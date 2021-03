۱۰ استندآپ کمدی برتر از ۱۰ کمدین درجه یک جهان

با اینکه استندآپ کمدی از دهه‌ی ۷۰ اقبال عمومی پیدا کرد، ولی گفته می‌شود از دهه‌ها پیش از آن شکل گرفته بود. اجراهای اولیه‌ی استندآپ کمدی در سال‌های قرن بیستم حضور داشت و از آن زمان تا کنون، به طرز چشمگیری پیشرفت و جای خودش را در فرهنگ عامه محکم کرده.

امروزه کمدین‌ها محبوبیت عجیبی بین مردم دارند. اجراهای افرادی مثل بیل بر، لویی سی. کی (البته پیش از رسوایی اخلاقی خنده‌دارش که خودش هم در تازه‌ترین اجرا به بهترین شکل ممکن با آن شوخی کرد) و کوین هارت بی‌شمار هوادار را جلب خود می‌کند و به‌ندرت صندلی خالی در سالن‌هایشان پیدا می‌کنید. استند آپ کمدی بستری است برای طرح عمیق‌ترین معضلات، ولی با روکشی کمدی و خنده‌دار که تأثیرگذاریش را دوچندان می‌کند.

بهترین فیلم‌های کمدی سال ۲۰۲۰

در ادامه ۱۰ اجرای استندآپ کمدی برتر را با هم مرور می‌کنیم، ۱۰ اجرا از ۱۰ کمدین درجه‌یک و بامزه که مثل ماشین خلق شوخی هستند.

۱۰. جیمز اکاستر: رپرتوار (James Acaster: Repertoire)

رپرتوار جیمز اکاستر مجموعه‌ای است شامل چهار اجرای استندآپ کمدی از این کمدین انگلیسی که روی نتفلیکس منتشر شد. با اینکه اکاستر بیشتر در بین مخاطبان بریتانیایی شناخته شده است، ولی شوخی‌های منحصر‌به‌فردش باعث شده مخاطبان آمریکایی و سایر کشورها هم با او ارتباط بگیرند و به اجراهایش حسابی بخندند.

شاید در ابتدا شوخی‌های اکاستر سخت به نظر برسد، به‌خصوص به خاطر لهجه‌ی بریتانیایی و غلیظش. ولی خوشبختانه اکتی که دارد و مکث‌ها و نگاه‌هایش، فوری یخ مخاطب را آب می‌کند و بعد از مدتی که گوش‌هایتان به لحنش عادت کرد، مثل همه به شوخی‌هایش می‌خندید.

۹. بو برنهام: چیه (Bo Burnham: What)

بو برنهام کمدین، موزیسین و فیلم‌سازی است که از مهارت‌های مختلفش استفاده می‌کند تا رنگ و لعابی تازه به این استندآپ جذابش ببخشد و سطح تازه‌ای برای مخاطبان ایجاد کند. فیلم‌برداری این اجرا هم تأثیرگذار از آب در آمده.

برنهام در این استندآپ از همه چیزش مایه می‌گذارد و سعی می‌کند با استفاده از مهارت‌های نوازندگی و خوانندگیش، شوخی‌هایی را اجرا کند که از حالت‌ عادی بامزه‌تر و خنده‌دارتر می‌شود. اگر می‌خواهید نوعی دیگر از استندآپ کمدی را ببینید که شبیه بقیه‌ی اجراها نیست، این یکی را از دست ندهید.

از برنهام سال ۲۰۱۹ فیلم تحسین شده‌ی «کلاس هشتم» را احتمالا دیده‌اید.

۸. ادی ایزارد: آماده‌ی کشتن (Eddie Izzard: Dress To Kill)

این استندآپ که در سان فرانسیسکو ضبط شده، بیشتر روی مذهب و تاریخ تمرکز دارد. ایزارد در طول این اجرا تاریخ بریتانیا را از استون‌هنج تا اصلاحات سیاسی پوشش داد و شوخی‌هایی هم با لهجه‌ی فرانسوی و ایتالیایی کرد. در بخشی دیگر درباره‌ی پاپ و کلیسای انگلستان گفت.

ادی ایزارد کمدین غیرمتعارفی است و با هر رویکردی سراغش بروید غافلگیر می‌شوید. از لباس‌هایی که می‌پوشد گرفته تا دیدگاهی که نسبت به تاریخ و وقایع مختلف دارد.

۷. بیل هیکس‌: خستگی‌ناپذیر (Bill Hicks: Relentless)

خستگی‌ناپذیر آخرین اجرای هیکس بود قبل از اینکه تسلیم سرطان لوزالمعده شود. هیکس این اجرا را در مونترال کانادا روی صحنه برد.

هیکس عادت داشت مکث‌هایی طولانی بکند و به این طریق تأثیرگذاری شوخی‌هایش را چندبرابر می‌کرد و خنده‌های بیشتری می‌گرفت. در این اجرا هم بیشترین بهره را از همین مکث‌های طولانی و معروفش برد.

بیل هیکس با دست گذاشتن روی مسائل و دغدغه‌های حساس سیاسی و اجتماعی مختلف شوخی‌های بامزه و درجه‌یکی خلق کرد و تماشاگرانش را حسابی خنداند. اجرای خستگی‌ناپذیر بهترین اثر هیکس به شمار می‌رود و در بین برترین استندآپ کمدی‌ها قرار می‌گیرد.

۶. دیو چپل: کشتار با لطافت (Dave Chappelle: Killin’ Them Softly)

این اجرای چپل در ۲۶ جولای سال ۲۰۰۰ روی صحنه رفت و چپل در آن با موضوعات مختلفی مثل خشونت پلیس، نژادپرستی و سو مصرف مواد مخدر شوخی کرد.

در سال ۲۰۱۵، رولینگ استونز این اجرای دیو چپل را در لیست «۲۵ استندآپ کمدی برتر تمام دوران» قرار داد و رتبه‌ی ششم را به آن داد. همچنین بین کارهای چپل هم این اجرا بالاترین امتیاز و تماشاچی را داشته و دارد.

دیو چپل بعد از این اجرای به‌شدت موفق، یک بازنشستگی طولانی را تجربه کرد و بعدها در اواخر دهه‌ی ۲۰۱۰ به صحنه بازگشت.

۵. رابین ویلیامز: شبی در مِت (Robin Williams: An Evening At The Met)

این اجرا یکی از آخرین استندآپ‌های رابین ویلیامز در دهه‌ی ۸۰ است، پیش از آنکه وقتش تمام و کمال صرف بازیگری شود. در این اجرا رابین ویلیامز موضوعات متنوعی را پوشش داد، مثل رستاخیز مسیح، ریاست جمهوری ریگان، تأثیر ماریجوانا و بارداری و زایمان.

این اجرای تماشایی و شنیدنی در نهایت و سال ۱۹۸۸ برنده‌ی گرمی شد و عنوان «بهترین اجرای کمدی» را از آن خود کرد. ویلیامز این استندآپ را در سالن مملو از تماشاچی لینکلن اجرا کرد و تبدیل به یکی از بهترین کارهایش شد.

۴. دیلن مورن: هیولا (Dylan Moran: Monster)

دیلن مورن کمدینی ایرلندی است که بیشتر به خاطر بازی در سریال کمدی «کتاب‌های سیاه» (Black Books) و استندآپ‌های درجه‌یکی مثل همین «هیولا» معروف شده.

عمده محبوبیت مورن به خاطر شوخی‌های جسورانه و هوشمندانه‌اش است که بهترین نمونه‌هایش را می‌توانید در همین یکی ببینید. برای کسانی که از شوخی‌های رُک و مستقیم خوششان می‌آید گزینه‌ی خیلی خوبی است. دیلن مورن همچنین از جمله کسانی است که بهترین شوخی‌ها را با شخص خودش می‌کند و معمولا بیشترین خنده‌ها را هم از همین جنس کمدی می‌گیرد. جایگاه بالای این استندآپ نشان می‌دهد که چنین رویکردی در استندآپ کمدی همیشه موفقیت‌آمیز خواهد بود.

۳. جرج کارلین: واسه‌ت بده! (George Carlin: … It’s Bad For Ya)

تقریبا همه اسم جرج کارلین را شنیده‌اند و حداقل تکه‌ای کوتاه از اجراهایش را دیده‌اند. کمدین جنجالی که خودش را محدود نمی‌کرد و شوخی‌هایش حد و مرز نداشت.

«واسه‌ت بده!» نوزدهمین و آخرین اجرای جرج کارلین بود. چهار ماه بعد از انتشارش، کارلین در اثر حمله‌ی قلبی درگذشت. او ۷۱ سال سن داشت. صحنه‌ی این اجرا دکور جالب و ویژه‌ای داشت و شبیه یک پذیراییِ بزرگ و باشکوه درست شده بود.

یکی از نکته‌های جالب این اجرا این است که کارلین در جایی از استند‌آپش با مرگ شوخی کرد و اینکه مردم وقتی یک نفر می‌میرد چه چیزهایی می‌گویند.

۲. بیل بر: شرمنده که همچین حسی داری (Bill Burr: I’m Sorry You Feel That Way)

این اجرای بیل بر در سال ۲۰۱۴ روی صحنه رفت و فیلمش به طور اختصاصی در نتفلیکس پخش شد. استندآپ بیل بر در سالنی در جورجیا و تابستان همان سال بود. یکی نکته‌های جالب این اجرا، ضبط شدنش به صورت سیاه و سفید بود که تا به حال در اجراهای مدرن استندآپ کمدی ندیده بودیم.

بیل بر در اینجا هم مثل همیشه اظهاراتش را بدون فیلتر خودسانسوری مطرح می‌کند و درباره‌ی موضوعاتی مثل مذهب، روابط، اعتقادات مضحک و عجیب و غریب تا می‌خواهد می‌تازد و خنده می‌گیرد. او همچنین درباره‌ی مشکلات زناشویی هم نکات بامزه‌ای مطرح می‌کند و درباره‌ی بیرون رانده شدن شوهرها از خانه و تخت خواب خودشان می‌گوید. اساسا بیل بر نکات به شدت بامزه و درستی را درباره‌ی ازدواج و روابط بین مرد و زن در چنته دارد که در هر فرصتی که گیرش بیاید، آن‌ها را مطرح می‌کند. یکی از نمونه‌هایش، ارزش افراطی و دور از منطقی است که جامعه‌ی امروز آمریکا به تمام زن‌ها می‌دهد. به گفته‌ی بیل بر، اینکه صرف نظر از نوع موقعیت، افکار عمومی ناخودآگاه سمت زن‌ها را می‌گیرد و همین باعث شده نسلی از زن‌ها و دخترهای فرصت‌طلب و پول‌دوست تربیت شوند که تنها هدفشان نابودی زندگی مردهای زحمت‌کش و گرفتن مال و اموالشان است.

۱. لویی سی. کی: جویده شده (Louis C.K : Chewed Up)

لویی سی. کی احتیاج به معرفی ندارد. کمدینی که حتی در سکوت و با نگاه‌هایش هم کاری می‌کند که همه از خنده روده‌بر شوند. او استاد لحن و زمان‌شناسی است و شوخی‌هایش به قدری به مسائل روزمره‌ی همه نزدیک است که در هرجای دنیا باشید، به حرف‌ها و نکته‌سنجی‌های او می‌خندید.

این اجرای به‌شدت محبوب و مشهور یک ساعته در بوستون ضبط شده و لویی سی. کی. آن را به جرج کارلین تقدیم کرده. کارلین در همین سالن اجرایی را ضبط کرد و مدت کوتاهی بعد از دنیا رفت.

در این اجرا، این کمدین جنجالی سراغ موضوعاتی مثل نژادپرستی، چاقی، استفاده از کلمات توهین‌آمیز، حملات تروریستی، مشکلات بزرگ کردن بچه و معضلات بالا رفتن سن رفته و هر کدام را با هنرمندی تمام مطرح و کل سالن را با خنده منفجر می‌کند.

در کل تماشای تمام اجراهای لویی سی. کی. برای همه واجب است و مطمئن باشید چندین ساعت بی‌وقفه خواهید خندید.

منبع: Screen Rant

