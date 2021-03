سفر یکی از لذت‌‌بخش‌ترین تجربه‌های زندگی است. دیدن جاهای جدید، قدم زدن در زمینی متفاوت، برخورد با آدم‌های جدید و… همگی می‌توانند بخشی از شیرین‌ترین خاطرات هر کسی محسوب شود. عید هر سال، فرصت مناسبی برای مسافرت و گذراندن تعطیلات در جایی غیر از محل زندگی ما بود. اما امسال هم مانند سال پیش، با درگیر شدن در شرایط کرونایی خبری از مسافرت نیست! اما تعطیلات بهانه‌ی خوبی است برای انداختن نگاهی به فیلم‌هایی که به سفر مربوط می‌شوند؛ فیلم‌هایی که با تصاویر خیره‌کننده و بازی‌های درخشان می‌توانند بخشی از لذت سفر را، هرچند کوچک برایمان تداعی کنند.

در ادامه ۲۰ فیلم را معرفی می‌کنیم که مکان‌های خیره‌کننده نقش اصلی را در آن‌ها بازی می‌کنند و سفر بخش بزرگی از داستان‌هایشان را شامل می‌شود.

ماجراهای زندگی واقعی

۱. وحشی (Wild)

کارگردان: ژان مارک والی

ژان مارک والی بازیگران: ریس ویدرسپون، برایان وان هالت، گبی هافمن و …

ریس ویدرسپون، برایان وان هالت، گبی هافمن و … محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

چریل استرایید تصمیم گرفت برای خودشناسی در مسیر پاسفیک کرست قدم بگذارد و خاطراتش، بهانه‌ای شد برای ساخت این فیلم با بازی ریس ویدرسپون به عنوان یک کوهنورد بی‌تجربه که زندگی‌اش در این سفر دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. کارگردان ژان مارک‌ولی مصمم بود که فیلم کاملا در همان مسیر واقعی فیلمبرداری شود. سفر از صحرای موهاوی آغاز می‌شود، تا کوه هود، بالاترین نقطه در اورگان، و دریاچه‌ی کراتر باشکوه ادامه پیدا کرده، و به صورت نمادین با رسیدن به پل خدایان (Gods in Cascade Locks) در مرز اورگان/ واشنگتن پایان می‌یابد.

۲. رد پاها (Tracks)

کارگردان: جان کوران

جان کوران بازیگران: میا واشیکوفسکا، آدام درایور، رینر بوک و …

میا واشیکوفسکا، آدام درایور، رینر بوک و … محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

در اقتباسی دیگر از خاطرات، فیلم رد پاها، میا واشیکوفسکا جوان را در نقش رابین دیویدسون نشان می‌دهد، که ۹ ماه در صحرای استرالیا به شترسواری می‌گذراند. سفر او از آلیس اسپرینگز آغاز می‌شود و از طریق جاهای دیدنی مانند اولورو و خلیج تابوت به اقیانوس هند ادامه می‌یابد. این فیلم می‌تواند یک انگیزه برای آن‌هایی باشد که دوست دارند تنهایی سفر کنند. چون رابین فقط سگش را با خود به همراه آورده بود و در بعضی جاها یک عکاس (با بازی آدام درایور) همراهی‌اش می‌کرد.

۳. به سوی طبیعت وحشی (Into The Wild)

کارگردان: شان پن

شان پن بازیگران: امیل هرش، مارسیا گی هاردن، هال هالبروک و …

امیل هرش، مارسیا گی هاردن، هال هالبروک و … محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

کریستوفر مک کندلز، بعد از فارغ‌التحصیلی تمام دارایی و پول خود را به امور خیریه داد و از آمریکای شمالی با اتومبیل به آلاسکا رفت، جایی که سعی داشت زندگی‌اش را در آن ادامه دهد. این فیلم تکان دهنده از سفر او توسط شان پن کارگردانی شده و امیل هرش در بسیاری از مکان‌های واقعی که توسط کریستوفر، معروف به «الکساندر سوپرترامپ» بازدید شده، بازی می‌کند. این فیلم به شما امکان می‌دهد چشمانتان را به دریاچه‌ی آرام تاهو بچرخانید، در بریدز هالو (Beard’s Hollow) اردو بزنید، رودخانه‌ی کلورادو را با قایق طی کنید و با اسب‌های وحشی بدوید … حسادتتان را بر می‌انگیزد تا اینکه اوضاع به نوبه‌ی خود تاریک می‌شود.

۴. شیر (Lion)

کارگردان: گارث دیویس

گارث دیویس بازیگران: دو پتل، رونی مارا، دیوید ونهام و .. .

دو پتل، رونی مارا، دیوید ونهام و .. محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

اگر از طرفداران فیلم‌های درام و به همان اندازه علاقه‌مند سفر به هند هستید، این فیلم کاملا مناسب شماست. این داستان بر اساس واقعیت در مورد پسر جوانی هندی به نام سارو (با بازی سانی پاوار) ساخته شده است که به طور اتفاقی سوار قطاری به سمت کلکته شده و در نهایت گم می‌شود. سارو وقتی بزرگ می‌شود (با بازی دو پتل) پس از فرزندخواندگی توسط یک زوج استرالیایی، در تلاش برای یافتن خانه‌ی کودکی خود و یافتن خانواده‌اش، حافظه‌اش را جستجو می‌کند و به کمک اینترنت بر روی نقشه به دنبال آن‌ها می‌گردد. این یک فیلم بسیار تاثیرگذار است که در کنار به تصویر کشیدن مکان‌هایی از جمله تاسمانی و همچنین هند ارزش دیدن زیادی دارد.

۵. زیر آفتاب توسکانی (Under the Tuscan Sun)

کارگردان: آدری ولز

آدری ولز بازیگران: دایان لین، ساندرا اوه، لینزی دانکن و …

دایان لین، ساندرا اوه، لینزی دانکن و … محصول: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ امتیاز متاکریتیک: ۵۲ از ۱۰۰

این درام کمدی شاد درباره‌ی زنی است که طلاق گرفته و قصد دارد دوباره خود را پیدا کند. در این فیلم مناظر جذابی را با بازی دایان لین شاهد هستیم. داستان از این قرار است که دوستان فرانسیس میر او را به یک تور در توسکانی می‌فرستند، جایی که او در نهایت عاشق یک خانه‌ی بی‌نظیر می‌شود و آن را می‌خرد. او با انبوهی از افراد جالب، از جمله لهستانی‌ها و یک بازیگر عجیب بریتانیایی، ملاقات می‌کند. این فیلم در شهر کورتونا و در حوالی آریزو فیلمبرداری شده است. فقط تصور کنید خانه‌های کوچک و زیباییی را که در دامنه‌ی تپه‌ی مشرف به آب‌های درخشان ساخته شده‌اند! بی‌نظیر است.

ماجراجویی با پای پیاده

۶. شکار انسان‌های سرگردان (Hunt for the Wilderpeople)

کارگردان: تایکا وایتیتی

تایکا وایتیتی بازیگران: سام نیل، جولیان دنیسون، ریما ته ویاتا و …

سام نیل، جولیان دنیسون، ریما ته ویاتا و … محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

با این کمدی-درام درخور ستایش به کارگردانی تایکا وایتیتی برنده‌ی اسکار، به بوته‌زارهای انبوه نیوزیلند سفر کنید. در یک ماجراجویی خانوادگی، عمو هک بدخلق (با بازی سام نیل) را مشاهده می‌کنید که به دنبال پسر بچه‌ای چاق به نام ریکی (با بازی جولیان دنیسون) به بیابان سفر می‌کند که در ادامه می‌بینیم که فیلم به یک ماجراجویی جذاب و فرصتی برای این زوج برای آزمایش مهارت‌های بقا تبدیل می‌شود. این فیلم بیشتر در اطراف منطقه‌ی اوکلند فیلمبرداری شده است و شامل مناظر مسحور کننده است که هک آن را «باشکوه» توصیف می‌کند.

۷. راه (The Way)

کارگردان: امیلیو استوس

امیلیو استوس بازیگران: مارتین شین، امیلیو استوس، دبورا کارا انگر و …

مارتین شین، امیلیو استوس، دبورا کارا انگر و … محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

این درام تاثیرگذار با بازی مارتین شین یک پدر داغدار را به تصویر می‌کشد که تصمیم دارد پس از مرگ پسرش (با بازی امیلیو استوس که کارگردان هم هست) به دل طبیعت بزند تا بلکه دلش آرام گیرد. این فیلم مسیر سانتیاگو دی کامپوزتلا در گالیسیا مناظر با شکوه و همچنین شخصیت‌های سرگرم کننده‌ی متنوعی، از جمله جیمز نسبیت به عنوان سفرنامه نویس ایرلندی را شامل می‌شود.

۸. در جاده (On the Road)

کارگردان: والتر سالس

والتر سالس بازیگران: سام رایلی، گرت هدلند، کریستین استوارت و …

سام رایلی، گرت هدلند، کریستین استوارت و … محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

براساس رمان جک کرواک که اواخر دهه‌ی‌ ۴۰ و اوایل دهه‌ی ۵۰ را روایت می‌کند، مشهورترین سفر جاده‌ای ادبیات ۵۵ سال پس از انتشار کتاب به سینما راه یافت. سام رایلی نویسنده‌ای است که با اتومبیل و گهگاه با اتوبوس راهی دنور، کارولینای شمالی، سانفرانسیسکو و مکزیک می‌شود. این فیلم را ببینید تا یک سفر جاده‌ای لذت‌بخش را با مجموعه‌ای از جذاب‌ترین بازیگران هالیوود از جمله گرت هدلوند، کریستن استوارت، امی آدامز، تام استوریج و کیرستن تجربه کنید.

۹. کاپیتان فانتاستیک (Captain Fantastic)

کارگردان: مت راس

مت راس بازیگران: ویگو مورتنسن، آنالیس باسو، جرج مکای و …

ویگو مورتنسن، آنالیس باسو، جرج مکای و … محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

این فیلم شما را بلافاصله به جنگل‌های شمال غربی اقیانوس آرام می‌کشاند. از شما با درختان سرسبز، صدای آواز پرندگان و دیدن آهوهایی که در بوته قرار دارند استقبال می‌کند. در این فیلم بن (با بازی ویگو مورتسن که او را با فیلم جاده می‌شناسیم) در نقش پدر خانواده‌ای با شش فرزند است که در دل جنگل زندگی می‌کنند. بعد از خودکشی همسرش او با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود. این فیلم بر خلاف اسمش که ما را به یاد فیلم‌های ابر قهرمانی می‌اندازد، یک کمدی درام جذاب است.

مسافرت با قطار

۱۰. دارجلینگ با مسئولیت محدود (The Darjeeling Limited)

کارگردان: وس اندرسن

وس اندرسن بازیگران: اوون ویلسون، آدرین برودی، آنجلیکا هیوستون و …

اوون ویلسون، آدرین برودی، آنجلیکا هیوستون و … محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

سه برادر در این فیلم عجیب و رنگارنگ که فقط می‌توانست توسط وس اندرسون ساخته شود، در قطار ماجراجویی‌های جالبی دارند. اوون ویلسون، آدرین برودی و جیسون شوارتزمن این سه نفر با هم مدام درگیر هستند که در یک سفر به هند با قطاری زیبا مدام با یکدیگر سر و کله می‌زنند. گرچه فیلم عمدتا در راجستان فیلمبرداری شده است، اما این داستان هیمالیا را طی می‌کند و شما را برای سفر با قطار وسوسه می‌کند.

۱۱. پیش از طلوع (Before Sunrise)

کارگردان: ریچارد لینکلیتر

ریچارد لینکلیتر بازیگران: ایتان هاوک، ژولی دلپی، ارنی منگلد و …

ایتان هاوک، ژولی دلپی، ارنی منگلد و … محصول: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

قطاری به سوی وین، صحنه‌ی عاشقانه‌ی این درام زیبا با بازی جولی دلپی و اتان هاوک را می‌سازد. آن‌ها پس از ملاقاتشان در قطار، شب را با هم در شهر قدم می‌زنند. برخوردهای صریح و طبیعی آن‌ها بسیار جالب و خنده‌دار است و شما با دیدن این فیلم عاشق پایتخت اتریش می‌شوید. کارگردان ریچارد لینکلیتر این کار را با فیلم «پیش از غروب» (Before Sunset) و «پیش از نیمه شب» (Before Midnight) ادامه داد، اما این فیلم همچنان عاشقانه‌ترین قسمت این سری‌ها باقی مانده است.

سفرهای تغییر دهنده‌ی مسیر زندگی

۱۲. زندگی پنهان والتر میتی (The Secret Life of Walter Mitty)

کارگردان : بن استیلر

: بن استیلر بازیگران: بن استیلر، کریستین ویگ، شان پن و …

بن استیلر، کریستین ویگ، شان پن و … محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

یک خیالباف در این ماجراجویی غریب مبتنی بر داستان کوتاه جیمز توربر، در تخیلاتش سفر می‌کند. والتر (با بازی بن استیلر) در دفتر مجله‌ی زندگی (Life) کار کسل کننده‌ای دارد و به دنبال یافتن یک نگاتیو گمشده توسط عکاس افسانه‌ای شان اوکانل (با بازی شان پن) به جستجوی یک گنج در دنیا می‌پردازد. سفرهای والتر او را به گرینلند، ایسلند و هیمالیا می‌برد و لحظات جالبی را برای بیننده می‌سازد.

۱۳. پاتاگونیا (Patagonia)

کارگردان: مارک ایوانز

مارک ایوانز بازیگران: متیو ریس، نیا روبرتز، مارتا لوبوس و …

متیو ریس، نیا روبرتز، مارتا لوبوس و … محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

پاتاگونیا فیلمی است که مزایای روانشناختی سفر را در قلب این درام حساس جای داده و روابط بین ولز و آرژانتین را بررسی می‌کند. یک زوج کاردیفی به پاتاگونیا سفر می‌کنند و در آنجا با راهنمای ولز-آرژانتین (با بازی متیو ریز) همراه می‌شوند. در همین حال، یک زن مسن از آرژانتین به ولز سفر می‌کند تا ریشه‌های خود را کشف کند.

۱۴. شاعران کوهستان سیاه (Black Mountain Poets)

کارگردان: جیمی آدامز

جیمی آدامز بازیگران: دالی ویلز، آلیس لوی، تام کولن و …

دالی ویلز، آلیس لوی، تام کولن و … محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

جنوب روستای ولز یک مکان زیبا برای این کمدی هنرمندانه‌ی اقتباسی به نویسندگی و کارگردانی جیمی آدامز فراهم می‌کند. آلیس لوو و دالی ولز، خواهرهایی در این فیلم هستند که به عنوان دو شاعر در کوهستان سیاه ساکن می‌شوند. همانطور که در طبیعت اردو می‌زنند، این مکان‌های دورافتاده زمینه‌ای برای رستگاری آن‌ها و همچنین طنز فراوان ایجاد می‌کند.

سفرهای تاریخی

۱۵. میان‌بر میک (Meek’s Cutoff)

کارگردان: کلی رایکارد

بازیگران: میشل ویلیامز، پل دانو، بروس گرینوود و …

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

شاید با دیدن این فیلم دوست نداشته باشید سفری را که این شخصیت‌ها طی می‌کنند تجربه کنید، اما دیدن مناظر آن وقتی روی مبل لم دادید و در حال تماشا هستید، حتما نظرتان را جلب خواهد کرد. در این داستان که حادثه‌ای ننگین در سال ۱۸۴۵ رخ داده و گروه کوچکی از شهرک نشینان را می‌بیند که به آن سوی صحرای اورگن سفر می‌کنند و به راهنمای خود، استفان میک (با بازی بروس گرینوود) بی اعتماد می‌شوند. کلی رایکارد نشان می‌دهد که روند داستان به تدریج با بالا رفتن خطر تغییر می‌کند، و او برای جذابیت بیشتر فیلم از بازیگران برجسته‌ای مانند میشل ویلیامز، شرلی هندرسون و زو کازان کمک گرفته.

۱۶. شهر گمشده‌ی زد (The Lost City of Z)

کارگردان: جیمز گری

جیمز گری بازیگران: چارلی هونام، رابرت پتینسون، سیه‌نا میلر و …

چارلی هونام، رابرت پتینسون، سیه‌نا میلر و … محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

پرسی فاوست (با بازی چارلی هونام) که در واقعیت هم یک کاوشگر بود، برای اثبات نظریه‌های خود در مورد تمدن ناپدید شده، نظریه‌ای که در اوایل قرن ۲۰ توسط معاصرانش مورد تمسخر قرار گرفت، مجبور به سفر بسیار خطرناکی به آمازون انجام شد. در فیلم جیمز گری سیه‌نا میلر به عنوان همسر هونام و رابرت پتینسون به عنوان دست راست او بازی می‌کنند که در گذر از جنگل‌های بارانی همراهی‌اش می‌کند. علی‌رغم خطراتی که پیش می‌آید، فیلم بسیار زیبا به نظر می‌رسد.

۱۷. فیتز کارالدو (Fitzcarraldo)

کارگردان : ورنر هرتسوک

: ورنر هرتسوک بازیکران : کلاوس کینسکی، کلودیا کاردیناله، گرانده اتلو و …

: کلاوس کینسکی، کلودیا کاردیناله، گرانده اتلو و … محصول : ۱۹۸۲

: ۱۹۸۲ امتیاز متاکریتیک: –

یک ماجراجوی جاه‌طلب، سفری پرحادثه در جنگل را در فیلم کلاسیک آلمانی زبان ورنر هرتسوک با الهام از زندگی کارلوس فیتزکارالد آغاز می‌کند. او آرزو دارد یک خانه‌ی اپرا در ایکوئیتوس، واقع در آمازون پرو بسازد و با یک قایق بخار بزرگ رودخانه‌ی پاچیتی را طی کند. فیلمبرداری این فیلم در حیات وحش برزیل و پرو انجام شد، جایی که هرتسوگ و فیلمبردار توماس ماوچ تصویربرداری بازیگران را در لوکیشن و صدای واقعی جنگل انجام دادند.

شهرگردی

۱۸. دو روز در پاریس (۲Days In Paris)

کارگردان: ژولی دلپی

ژولی دلپی بازیگران: ژولی دلپی، آدام گلدبرگ، دانیل برول و …

ژولی دلپی، آدام گلدبرگ، دانیل برول و … محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

ژولی دلپی در این فیلم هم نویسنده، هم کارگردان و هم بازیگر است. این درام شگفت‌انگیز نگاهی طنزآمیز به یک شهر رمانتیک دارد. او در نقش ماریون، عکاسی که در نیویورک زندگی می‌کند تصمیم می‌گیرد دو روز را در پایتخت فرانسه با دوست پسر عصبی خود جک (با بازی آدام گلدبرگ) سپری کند. این فیلم جاهای معروف بسیاری را به تصویر می‌کشد، از جمله گورستان پیر لاچیس، ایستگاه مترو پاستور و ایستگاه گار‌دی‌نور (Gare du Nord).

۱۹. در بروژ (In Bruges)

کارگردان: مارتین مک‌دونا

مارتین مک‌دونا بازیگران: کالین فارل، برندن گلیسون، رالف فاینس و …

کالین فارل، برندن گلیسون، رالف فاینس و … محصول: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

چه کسی فکر می‌کرد که یک فیلم درباره‌ی چند متهم بتواند زیبایی‌های یک شهر را به نمایش بگذارد؟ قاتلان قراردادی ایرلندی که در بلژیک مخفی شده‌اند هر کدام ساز خودشان را می‌زنند. در حالی که ری (با بازی کالین فارل) فقط می‌خواهد خوش بگذراند، کن (با بازی برندان گلیسون) ترجیح می‌دهد از مناظر فرهنگی دیدن کند. و بنابراین کمدی سیاه و خنده‌دار مارتین مک دونا معماری‌های بی‌نظیری مانند برج ناقوس بلفری بروژ را به زیبایی گذر از شهر قرون وسطایی به تصویر می‌کشد.

۲۰. تعطیلات رمی (Roman Holiday)

کارگردان: ویلیام وایلر

ویلیام وایلر بازیگران: آدری هپبورن، گریگوری پک، ویتوریا کریسپو و …

آدری هپبورن، گریگوری پک، ویتوریا کریسپو و … محصول: ۱۹۵۳

۱۹۵۳ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

با این فیلم به گذشته سفر کنید و به رم سال ۱۹۵۳ بروید، جایی که یک شاهزاده خانم (با بازی آدری هپبورن) در تلاش است ناشناس باقی بماند. او پس از اینکه با یک خبرنگار آمریکایی (با بازی گریگوری پک) دوست می‌شود، در تلاش است راز خود را نگه دارد. داستان عاشقانه‌ همراه با تصاویر نمادین سیاه و سفید از شهر ابدی یعنی رم دنبال می‌شود. ملاقاتی که بر روی پله‌های اسپانیایی رخ می‌دهد، تور کولوسئوم و وسپا سواری از بین ترافیک شهر، سکانس‌هایی است که شما را مجذوب خود خواهد کرد.

