک» است.

۱۰. لوگان (Logan)

کارگردان : James Mangold

: James Mangold بازیگران : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant

: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳

فیلم سینمایی «لوگان» از دیگر انتخاب‌ها در میان برترین آثار ابرقهرمانی تاریخ سینما و بویژه یک‌دهه اخیر است. لوگان را جیمز منگولد به عنوان دنباله فیلم «ولورین» (The Wolverine) و «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» (X-Men Origins: Wolverine) کارگردانی کرد. ولورین ششمین قسمت از سری فیلم‌های مردان ایکس به شمار می‌رود که در سال ۲۰۱۳ نظر منتقدان زیادی را جلب کرد. جیمز منگولد این‌بار در سال ۲۰۱۷ فیلم ابرقهرمانی دیگری بر اساس شخصیت ولورین کارگردانی کرد. هیو جکمن و پاتریک استوارت بار دیگر نقش‌هایشان را در سری فیلم‌های مردان ایکس تکرار کردند.

لوگان نه تنها یک فیلم تماشایی و جذاب است بلکه برای طرفداران سری فیلم‌های مردان ایکس یک اتفاق خوشایند محسوب می‌شود. این اثر سینمایی از نظر تکنیکی با خلق تصاویر درخشان و فیلم‌برداری تحسین‌برانگیز خارق‌العاده عمل کرده است. لوگان هم از نظر بصری تماشایی است و هم از نظر تاثیرگذاری موفق عمل می‌کند.

داستان فیلم روایت دیگری است از دنیای جهش‌یافته‌ها. لوگان در روزگاری زندگی می‌کند که تقریبا جهش‌یافته‌ها منقرض شده‌اند و او خسته و سال‌خورده زندگی آرامی را پیش گرفته است تا اینکه لورا (با بازی دافنه کین) به لوگان پناه می‌آورد تا امنیت او را حفظ کند. لورا کودک جهش‌یافته‌ای است که توسط دانشمندان تحت تعقیب است.

تصمیم‌گیری برای ساخت لوگان در قالب فیلمی تیره و تار می‌توانست کاملا به محبوبیت اثر و مجموعه آسیب زده و معکوس عمل کند اما به تماشاگرن این امکان را داد تا ولورین را به روشی که تا به حال ندیده بودند تجربه کنند و به نوبه خود شاهکاری استادانه در شخصیت‌پردازی از آب درآمد.

فیلم لوگان به لحاظ تکنیکی یکی از بهترین آثار ابرقهرمانی دهه گذشته است. برای مثال رنگ‌بندی که در صحنه‌های مختلف فیلم به کار رفته‌ از صحنه‌های گردوخاکی بیابان گرفته تا صحنه‌های جنگل بسیار طبیعی جلوه می‌کنند و چشم‌گیر از کار درآمده‌اند. تدوین فیلم ستودنی است به خصوص در سکانس‌های جنگی که مستلزم حرکات سریع و خشن است.

لوگان بر پایه کتاب «لوگان مرد سالدیده» (Old Man Logan) نوشته‌ی مارک میلر و تصویرگری استیو مک‌نایون ساخته شده است. این فیلم سینمایی مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفت و اولین فیلم ابرقهرمانی لایواکشنی بود که موفق شد نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ اقتباسی شود. لوگان همچنین از نظر تجاری عملکرد قابل قبولی داشت و توانست در سراسر جهان ۶۱۹ میلیون دلار فروش را تجربه کند. این اثر ابرقهرمانی به دلیل وجود صحنه‌های خشن و زبان تند به کار رفته در آن در سامانه درجه‌بندی سنی فیلم‌ها توسط انجمن تصاویر متحرک آمریکا درجه سنی R دریافت کرده است.

۱۱. شگفت‌انگیزان ۲ (The Incredibles 2‎)

کارگردان : Brad Bird

: Brad Bird بازیگران : Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner

: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳

شگفت‌انگیزان ۲ یکی از انیمیشن‌های موفق سال ۲۰۱۸ بود که توسط پیکسار ساخته شد و دومین فیلم مجموعه شگفت‌انگیزان در نظر گرفته می‌شود.

دراین قسمت از مجموعه، خانواده پار قصد دارند اعتماد عمومی به ابرقهرمان‌ها را باز گردانند و در عین حال زندگی خانوادگی خود را نیز در کنار وظایف ابرقهرمانی‌شان سر و سامان دهند.

شگفت‌انگیزان ۲ موفقیت تجاری فوق‌العاده‌ای را تجربه کرد. این اثر استودیوی پیکسار یکی از پرفروش‌های سال ۲۰۱۸ بود و به چهارمین انیمیشن پرفروش تاریخ سینما بعد از انیمیشن‌های «شیرشاه» (The Lion King‎)، «یخ‌زده۲» (Frozen II‎) و «یخ‌زده» (Frozen‎) تبدیل شد. پیش از انتشار فیلم یک تریلر ۵۳ ثانیه‌ای از آن منتشر شد که ظرف ۲۴ ساعت اول ۱۱۳ میلیون‌بار دیده شد تا در آن دوران رکورد پربازدیدترین تریلر یک انیمیشن هم در اختیار شگفت‌انگیزان ۲ قرار بگیرد.

نکته مهم درباره انیمیشن شگفت‌انگیزان و بویژه قسمت دوم آن تلاش فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان برای تاکید بیشتر روی پویایی درونی روابط میان اعضای خانواده به جای تاکید صرف بر عناصر ژانر ابرقهرمانی بود؛ در واقع همین رویکرد متفاوت باعث شد شگفت‌انگیزان در چشم مخاطبانش یک اثر کاملا متفاوت به نظر برسد.

۱۲. مرد عنکبوتی ۲ (Spider-Man 2)

کارگردان : Sam Raimi

: Sam Raimi بازیگران : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina

: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina تاریخ اکران : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳

به باور بسیاری از علاقه‌مندان مجموعه مرد عنکبوتی، بعد از گذشت بیشتر از ۱۶ سال هنوز هم اثری بهتر از فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی ۲» محصول سال ۲۰۰۴ در این مجموعه سینمایی تولید نشده است.

مرد عنکبوتی ۲ به بهترین شکل ممکن مسائل پیتر پارکر را فشرده کرده و به مخاطب ارایه می‌کند. مبارزه او با موانعی که بر سر راهش قرار می‌گیرند برای پیدا کردن شغل، نادیده گرفته شدنش توسط مری جین و مبارزه‌اش برای حفظ ارتباطاتش با هری آزبورن (کسی که مرد عنکبوتی را مقصر مرگ پدرش می‌داند) همه و همه به بهترین نحو در این قسمت از مجموعه ساخته و پرداخته شده‌اند.

در مرد عنکبوتی ۲ پیتر پارکر با در نظر گرفتن همه آنچه پیش از این رخ داده و اساسا وضعیت کلی‌ و نه‌چندان انگیزه‌بخشش به عنوان قهرمانی که چندان شناخته شده نیست، تصمیم می‌گیرد دیگر مرد عنکبوتی نباشد و این لباس را دور بیاندازد. اما این اثر سینمایی به خوبی نشان می‌دهد که چرا و چگونه چنین ایده‌ای عملی نیست و نخواهد بود.

مرد عنکبوتی ۲ از جمله فیلم‌های کمیاب ابرقهرمانی است که کاملا شخصیت‌محور ساخته شده‌اند. سم ریمی کارگردان فیلم توانسته به همه شخصیت‌های فیلم انگیزه‌های کافی را برای باورپذیربودن بدهد؛ این کار آنقدر خوب انجام شده که می‌توانیم با اغلب‌ آن‌ها به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم.

هری یک شخصیت مبارز و ناسازگار است که به دنبال یافتن حقیقت مرگ پدرش می‌گردد. مری جین نمی‌تواند عاشق پیتر باشد اگر او خودی نشان ندهد و زن‌عمو می باید در مورد مخفی‌کردن حقیقت مرگ عمو بن، پیتر را ببخشد. در کل شخصیت‌ها در فیلم‌نامه به بهترین شکل ممکن پرورده شده‌اند؛ این موضوع را می‌توان در شخصیت شرور دکتر اختاپوس (با بازی آلفرد مولینا) به وضوح مشاهده کرد. او شروری است که به همان اندازه‌ی قهرمان فیلم برای تماشاگران سمپاتی‌برانگیز و جذاب است و تماشاگر کاملا با او همراه می‌شود.

حتی باید به این هم اشاره کرد که صحنه اکشن و نمادین قطار فقط یک صحنه هیجان‌انگیز نیست بلکه به تنهایی می‌تواند جمع‌بندی روابط مرد عنکبوتی با شهر نیویورک و واقعیت مفهوم قهرمانی این شخصیت باشد. در نهایت نتایجی که در رابطه پیتر پارکر با مری جین و ماجراهای مربوط به دکتر اختاپوس حاصل می‌شود این اثر ابرقهرمانی را به یک نقطه پایانی مناسب می‌رساند و از طرف دیگر این نتایج، راه را برای ماجراجویی‌های آینده هموار می‌کند.

مرد عنکبوتی ۲ نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی است که تاکنون ساخته شده بلکه از بهترین دنباله‌هایی است که برای یک مجموعه چند قسمتی تولید شده است. این اثر سینمایی در میان آثار مجموعه اسپایدرمن سومین فیلم‌ پرفروش داخل ایالات متحده آمریکا بوده است.

۱۳. مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming)

کارگردان : Jon Watts

: Jon Watts بازیگران : Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow

: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲

فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» یادآور کمدی‌های دبیرستانی جان هیوز است. هیوز تعدادی از بهترین کمدی‌های دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی را کارگردانی کرده است و اساسا بابت رویکرد خاصش به نوجوانان و مسائل آن‌ها در سینمای آمریکا مطرح شد. حال می‌شود ادعا کرد مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه نوعی برداشت مدرن از همان مدل کمدی‌های هیوز را در خود دارد.

اساسا بهترین آثار در مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی آن‌هایی هستند که به پردازش مضامین مربوط به نوجوانی شخصیت‌ها وفادار می‌مانند. پیتر پارکر همیشه پسربچه‌ای غیرعادی بوده،‌ کسی که رفتارهایی فراتر از سن و جایگاه رسمی‌اش دارد و بازگشت به خانه، ناامنی‌هایی که او به عنوان یک نوجوان بیشتر از گذشته احساس می‌کند را به تصویر می‌کشد.

پیتر در مدرسه احساس بیگانگی می‌کند و نمی‌داند چگونه با بقیه بچه‌ها ارتباط برقرار کند. از سوی دیگر او به عنوان یک اونجر نیز پذیرفته نمی‌شود و برای تهدیدهایی که در محیط اطرافش وجود دارند آنچنان آمادگی ندارد. این رویکرد به مرد عنکبوتی در جهان سینمایی مارول جایگاه مشخصی می‌دهد و جای پای منازعات درونی همیشگی شخصیت مرد عنکبوتی را هم محکم‌تر می‌کند.

تام هالند ثابت می‌کند که انتخاب خوبی برای ایفای نقش پیتر پارکر است و تمام جذابیت‌هایی که این نقش دارد را به خوبی به تصویر کشیده. از سوی دیگر فیلم انتخاب هوشمندانه‌ای هم در سطح فیلم‌نامه داشته؛ اینکه پارکر راز خود را با دوستش ند (با بازی جیکوب باتالون) در میان بگذارد. این تصمیم درست باعث می‌شود شوخ‌طبعی‌های متناسبی هم به فیلم وارد شود و این امکان را به پیتر می‌دهد که اضطراب‌ها و تشویش‌های درونی خود را با حضور ند تخلیه کند. رابرت داونی جونیور هم در این اثر ابرقهرمانی به عنوان مربی پیتر به ایفای نقش می‌پردازد. او حضوری درست و به‌اندازه دارد، به گونه‌ای که ماجراجویی پیتر را تحت‌الشعاع قرار نداده و پیتر را برای ارتباط با دنیایی بزرگ‌تر تحت فشار قرار نمی‌دهد.

مایکل کیتون با بازی در نقش کرکس در این اثر سینمایی ثابت کرد که یکی از بهترین شخصیت‌های شرور فیلم‌های ابرقهرمانی است. او آنقدرها هم با پیتر متفاوت نیست و درست شبیه به او با شرایطی روبروست که آمادگی رویارویی با آن را ندارد اما با این وجود در چنین موقعیت‌هایی تحت فشار قرار می‌گیرد. برخی از صحنه‌های فیلم حقیقتا بسیار غافلگیرکننده و غیرمنتظره از آب درآمده‌اند و گره‌ها و پیچش‌های فیلم‌نامه کاملا موثر و کارا هستند. مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه بدون آنکه مجبور باشد داستان اصلی مرد عنکبوتی را پی بگیرد داستان مبتکرانه‌ای را ارائه می‌کند و از طرف دیگر نشان می‌دهد تام هالند تاکنون بهترین انتخاب برای بازی در نقش مرد عنکبوتی بوده است.

۱۴. نگهبانان کهکشان (Guardians of the Galaxy)

کارگردان : James Gunn

: James Gunn بازیگران : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace

: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace تاریخ اکران : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲

فیلم سینمایی «نگهبانان کهکشان» که در سال ۲۰۱۴ اکران شد به پرفروش‌ترین فیلم ابرقهرمانی و سومین فیلم پرفروش آن سال تبدیل شد.

برخلاف فیلم دوم مجموعه، این فیلم واکنش مثبتی از طرف منتقدان و متخصصان سینما دریافت کرد. فضای شوخ‌طبع و پرکشش، موسیقی درگیرکننده و توانمندی بازیگران فیلم مورد توجه قرار گرفتند و عملکرد کارگردان هم کاملا موفق ارزیابی شد.

داستان نگهبانان کهکشان از تاریخ ۱۹۸۸ آغاز می‌شود؛ زمانی که پیتر کوئیل پس از مرگ مادرش توسط دزدان فضایی ربوده شده است. با این وجود حجم بیشتر داستان ۲۶ سال بعد (دقیقا در سال ۲۰۱۴ و زمانی که فیلم در واقعیت اکران شده) می‌گذرد.

در این اثر سنگ قدرت (Power Stone) معرفی می‌شود و مسائلی درباره سنگ‌های ابدیت مطرح می‌شود که به نوعی زمینه‌چینی برای فیلم‌های بعدی مجموعه انتقام‌جویان است.

دنباله فیلم نگهبانان کهکشان در سال ۲۰۱۷ و تحت عنوان «نگهبانان کهکشان بخش ۲» (Guardians of the Galaxy Vol. 2) روی پرده رفت و قرار است سومین فیلم مجموعه نیز در سال ۲۰۲۳ اکران شود.

۱۵. انتقام‌جویان مارول (Marvel’s The Avengers)

کارگردان : Joss Whedon

: Joss Whedon بازیگران : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth تاریخ اکران : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱

در شرایطی که مهره‌های اصلی مجموعه «انتقام‌جویان» در آثار قبلی جهان سینمایی مارول معرفی شده‌ بودند، فرصت خوبی فراهم شده بود تا فیلمی از گروه انتقام‌جویان ساخته شود. بعد از دیدن ۵ فیلم قبل دقیقا نوبت تماشای انتقام‌جویان فرا رسیده بود.

این فیلم سینمایی به نوعی نتیجه‌گیری فاز ۱ جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید. فیلمی که اعضای اصلی انتقام‌جویان را برای مبارزه با لوکی و چیتاوری‌ها کنار هم قرار داد. فاز ۲ پس از جنگ نیویورک آغاز می‌شود. همچنین آشنایی اولیه با سنگ ذهن (Mind Stone) در این قسمت رخ داد.

مجموعه انتقام جویان با ساخت این فیلم در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. این فیلم سینمایی در میان فیلم‌های مارول قرار داشت که فروشش به بیش از یک میلیارد دلار رسید. در واقع می‌شود گفت یکی از نقاط قوت واقعی جهان سینمایی مارول انتقام جویان بود که هم کل مجموعه را از نظر مالی تقویت کرد و هم مورد رضایت نسبی منتقدان قرار گرفت. انتقام جویان در زمان اکران خود از نظر تجاری یک فیلم رکوردشکن بود و موفق شد به پرفروش‌ترین اثر سینمایی سال بدل شود.

۱۶. تایتان‌های نوجوان به سینما می‌آیند! (Teen Titans Go! To the Movies‎)

کارگردان : Aaron Horvath, Peter Rida Michail

: Aaron Horvath, Peter Rida Michail بازیگران : Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton, Tara Strong

: Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton, Tara Strong تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱

«تایتان‌های نوجوان به سینما می‌آیند!» یک انیمیشن کمدی موزیکال ابرقهرمانی است که براساس یک سریال تلویزیونی انیمیشن به نام « تایتان‌های نوجوان به پیش!» (!Teen Titans Go) ساخته شد؛ این سریال انیمیشن نیز خود برگرفته از داستان یک تیم ابرقهرمانی در کمیک‌های دی‌سی بود.

داستان فیلم درباره پنج نوجوان ابرقهرمان است که رویای حضور در هالیوود و تبدیل‌شدن به ستاره‌های سینما را دارند اما با نقشه‌های شوم شروری که قصد تسلط بر جهان را دارد روبرو می‌شوند.

نگارش فیلم‌نامه و کارگردانی این انیمیشن برعهده همان عوامل سریال بوده و خط داستانی اثر نیز در فصل پنجم سریال رخ می‌دهد؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد دیدن سریال کمک زیادی به لذت‌بردن بیشتر از این انیمیشن خواهد کرد.

تایتان‌های نوجوان به سینما می‌آیند! از جهات مختلفی تحسین شد؛ سبک کلی و کیفیت پویانمایی اثر، جذابیت شخصیت‌ها و عملکرد صداپیشه‌ها در کنار شوخی‌های به‌جا و خط داستانی سرگرم‌کننده از جمله نقاط قوت این اثر ابرقهرمانی ارزیابی شدند.

۱۷. مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home)

کارگردان : Jon Watts

: Jon Watts بازیگران : Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders

: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders تاریخ اکران : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» کاملا سرگرم‌کننده است و خیلی حساب شده وارد جهان سینمایی مارول می‌شود. این فیلم ابرقهرمانی درست بعد از فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» به روایت جهان سینمایی مارول می‌پردازد و نشان می‌دهد که پیتر پارکر در سایه اتفاقات فیلم پایان بازی حال باید چه فشارهایی را تحمل کند و از سر بگذراند.

مرد عنکبوتی: دور از خانه مثل فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» یک کمدی دبیرستانی فرح‌بخش است که بین ابرقهرمان‌ها اتفاق می‌افتد و بهترین قسمت‌های فیلم قطعا شکل روابط پیتر با دوستانش در طول تعطیلات‌شان در اروپا است بویژه هنگامی که پیتر پارکر تلاش می‌کند عشقش را به مری جین نشان دهد. هم‌چنین تلاش پیتر برای برقراری تعادل زندگی‌اش در درون و بیرون لباس مرد عنکبوتی، به نوعی تجسمی عالی از اسطوره مرد عنکبوتی است.

اما مشکلات فیلم کجاست؟ وضعیت‌های کمیکی که پیتر در روابطش با آن درگیر می‌شود که با بهره‌گیری از هر موقعیت خجالت‌آوری که ممکن بوده ساخته شده و همچنین اتکای بیش از حد فیلم به جهان سینمایی مارول به این اثر ابرقهرمانی آسیب‌هایی می‌زند. به نظر می‌رسد فیلم‌نامه‌نویسان باید فکری اساسی‌تر درباره ارتباط شخصیت مرد عنکبوتی با جهان سینمایی مارول بکنند؛‌ اینکه دقیقا پیتر قرار است چه مفهومی برای این جهان سینمایی داشته باشد؛ آیا او از پس اتفاقات فیلم پایان بازی همچون یک میراث‌دار عمل می‌کند یا حضورش در این جهان معنای متفاوتی دارد؟ این‌ها سوالاتی است که در لایه‌ای عمیق‌تر ایجاد می‌شوند و فیلم به خوبی از پس پاسخ‌دادن به آن‌ها برنیامده است.

به عنوان یک نقد دیگر این نکته هم مطرح شده که انگیزه‌های شخصیت میستریو (با بازی جیک جیلنهال) در فیلم‌نامه ضعیف است و اساسا پیچش فیلم‌نامه در رابطه با او بسیار رو و خام‌دستانه طراحی شده اما در کل با وجود آنکه شخصیت‌پردازی میستریو غنی نیست اما جیک جینهال موفق‌شده با بازی عجیب و خاصی که ارائه می‌دهد تا حدودی نواقص را جبران کرده و از طرفی هم در جایگاه پدر غایب پیتر قرار بگیرد.

در نهایت با اشاره به سکانس‌های اکشن فیلم باید اشاره کرد که آن‌ها چندان به یادماندنی نیستند اما به هر حال در عموم صحنه‌ها احساسات شخصیت‌ها تاثیر خود را روی مخاطب می‌گذراند؛ مثلا وقتی هویت واقعی پیتر برای مری جین روشن می‌شود. می‌توان ادعا کرد مرد عنکبوتی: دور از خانه هم در قالب سری فیلم‌های مرد عنکبوتی و هم در قالب فیلمی متعلق به سینمای مارول عملکرد قابل قبولی ارایه کرده است.

۱۸. کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War‎)

کارگردان : Anthony Russo

: Anthony Russo بازیگران : Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan

: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan تاریخ اکران : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

داستان فیلم سینمایی ابرقهرمانی «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» یک سال پس از فیلم « انتقام‌جویان: عصر اولتران » (Avengers: Age of Ultron) در جریان است. می‌توان گفت جنگ داخلی هم به نوعی یکی از فیلم‌های مجموعه انتقام‌جویان است اگرچه این گروه در فیلم مذکور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته‌‎ای به رهبری کاپیتان آمریکا و دسته‌ای به رهبری مرد آهنی.

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» اولین فیلم فاز سوم جهان سینمایی مارول است که پلنگ سیاه و مرد عنکبوتی را معرفی می‌کند؛ دو کاراکتری که در ادامه فیلم‌های مستقل خودشان را دارند.

کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی توسط برادران روسو ساخته شد. این فیلم نشان داد برادران روسو به خوبی از پس ساخت فیلم‌های ابرقهرمانی برمی‌آیند و در کنار شناختن نبض تماشاگرها، سلیقه منتقدین آمریکایی را هم درک می‌کنند. کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی دنباله «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» (Captain America: The First Avenger) و کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Soldier) بود.

در کاپیتان آمریکا با مجموعه‌‎ای از ابرقهرمانان طرفیم که با یکدیگر دچار اختلاف شده‌اند. بعضی از منتقدان فیلم را با «بتمن دربرابر سوپرمن: طلوع عدالت» (Batman v Superman: Dawn of Justice) مقایسه کرده‌اند و توضیح داده‌اند که هر چقدر در آن فیلم اختلاف بین ابرقهرمان‌ها بد و تصنعی بود در کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی شاهد نمونه‌ای باورپذیرتر و عمیق‌تر هستیم.

کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی چه در داخل ایالات متحده و چه بیرون از آن نسبت به دو قسمت دیگر مجموعه فروش بیشتری داشت؛ در واقع مجموع فروش دو قسمت قبل در سراسر جهان روی هم از کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی کمتر بود. این ساخته برادران روسو شرایطی را نمایش می‌دهد که به دلیل برخی دخالت‌های سیاسی انجام شده و تصمیم سازمان‌های بین‎المللی جهت نظارت بر فعالیت‌های انتقام‌جویان؛ بین انتقام‌جویان اختلاف ایجاد شده است و «جنگ داخلی» اشاره به همین موضوع دارد.

۱۹. شزم! (Shazam!)

کارگردان : David F. Sandberg

: David F. Sandberg بازیگران : Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer

: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer تاریخ اکران : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

از نظر بعضی منتقدان « شزم!» تلاشی نوآورانه از سوی جهان دی‌سی بود تا آثاری روشن‌تر، شادتر و سرحال‌تر را به طیفی از مخاطبانش عرضه کند.

برای مثال کیت اولیچ منتقد هالیوود ریپورتر هنگام اکران این اثر نوشت: «شزم! که براساس شخصیتی کمتر شناخته‌شده از کمیک‌های جهان دی‌سی ساخته شده، احتمالا بهترین اثر دی‌سی است که می‌تواند مخاطب کودک و نوجوان داشته باشد و آنقدر شاد و پرهیجان است که گاهی احساس می‌کنید در سالن نمایش فیلم گاز خنده پخش کرده‌اند.»

به هر حال شزم! از نگاه عمده منتقدان انگلیسی‌زبان یک کمدی اکشن سرگرم‌کننده، گرم و بدون تکلف بود. فیلم ابرقهرمانی را نشان می‌داد که با نوعی دوگانگی روبرو بود و هم‌زمان با مردی عضلانی روبرو می‌شدیم که یک نوجوان تمام عیار را درون خود داشت؛ ابرقهرمانی با کیفیت توامان مردانه و پسرانه.

شزم! داستان پسری نوجوان است که در جست‌وجوی مادر خود به شکل غیرمنتظره‌ به یک قدرت فراطبیعی دست پیدا می‌کند؛ البته مدت کوتاهی بعد نیز ردپای یک دشمن بسیار قدرتمند در داستان پیدا می‌شود.

۲۰. مردان ایکس: روزهای گذشته آینده (X-Men: Days of Future Past)

کارگردان : Bryan Singer

: Bryan Singer بازیگران : Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

: Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence تاریخ اکران : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

فیلم سینمایی «مردان ایکس: روزهای گذشته آینده» هفتمین قسمت از مجموعه مردان ایکس و از جمله قسمت‌‌های منتقدپسند این مجموعه سینمایی بود.

این اثر سینمایی در ادامه آثاری چون «مردان ایکس: آخرین ایستادگی» (X-Men: The Last Stand)، «مردان ایکس: کلاس اول» (X-Men: First Class) و «ولورین» (The Wolverine) ساخته شد.

داستان فیلم در دو دوره زمانی گوناگون در جریان است؛ لوگان باید در زمان سفر کرده و به عقب بازگردد تا تاریخ را تغییر داده و جلوی واقعه‌ای که منجر به نابودی انسان و جهش‌یافته‌ها می‌شود را بگیرد.

مردان ایکس: روزهای گذشته آینده که پس از فیلم سینمایی لوگان از نگاه منتقدان تحسین‌شده‌ترین فیلم سری مردان ایکس است بابت داستان، جلوه‌های ویژه، صحنه‌های اکشن، بازی‌ها و کارگردانی برایان سینگر مورد توجه ویژه قرار گرفت. برایان سینگر چند فیلم سینمایی دیگر از جمله دو فیلم اول مجموعه مردان ایکس را کارگردانی کرده است و به همین دلیل نیز با این جهان نزدیکی و آشنایی کاملی داشت.

مردان ایکس: روزهای گذشته آینده که در دوره ساخت یکی از گران‌ترین فیلم‌های مجموعه بود در هنگام اکران به پرفروش‌ترین فیلم مجموعه در سطح جهان نیز تبدیل شد. گرچه مدتی بعد این رکورد توسط فیلم‌های «ددپول» (Deadpool) و «ددپول ۲» (Deadpool 2) شکسته شد.

۲۱. فیلم لگو بتمن (The Lego Batman Movie)

کارگردان : Chris McKay

: Chris McKay بازیگران : Michael Cera, Mariah Carey, Siri, Conan O’Brien

: Michael Cera, Mariah Carey, Siri, Conan O’Brien تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

«فیلم لگو بتمن» قصه بروس وین و سروکارش با خلافکاران آشنای شهر گاتهام را روایت می‌کند؛ وین در این داستان و در طول مبارزه با اشرار یک نوجوان یتیم را هم به عنوان همکار خود در کنارش به همراه دارد.

فیلم لگو بتمن یک انیمیشن کمدی ابرقهرمانی است و اولین فیلم کارگردانش کریس مک‌کی بود. فیلم براساس اسباب‌بازی‌های لگو بتمن ساخته شد که خود براساس شخصیت بتمن و تحت لیسانس دی‌سی کامیکس تولید می‌شوند. این اثر در عین حال دومین قسمت مجموعه فیلم لگو بود که «فیلم لگو» (The LEGO Movie) را در سال ۲۰۱۴ از آن دیده بودیم.

این مجموعه البته دو فیلم دیگر یعنی «فیلم لگو نینجاگو» (The Lego Ninjago Movie‎) و «فیلم لگو ۲: بخش دوم» (The Lego Movie 2: The Second Part‎) را هم در ماه‌ها و سال‌های بعد تولید کرد.

تقریبا اغلب وجوه فیلم لگو بتمن با تحسین منتقدان روبرو شد؛ از عملکرد موفق صداپیشگان گرفته تا موسیقی، سبک بصری و البته شوخ‌طبعی تاثیرگذار فیلم. فیلم لگو بتمن در عین حال با فروشی نزدیک به چهار برابر هزینه تولید نشان داد که موفقیت تجاری را نیز در کنار موفقیت انتقادی به دست آورده است.

۲۲. کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Soldier)

کارگردان : Joe Russo, Anthony Russo

: Joe Russo, Anthony Russo بازیگران : Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Anthony Mackie

: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Anthony Mackie تاریخ اکران : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

فیلم سینمایی «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» نهمین فیلم جهان سینمایی مارول و دنباله مستقیم «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» (Captain America: The First Avenger) است.

در این فیلم ابرقهرمانی استیو راجرز که حال با S.H.I.E.L.D کار می‌کند در همکاری با بیوه سیاه و فالکون (با بازی آنتونی مکی) تلاش می‌کند سد راه سرباز زمستان شود. سرباز زمستان یا باکی بارنز از شخصیت‌های شرور دنیای سینمایی مارول است که روزگاری یکی از صمیمی‌ترین دوستان استیو راجرز بوده.

این اثر سینمایی که ترکیب یک اکشن و یک تریلر سیاسی بود برای جهان سینمایی مارول یک قدم رو به جلو به حساب آمد.

۲۳. مرد عنکبوتی (Spider-Man)

کارگردان : Sam Raimi

: Sam Raimi بازیگران : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco

: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco تاریخ اکران : ۲۰۰۲

: ۲۰۰۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰

فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی» محصول سال ۲۰۰۲ به کارگردانی سم ریمی فیلمی است که دنیای ابرقهرمان‌ها را تغییر داد. درحالیکه فیلم‌هایی مثل «تیغه» و «مردان ایکس» در بین مردم محبوب بودند مرد عنکبوتی شور و شوق تماشای فیلم‌های ابرقهرمانی را دوچندان کرد؛ تغییر محسوسی که تا امروز هم ادامه دارد. این اثر سینمایی بر پایه کتابی با همین نام به نویسندگی استن لی و استیو دیتکو ساخته شده است.

سم ریمی انتخاب خوبی برای کارگردانی این اثر سینمایی بود. این کارگردان با توجه به سابقه ساخت مجموعه «مرده شیطانی»، برای خلق اثری مبتکرانه و طنزآمیز گزینه مناسبی به نظر می‌رسید و گمان می‌رفت آمادگی ساختن اثری متفاوت و بزرگ را دارد.

مهم‌تر از همه اینکه ریمی احساسات و ویژگی‌هایی به فیلم اضافه کرد که کاملا در راستای شخصیت‌پردازی‌های استن لی در کتاب مرد عنکبوتی بود. در واقع ریمی اصالت محصولی که استن لی خلق کرده بود را حفظ کرد و در عین حال چیزهای مختصری به آن افزود که کاملا با سرنخ‌های اصلی شخصیت هم‌راستا بودند. ریمی در عین حال از اینکه شخصیت‌هایش در فیلم کمی هم شوخ‌طبعی و حماقت را چاشنی کار کنند واهمه‌ای نداشت.

داستان اصلی پیتر پارکر روایت یک ماجراجویی قهرمانانه است و به خاطر بازی خاص توبی مگوایر به سمت و سوی کندپیش‌رفتن و خسته‌کننده‌شدن نمی‌رود. در حالیکه رابطه عاشقانه پیتر پارکر و مری جین (با بازی کیرستن دانست) می تواند کمی آزاردهنده شود اما در کل، تمام روابطی که پیتر در زندگی خود تجربه می‌کند مثل رابطه‌اش با عمو بن (با بازی کلیف رابرتسون) شالوده تبدیل‌شدن او به یک ابرقهرمان را فراهم می‌کند.

گرچه صحنه سخنرانی « قدرت زیاد با خود مسئولیت زیادی به همراه می‌آورد» از زمان انتشار فیلم تا امروز بارها به شوخی یا جدی تکرار شده اما واقعا نباید فراموش کرد که یک لحظه مهم سینمایی باقی مانده و به نوعی مظهر همه چیزهایی است که برای پردازش یک شخصیت ابرقهرمانی ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد ویلم دفو در نقش نورمن آزبورن/گرین گابلین به عنوان اولین شخصیت منفی برجسته در مجموعه فیلم‎های مرد عنکبوتی آنقدر خوب ظاهر شد که می‌توان از او همچون رقیبی قدر برای بازی آلفرد مولینا در نقش دکتر اختاپوس در مرد عنکبوتی ۲ یاد کرد. دفو به خوبی از پس سختی‌های این نقش بر آمد و صحنه گرفتار شدن هری آزبورن ( با بازی جیمز فرانکو) پسر نورمن و بهترین دوست پیتر، بین پدرش و دوستش از بهترین صحنه‌های داستان در سه‌گانه مرد عنکبوتی است.

شاید اگر امروز دوباره به دیدن مرد عنکبوتی که محصول سال ۲۰۰۲ است بروید به نظرتان برسد بعضی صحنه‌ها جذابیت‌شان را حفظ نکرده‌اند اما با نگاهی کلی نقطه قوت مرد عنکبوتی به عنوان نسخه اصلی از این مجموعه بزرگ این بود که نشان داد می‌شود یک بلاک‌باستر ابرقهرمانی واجد شوخ‌طبعی و انسانیت ساخت که بتواند قلب مخاطبانش را تسخیر کند.

گرچه مرد عنکبوتی از نظر فروش در سراسر جهان به پای بعضی از فیلم‌های جدید مجموعه نمی‌رسد اما هنوز هم پس از گذر ۱۸ سال پرفروش‌ترین فیلم این مجموعه سینمایی در ایالات متحده آمریکا به حساب می‌آید. اسپایدرمن همچنین سال ۲۰۰۲ پرفروش‌ترین فیلم سینمایی در آمریکا لقب گرفت.

۲۴. دکتر استرنج (Doctor Strange)

کارگردان : Scott Derrickson

: Scott Derrickson بازیگران : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong

: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong تاریخ اکران : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹

در اولین فیلم مجموعه «دکتر استرنج» با شخصیت استیون استرنج (با بازی بندیکت کامبربچ) آشنا می‌شویم؛ مردی که از برجسته‌ترین جراحان مغز و اعصاب جهان است و به دلیل یک تصادف رانندگی دیگر قادر نیست به عنوان یک پزشک فعالیت حرفه‌ای‌اش را ادامه دهد.

در بخش عمده فیلم روایت داستانی هم‌زمان با تاریخ اکران آن است و ماجراهای فیلم از اوایل سال ۲۰۱۶ آغاز می‌شود. در پایان دکتر استرنج صحنه‌های مربوط به فیلم سوم مجموعه ثور را هم می‌بینیم.

ساختار فیلم سینمایی دکتر استرنج با بسیاری از عناوین ابرقهرمانی معمول متفاوت است و این تفاوت‌ها به مذاق منتقدان و تماشاگران چندان هم بد نیامد. دکتر استرنج را اسکات دریکسون ساخت و بازی بندیکت کامبربچ هم کمک ویژه‌ای به موفقیت فیلم کرد.

ماجرای دکتری که پس از یک سانحه رانندگی توانایی‌های اسرارآمیزی پیدا می‌کند و وارد یک زندگی ابرقهرمانی می‌شود از دهه‌ها پیش به عنوان سوژه ساخت فیلم مطرح بود تا بالاخره پس از چند دهه دریکسون برای کارگردانی فیلم استخدام شد. فیلم از نظر تجاری موفق بود و با بودجه ۱۶۵ میلیون دلاری فروشی بیش از ۶۷۷ میلیون دلار را تجربه کرد.

در حال حاضر می‌دانیم که دنباله‌ای برای این اثر سینمایی در نظر گرفته شده که تحت عنوان «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) شناخته می‌شود. این فیلم توسط سم ریمی کارگردانی شده و بندیکت کامبربچ در نقش دکتر استیون استرنج مجددا در این اثر سینمایی حضور پیدا می‌کند.

دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی سال ۲۰۲۲ به نمایش درخواهد آمد.

۲۵. شش قهرمان بزرگ (Big Hero 6)

کارگردان : Chris Williams, Don Hall

: Chris Williams, Don Hall بازیگران : Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung, Damon Wayans Jr.

: Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung, Damon Wayans Jr. تاریخ اکران : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹

«شش قهرمان بزرگ» یک انیمیشن ابرقهرمانی است که از کمیک‌های مارول با همین نام الهام‌ گرفته است. فیلم داستان هیرو هامادا اعجوبه دانش رباتیک و رباتی به نام بیمکس را بازگو می‌کند؛ این دو به همراه تعدادی از دوستان‌شان گروهی از ابرقهرمانان را پدید می‌آورند که با تکنولوژی‌های به‌روز جهان سروکار دارند و با یک شرور خطرناک مبارزه می‌کنند.

فیلم شش قهرمان بزرگ اولین انیمیشن دیزنی بود که در آن از شخصیت‌های کمیک‌های مارول استفاده شد؛ ظاهرا دیزنی برای پویانمایی‌های بصری این اثر تکنولوژی نرم‌افزاری جدیدی را هم به کار برده بود.

این اثر دیزنی هم نگاه مثبت منتقدان را به خود جلب کرد و هم از نظر تجاری عملکرد موفقیت‌آمیزی داشت. فیلم با بودجه ۱۶۵ میلیون دلاری ساخته شد و در مجموع بیش از ۶۵۷ میلیون دلار فروخت. شش قهرمان بزرگ نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم پویانمایی هم شد و در نهایت موفق شد این جایزه را به خود اختصاص دهد.

بازخورد مثبت این انیمیشن دیزنی به حدی بود که شرکت تصمیم گرفت یک سریال انیمیشن تلویزیونی هم براساس آن بسازد؛ پخش این سریال در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و تا فوریه سال ۲۰۲۱ ادامه داشت.

فیلم ریتم سریع و سرگرم‌کننده‌ای دارد و با وجود صحنه‌های اکشنش می‌تواند اغلب مخاطبانش را کاملا تحت تاثیر قرار دهد.

۲۶. مرد مورچه‌ای و زنبورک (Ant-Man and the Wasp‎)

کارگردان : Peyton Reed

: Peyton Reed بازیگران : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins

: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷

دنباله فیلم «مرد مورچه‌ای» از نظر سیر وقایع پس از ماجراهای مربوط به فیلم جنگ داخلی و پیش از داستان فیلم جنگ ابدیت در جریان است. پس از وقایع مربوط به جنگ داخلی اسکات لنگ در بازداشت خانگی قرار دارد و قصد دارد بین وظایفش به عنوان یک پدر و وظایفش به عنوان مرد مورچه‌ای نوعی توازن ایجاد کند.

اولین فیلم از مجموعه مرد مورچه‌ای در سال ۲۰۱۵ اکران شد و به فروش جهانی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار دست یافت. فیلم بعدی یعنی مرد مورچه‌ای و زنبورک در سال ۲۰۱۸ از راه رسید و با فروش ۶۲۲ میلیون دلاری در سراسر جهان حتی از فیلم اول هم موفق‌تر عمل کرد.

فیلم سینمایی مرد مورچه‌ای و زنبورک بیستمین اثر در جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید و توسط پیتون رید کارگردانی شده؛ مردی که پیش از این فیلم‌های «مرد بله‌گو» (Yes Man) و قسمت اول مرد مورچه‌ای را هم به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ کارگردانی کرده بود. پل راد و اوانجلین لیلی از قسمت اول این مجموعه، در این قسمت هم همان نقش‌های قبلی را برعهده دارند.

۲۷. شوالیه تاریکی برمی‌خیزد (The Dark Knight Rises)

کارگردان : Christopher Nolan

: Christopher Nolan بازیگران : Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway

: Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway تاریخ اکران : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷

وقتی در مورد برترین آثار ابرقهرمانی بحث می‌شود می‌توان سه‌گانه شوالیه تاریکی اثر کریستوفر نولان را به عنوان یکی از بهترین نمونه‌ها نه تنها در زمان‌های اخیر بلکه در تمام دوران‌ها در نظر گرفت. وقتی صحبت از سه‌گانه شوالیه تاریکی است هم فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» که در دهه ۲۰۱۰ میلادی اکران شد حتما در لیست ما قرار می‌گیرد.

فیلم سینمایی شوالیه تاریکی برمی‌خیزد بیش از یک میلیارد دلار فروش داشت و نه تنها پرفروش‌ترین فیلم نولان است بلکه یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های ابرقهرمانی جهان دی‌سی به حساب می‌آید.

هشت سال بعد از شوالیه تاریکی، بتمن (با بازی کریستین بیل) با کمک همکارش زن گربه‌ای (با بازی ان هتوی) برای حفظ شهر گاتهام سیتی برمی‌خیزد تا شهر را از دست تروریست شروری به نام بین نجات دهد.

در ابتدا نولان درباره ساخت سومین فیلم مجموعه شوالیه تاریکی مردد بود اما بعد از نوشتن فیلم‌نامه به همراه برادرش جاناتان نولان به نتیجه رسید که دنباله رضایت‌بخشی برای مجموعه شوالیه تاریکی خواهد ساخت. شوالیه تاریکی برمی‌خیزد پس از اکران بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به خاطر بازی‌ها، صحنه‌های اکشن و کارگردانی تحسین شد. مجموعه فیلم‌های شوالیه تاریکی بر فیلم‌هایی که در این ژانر ساخته می‌شوند تاثیر بزرگی داشتند؛ در واقع ساخت این آثار باعث شدند مسیر برای تولید فیلم‌هایی با فضایی تیره و تارتر و از سوی دیگر بیشتر رئالیستی هموار شود.

مجموعه‌ فیلم‌های نولان در کنار جوکر از جمله آثار ابرقهرمانی هستند که در همان نگاه اول تفاوت خود را نسبت به آثار پرهزینه‌تر و پرسروصداتر جهان مارول آشکار می‌کنند. به هر حال شوالیه تاریکی برمی‌خیزد با مجموعه‌ای از دلایل پیش‌گفته از جمله آثار متمایز ابرقهرمانی اکران‌شده در یک دهه اخیر است. بعد از اکران سومین فیلم از سه‌گانه ابرقهرمانی نولان، فیلم‌های ابرقهرمانی دیگری با همین فضای تاریک و نوآر ساخته شدند و دل تماشاگران زیادی را به دست آوردند.

شوالیه تاریکی برمی‌خیزد درباره تبعیض‌هایی که در جوایز اسکار رخ می‌دهد بحث تازه‌ای را باز کرد. شاید دقیق‌تر باشد که بگوییم هواداران این اثر سینمایی معتقد بودند قرارنگرفتن فیلم نولان در میان نامزدها، تبعیض علیه این اثر سینمایی بوده بویژه آنکه ندیده‌گرفتن نولان و فیلمش در هر دو رشته بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رخ داده بود. بحث‌های پردامنه صورت‌گرفته پس از این واقعه باعث شد اسکار نگاهش را به مجموعه فیلم‌های ابرقهرمانی تا حدی تعدیل کند و به نظر می‌رسد آکادمی مایل است آثار ابرقهرمانی باکیفیت‌تر را دست کم در میان نامزدهای دریافت جایزه قرار دهد.

از دیگر تلاش‌های آکادمی اسکار در واکنش به گسترش نفوذ فیلم‌های ابرقهرمانی در صنعت سینمای آمریکا، تلاش برای ایجاد یک جایزه جدید به نام محبوب‌ترین فیلم بود که ناکام ماند و با واکنش بسیاری از اهالی سینما تا کنون پی گرفته نشده است اما به نظر می‌رسد هدف از ایجاد یک بخش جدید بهادادن بیشتر به سلیقه عمومی بود.

در واقع اعضای آکادمی مایل بودند جوایز اسکار تا حد بیشتری بازتاب سلیقه عمومی در صنعت سینمای آمریکا باشد؛ سلیقه‌ای که به نوعی تحت نفوذ بیشتر آثار ابرقهرمانی در حال تغییر است. به این ترتیب یک جایزه جدید می‌توانست تا حد بیشتری دل مردم را به دست بیاورد و در عین حال مخاطبان و تماشاگران مراسم اسکار را هم افزایش دهد که خود به درآمدزایی بیشتر مراسم می‌انجامد.

۲۸. کاپیتان زیرشلواری: اولین فیلم حماسی (Captain Underpants: The First Epic Movie‎)

کارگردان : David Soren

: David Soren بازیگران : Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch

: Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷

«کاپیتان زیرشلواری: اولین فیلم حماسی» یک انیمیشن کمدی ابرقهرمانی است که براساس مجموعه رمان‌های کودکانه‌ای به همین نام اثر دیوید پیلکی کارتونیست آمریکایی ساخته شده است.

داستان فیلم درباره دو پسربچه پرشیطنت‌ به نام‌های جرج و هارولد است؛ این دو پسربچه خیال‌پرداز و شوخ، مدیر بداخلاق و خشک مدرسه‌شان را هیپنوتیزم می‌کنند و از طریق این کار به او می‌قبولانند که یک ابرقهرمان است. در واقع آن‌ها کاری می‌کنند مدیر گمان کند ابرقهرمانی به نام کاپیتان زیرشلواری است و در لباس خاص‌ش یعنی شنل و زیرشلواری صاحب قدرتی فراطبیعی است که از طریقش می‌تواند با جنایتکاران و اشرار مبارزه کند.

گرچه برخی از شوخی‌های فیلم در نگاه اول مسخره به نظر می‌رسند اما همین شوخی‌ها منتقدان و مخاطبان را جذب کردند. فیلم همچنین بخاطر وفادارماندن به سرچشمه اصلی‌اش که از آن اقتباس شده بود، صداپیشه‌های توانمند بویژه عملکرد اد هلمز تحسین شد.

کاپیتان زیرشلواری: اولین فیلم حماسی، از محصولات استودیوی دریم‌ورکس انیمیشن است. سومین کمپانی شاخص انیمیشن‌سازی پس از دیزنی و پیکسار که ساخت مجموعه‌های موفق و آشنایی چون «شرک»، «ماداگاسکار»، «پاندای کونگ‌فوکار» و «ترول‌ها» را در کارنامه دارد. کاپیتان زیرشلواری: اولین فیلم حماسی، کم‌بودجه‌ترین انیمیشن کامپیوتری استودیو بود اما با این وجود فروش خوبی داشت و از نظر تجاری با موفقیت به کار خود پایان داد.

یک سال پس از اکران این اثر سینمایی «ماجراهای حماسی کاپیتان زیر شلواری» (The Epic Tales of Captain Underpants) براساس همین فیلم در قالب یک سریال تلویزیونی از شبکه نت‌فلیکس آغاز به پخش کرد.

۲۹. سوپرمن ۲ (Superman II)

کارگردان : Richard Lester, Richard Donner

: Richard Lester, Richard Donner بازیگران : Christopher Reeve, Gene Hackman, Margot Kidder, Ned Beatty

: Christopher Reeve, Gene Hackman, Margot Kidder, Ned Beatty تاریخ اکران : ۱۹۸۱

: ۱۹۸۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷

فیلم سینمایی «سوپرمن ۲» دومین قسمت مجموعه سوپرمن بود که با فاصله سه سال از فیلم اول روی پرده رفت. نویسنده فیلم‌نامه سوپرمن ۲ نیز ماریو پوزو بود اما این‌بار کارگردانی کار به ریچارد لستر سپرده شده بود. از میان بازیگران نیز دو چهره مهم یعنی کریستوفر ریو و جین هکمن در این قسمت نیز مجددا حضور پیدا کردند.

نکته جالب درباره مجموعه سوپرمن این بود که هنگام آغاز کار و فیلم‌برداری قسمت اول قرار بر این شد تا هر دو قسمت اول و دوم مجموعه با هم فیلم‌برداری شوند. فیلم‌برداری اولیه در ماه مارس سال ۱۹۷۷ آغاز شد و در اکتبر سال ۱۹۷۸ پایان یافت. با بالاگرفتن تنش‌ها میان ریچارد دانر که کارگردانی پروژه را برعهده داشت و تهیه‌کنندگان اثر، قرار بر این شد تا فیلم‌برداری قسمت دوم تکمیل نشود گرچه ۷۵ درصد آن پیشتر جلوی دوربین رفته بود. پس از این اتفاق دانر اخراج شد و به جای او ریچارد لستر برای کارگردانی قسمت دوم استخدام شد. این حواشی باعث شد بعضی از عوامل پیشنهاد حضور در قسمت دوم را رد کنند. لستر برای آنکه بتواند رسما کارگردان قسمت دوم لقب بگیرد تقریبا اغلب صحنه‌های فیلم را مجددا فیلم‌برداری کرد و بالاخره قسمت دوم جنجال‌برانگیز مجموعه سوپرمن را آماده اکران ساخت.

سوپرمن ۲ با استقبال گرم منتقدان مواجه شد؛ آن‌ها بازی‌ها بویژه بازی‌های کریستوفر ریو، جین هکمن و ترنس استامپ را تحسین کردند. فیلم در عین حال بخاطر جلوه‌های ویژه (طبیعتا در ظرف زمانی خودش) و طنز موثرش نیز مورد توجه قرار گرفت. بودجه تولید قسمت دوم سوپرمن تفاوت چندانی با قسمت اول نداشت اما فروش به شکل محسوسی نسبت به قسمت قبل کاهش یافت؛ با وجود کاهش فروش فیلم در سطح جهان، اما اثر همچنان سودده باقی ماند.

۳۰. مردان ایکس: کلاس اول (X-Men: First Class)

کارگردان : Matthew Vaughn

: Matthew Vaughn بازیگران : James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, Caleb Landry Jones

: James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, Caleb Landry Jones تاریخ اکران : ۲۰۱۱

: ۲۰۱۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶

«مردان ایکس: کلاس اول» پنجمین قسمت از مجموعه فیلم‌های ابرقهرمانی مردان ایکس بود.

البته هنگامی که فیلم اکران شد قرار بر این شد تا کلاس اول نوعی راه‌اندازی مجدد برای این مجموعه باشد بنابراین برخی وقایع با فیلم قبلی مجموعه یعنی «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» (X-Men Origins: Wolverine) هماهنگی نداشت اما فیلم دیگر مجموعه یعنی «مردان ایکس: روزهای گذشته آینده» (X-Men: Days of Future Past) این قسمت را دوباره درون مجموعه قرار داد و آن را به پیش‌درآمد « مردان ایکس» (X-Men) ساخته سال ۲۰۰۰ تبدیل کرد؛ فیلمی که اولین اثر مجموعه به حساب می‌آمد.

روایت فیلم سینمایی مردان ایکس: کلاس اول در سال ۱۹۶۲ و در دوره بحران موشکی کوبا جریان دارد. فیلم بر رابطه میان چارلز فرانسیس اگزاویه معروف به پروفسور ایکس و اریک ماگنوس لنشر معروف به مگنیتو متمرکز است؛ فیلم به بررسی ریشه‌های اولیه گروه مردان ایکس و انجمن جهش‌یافتگان شرور می‌پردازد.

مردان ایکس: کلاس اول موجب ایجاد محبوبیت دوباره در مجموعه مردان ایکس شد و عامل ساخت چندین و چند اثر دیگر ظرف سال‌های آتی در این مجموعه سینمایی ابرقهرمانی بود.

۳۱. پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی (Hellboy II: The Golden Army‎)

کارگردان : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro بازیگران : Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Jeffrey Tambor

: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Jeffrey Tambor تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶

«پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی» اثری ابرقهرمانی براساس شخصیت داستانی پسر جهنمی بود که دنباله‌ای بر فیلم «پسر جهنمی» (Hellboy) ساخته سال ۲۰۰۴ به حساب می‌آمد.

این قسمت نیز همچون قسمت قبل توسط گی‌یرمو دل تورو نوشته و کارگردانی شده بود و ران پرلمن برای ایفای نقش اصلی در آن حضور مجدد داشت.

فضای فانتزی خاص اثر که مشخصا تحت تاثیر حضور گی‌یرمو دل تورو در آن مشهود بود در کنار بازی‌های باکیفیت از جمله نقاط قوتی بود که این قسمت از پسرجهنمی را با استقبال منتقدان و مخاطبان روبرو کرد.

پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی روایتگر داستان شورش شاهزاده‌ای از جهان افسانه‌ای است؛ شورشی علیه انسان‌ها برای رسیدن به فرمانروایی زمین. حال پسر جهنمی و تیمش باید علیه این حمله مبارزه کنند.

نکته جالب درباره مجموعه پسر جهنمی شدت تاثیرگذاری دل تورو در موفقیت انتقادی و تجاری آن بود. در واقع بعد از ساخت و کامیابی دو قسمت اول مایک میگنولا خالق داستان پسر جهنمی به همراه اندرو کازبی فیلم‌نامه‌ای برای قسمت سوم نوشتند تا دنباله‌ای بر دو فیلم اول باشد؛ قرار بود نقش شخصیت اصلی قسمت سوم را هم ران پرلمن همچون قسمت‌های قبل برعهده داشته باشد.

با آماده‌شدن فیلم‌نامه تولیدکنندگان فیلم ترجیح دادند صرفا امتیاز حضور به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان را به دل تورو بدهند اما او صرفا تمایل داشت به عنوان کارگردان در این پروژه نقش ایفا کند و فیلم‌نامه خودش را هم جلوی دوربین ببرد. در نتیجه این اختلافات نیل مارشال برای کارگردانی فیلم انتخاب شد و ران پرلمن بازیگر نقش اصلی هم با توجه به نبود دل تورو از کار کناره‌گیری کرد.

قسمت سوم مجموعه در سال ۲۰۱۹ اکران شد و بر خلاف دو قسمت اول که به ترتیب موفق شده‌ بودند رضایت ۸۱ و ۸۶ درصد منتقدان را به دست آورند و از نظر تجاری نیز نسبتا موفق باشند در هر دو زمینه شکست خورد؛ فیلم سوم با بودجه ۵۰ میلیون دلاری ساخته شد اما تنها ۵۵ میلیون دلار فروخت و صرفا رضایت ۱۸ درصد منتقدان را به همراه داشت تا با شکستی سنگین در همه زمینه‌ها اهمیت حضور دل تورو بیش از پیش بر تولیدکنندگان اثر روشن شود.

۳۲. انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)

کارگردان : Anthony Russo

: Anthony Russo بازیگران : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans

: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵

«انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» نوزدهمین فیلم جهان سینمای مارول، دنباله دو اثر دیگر از مجموعه انتقام‌جویان است که توسط برادران روسو جلوی دوربین رفت.

از نظر ترتیب وقایع کوین فایگی رییس استودیوی مارول در اظهارنظری عنوان کرده که این اثر سینمایی دنباله فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: عصر اولتران»، حدودا چهار سال پس از وقایع «نگهبانان کهکشان بخش ۲» اتفاق می‌افتد. اگرچه این اظهارنظر کاملا با آنچه کارگردان‌های فیلم گفته‌اند در تناقض است اما ظاهرا این گفته‌ها در میان مخاطبان و علاقه‌مندان به جهان سینمایی مارول جدی گرفته شده.

در جنگ ابدیت انتقام‌جویان با نگهبانان کهکشان متحد شده و به جنگ تانوس می‌روند. تانوس شخصیت شروری است که قصد دارد سنگ‌های ابدیت را جمع‌آوری کند. انتقام‌جویان و متحدان‌شان باید با نشان دادن هر تلاشی تانوس را شکست دهند تا از نابودی جهان جلوگیری کنند.

انتقام‌جویان: جنگ ابدیت در عرض چند هفته به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای آمریکا و یکی از بزرگترین فیلم‌های ابرقهرمانی هالیوود تبدیل شد. مخاطبان برای دیدن این فیلم سر و دست شکستند و منتقدان هم نسبت به آن گرایش مثبتی نشان دادند. این فیلم رکوردشکن مثل عنوان قبلی همین مجموعه یعنی عصر اولتران یکی از پرهزینه‌ترین فیلم‌های تاریخ هم به حساب می‌آید.

انتقام‌جویان: جنگ ابدیت فیلمی بود که در سال اکران گیشه‌های هالیوود را تسخیر کرد. فیلم پس از یک افتتاحیه رکوردشکن و فوق‌العاده از نظر تجاری، توانست فروش قدرتمندش را ادامه دهد و لقب پرفروش‌ترین فیلم جهان در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده است.

البته انتقام‌جویان نتوانست از نظر فروش داخل ایالات متحده اثر ابرقهرمانی موفق دیگر مارول یعنی «پلنگ سیاه» را پشت سر بگذارد اما از نظر فروش در سراسر جهان، پرفروش‌ترین اثر سینمایی سال ۲۰۱۸ شد. رکوردهای فروش این اثر ابرقهرمانی به همین‌جا ختم نمی‌شود. انتقام‌جویان: جنگ ابدیت موفق شد در زمان اکران رکورد بزرگترین و پرفروش‌ترین افتتاحیه یک فیلم در تاریخ سینما را هم بشکند، رکوردی که سال بعد توسط قسمت جدید همین مجموعه دوباره شکسته شد. نهایتا باید به این نکته هم اشاره کنیم که این اثر سینمایی در میان ۵ فیلمی قرار دارد که در تاریخ سینما موفق شده‌اند بیش از ۲ میلیارد دلار بفروشند.

۳۳. نگهبانان کهکشان بخش ۲ (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

کارگردان : James Gunn

: James Gunn بازیگران : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper

: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵

«نگهبانان کهکشان بخش ۲» پانزدهمین فیلم جهان سینمایی مارول،‌ همانطور که از نامش مشخص است دنباله فیلم نگهبانان کهکشان (محصول سال ۲۰۱۴) بود. هر دو فیلم فروش خوبی داشتند و از نظر تجاری موفقیت‌آمیز بودند اما فیلم اول از نظر منتقدان آمریکایی فیلم بهتری بود. گرچه این اثر نیز کاملا قابل قبول ارزیابی شد.

ماجرای فیلم سینمایی «نگهبانان کهکشان بخش ۲» درست سه ماه پس از قسمت اول نگهبانان کهکشان اتفاق می‌افتد. فیلم مذکور بخشی از فاز سوم جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید.

در نگهبانان کهکشان بخش ۲ شاهد سفر نگهبانان درون کیهان برای یاری‌رساندن به پیتر کوییل جهت پیداکردن هویت واقعی‌اش هستیم. در واقع این قسمت از مجموعه تلاش نگهبانان برای کنار هم ماندن به عنوان یک تیم هم‌زمان با حل‌کردن مسائل خانوادگی را نشان می‌دهد.

نگهبانان کهکشان ۲ را جیمز گان کارگردانی کرد؛‌ او فیلم اول را هم کارگردانی کرده بود. گان پیش از کارگردانی مجموعه نگهبانان کهکشان در مجموع یک کمدی‌ساز کم‌وبیش بی‌اهمیت در نظر گرفته می‌شد که یک بار برای کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویسی یک اپیزود ضعیف در یک اثر کمدی جایزه تمشک طلایی را به خود اختصاص داده بود. گان فیلم سینمایی «جوخه انتحار» (The Suicide Squad) را نیز برای جهان سینمایی دی‌سی در دست تولید دارد؛ این اثر سینمایی سال ۲۰۲۱ اکران خواهد شد.

۳۴. ددپول (Deadpool‎)

کارگردان : Tim Miller

: Tim Miller بازیگران : Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller

: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller تاریخ اکران : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵

شخصیت «ددپول» برای اولین‌بار در فیلم سینمایی «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» به مخاطبان معرفی شد. انتقادهای گسترده‌ای در رابطه با حضور ددپول در فیلم خاستگاه مردان ایکس: ولورین صورت گرفت که باعث شد در نهایت رت ریس و پال ورنیک در همکاری با رایان رینولدز به فکر تولید فیلم‌نامه‌ای بیفتند که در آن از شخصیت ددپول اقتباسی وفادارانه‌تر ارایه شود. این تلاش‌ها با حضور تیم میلر به عنوان کارگردان به تولید فیلم سینمایی ددپول با بازی رایان رینولدز در سال ۲۰۱۶ منجر شد.

ددپول به کارگردانی تیم میلر هشتمین فیلم از مجموعه فیلم‎‌های مردان ایکس است. وید ویلسون طی آزمایش‌هایی توانایی‌های عجیبی به دست می‌آورد اما چهره بسیار زشتی پیدا می‌کند در نتیجه فیلم روایتگر ماجراها و جست‌وجوهای سختی ست که ویلسون در پی یافتن کسی که چنین بلایی بر سرش آورده است پشت سرمی‌گذارد.

فیلم سینمایی ددپول هواداران زیادی پیدا کرد. این اثر سینمایی با کنایه‌های نیش‌دار و فیلم‌نامه جذابش از نظر تجاری بسیار موفق بود به گونه‌ای که بیشتر از ۷۸۲ میلیون دلار فروش داشت. پیش از اکران فیلم سینمایی جوکر بالاترین میزان فروش یک فیلم‌ رده سنی R به فیلم ددپول اختصاص داشت و می‌توان این اثر سینمایی را علاوه بر فهرست بهترین ابرقهرمانی‌های تاریخ سینما در میان فهرست محدودتری از برترین ابرقهرمانی‌های دهه اخیر نیز قرار داد.

شوخی‌های جذاب فیلم و بازی تماشاگرپسند رینولدز ددپول را در میان دیگر فیلم‌های ابرقهرمانی برجسته می‌سازد. فیلم‌های ابرقهرمانی زیادی با درون‌مایه طنز وجود دارند و بسیاری از آن‌ها بر پایه شخصیت مرکزی فیلم شناخته شده‌اند اما هیچ‌کدام مثل ددپول نیستند. این فیلم سینمایی نشان داد که یک فیلم ابرقهرمانی با رده‌بندی سنی R می‌تواند اثری بزرگ و موفق هم باشد. در واقع این موضوع که شاید امروز بدیهی به نظر برسد زمانی اصلا قابل قبول نبود؛ از جمله دلایلی که استودیوها برای عدم تولید یک فیلم مستقل برای ددپول مطرح می‌کردند محتوای فیلم بود که باعث می‌شد از نظر رده‌بندی سنی در این محدوده قرار گیرد و از نظر مالکین استودیوهای بزرگ هالیوود چنین اقدامی از نظر تجاری چندان مناسب نبود و فروش فیلم را تهدید می‌کرد.

به هر حال در پی موفقیت بزرگی که ددپول برای خود کسب کرد دنباله این اثر سینمایی به نام «ددپول ۲» در سال ۲۰۱۸ اکران شد و به زودی شاهد تولید سومین دنباله از این مجموعه بزرگ سینمایی نیز خواهیم بود. در حال حاضر می‌دانیم که احتمالا این اثر نیز رده‌بندی سنی R خواهد داشت،‌ رایان رینولدز در آن به نقش‌آفرینی می‌پردازد و تا سال ۲۰۲۲ جلوی دوربین نمی‌رود.

۳۵. ایکس ۲: مردان ایکس متحد (X2: X-Men United)

کارگردان : Bryan Singer

: Bryan Singer بازیگران : Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen

: Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen تاریخ اکران : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵

«ایکس ۲» که تحت عنوان «ایکس ۲: مردان ایکس متحد» نیز شناخته می‌شود دومین فیلم مجموعه مردان ایکس و دنباله فیلم مردان ایکس ساخته سال ۲۰۰۰ بود.

قسمت دوم مجموعه مردان ایکس از رمان گرافیکی «مردان ایکس: خدا عشق می‌ورزد، انسان می‌کشد» (X-Men: God Loves, Man Kills) الهام گرفته شد که خود محصول سال ۱۹۸۲ بود و در میان کمیک‌های مارول قرار داشت.

وقتی سرهنگ ویلیام استرایکر یکی از دشمنان درجه یک مردان ایکس پروفسور ایکس را می‌دزدد و به مدرسه‌اش حمله می‌کند، مردان ایکس مجبور می‌شوند برای دفاع با یکی از دشمنان برجسته‌شان یعنی مگنیتو هم‌پیمان شوند تا جلوی سرهنگ استرایکر را بگیرند.

منتقدان انگلیسی‌زبان با تمجید از خط داستانی و صحنه‌های اکشن فیلم ایکس ۲: مردان ایکس متحد از آن استقبال کردند و همراهی مخاطبان نیز از این فیلم ابرقهرمانی یک اثر نسبتا پرفروش و از نظر تجاری موفق ساخت.

۳۶. بتمن: نقاب شبح (Batman: Mask of the Phantasm‎)

کارگردان : Eric Radomski, Bruce Timm

: Eric Radomski, Bruce Timm بازیگران : Kevin Conroy, Stacy Keach, Dana Delany, Hart Bochner

: Kevin Conroy, Stacy Keach, Dana Delany, Hart Bochner تاریخ اکران : ۱۹۹۳

: ۱۹۹۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵

«بتمن: نقاب شبح» یک انیمیشن ابرقهرمانی است که براساس کمیک‌های دی‌سی و برنامه تلویزیونی «بتمن: مجموعه پویانمایی» (Batman: The Animated Series) ساخته شده است.

در بتمن: نقاب شبح این ابرقهرمان به اشتباه متهم به مجموعه‌ای از قتل‌های سران مافیایی می‌شود؛ قتل‌هایی که در واقع توسط یک قاتل اسرارآمیز در حال انجام است. بتمن در کنار درگیری در این ماجرا یک رابطه عاطفی قدیمی را نیز از سر گرفته و ترکیب این دو موضوع روایت را پیش می‌برد.

بتمن: نقاب شبح در ابتدا قرار بود به عنوان یک فیلم ویدیویی منتشر شود اما استودیوی برادران وارنر تصمیم گرفت برای این اثر یک اکران سینمایی در نظر بگیرد. این تصمیم به شکل ناگهانی اتخاذ شد و به همین دلیل نیز مقدمات لازم بویژه در زمینه تبلیغات و بازاریابی فیلم فراهم نشد؛ این موضوع در نهایت باعث شد فیلم از نظر تجاری شکست بخورد و نتواند فروش قابل توجهی را تجربه کند.

بتمن: نقاب شبح با وجود شکست تجاری از نظر منتقدان تحسین شد و سبک‌پردازی ویژه پویانمایی آن مورد توجه قرار گرفت.

۳۷. ددپول ۲ (Deadpool 2‎)

کارگردان : David Leitch

: David Leitch بازیگران : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison

: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴

«ددپول ۲» یازدهمین فیلم از مجموعه‌ فیلم‌های مردان ایکس و دنباله فیلم سینمایی ددپول است که سال ۲۰۱۶ ساخته شد. این فیلم ابرقهرمانی جهان سینمایی مارول از نظر فروش و همچنین از نگاه منتقدان تا حد زیادی وضعیتی داشت شبیه به فیلم قبلی ددپول. در این قسمت وید ویلسون (ددپول) با تشکیل تیمی از جهش‌یافته‌ها باید از پسری نوجوان که دارای توانایی‌های ماورا الطبیعی است محافظت کند.

کارگردان ددپول ۲ دیوید لیچ بدل‌کار مشهور است که پیش از این فیلم بلوند اتمی را کارگردانی کرده بود و پس از جدایی تیم میلر (کارگردان فیلم ددپول سال ۲۰۱۶) به این مجموعه پیوست.

برنامه برای ساخت دنباله فیلم سینمایی ددپول حتی پیش از اکران قسمت اول مطرح شده بود. قرار بود همان تیم قسمت اول از جمله دو مهره کلیدی آن یعنی میلر و رینولدز در نوشتن فیلم‌نامه و ساخت قسمت دوم نیز مشارکت کنند اما میلر به دلیل اختلاف دیدگاه اساسی با رینولدز پروژه را رها کرد و همانطور که اشاره شد یوید لیچ جای او را گرفت.

ددپول ۲ موفق شد در نهایت ۷۸۵ میلیون دلار بفروشد، رقمی که میزان بسیار اندکی از فروش قسمت اول بیشتر بود اما نباید نادیده گرفت که هزینه تولید ۱۱۰ میلیون دلاری قسمت دوم با فاصله بیشتر از هزینه تولید ۵۸ میلیون دلاری قسمت اول بود. ددپول ۲ تا به امروز پرفروش‌ترین فیلم سینمایی در مجموعه مردان ایکس به حساب می‌آید.

ددپول ۲ در کنار موفقیت‌های تجاری، رضایت منتقدان را نیز به همراه داشت. منتقدان فیلم را بخاطر شوخ‌طبعی، بازی‌های تماشایی، داستان اصلی و سکانس‌های اکشن تحسین کردند گرچه لحن اثر و بعضی ویژگی‌های فیلم‌نامه را مورد انتقاد قرار دادند.

۳۸. بتمن آغاز می‌کند (Batman Begins)

کارگردان : Christopher Nolan

: Christopher Nolan بازیگران : Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes

: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes تاریخ اکران : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴

فیلم سینمایی ابرقهرمانی «بتمن آغاز می‌کند» راه‌اندازی مجدد مجموعه بتمن و اولین فیلم از سه‌گانه «شوالیه تاریکی» (The Dark Knight Trilogy) است.

فیلم داستان اصلی و اولیه مجموعه را روایت می‌کند. داستان بروس وین از زمان مرگ والدینش، مسیری که برای تبدیل‌شدن به بتمن طی کرده و البته مبارزه‌اش با راس‌الغول.

با توجه به نظرات متفاوت و بعضا انتقادی نسبت به فیلم «بتمن برای همیشه» (Batman Forever) در سال ۱۹۹۵ و البته بازخورد ضعیف و منفی «بتمن و رابین» (Batman & Robin) که هر دو توسط جوئل شوماخر کارگردانی شده بودند،‌ تلاش برای کشاندن مجدد پای بتمن به پرده سینما برای ۸ سال متوقف شد. اما در اوایل سال ۲۰۰۳ نولان و دیوید ساموئل گویر تصمیم گرفتند روی فیلم بتمن آغاز می‌کند، کار کنند. هدف آن‌ها ایجاد جهانی تیره‌تر با لحنی واقع‌گرایانه‌تر نسبت به آثار قبلی بود.

یکی از اهداف مهم دیگر نولان جلب عاطفه‌ تماشاگران نسبت به هر دو هویت قهرمان یعنی بتمن و بروس وین بود. در نهایت هنگامی که فیلم نولان نمایش داده شد با تحسین گسترده منتقدان مواجه شد. بازی کریستین بیل، سکانس‌های اکشن، موسیقی، کارگردانی نولان و بار احساسی فیلم نسبت به بتمن‌های قبلی مجموعه عواملی را تشکیل دادند که در رضایت منتقدان نسبت به این اثر نقش پررنگی داشتند.

۳۹. مرد تاریکی (Darkman)

کارگردان : Sam Raimi

: Sam Raimi بازیگران : Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake

: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake تاریخ اکران : ۱۹۹۰

: ۱۹۹۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴

«مرد تاریکی» براساس یک داستان کوتاه نوشته سام ریمی که خود کارگردانی فیلم را نیز برعهده دارد ساخته شد؛ این داستان کوتاه ادای دینی بود به فیلم‌های ترسناک استودیوی یونیورسال در دهه ۱۹۳۰. فیلم داستان پیتون وستلیک را روایت می‌کند؛ دانشمندی که توسط یک خلافکار بی‌رحم به شکلی وحشیانه مورد حمله قرار می‌گیرد، دستان و صورتش با اسید سوزانده شده و به حال مرگ رها می‌شود.

هنگامی که درمان برای بهبود آسیب‌ها و سوختگی وستلیک جواب نمی‌دهد او واجد قدرت‌هایی فراانسانی می‌شود. البته این قدرت‌ها به شکلی ناخواسته باعث از دست‌رفتن تعادل روانی او نیز می‌شود. وستلیک که تمام وجودش را میل به انتقام فراگرفته تصمیم می‌گیرد افرادی را که باعث این اتفاق بودند شکار کند.

سام ریمی کارگردان فیلم سینمایی مرد تاریکی پیش از ساخت این فیلم به دنبال ساخت اثری با استفاده از شخصیت‌هایی چون «سایه»‌ (The Shadow) یا بتمن بود اما هنگامی که نتوانست مجوز استفاده از این شخصیت‌ها را به دست بیاورد تصمیم گرفت ابرقهرمان خودش را بسازد و با استودیوی یونیورسال قراردادی امضا کند تا اولین فیلم این ابرقهرمان را جلوی دوربین ببرد.

لیام نیسون قهرمان فیلم مرد تاریکی برای اولین‌بار در یک اثر اکشن نقش اصلی را بازی می‌کرد؛ اما موفقیت این فیلم باعث شد او تا چند دهه بعد در آثار اکشن نقش مردانی که قصد انتقام‌گیری دارند را بازی کند. کامیابی تجاری و انتقادی مرد تاریکی منجر به ساخت دو قسمت دیگر از این مجموعه توسط کارگردانی‌ دیگر و با بازیگر نقش اصلی جدید شد اما این دو فیلم نتوانستند به موفقیت قسمت اول نزدیک شوند.

۴۰. کلاغ (The Crow)

کارگردان : Alex Proyas

: Alex Proyas بازیگران : Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, David Patrick Kelly

: Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, David Patrick Kelly تاریخ اکران : ۱۹۹۴

: ۱۹۹۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳

داستان فیلم «کلاغ» درباره یک موزیسین راک است که به شکل وحشیانه‌ای کشته شده اما دوباره زنده می‌شود تا انتقام‌جوی قتل خود و نامزدش باشد.

کلاغ یک فیلم ابرقهرمانی عجیب است؛ فیلمی که با رمز و راز، سیاهی، صحنه‌های اکشن و انرژی خاص برندون لی پر شده است. برندون لی بازیگر، رزمی‌کار و پسر بروس لی معروف بود. نکته حیرت‌انگیز اینکه این فیلم آخرین نقش‌آفرینی برندون لی بود چرا که او سر صحنه فیلم‌برداری همین اثر با شلیک گلوله کشته شد. با کشته‌شدن او هشت روز نهایی فیلم‌برداری با فیلم‌نامه‌ای جدید، یک بدل‌کار به جای او و استفاده از جلوه‌های ویژه به پایان رسید.

با وجود همه جنجال‌هایی که مرگ برندون لی سر صحنه فیلم‌برداری این اثر سینمایی ایجاد کرد کلاغ از نظر انتقادی موفق بود و رضایت منتقدان را به دست آورد؛‌ آن‌ها فیلم را برای سبک بصری متمایز، عمق احساسی و البته بازی لی تحسین کردند. کلاغ از نظر تجاری نیز خوش درخشید؛ در عین حال فیلم در طول زمان هواداران افراطی خود را پیدا کرد و به یک فیلم کالت تبدیل شد. این اثر سینمایی اولین قسمت از یک مجموعه لقب گرفت که شامل سه دنباله و یک سریال تلویزیونی است.

۴۱. مرد مورچه‌ای (Ant-Man)

کارگردان : Peyton Reed

: Peyton Reed بازیگران : Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll

: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll تاریخ اکران : ۲۰۱۵

: ۲۰۱۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲

فیلم پایانی فاز دوم در جهان سینمایی مارول «مرد مورچه‌ای» است که دوازدهمین فیلم این جهان سینمایی در نظر گرفته می‌شود.

فیلم بر ماجرای مرد مورچه‌ای (اسکات لنگ با بازی پل راد)، دزدی که به دکتر هنک پیم کمک می‌کند از تکنولوژی‌اش محافظت کند، تمرکز دارد. وقایع فیلم ابرقهرمانی مرد مورچه‌ای چند ماهی پس از انتقام‌جویان: عصر اولتران رخ می‌دهد.

مرد مورچه‌ای از آن دست فیلم‌های مارول بود که چندان جدی گرفته نشد و همواره زیر سایه سایر آثار ابرقهرمانی باقی ماند. ابتدا قرار بود فیلم را یکی از نویسندگان یعنی ادگار رایت بسازد اما به دلیل برخی اختلافات که تفاوت سلیقه هنری نامیده شد، رایت از کارگردانی پروژه کنار رفت (شاید بد نباشد بدانید رایت چند سال بعد فیلم بیبی درایور را هم کارگردانی کرد).

با کنار رفتن رایت نوبت به پیتون رید رسید که شانسش را برای ساخت یک فیلم ابرقهرمانی امتحان کند. رید کارگردان بی‌تجربه‌ای نبود اما ۳ فیلمی که قبلا در کارنامه داشت سه اثر کمدی بودند. مرد مورچه‌ای ساخته شد،‌ فروش بدی هم نداشت و از نظر منتقدان هم فیلم نسبتا خوبی ارزیابی شد.

دنباله فیلم سینمایی مرد مورچه‌ای تحت عنوان «مرد مورچه‌ای و زنبورک» در سال ۲۰۱۸ اکران شد و قرار است شاهد نمایش قسمت سوم این مجموعه با نام «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania‎) در سال ۲۰۲۲ و فاز چهارم جهان سینمایی مارول باشیم.

۴۲. مردان ایکس (X-Men)

کارگردان : Bryan Singer

: Bryan Singer بازیگران : Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman, Famke Janssen

: Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman, Famke Janssen تاریخ اکران : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲

فیلم سینمایی «مردان ایکس» اولین فیلم مجموعه مردان ایکس و اساسا آغازگر این مجموعه سینمایی ابرقهرمانی بود.

فیلم جهانی را نمایش می‌دهد که در آن کسر کوچکی از جمعیت جهش‌یافته‌اند و قدرت‌هایی فراطبیعی دارند؛ همین قدرت‌ها باعث شده این افراد از نظر انسان‌ها قابل اعتماد نباشند. فیلم روی دو جهش یافته از میان این افراد یعنی لوگان و روگ تمرکز دارد. در عین حال جدال میان دوگروه مختلف یعنی مردان ایکس چارلز فرانسیس اگزاویه و انجمن جهش‌یافتگان شرور به رهبری مگنتو از اصلی‌ترین موتورهای محرک روایت داستانی فیلم است.

تلاش برای ساخت فیلمی در جهان مردان ایکس که در آغاز قرن ۲۱ ممکن شد، از سال‌ها قبل در جریان بود. ظاهر از سال ۱۹۸۴ شرکت اوریون پیکچرز که مدتی بعد ورشکست شد تلاش می‌کرده فیلمی با این شخصیت‌ها بسازد؛ در همین زمینه مذاکراتی نیز با جیمز کامرون و کاترین بیگلو انجام شده بود. در سال ۱۹۹۴ حق ساخت فیلم توسط استودیوی فاکس قرن بیستم خریداری و تعداد زیادی فیلم‌نامه با ایده‌های مختلف برای ساخت مطرح می‌شود. در نهایت دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۶ برایان سینگر برای کارگردانی این اثر قرارداد امضا می‌کند و بالاخره ساخت اثر از سال ۱۹۹۹ آغاز شده و فیلم در سال ۲۰۰۰ اکران می‌شود.

۴۳. پسر جهنمی (Hellboy)

کارگردان : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro بازیگران : Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair, Rupert Evans

: Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair, Rupert Evans تاریخ اکران : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱

«پسر جهنمی» فیلمی است که براساس شخصیتی به همین نام آفریده مایک میگنولا ساخته شد. پسر جهنمی در واقع خود یک موجود اهریمنی است که از کودکی توسط نازی‌ها احضار شده و سپس از دست آنان نجات داده شده است. این موجود رشد کرده و در نهایت مدافع جهان در برابر نیروهای تاریک و شیطانی می‌شود.

پسر جهنمی آغازگر یک مجموعه سینمایی بود که در ادامه شاهد ساخت دو دنباله در آن بودیم. این مجموعه سینمایی تا قسمت دوم و با حضور گی‌یرمو دل تورو، موفقیت نسبی تجاری و موفقیت گسترده انتقادی را تجربه کرد اما پس از جدایی دل تورو از مجموعه به سختی شکست خورد و نتوانست کامیابی‌های گذشته را تکرار کند.

۴۴. کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو (Captain America: The First Avenger)

کارگردان : Joe Johnston

: Joe Johnston بازیگران : Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell

: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell تاریخ اکران : ۲۰۱۱

: ۲۰۱۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰

«کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» (Captain America: The First Avenger) پنجمین فیلمی است که در جهان سینمایی مارول اکران شد اما یک نکته مهم درباره این اثر سینمایی این است که برای دنبال کردن خط داستانی مجموعه آثار مارول باید در آغاز سراغ همین فیلم سینمایی بروید.

وقایع این فیلم ابرقهرمانی دهه‌ها پیش از ماجراهای مرد آهنی و انتقام‌جویان رخ می‌دهند. کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو مخاطبان را با استیو راجرز (کاپیتان آمریکا با بازی کریس ایوانز) آشنا می‌کند که یکی از شخصیت‌های کلیدی مجموعه است. همچنین از طریق «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» با تسرکت (سنگ فضا) آشنا خواهید شد.

کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو پس از چند اثر نسبتا ضعیف از جهان مارول، روی پرده سینماها رفت. هیچ کس مدعی نشد که فیلم اثر درخشانی است اما نخستین انتقام‌جو مخالفان چندان سرسختی هم نداشت. به این ترتیب فیلم جایی در میانه ایستاد و کاری نکرد جز برآوردن انتظارات از یک فیلم نسبتا معمولی ابرقهرمانی. به قول یک منتقد هر چیزی که از یک فیلم ابرقهرمانی بخواهید در این فیلم پیدا می‌کنید به جز غافلگیری.

کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو را جو جانستون ساخت؛ مردی که پارک ژوراسیک ۳ را هم کارگردانی کرده و خیلی وقت پیش در فیلم جنگ ستارگان مسئول جلوه‌های بصری بوده است.

جرقه‌های اولیه ساخت نخستین انتقام‌جو برمی‌گردد به سال ۱۹۹۷. آن زمان قرار بود فیلم توسط شرکت فیلم‌سازی آرتیسان اینترتیمنت توزیع شود اما یک دعوای حقوقی مانع پیشرفت پروژه شد. نهایتا گردونه وقایع به شکلی چرخید که مقدمات ساخت کار در استودیوی مارول از سال ۲۰۱۰ فراهم شد و فیلم یک سال پس از آن روی پرده رفت.

۴۵. بازگشت بتمن (Batman Returns)

کارگردان : Tim Burton

: Tim Burton بازیگران : Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken

: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken تاریخ اکران : ۱۹۹۲

: ۱۹۹۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰

فیلم سینمایی «بازگشت بتمن» دومین فیلم در مجموعه ابتدایی فیلم‌های بتمن محصول استودیوی برادران وارنر بود. این فیلم همچون اثر قبلی مجموعه یعنی «بتمن» (Batman) ساخته سال ۱۹۸۹ توسط تیم برتون کارگردانی ‌شد.

مجموعه ابتدایی فیلم‌های بتمن برادران وارنر شامل چهار اثر سینمایی بود که علاوه بر بتمن و بازگشت بتمن دو فیلم دیگر «بتمن برای همیشه» (Batman Forever) و «بتمن و رابین» (Batman & Robin) را هم شامل می‌شدند.

داستان فیلم مواجهه بتمن با مردی را نشان می‌دهد که ظاهری عجیب و غیرمتعارف دارد و پنگوئن نامیده می‌شود. پنگوئن با کمک یک تاجر ستمگر، گاتهام سیتی را به آشوب کشیده است. در این میان زن گربه‌ای یا کت‌ومن نیز قصد دارد با نیت‌های دیگری دست به انتقام‌جویی بزند و همین موضوع داستان فیلم را پیچیده‎تر کرده است.

ظاهرا تیم برتون کارگردان قسمت اول مجموعه قصد بازگشت و ساخت این قسمت را نداشته اما هنگامی که برادران وارنر امکان فعالیت‌ خلاقانه‌ آزادانه‌تر را برای او فراهم کرده و در این زمینه به این کارگردان تضمین می‌دهند، برتون نیز برای ساخت قسمت دوم بازمی‌گردد. در این فیلم مایکل کیتون نیز برای بار دوم و آخر به ایفای نقش بتمن می‌پردازد.

۴۶. کاپیتان مارول (Captain Marvel‎)

کارگردان : Anna Boden, Ryan Fleck

: Anna Boden, Ryan Fleck بازیگران : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou

: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou تاریخ اکران : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۹

فیلم سینمایی «کاپیتان مارول» بیست و یکمین فیلم جهان سینمایی مارول و از آثار فاز سوم این دنیای ابرقهرمانی است.

وقایع داستانی این فیلم سینمایی در دهه ۱۹۹۰ می‌گذرد، فیلم قصه تبدیل‌شدن کارول دنورز (با بازی بری لارسون) به کاپیتان مارول را برای مخاطبان روایت می‌کند و از طریق این خط داستانی به خوبی نشان می‌دهد چرا ادعا شده کاپیتان مارول قوی‌ترین قهرمان جهان مارول است.

بری لارسون در کاپیتان مارول بازی درخشان و قدرتمندانه‌ای ارایه می‌دهد و فیلم با تکمیل تدریجی داستان کارول دنورز در کنار گره‌های شگفت‌انگیز فیلم‌نامه در عین سرگرم‌کنندگی بنای مستحکمی برای فیلم‌های آینده جهان مارول می‌سازد.

آنا بودن و رایان فلک (دو کارگردان فیلم) را می‎توان با شدتی تقریبا کم نئورئالیست‌های آمریکایی به حساب آورد. با این وجود در کاپیتان مارول به سختی می‌شود ردپای امضای همیشگی آثار آن‌ها را پیدا کرد. با این وجود آن‌ها موفق شده‌اند دستاوردی مهیج داشته باشند. آن‌ها سبک مارول را درک کرده‌اند و در درونش داستانی ساخته‌اند که با ترفندها و لایه‌های مختلفش مخاطب را کاملا به خود جذب می‌کند.

کاپیتان مارول علاوه بر جلب نظر منتقدان، یک موفقیت تجاری کامل بود. این اثر جهان سینمایی مارول بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار فروخت و به تنها فیلم ابرقهرمانی با یک قهرمان زن تبدیل شد که توانسته چنین فروشی را تجربه کند. کاپیتان مارول در عین حال پنجمین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۹ لقب گرفت. در حال حاضر می‌دانیم که مارول برنامه اکران یک دنباله برای این اثر سینمایی را در سال ۲۰۲۲ دارد. ظاهرا بری لارسون در این قسمت دوباره برای ایفای نقش کاپیتان مارول بازخواهد گشت.

۴۷. مرد آهنی ۳ (Iron Man 3)

کارگردان : Shane Black

: Shane Black بازیگران : Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce

: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce تاریخ اکران : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۹

فیلم سینمایی «مرد آهنی ۳» یکی دیگر از آثار ابرقهرمانی پرفروش تاریخ است که بر پایه شخصیت‌های جهان مارول بنا شده‌اند.

مرد آهنی ۳ هفتمین فیلم جهان سینمایی مارول، فیلم آغازین فاز دوم و ادامه فیلم‌های مرد آهنی و مرد آهنی ۲ است که از نظر فروش نیز نسبت به دو اثر دیگر عملکرد موفق‌تری داشت. همچنین مرد آهنی ۳ پنجمین فیلم پرفروش جهان سینمایی مارول نیز در نظر گرفته می‌شود. این فیلم که با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فروخت از نظر عملکرد تجاری تنها چهار فیلم از مجموعه انتقام‌جویان و فیلم پلنگ سیاه را به عنوان رقیب خود در جهان مارول می‌بیند.

در مرد آهنی ۳ تونی استارک پس از مجموعه‌ای از عملیات‌های خرابکارانه که توسط تروریستی به نام ماندارین انجام می‌شود سفری را برای مبارزه با این تروریست و سامان‌دادن به وضعیت جهان آغاز می‌کند. وقایع سومین فیلم سینمایی در مجموعه مرد آهنی که توسط شین بلک کارگردانی شده است از نظر زمانی ۶ ماه پس از وقایع فیلم «انتقام‎‌جویان» اتفاق می‌افتد. در «مرد آهنی ۳» استارک هنوز با عوارض روحی و روانی پس از جنگ نیویورک دست و پنجه نرم می‌کند.

همانطور که اشاره شد مرد آهنین ۳ را شین بلک کارگردانی کرد، در واقع بعد از اینکه فاورو کارگردان قسمت‌های اول و دوم اعلام کرد در پروژه دیگری درگیر است نوبت به بلک رسید تا نشان دهد با قسمت سوم این مجموعه چه خواهد کرد. این کارگردان دوباره از رابرت داونی جونیور در نقش اصلی استفاده کرد.

بلک که در کنار کارگردانی، از فیلم‌نامه‌نویسان اثر هم بود تلاش کرد وزن شخصیت‌ها را در قصه بیشتر از قبل کند، اهمیت بیشتری به استفاده از تعلیق بدهد و به بهترین نحو ممکن از بازیگران بازی بگیرد. مرد آهنی ۳ با فاصله‌ای بسیار ناچیز نسبت به فیلم «یخ‌زده» (Frozen) به عنوان دومین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۳ در سطح جهان شناخته شد.

۴۸. بتمن (Batman‎)

کارگردان : Leslie H. Martinson

: Leslie H. Martinson بازیگران : Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether, Burgess Meredith

: Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether, Burgess Meredith تاریخ اکران : ۱۹۶۶

: ۱۹۶۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۹

فیلم سینمایی «بتمن» ساخته سال ۱۹۶۶ نسخه‌ای از این ابرقهرمان معروف را روی پرده برد که الهام‌گرفته از مجموعه تلویزیونی بتمن بود؛ مجموعه‌ای که در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ روی آنتن رفت.

این اثر اولین فیلم بلند سینمایی بود که براساس این شخصیت بسیار مشهور جهان دی‌سی ساخته می‌شد. بتمن دقیقا دو ماه پس از آنکه آخرین قسمت اولین فصل سریال پخش شد به سینماها رسید. فیلم اغلب بازیگران سریال را به کار گرفته بود و در کنار تمجیدهای منتقدان از نظر تجاری نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.

به هر حال با دیدن این اثر ابرقهرمانی به مجموعه قواعدی که ظرف دهه‌های قبل در مدیوم‌های گوناگون از جمله تلویزیون درباره بتمن وضع شده بود پی می‌بریم؛ فیلم از اغلب این عناصر و قواعد استفاده می‌کند تا بتواند ساختار خود را سر و شکل دهد.

۴۹. پرندگان شکاری (Birds of Prey)

کارگردان : Cathy Yan

: Cathy Yan بازیگران : Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor

: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor تاریخ اکران : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸

فیلم سینمایی «پرندگان شکاری» یک اکشن ابرقهرمانی است که بر اساس کمیک‌ بوک‌های دی‌سی با همین عنوان ساخته شده است. این اثر سینمایی هشتمین فیلم در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی است و به عنوان دنباله «جوخه انتحار» (Suicide Squad) اکران شد.

بر اساس داستان فیلم، هارلی کویین پس از جداشدن از جوکر به قناری سیاه، هانترس و رنی مونتویا می‌پیوندد تا بتوانند یک دختر جوان را از چنگال یک جنایتکار بزرگ و شیطانی نجات دهند.

پرندگان شکاری بابت سبک بصری خاصش، کارگردانی کتی یان و نقش‌آفرینی مارگو رابی تحسین شد اما نقدهایی جدی نسبت به فیلم‌نامه آن نیز مطرح شدند.

فیلم در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۰ و پیش از تعطیلی‌های گسترده سینماها اکران شد اما با فروشی حدودا دوبرابر هزینه تولیدش نتوانست سودآوری داشته باشد و حتی هزینه‌های تبلیغاتی خود را هم جبران نکرد.

پرندگان شکاری اولین فیلم دنیای توسعه‌یافته دی‌سی و دومین فیلم جهان دی‌سی (در کنار جوکر) بود که درجه‌بندی سنی R دریافت کرد.

۵۰. ثور (Thor)

کارگردان : Kenneth Branagh

: Kenneth Branagh بازیگران : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston

: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston تاریخ اکران : ۲۰۱۱

: ۲۰۱۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷

«ثور» چهارمین فیلم جهان سینمایی مارول و اولین فیلم در مجموعه فیلم‌های ثور بود که چندین شخصیت مهم جدید را به جهان سینمایی مارول معرفی کرد.

در واقع آخرین صحنه از فیلم ثور شرایط را مهیا کرد تا در سال ۲۰۱۲ بالاخره شاهد اولین فیلم انتقام‌جویان باشیم. با معرفی ثور اغلب شخصیت‌های مهم انتقام‌جویان که سال بعد اکران شد، به مخاطبان معرفی شده بودند.

داستان این اثر سینمایی درباره ثور ایزد آذرخش، یک ابرقهرمان قدرتمند اما مغرور است که از آسگارد به زمین تبعید شده تا در میان انسان‌ها زندگی کند. او قدرت‌ها و چکش معروفش میولنیر را در اختیار ندارد. در حالی که برادر ثور لوکی قصد دارد تاج و تخت آسگارد را به دست آورد، ثور باید توانایی‌های خود را به اثبات برساند.

فیلم سینمایی ثور از نظر برخی مخاطبان آثار جهان سینمایی مارول لحن مناسبی نداشت و بعضی هواداران فیلم‌های ابرقهرمانی هم معتقد بودند کنت برانا کارگردان فیلم، اساسا گزینه مناسبی برای کارگردانی ثور نبوده است.

فروش فیلم اما چندان بد نبود و در مجموع برای مارول سرمایه‌گذاری راضی‌کننده‌ای به نظر رسید. منتقد معروف آمریکایی راجر ایبرت درباره این فیلم گفته بود ثور یک شکست سینمایی اما یک موفقیت در بازاریابی بود.

۵۱. ماسک (The Mask)

کارگردان : Chuck Russell

: Chuck Russell بازیگران : Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene

: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene تاریخ اکران : ۱۹۹۴

: ۱۹۹۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷

فیلم سینمایی «ماسک» یکی از بهترین فیلم‌های جیم کری است که در حقیقت زندگی حرفه‌ای او را متحول کرد. این فیلم یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های ابرقهرمانی همه‌ی دوران‌ها است.

ماسک به کارگردانی چاک راسل روایت زندگی مردی معمولی است که زندگی‌اش طی یک اتفاق متحول شده و قدرت‌های خارق‌العاده‌ای به‌دست می‌آورد اما مثل آثار کلیشه‌ای ابرقهرمانی قرار نیست از این قدرت‌ها برای حفاظت از جهان استفاده ‌کند.

ماسک بیشتر از اینکه به فیلم‌های مجموعه‌ای چون «مرد عنکبوتی» شبیه باشد به فیلم سینمایی «پروفسور دیوانه» (The Nutty Professor) نزدیک است.

پروفسور دیوانه یک کمدی بزن‌بکوب به کارگردانی و بازیگری جری لوئیس است. نقش جری لوئیس از این نظر با نقش جیم کری در فیلم سینمایی ماسک قابل مقایسه است که لوئیس نیز در پروفسور دیوانه قدرت خود را در جهت رسیدن به منافع شخصی به‌کار می‌گرفت.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که ماسک نه فقط در کارنامه حرفه‌ای جیم کری بلکه در فعالیت‌های حرفه‌ای کامرون دیاز هم نقش تعیین کننده‌ای داشت. در واقع دیاز از طریق این اثر و در سن ۲۲ سالگی به شکل جدی وارد سینما شد.

ماسک یک موفقیت تجاری شاخص بود. فیلم با بودجه حدودا ۲۰ میلیون دلاری ساخته شد اما موفق شد به فروشی بیش از ۳۵۱ میلیون دلار یعنی بیش از ۱۷ برابر بودجه تولیدش برسد. این میزان فروش از نظر تجاری ماسک را در میان یکی از موفق‌ترین آثار سال ۱۹۹۴ قرار داد.

۵۲. کیک اس (Kick-Ass)

کارگردان : Matthew Vaughn

: Matthew Vaughn بازیگران : Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong

: Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong تاریخ اکران : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶

فیلم سینمایی «کیک اس» یک کمدی سیاه ابرقهرمانی است که داستان دیو لیزسکی یک نوجوان دبیرستانی را بازگو می‌کند. دیو که شیفته کتاب‌های کمیک است یک روز تصمیم می‌گیرد خود ابرقهرمان شود گرچه هیچ قدرت، تمرین و دلیل بخصوص و معناداری برای چنین تصمیمی ندارد.

کیک اس جنبه‌های خلاقانه‌ای دارد و از نگاه منتقدان اثری ارزیابی شد که اقتباس از آثار کمیک‌بوکی را از نظر سبک بصری و البته خشونت و ناسزاگویی به کار رفته در آن به مرحله دیگری انتقال داده. شاید به همین دلیل نیز فیلم مورد انتقاداتی قرار گرفت از جمله اینکه چرا یک نوجوان را به عنوان عامل این خشونت‌ها نمایش داده است.

کیک اس در مدت کوتاهی پس از اکران هواداران پروپاقرص خود را پیدا کرد و از زمان انتشارش در قالب دی‌وی‌دی و بلوری جنبه‌های یک فیلم کالت را هم از خود نشان داد.

همین استقبال باعث شد در سال ۲۰۱۳ یک کمدی اکشن ابرقهرمانی دیگر به عنوان دنباله‌ فیلم، تحت نام «کیک اس ۲» (Kick-Ass 2) اکران شود. اثری که از نظر تجاری به موفقیت قسمت قبل نبود و از نظر منتقدان نیز ضعیف ارزیابی شد و نتوانست نقدهای تمجیدآمیز قسمت اول را تکرار کند.

۵۳. انتقام‌جویان: عصر اولتران (The Avengers: Age of Ultron)

کارگردان : Joss Whedon

: Joss Whedon بازیگران : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth تاریخ اکران : ۲۰۱۵

: ۲۰۱۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵

فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: عصر اولتران» دنباله‌ای بود بر فیلم «انتقام‌جویان» که سال ۲۰۱۲ ساخته شد. هر دوی این فیلم‌ها را جاس ویدن کارگردانی کرد و هر دو هم بسیار پرفروش بودند به شکلی که تقریبا روی هم چیزی حدود ۳ میلیارد دلار فروختند. این دو اثر عملا مهم‌ترین فیلم‌هایی هستند که ویدن کارگردانی کرده اما او را با نویسندگی در انیمیشن داستان اسباب‌بازی هم به‌خاطر می‌آوریم.

با وجود فروش خوب و محبوبیت میان مردم، انتقام‌جویان: عصر اولتران به عنوانی اثری نسبتا ضعیف‌تر از انتقام‌جویان ساخته سال ۲۰۱۲ ارزیابی شد. به باور منتقدان با وجود افزودن شخصیت‌ها و روابط بیشتر میان آن‌ها در فیلم‌نامه، این اثر نتوانست جذابیت و قدرت عنوان قبلی مجموعه را حفظ کند. گرچه مخاطبان فیلم را پسندیدند و فیلم یکی از عناوین پرفروش سال ۲۰۱۵ بود اما در حوزه فروش نیز نتوانست به پای انتقام‌جویان سال ۲۰۱۲ برسد.

در انتقام‌جویان: عصر اولتران به عنوان یازدهمین فیلم جهان سینمایی مارول شاهد تلاش انتقام‌جویان جهت مبارزه با اولتران به عنوان یک هوش مصنوعی هستیم. این هوش مصنوعی اساسا توسط تونی استارک و بروس بنر برای حفظ صلح در جهان طراحی شده است.

یکی از ویژگی‌های جالب انتقام‌جویان: عصر اولتران گران‌قیمت‌بودن عجیب پروسه ساخت این اثر سینمایی بود. عصر اولتران با بودجه‌ای نزدیک به ۳۶۵ میلیون دلار ساخته شد که پس از فیلم «دزدان دریایی کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته» (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) گران‌قیمت‌ترین فیلم تاریخ سینما و گران‌قیمت‌ترین فیلم جهان سینمایی مارول در نظر گرفته می‌شود.

۵۴. بازگشت سوپرمن (Superman Returns)

کارگردان : Bryan Singer

: Bryan Singer بازیگران : Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden

: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden تاریخ اکران : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵

«بازگشت سوپرمن» ششمین و آخرین فیلم مجموعه فیلم‌های اصلی سوپرمن بود که به نوعی دنباله فیلم سوپرمن سال ۱۹۷۸ و سوپرمن ۲ ساخته سال ۱۹۸۰ نیز به حساب می‌آید و به آن‌ها ادای دین می‌کند. این اثر سینمایی در خط روایی خود سه فیلم دیگر مجموعه یعنی «سوپرمن ۳» (Superman III)، «سوپرگرل» (Supergirl) و «سوپرمن ۴: در جستجوی صلح» (Superman IV: The Quest for Peace) را نادیده می‌گیرد.

بازگشت سوپرمن همچون نامش داستان بازگشت سوپرمن به زمین پس از یک وقفه ۵ ساله را روایت می‌کند؛ او در می‌یابد که محبوبش لوئیس لین دیگر به او علاقه‌ای ندارد و حتی در روزنامه مقاله‌ای علیه‌ش چاپ کرده است. لکس لوتر دشمن بزرگ سوپرمن نیز نقشه جدیدی طرح‌ریزی کرده و قصد دارد با کشتن سوپرمن به آمریکای شمالی شکل و شمایل جدیدی ببخشد.

در واقع بازگشت سوپرمن تلاشی بود برای احیای این مجموعه پس از ۱۹ سال که چون از نظر تجاری آنچنان موفقیت‌آمیز نبود پیگیری چندانی را نیز در سال‌های بعد به دنبال نداشت. با این وجود بازگشت سوپرمن اغلب منتقدان را راضی نگه داشت.

در نتیجه شکست تجاری فیلم یک دنباله دیگر که قرار بود در سال ۲۰۰۹ ساخته شود لغو شد و مجموعه اولیه سوپرمن با این فیلم در سال ۲۰۰۶ به پایان رسید. اما در سال ۲۰۱۳ برادران وارنر از طریق فیلم «مرد پولادین» (Man of Steel) دست به بازراه‌اندازی این مجموعه زد.

۵۵. مدافع (Defendor)

کارگردان : Peter Stebbings

: Peter Stebbings بازیگران : Woody Harrelson, Elias Koteas, Kat Dennings, Michael Kelly

: Woody Harrelson, Elias Koteas, Kat Dennings, Michael Kelly تاریخ اکران : ۲۰۰۹

: ۲۰۰۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴

«مدافع» یک کمدی-درام ابرقهرمانی است درباره آرتور پاپینگتون،‌ مردی معمولی که شب‌ها در قالب شخصیتی به نام مدافع به جست‌وجوی دشمن دیرین خود کاپیتان اینداستری می‌پردازد.

گرچه خواندن داستان مدافع ممکن است شما را به این نتیجه برساند که با اثری شبیه به بسیاری از آثار ابرقهرمانی دیگر روبرو خواهید شد اما فیلم آنقدرها هم به آثار معمول ابرقهرمانی شباهت ندارد. در واقع فیلم‌نامه مدافع به تعداد زیادی از استودیوهای بزرگ هالیوود عرضه شد اما هیچکدام از آن‌ها علاقه‌ای به فیلم نشان ندادند چرا که نمی‌شد از آن یک اثر سینمایی درون ژانری مشخص با فروش تضمین شده بیرون آورد.

تقریبا از همان زمان مشخص بود که ساخت این اثر با بازده تجاری همراه نخواهد شد. در نهایت نیز این فیلم کم‌بودجه و مستقل با هزینه‌ای اندک تولید شد و فروش چندانی نکرد. فیلم نگاهی کاملا متفاوت به جهان ابرقهرمانی دارد که ممکن است مخاطب با آن ارتباط برقرار کند یا نه اما احتمالا بازی وودی هرلسون از جمله نقاط قوت فیلم است که کمتر درباره‌اش اختلاف نظر وجود داشته باشد.

۵۶. وی مثل وندتا (V for Vendetta)

کارگردان : James McTeigue

: James McTeigue بازیگران : Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt

: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt تاریخ اکران : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳

گرچه «وی مثل وندتا» براساس کمیک‌های سال ۱۹۸۸ دی‌سی به همین نام ساخته شده اما می‌توان فراتر از حضور عناصر ابرقهرمانی، آن را یک اکشن سیاسی نیز در نظر گرفت.

فیلم در یک آینده‌ تخیلی در سال ۲۰۲۷ در میانه‌ی جنگ، آشوب و انتشار یک بیماری جریان دارد؛ در این وضع ویران‌شهری، یک رژیم نئوفاشیست و توتالیتر نیز بریتانیا را تحت انقیاد خود درآورده است. داستان فیلم بر آنارشیستی به نام «وی» (V) متمرکز است که مبارز راه آزادی است و سعی دارد از طریق اقدامات تروریستی جرقه یک انقلاب را ایجاد کند.

این اثر سینمایی مخاطبانش را به فکر فرو می‌رود و معانی ضمنی و آشکار گسترده سیاسی و اجتماعی گوناگونی را در خود دارد. البته ممکن است این گرایش سیاسی برای بعضی مخاطبان جذابیتی نداشته باشد اما آن‌ها نیز جذب داستان و جنبه‌های جذاب بصری فیلم خواهند شد.

وی مثل وندتا در نگاه بسیاری از گروه‌های سیاسی همچون تمثیلی بود از سرکوب‌هایی که از طرف دولت‌ها بر مردم اعمال می‌شود؛ گروه‌های آنارشیستی با استفاده از این فیلم و عناصر مربوط به آن تلاش کردند عقاید خود را بیش از گذشته تبلیغ کنند.

صورتک گای فاکس نیز که در این فیلم استفاده شده بود و برگرفته از چهره گای فاکس فرد مشهوری است که قصد داشت مجلس اعیان بریتانیا را در سال ۱۶۰۵ منفجر کند، پس از اکران این اثر سینمایی محبوبیت بسیار گسترده‌ای پیدا کرد.

۵۷. ابرذهن (Megamind)

کارگردان : Tom McGrath

: Tom McGrath بازیگران : David Cross, Tom McGrath, Emily Nordwind, Quinlin Dempsey Stiller

: David Cross, Tom McGrath, Emily Nordwind, Quinlin Dempsey Stiller تاریخ اکران : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳

«ابرذهن» یک انیمیشن کمدی ابرقهرمانی است که داستان یک ابرشرور فضایی بسیار باهوش به نام ابرذهن را برای مخاطبانش بازگو می‌کند.

ابرذهن شروری است که در قالب مبارزاتی طولانی موفق شده دشمنش یعنی ابرقهرمانی محبوب به نام مترومن را شکست دهد و متروسیتی را تحت کنترل خود درآورد.

ابرذهن پس از این دوران احساس پوچی می‌کند و برای آنکه کماکان در زندگی هدفی داشته باشد سعی می‌کند ابرقهرمان جدیدی بیافریند تا با او دشمنی کند اما این نقشه درست پیش نمی‌رود و در عمل یک ابرشرور جدید آفریده می‌شود. حال ابرذهن هدف جدیدش را پیدا کرده و در واقع باید در نقش یک ابرقهرمان با یک ابرشرور بجنگد.

ابرذهن که از محصولات استودیوی دریم‌ورکس انیمیشن بود از نظر تجاری نتوانست به بهترین نمونه‌ آثار این استودیو نزدیک شود و در عمل یکی از کم‌فروش‌ترین فیلم‌های دهه ۲۰۱۰ استودیو بود. با این وجود نقاط قوت فیلم در حدی بود که منتقدان را راضی از سالن‌های سینما بیرون فرستاد.

۵۸. اسکای های (Sky High‎)

کارگردان : Mike Mitchell

: Mike Mitchell بازیگران : Michael Angarano, Kurt Russell, Kelly Preston, Danielle Panabaker

: Michael Angarano, Kurt Russell, Kelly Preston, Danielle Panabaker تاریخ اکران : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳

«اسکای های» یک کمدی ابرقهرمانی درباره پسر دو ابرقهرمان است که در مدرسه‌ای مخصوص نوجوانان دارای قدرت‌های فراطبیعی تحصیل می‌کند. اما نکته جالب فیلم اینجاست که مایکل انگارانو فرزند این دو ابرقهرمان دارای قدرت‌هایی که والدینش انتظار دارند نیست.

داستان فیلم و شیوه پیشرفت فیلم‌نامه در کنار کارگردانی و بازی‌ها از جمله عواملی بودند که توسط منتقدان مورد تمجید قرار گرفتند؛ فیلم به شکل کلی به عنوان یک اثر سرگرم‌کننده و مناسب خانواده ارزیابی شد. طبق نظرسنجی موسسه سینمااسکور که رضایت مخاطبان را از یک اثر سینمایی در هنگام اکران اندازه‌گیری می‌کند و به فیلم نمره‌ای از A+ تا F می‌دهد، این اثر سینمایی نمره A- گرفته است که نشان از رضایت مخاطبان نسبت به این فیلم ابرقهرمانی دارد.

اسکای های که محصول والت دیزنی است قرار بود یک دنباله هم داشته باشد. خبر شروع کار ساخت دنباله فیلم را ابتدا در سال ۲۰۱۶ شنیدیم و آن زمان گفته شد که کار در مراحل اولیه قرار دارد. مدتی بعد این نکته نیز اعلام شد که قرار بود اسکای های یک مجموعه سینمایی باشد اما با توجه به عملکرد فیلم در گیشه که چندان درخشان نبود این برنامه لغو شد. در ادامه تا به امروز خبری از ساخت دنباله فیلم نیز منتشر نشده است.

۵۹. مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز (The Amazing Spider-Man)

کارگردان : Marc Webb

: Marc Webb بازیگران : Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary

: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary تاریخ اکران : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲

در یک قضاوت کلی می‌شود ادعا کرد فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» به کارگردانی مارک وب فیلم خوبی است. در واقع بهتر است بگوییم این اثر سینمایی نه فیلم خیلی بدی است و نه یک فیلم بسیار باکیفیت است.

اما نقطه ضعف اصلی فیلم کجاست؟ می‌شود گفت چیزی که در مورد فیلم ناامیدکننده به نظر می‌رسد به درگیری کلیشه‌ای آن با فرمول‌های مجموعه مرد عنکبوتی ساخته سم ریمی مربوط است. فیلم همواره تلاش می‌کند که بر اساس همان ایده‌های سه‌گانه قبلی پیش رود و همین موضوع هم باعث شده نتواند برای خود یک هویت مستقل ایجاد کند.

نمی‌شود این نکته را نادیده گرفت که تماشای فیلمی با همان داستان نسخه اصلی که چیز جدیدی برای گفتن ندارد بسیار خسته‌کننده است. بعضی از لحظات کلیدی فیلم مثل صحنه سخنرانی عمو بن برای پیتر کاملا تکراری است با این تفاوت که از سبک منحصر به فرد سم ریمی در بیان موقعیت هم بی‌بهره است.

فیلم‌نامه به شخصیت شرور کرت کانرز/لیزارد با بازی ریس ایفانز انگیزه‌های کافی نداده تا مخاطب بتواند برنامه‌های شرارت‌آمیز عجیب و غریب او را باور کند. فیلم همچنین به شکلی افراطی به جستجوهای پیتر درباره خانواده‌اش و سرنوشت آن‌ها متکی است؛ مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز با اینکه سعی دارد از طریق این مسیر یک ارتباط عاطفی ایجاد کند و برمخاطب اثر بگذارد اما در رسیدن به این هدف از پیش شکست خورده است.

اندرو گارفیلد بازی متفاوتی را در نقش پیتر پارکر ارائه داده است. اگرچه به نظر می‌رسد تفسیر مدرن‌تر او از نقش یک نوجوان گوشه‌گیر با ریشه‌های فکری پیش‌تر شناخته‌شده مرد عنکبوتی نامتجانس است اما در نهایت گارفیلد روی پرده بسیار کاریزماتیک و جذاب به نظر می‌رسد به خصوص وقتی در لباس مرد عنکبوتی به صحنه می‌آید.

ارتباطی که بین پیتر و گوئن استیسی (با بازی اما استون) شکل می‌گیرد بسیار تماشایی و دوست‌داشتنی است، همچنین دنیس لری در نقش جورج استیسی پدر گوئن بسیار قوی ظاهر می‌شود. جورج استیسی یک افسر پلیس است، پلیسی که دشمن مرد عنکبوتی است و به نوعی برای پیتر در شمایل یک پدر قرار می‌گیرد.

در نهایت باید اشاره کنیم که سکانس‌های اکشن فیلم بسیار خلاقانه و هیجان‌انگیز هستند به خصوص سومین مواجهه مرد عنکبوتی و لیزارد. همانطور که در ابتدای متن نیز اشاره شد مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز فیلم بدی نیست و دور از انصاف است اگر با قسمت دوم خود مقایسه یا یکی‌گرفته شود با این وجود از آن دست فیلم‌ها هم نیست که در ذهن‌تان بماند.

۶۰. مرد آهنی ۲ (Iron Man 2)

کارگردان : Jon Favreau

: Jon Favreau بازیگران : Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Mickey Rourke

: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Mickey Rourke تاریخ اکران : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲

فیلم سینمایی «مرد آهنی ۲» سومین اثر جهان مارول بود که توسط جان فاورو ساخته شد؛ مردی که کارگردان قسمت‌ اول همین مجموعه هم بود. مرد آهنی ۲ مثل اغلب فیلم‌های ابرقهرمانی جهان سینمایی مارول سوای خوب یا بد بودنش از نظر سینمایی، موفق شد فروش خوبی را تجربه کند؛ این اثر بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری داشت و حدود ۶۲۴ میلیون دلار هم فروخت.

مرد آهنی ۲ نشان می‌دهد که حدودا ۶ ماه پس از وقایع فیلم مرد آهنی تونی استارک در برابر خواست دولت ایالات متحده مقاومت می‌کند و حاضر نیست تکنولوژی ساخت زره مرد آهنی را در اختیارشان قرار دهد. در این شرایط ایوان وانکو دانشمند روس نیز از طریق تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارد سعی می‌کند از خانواده استارک انتقام بگیرد.

در مرد آهنی ۲ بیوه سیاه (ناتاشا رومانوف) به عنوان دستیار استارک معرفی شد، زنی که توسط فیوری فرستاده شده بود تا مراقب عملکرد استارک باشد.

فیلم سینمایی «مرد آهنی ۲» شامل تصاویری از هالک شگفت‌انگیز و یک صحنه پایانی از چکش ثور بود. به این ترتیب می‌توان از نظر تقسیم‌بندی روایی دومین قسمت از مجموعه مرد آهنی را میان دو فیلم هالک شگفت‌انگیز و ثور قرار داد.

۶۱. ولورین (The Wolverine)

کارگردان : James Mangold

: James Mangold بازیگران : Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Hiroyuki Sanada

: Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Hiroyuki Sanada تاریخ اکران : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱

«ولورین» ششمین فیلم در سری فیلم‌های مردان ایکس و دومین اثر از سه‌گانه ولورین بعد از «خاستگاه مردان ایکس: ولورین» (X-Men Origins: Wolverine) است. ولورین را می‌توان دنباله یا اسپین‌آفی برای «مردان ایکس: آخرین ایستادگی» (X-Men: The Last Stand) نیز به حساب آورد.

فیلم که در ادامه وقایع مردان ایکس: آخرین ایستادگی روایت می‌شود با محوریت سفر لوگان به ژاپن قصه فیلم را پیش می‌برد. او که در ژاپن یک دوست قدیمی را ملاقات می‌کند درگیر ماجرایی می‌شود که در نهایت این ابرقهرمان را به مبارزه با سامورایی مرگبار می‌کشاند. لوگان در این مبارزه بخشی از قدرت‌های خاصش را نیز از دست داده است.

ولورین در مجموع مورد پسند منتقدان قرار گرفت بویژه بابت صحنه‌های اکشنش اما برخی خط داستانی نسبتا پیش‌بینی‌پذیر آن را یک نقطه ضعف ارزیابی کردند.

۶۲. بتمن (Batman)

کارگردان : Tim Burton

: Tim Burton بازیگران : Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl

: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl تاریخ اکران : ۱۹۸۹

: ۱۹۸۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱

فیلم سینمایی «بتمن» ساخته سال ۱۹۸۹ اولین قسمت از مجموعه سینمایی اولیه بتمن بود که توسط استودیوی برادران وارنر تولید شد. در این فیلم سینمایی مایکل کیتون نقش بتمن/بروس وین و جک نیکلسون نقش جوکر را ایفا می‌کرد.

داستان فیلم سینمایی بتمن دوران اولیه مبارزات او با خلافکاران و البته مقابله‌ش با جوکر را نمایش می‌دهد.

هنگامی که کمدی فانتزی «بیتل‌جوس» (Beetlejuice) به کارگردانی تیم برتون در سال ۱۹۸۸ توانست چند جایزه اسکار و موفقیت تجاری کسب کند، برادران وارنر چراغ سبز ساخت بتمن را به برتون دادند. بازیگران معتبر گوناگونی برای ایفای نقش در این اثر سینمایی در نظر گرفته شده بودند. در آن سال‌ها انتخاب کیتون برای حضور در نقش بتمن سروصدای زیادی به پا کرد چرا که او در آن دوران بیشتر به عنوان بازیگر نقش‌های کمدی شناخته می‌شد و گمان می‌رفت نتواند در نقش بتمن حضور قانع‌کننده‌ای داشته باشد.

لحن فیلم سینمایی بتمن تا حدودی تحت تاثیر دو کتاب کمیک «بتمن: شوخی مرگبار» (Batman: The Killing Joke‎) آلن مور و « شوالیه تاریکی بازمی‌گردد» (The Dark Knight Returns) اثر فرانک میلر بود.

بتمن هنگام اکران به یک موفقیت تجاری خیره‌کننده دست یافت و موفق شد حدودا ۱۲ برابر بودجه اولیه‌اش در گیشه بفروشد. این فروش بتمن را در آن سال به پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل کرد. این موفقیت تاثیر فوق‌العاده‌ای بر سرنوشت دیگر آثار ابرقهرمانی و سایر مجموعه‌های بتمن از جمله برنامه تلویزیونی «بتمن: مجموعه پویانمایی» (Batman: The Animated Series) داشت.

بتمن همچنین مسیر جهان پویانمایی دی‌سی را به شدت هموار کرد و پتانسیل‌های تجاری نهفته در آثار ابرقهرمانی را بیش از پیش به استودیوها نشان داد. در سال‌های بعد سه دنباله برای این فیلم ابرقهرمانی ساخته شد. «بازگشت بتمن» (Batman Returns) به کارگردانی تیم برتون در سال ۱۹۹۲ اکران شد. «بتمن برای همیشه» (Batman Forever) در سال ۱۹۹۵ و «بتمن و رابین» (Batman & Robin) در سال ۱۹۹۷ هر دو به کارگردانی جوئل شوماخر نیز در همین مجموعه اکران شدند.

۶۳. آسیب‌ناپذیر (Unbreakable)

کارگردان : M. Night Shyamalan

: M. Night Shyamalan بازیگران : Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark

: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark تاریخ اکران : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰

این تریلر ابرقهرمانی داستان مردی را روایت می‌کند که از یک حادثه قطار مرگبار جان سالم به در می‌برد بدون آنکه هیچ آسیبی ببیند. این واقعه باعث می‌شود او دریابد که واجد قدرت‌هایی فراانسانی است.

فیلم سینمایی «آسیب‌ناپذیر» که در سال ۲۰۰۰ ساخته شد در واقع قسمت اول یک مجموعه سینمایی بود که دو قسمت بعدی آن سال‌ها بعد ساخته شدند؛ دو فیلم دیگر «شکافته» (Split) و «گلس» (Glass) بودند که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ روی پرده رفتند.

گرچه دیوید دان با بازی بروس ویلیس به عنوان شخصیت اصلی فیلم اول در هر سه قسمت حضور دارد اما حضور او در نقش‌های مهم‌تر مجموعه مربوط به فیلم اول و آخر این سه‌گانه است.

آسیب‌ناپذیر چه به عنوان یک فیلم و چه به عنوان یک مجموعه بابت تفاوت‌هایش با آثار معمول ابرقهرمانی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. در واقع این مجموعه اولین مجموعه ابرقهرمانی بود که توسط یک فرد نوشته و کارگردانی شده است. برخلاف بسیاری از فیلم‌های ابرقهرمانی دیگر آسیب‌ناپذیر جنبه‌های واقع‌گرایانه قوی دارد و باید آن را نوعی شالوده‌شکنی در فیلم‌های این ژانر در نظر گرفت.

فیلم در هنگام اکران از نظر تجاری موفق بود و منتقدان نیز زیبایی‌شناسی خاص و وزن سنگین عاطفی داستان را مورد ستایش قرار دادند.

در نهایت بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که کوئنتین تارانتینو زمانی اعلام کرده بود آسیب‌ناپذیر در میان فیلم‌های محبوبش قرار دارد. بسیاری از منتقدان نیز معتقدند این اثر سینمایی از بهترین‌های کارنامه‌ی ام. نایت شیامالان است.

۶۴. انتقام‌جوی سمی (The Toxic Avenger)

کارگردان : Michael Herz, Lloyd Kaufman

: Michael Herz, Lloyd Kaufman بازیگران : Andree Maranda, Mark Torgl, Mitchell Cohen, Cindy Manion

: Andree Maranda, Mark Torgl, Mitchell Cohen, Cindy Manion تاریخ اکران : ۱۹۸۴

: ۱۹۸۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰

«انتقام‌جوی سمی» یک کمدی سیاه ابرقهرمانی و اولین قسمت در مجموعه انتقام‌جوی سمی از محصولات استودیوی تروما اینترتینمنت است که بابت ساخت بی‌مووی‌های کم‌بودجه واجد خشونت‌های شدید و مهیب مشهور بود.

فیلم درباره یک مرد ضعیف و بی‌بنیه به نام ملوین فرد است که سرایدار یک باشگاه بدن‌سازی است. مشتریان باشگاه بویژه چهار مشتری خاص همواره ملوین را آزار می‌دهند. شدت این اذیت و آزارها رو به افزایش است تا زمانی که سلسله‌ای از وقایع به افتادن ملویل درون مجموعه‌ای از زباله‌های سمی و آتش‌گرفتنش منجر می‌شود.

این حادثه او را به موجودی مخوف و بدشکل تبدیل می‌کند که در عین حال به قدرت‌هایی فراانسانی دست یافته. حال شهر تروماویل که یک شهر تخیلی است و داستان در آن جریان دارد یک ابرقهرمان جدید پیدا کرده است.

انتقام‌جوی سمی را می‌‍توان علاوه بر طبقه‌بندی میان آثار ابرقهرمانی یک فیلم ژانر وحشت در نظر گرفت. فیلمی در زیرژانر اسپلتر در میان آثاری که به شکل تعمدی بر نمایش خشونت‌های تند و خون‌ریزی تمرکز دارند.

۶۵. انتقام‌جوی سمی ۴ (The Toxic Avenger IV)

کارگردان : Lloyd Kaufman

: Lloyd Kaufman بازیگران : Clyde Lewis, David Mattey, Debbie Rochon, Heidi Sjursen

: Clyde Lewis, David Mattey, Debbie Rochon, Heidi Sjursen تاریخ اکران : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰

«انتقام‌جوی سمی ۴» چهارمین و آخرین فیلم در مجموعه انتقام‌جوی سمی است؛ مجموعه‌ای شامل ۴ فیلم و یک اثر تلویزیونی که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد.

گرچه انتقام‌جوی سمی ۴ سومین دنباله در این مجموعه است اما استن لی که در ابتدای فیلم به عنوان راوی حضور دارد ادعا می‌کند که این قسمت در واقع دنباله رسمی فیلم اول است؛ به این ترتیب وقایع دو دنباله قبلی به نوعی نادیده گرفته می‌شوند.

در این قسمت انتقام‌جوی سمی باید از دوستانش در مقابل همزادش از جهان‌ موازی دفاع کند.

به شکل کلی انتقام‌جوی سمی یک مجموعه‌ کمدی-ترسناک بسیار جنجال‌برانگیز با طرفداران خاص و پروپاقرص خودش بود. مجموعه‌ای که با بسیاری از ژانرها و همچنین آثار ابرقهرمانی شوخی می‌کند و از نظر محتوا نیز خشونت بسیار شدیدی دارد.

انتقام‌جوی سمی ۴ بر خلاف دو دنباله دیگر مجموعه که با نقدهایی منفی مواجه شدند همچون قسمت اول با استقبال منتقدان روبرو شد. منتقدان به شکل ویژه‌ای شوخ‌طبعی و طنز اثر را مورد ستایش قرار دادند. مدتی بعد خبری مبنی بر ساخت قسمت پنجم مجموعه نیز اعلام شد گرچه سال‌ها است که فرایند تولید این فیلم جدید پیشرفتی نداشته است.

۶۶. هالک شگفت‌انگیز (The Incredible Hulk)

کارگردان : Louis Leterrier

: Louis Leterrier بازیگران : Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt

: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷

وقایع این فیلم سینمایی که با بازی ادوارد نورتون در نقش بروس بنر (هالک) همراه است از نظر زمانی هم‌زمان با مرد آهنی ۲ و ثور رخ می‌دهند. «هالک شگفت‌انگیز» دومین فیلمی بود در جهان سینمایی مارول منتشر شد.

هالک شگفت انگیز پس از اکران اولین اثر سینمایی مارول یعنی مرد آهنی روی پرده رفت. گرچه مرد آهنی توجه‌ منتقدان آمریکایی را به پتانسیل سینمایی کمیک‌های مارول جلب کرد اما بلافاصله پس از آن چندین فیلم دیگر مثل هالک شگفت‌انگیز،‌ مرد آهنی ۲ و ثور شرایطی ایجاد کردند که در عمل کسی فیلم‌های مارول را جدی نگیرد.

یک منتقد می‌نویسد پس از نمایش این سه اثر ناموفق خیلی عجیب بود که کماکان فیلم‌سازی از روی کمیک‌های مارول ادامه یافت. شاید نکته‌ای که این منتقد نادیده می‌گیرد وجه صنعتی هالیوود باشد. همانطور که اشاره شد همه این فیلم‌ها که از نظر منتقدان چندان درخشان نبودند در فروش با مشکل مواجه نشدند. با این همه هالک (با وجود موفقیت کلی تجاری) به پرفروشی آثار قبلی هم نبود و نشان داد حتی مخاطبان ابرقهرمان دوست آمریکایی هم ممکن است به بعضی از این آثار اقبال چندانی نشان ندهند.

در این فیلم سینمایی بروس بنر، دانشمندی در حال فرار از دست دولت آمریکا برای هیولایی که در هنگام عصبانیت به آن تبدیل می‌شود به دنبال یک راه علاج می‌گردد. این اثر سینمایی تا حدی نیز تحت تاثیر سریال هالک شگفت‌انگیز که پخش آن در سال ۱۹۷۸ آغاز شد، قرار داشت.

پیش از این در سال ۲۰۰۳ فیلم دیگری با محوریت شخصیت هالک ساخته شده بود اما هالک شگفت‌انگیز تلاشی بود برای راه‌اندازی مجدد مجموعه فیلم‌های شخصیت هالک.

۶۷. ثور: دنیای تاریک (Thor: The Dark World)

کارگردان : Alan Taylor

: Alan Taylor بازیگران : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård

: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård تاریخ اکران : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۶

فیلم سینمایی «ثور: دنیای تاریک» هشتمین فیلم جهان سینمایی مارول، دنباله فیلم «ثور» است که سال ۲۰۱۱ ساخته شده بود. این اثر سینمایی را آلن تیلور کارگردانی کرده و از بازیگران شاخص آن می‌توان به کریس همسورث (در نقش ثور) و ناتالی پورتمن اشاره کرد.

ثور: دنیای تاریک یک موفقیت تجاری به حساب می‌آید. این فیلم که بودجه‌ای ۱۷۰ میلیون دلاری داشت حدود ۶۴۵ میلیون دلار فروخت. با این حال و با وجود موفقیت تجاری، منتقدان از این اثر سینمایی استقبال گسترده‌ای نکردند و در عمل باید گفت که ثور: دنیای تاریک در میان فیلم‌های مارول توسط منتقدان به عنوان بدترین فیلم شناخته شده است. فیلمی که تمرکز لازم را بر شخصیت‌ها و طرح داستانی ندارد و شیوه حضور ناتالی پورتمن در خط داستانی آن نیز بسیار انتقادبرانگیز است.

در ثور: دنیای تاریک، ثور و لوکی با یکدیگر همراه می‌شوند تا از ۹ قلمرو در برابر الف‌های تاریک حفاظت کنند. وقایع فیلم از نظر روایی به یک سال پس از وقایع فیلم انتقام‌جویان مربوط است. در این اثر سینمایی مخاطبان با «سنگ واقعیت» (Reality Stone) آشنا می‌شوند. همچنین شاهد حضور «کلکتور» (Collector) با بازی بنیسیو دل تورو در این اثر سینمایی هستیم. دل تورو را در همین نقش در فیلم «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy ) که یک سال بعد اکران شد، دوباره دیدیم.

۶۸. موشک‌زن (The Rocketeer‎)

کارگردان : Joe Johnston

: Joe Johnston بازیگران : Billy Campbell, William Campbell, Jennifer Connelly, Alan Arkin

: Billy Campbell, William Campbell, Jennifer Connelly, Alan Arkin تاریخ اکران : ۱۹۹۱

: ۱۹۹۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۶

یک خلبان جوان نوعی کوله پشتی پرتابی را می‌یابد که به او امکان پروازکردن در ارتفاع را می‌دهد. او از این وسیله به جای هواپیما برای پرواز استفاده می‌کند. اعمال قهرمانانه‌ این خلبان به سرعت توجه هوارد هیوز (هوانورد، مهندس و کارگردان آمریکایی) و اف‌بی‌آی را جلب می‌کند. در عین حال ماموران نازی نیز از طریقی دیگر وارد ماجرا می‌شوند.

«موشک‌زن» یک اثر ابرقهرمانی از تولیدات استودیوی والت دیزنی است. فیلم براساس داستان‌های ابرقهرمانی به همین نام در کتاب‌های کمیک ساخته شده است. داستان‌های مربوط به این شخصیت برای اولین‌بار در سال ۱۹۸۲ چاپ شدند. دیو استیونز خالق آثار کمیک بوکی موشک‌زن بود.

فیلم سینمایی موشک‌زن از نظر تجاری شکست خورد و در حالی که بودجه اولیه تولیدش حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام شد به فروشی بیش از ۴۶ میلیون دلار بسنده کرد. این شکست تجاری باعث شد برنامه ساخت دنباله‌‌ای برای این فیلم لغو شود و در عمل دیزنی به این نتیجه برسد که موشک‌زن گزینه خوبی برای ادامه سرمایه‌گذاری و تبدیل‌شدن به یک مجموعه سینمایی نیست.

گرچه در سال‌های بعد براساس داستان‌های همین شخصیت ابرقهرمانی یک مجموعه تلویزیونی برای مخاطب کودک ساخته شد. این مجموعه در سال ۲۰۱۹ شروع به پخش کرد و قرار است قسمت‌های جدید آن در آینده نیز پخش شود.

۶۹. آکوامن (Aquaman‎)

کارگردان : James Wan

: James Wan بازیگران : Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe

: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe تاریخ اکران : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۵

«آکوامن» به عنوان ششمین فیلم دنیای توسعه‌یافته دی‌سی اثری است ابرقهرمانی که براساس شخصیتی به همین نام در کتاب‌های کمیک دی‌سی ساخته شده است.

پیش از این در فیلم‎هایی مثل «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» و «لیگ عدالت» هم شاهد حضور آکوامن بودیم. اما این فیلم سینمایی اولین اثر بلندی است که با تمرکز بر شخصیت آکوامن ساخته شده است. در هر سه فیلم جیسون موموآ به ایفای نقش آکوامن پرداخته است.

در فیلم آکوامن آرتور کری وارث پادشاهی آتلانتیس باید مردم خود را رهبری کند و در نقش یک قهرمان ظاهر شود. باید به این نکته هم اشاره کنیم که وقایع فیلم آکوامن از نظر سیر روایی در ادامه ماجراهای فیلم لیگ عدالت قرار دارد. جیمز وان کارگردان این اثر سینمایی به دلیل ساخت فیلم‌های ترسناک شهرت دارد و یکی از مشهورترین آثار کارنامه او فیلم سینمایی «اره» (۲۰۰۴) است.

گرچه جرقه ساخت آکوامن به سال ۲۰۰۴ بازمی‌گردد اما تا زمانی که فیلم «مرد پولادین» منتشر نشده بود توجه زیادی هم به این پروژه نمی‌شد. اما درست یک سال پس از انتشار مرد پولادین فعالیت‌های گسترده‌تری برای آماده‌سازی آکوامن انجام شد. نهایتا فیلم‌برداری در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و فیلم در سال ۲۰۱۸ روی پرده رفت.

موفقیت تجاری آکوامن برای دی‌سی بسیار امیدبخش و خیره‌کننده بود. این اثر سینمایی که با بودجه‌ای بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تولید شده بود توانست بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بفروشد. این میزان فروش آکوامن را به پرفروش‌ترین فیلم دنیای توسعه‌یافته دی‌سی و پرفروش‌ترین فیلمی که براساس کمیک‌های دی‌سی اقتباس شده تبدیل کرد. در حال حاضر می‌دانیم که قرار است دنباله این اثر ابرقهرمانی در سال ۲۰۲۲ اکران شود.

۷۰. نگهبانان (Watchmen)

کارگردان : Zack Snyder

: Zack Snyder بازیگران : Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Matthew Goode

: Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Matthew Goode تاریخ اکران : ۲۰۰۹

: ۲۰۰۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۵

این فیلم ابرقهرمانی نئونوار براساس کمیک‌های دی‌سی به همین نام ساخته شده است. نگهبانان نوعی شالوده‌شکنی در ژانر ابرقهرمانی و اثری تاریک و ویران‌شهری به حساب می‌آید.

داستان فیلم در سال ۱۹۸۵ و در دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی در جریان است. در این شرایط گروهی از ابرقهرمانان بازنشسته آمریکایی در حال تحقیق درباره مرگ یکی از اعضای گروه خود هستند. فیلم محدودیت‌های اصول اخلاقی این ابرقهرمانان را در مواجهه با طبیعت پیچیده مسائلی که با آن روبرو می‌شوند به چالش می‌کشد.

گرچه نگهبانان در سال ۲۰۰۹ اکران شد اما جریان اقتباس یک اثر لایواکشن از مجموعه کمیک‌های نگهبانان از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۵ ادامه داشت. پس از مناقشه‌های فراوان، دعواهای حقوقی مختلف و پیوستن و جداشدن چندین و چند کارگردان مختلف از پروژه عاقبت فیلم ساخته و در سال ۲۰۰۹ نمایش داده شد.

واکنش به فیلم نگهبانان چه در میان مردم و چه منتقدان یک‌دست نبود. فیلم بابت سبک خاصش تحسین شد اما این انتقاد از زک اسنایدر به عنوان کارگردان اثر مطرح شد که صرفا تلاش کرده یک فیلم اکشن بسازد بدون آنکه زیرکی و ظرافت‌های نهفته در کمیک بوک‌های این ابرقهرمانان را درک کرده باشد.

فیلم از نظر تجاری نیز درخشش چندانی نداشت و با وجود بودجه حدودا ۱۳۰ میلیون دلاری ساخت، چیزی نزدیک به ۱۸۵ میلیون دلار فروخت. کارشناسان معتقدند زمان ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه‌ای و البته درجه‌بندی R فیلم نیز در مشکلات تجاری‌اش بی‌تاثیر نبود.

۷۱. هیولای مرداب (Swamp Thing)

کارگردان : Wes Craven

: Wes Craven بازیگران : Adrienne Barbeau, Ray Wise, Louis Jourdan, David Hess

: Adrienne Barbeau, Ray Wise, Louis Jourdan, David Hess تاریخ اکران : ۱۹۸۲

: ۱۹۸۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۵

«سوامپ تینگ»، «موجود باتلاقی» یا «هیولای مرداب» یکی دیگر از شخصیت‌های کتاب‌های کمیک دی‌سی است که در عرصه سینما برای اولین‌بار در سال ۱۹۸۲ مورد اقتباس قرار گرفت.

فیلم سال ۱۹۸۲ یک اثر ابرقهرمانی ترسناک بود و داستان دانشمندی به نام الک هلند را روایت می‌کرد که بر اثر وقایعی به هیولایی تحت نام موجود باتلاقی تغییر شکل داده است. او در این داستان به کمک یک زن می‌شتابد و در عین حال با مردی که مسئول همه‌ی مشکلاتش است مبارزه می‌کند.

در سال ۱۹۸۹ شاهد ساخت دنباله‌ای بر فیلم سینمایی هیولای مرداب بودیم؛ این اثر سینمایی که «بازگشت هیولای مرداب» (The Return of Swamp Thing) نام داشت و با بودجه بسیار اندکی ساخته شده بود، نسبت به اثر قبلی موفقیت و مقبولیت کمتری به دست آورد.

۷۲. مرد عنکبوتی ۳ (Spider-Man 3)

کارگردان : Sam Raimi

: Sam Raimi بازیگران : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church

: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church تاریخ اکران : ۲۰۰۷

: ۲۰۰۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۳

«مرد عنکبوتی ۳» هم مانند مردعنکبوتی ۲ از دخالت‌های استودیویی آسیب زیای دید. کارگردان فیلم سم ریمی مجبور بود شخصیت‌های دیگری را به مجموعه اضافه کند. ادی براک/ ونوم ( با بازی توفر گریس) و گوئن استیسی (با بازی برایس دالاس هاوارد) دو نمونه از شخصیت‌هایی هستند که برخلاف میل کارگردان به سومین فیلم سه‌گانه مرد عنکبوتی اضافه شدند.

در نتیجه همین موضوع و فراوانی بیش از حد شخصیت‌ها فیلم قادر نیست عملکرد موفقی از خود نشان دهد؛ در واقع آنقدر دست‌مایه به فیلم اضافه شده که کارگردان قادر به استفاده و پردازش درست همه آن‌ها نیست. اما با وجود نکات مطرح‌شده مرد عنکبوتی ۳ توانسته حساسیت‌های سبک سم ریمی را که همان شوخ‌طبعی‌های منحصر به فرد او است تا حدودی حفظ کند.

در واقع حتی مضحک‌ترین صحنه‌های فیلم مرد عنکبوتی ۳ که ممکن است بی‌فایده و بی‌تاثیر به نظر برسند (مثل سکانس‌های رقص پیتر پارکر) دست کم تلاشی هستند برای انتقال همان لحنی که در دو فیلم اول مجموعه وجود داشت.

سومین فیلم از مجموعه ابرقهرمانی مرد عنکبوتی هم با شخصیت‌های شرور زیادی پر شده است اما اتفاقا بعضی از این شخصیت‌ها خوب از آب در آمده‌اند. توماس هیدن چرچ در نقش فلینت مارکو خیلی خوب از پس ایفای نقشش برآمده است. دزدی که سعی می‌کند زندگی دخترش را نجات دهد و به مرد شنی تبدیل می‌شود. تنزل شخصیت مارکو به شخصیتی که کارهای شرورانه می‌کند و همچنین تصمیم پیتر برای به فراموشی سپردن وی در انتهای فیلم بسیار تاثربرانگیز است. با این حال توفر ریس در نقش ادی براک پختگی لازم را ندارد و انگار در پایان کار به شکلی کاملا تصنعی به فیلم اضافه شده است؛ به همین دلیل بوضوح احساس می‌شود که این شخصیت خام و قلابی است.

در عین حال تبدیل هری آزبورن (با بازی جیمز فرانکو) به گابلین جدید هم سرهم‌بندی شده و عجولانه به نظر می‌رسد. از طرف دیگر مثلث‌های مختلف عشقی بین پیتر، هری، ماری‌جین، گوئن استیسی و ادی براک کم‌کم خسته‌کننده شده و فضای فیلم مدام مابین یک کمدی سرگرم‌کننده و یک ملودرام عبوس جابه‌جا می‌شود بی‌آنکه بتواند واقعا به یکی از آن‌ها وفاداری کاملش را حفظ کند.

همچنین این ایده که پیتر پارکر تحت تاثیر سیمبیوت فاسد شود و وجه تاریکش را نشان دهد شاید روی کاغذ خوب عمل کند اما در واقع درون فیلم خنده‌دار به نظر می‌رسد و کارآیی لازم را نداشته است. در نهایت باید گفت گرچه مرد عنکبوتی ۳ آنقدرها هم که گفته می‎شود فیلم بدی نیست و به هر حال نقاط قابل توجهی هم دارد اما این اثر سینمایی واقعا پایان ناامیدکننده‌ای است بر یک سه‌گانه ابرقهرمانی که می‌شد کاملا بی‌نقص و بسیار باکیفیت تمام شود.

مرد عنکبوتی ۳ چهارمین فیلم پرفروش از مجموعه مرد عنکبوتی در ایالات متحده آمریکا بود. این فیلم درون آمریکا نسبت به دو قسمت قبلی سه‌گانه کمتر فروخت اما به دلیل بزرگترشدن بازار جهانی در مجموع فروش سراسری خود رقم نهایی بزرگتری را به ثبت رساند.

۷۳. دختران پاورپاف (The Powerpuff Girls Movie)

کارگردان : Craig McCracken

: Craig McCracken بازیگران : Cathy Cavadini, E.G. Daily, Roger L. Jackson, Tom Kane

: Cathy Cavadini, E.G. Daily, Roger L. Jackson, Tom Kane تاریخ اکران : ۲۰۰۲

: ۲۰۰۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۳

انیمیشن ابرقهرمانی کمدی «دختران پاورپاف» ریشه در یک مجموعه انیمیشن تلویزیونی داشت که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ روی آنتن رفت. به شکل کلی ۷۸ قسمت انیمیشن، دو انیمیشن کوتاه، یک قسمت مخصوص سال نو، یک فیلم سینمایی، یک قسمت ویژه به مناسبت ۱۰ سالگی مجموعه و یک قسمت خاص با بهره‌گیری از تکنولوژی CGI از جمله آثاری بودند که در مجموعه دختران پاورپاف به نمایش درآمدند. مدتی بعد نیز در سال ۲۰۱۶ مجموعه تلویزیونی دوباره راه‌اندازی شد و این بار سه سال دیگر تا سال ۲۰۱۹ ادامه یافت.

فیلم سینمایی این مجموعه سال ۲۰۰۲ روی پرده رفت و توسط کریگ مک‌کراکن خالق مجموعه کارگردانی و نوشته شد. این انیمیشن اولین اثر سینمایی مک‌کراکن و از نظر روایت پیش‌درآمدی بر سریال بود.

داستان دختران پاورپاف بیان می‌کرد که آن‌ها چطور ایجاد و چگونه به مدافعان شهر تاونزویل تبدیل شدند.

دختران پاورپاف در مجموع با رضایت منتقدان همراه بود اما از نظر تجاری یک شکست اساسی را تجربه کرد. فیلم که با بودجه ۱۱ میلیون دلاری ساخته شده بود نتوانست بیش از ۱۶.۴ میلیون دلار بفروشد.

۷۴. هالک (Hulk)

کارگردان : Ang Lee

: Ang Lee بازیگران : Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Nick Nolte

: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Nick Nolte تاریخ اکران : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲

«هالک» یکی از آثار ابرقهرمانی برگرفته از کمیک‌های مارول است و داستان آن به ریشه‌های زندگی بروس بنر می‌پردازد.

بروس که در یک حادثه در معرض پرتوهای گاما قرار گرفته هر زمان که از نظر عاطفی تحریک یا دچار استرس شدید شود قادر است به یک موجود غول‌آسا با پوست سبز رنگ تبدیل شود. بروس توسط ارتش ایالات متحده تعقیب شده و در عین حال با پدرش نیز درگیر می‌شود؛ پدری که قصد دارد از قدرت بروس استفاده کند و برای او نقشه‌های شومی در سر دارد.

فیلم سینمایی هالک نیز از آن دست آثاری است که سال‌ها در جریان ساخت بوده است. در واقع این اثر از سال ۱۹۹۰ دست به دست می‌شد و کارگردان‌های مختلفی برای ساخت آن تعیین می‌شدند. عاقبت در سال ۲۰۰۲ انگ لی به عنوان کارگردان این پروژه انتخاب شد و فیلم در سال ۲۰۰۳ روی پرده سینماها رفت.

منتقدان معتقد بودند هالک پروژه‌ای جاه‌طلبانه با سبکی خاص است اما تاکید بیش از حد آن روی دیالوگ‌ها به قیمت از دست رفتن برخی از جنبه‌های اکشن اثر باعث افت آن شده است.

در ابتدا قرار بود دنباله‌ای بر فیلم سینمایی هالک ساخته شود اما مدتی بعد تلاش برای ساخت دنباله جای خود را به پروژه‌ای جدید برای بازراه‌اندازی مجموعه داد. فیلم سینمایی «هالک شگفت‌انگیز» (The Incredible Hulk) با همین نیت ساخته شد. هالک شگفت‌انگیز دومین فیلم جهان سینمایی مارول بود و در سال ۲۰۰۸ پس از «مرد آهنی» (Iron Man) به نمایش درآمد.

۷۵. مردان اسرارآمیز (Mystery Men‎)

کارگردان : Kinka Usher

: Kinka Usher بازیگران : Hank Azaria, Ben Stiller, Janeane Garofalo, William H. Macy

: Hank Azaria, Ben Stiller, Janeane Garofalo, William H. Macy تاریخ اکران : ۱۹۹۹

: ۱۹۹۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۱

«مردان اسرارآمیز» یک کمدی ابرقهرمانی است که داستان گروهی از ابرقهرمان‌های بی‌عرضه آماتور را روایت می‌کند. آن‌ها باید زمانی که یک ابرشرور شهر و ابرقهرمان بزرگش را تهدید می‌کند وارد صحنه شده و به دنبال راه حلی برای بحران باشند.

این اثر سینمایی اقتباسی بود از کمیک‎های «هویج شعله‌ور» (Flaming Carrot) که اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی منتشر شدند و به نوعی پارودی جنبه‌های مختلف ژانر ابرقهرمانی بودند.

مردان اسرارآمیز از نگاه منتقدان اثری ارزیابی شد که در مجموع قادر به خنده‌گرفتن از مخاطب خود است گرچه از نگاه مخاطبان، فیلم چندان جذابی نبود. این کمدی ابرقهرمانی که با بودجه ۶۸ میلیون دلاری ساخته شده بود نهایتا نتوانست بیش از ۳۳.۵ میلیون دلار بفروشد و یک شکست سخت و سنگین تجاری را تجربه کرد.

