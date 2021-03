ساخت فیلم سونیک خارپشت ۲ با اعلام جف فاولر رسما آغاز شد

جف فاولر کارگردان فیلم «سونیک خارپشت ۲» با انتشار توئیتی از آغاز رسمی پروسه‌ی ساخت ماجراجویی‌های جدید سینمایی جوجه‌تیغی آبی رنگ سگا خبر داده است.

«سونیک خارپشت» یکی از آخرین فیلم‌های موفق اکران شده در سینماهای قبل از شیوع کروناویروس بود. این فیلم روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ (۱۴ فوریه ۲۰۲۰) روی پرده رفت و پس از چند هفته اکران موفق به فروشی بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون دلار دست یافت. بسیاری از سینمادوستان و منتقدان سونیک خارپشت را اثری متوسطی ارزیابی کردند، اما عملکرد خوب این فیلم در گیشه باعث شد پارامونت پیکچرز خیلی زود ساخت نسخه‌ی دوم آن را در دستور کار قرار دهد.

همه چیز درباره‌ی سونیک؛ خارپشت پرطرفداری که از جهان بازی وارد سینما شد

منتقدان و سینمادوستانی که چندان این فیلم را دوست نداشتند، امیدوارند در نسخه‌ی دوم مشکلاتی که در پرداخت به شخصیت‌های فرعی و کلیات فیلم‌نامه وجود داشت برطرف شوند. امتیاز سونیک خارپشت در راتن‌تومیتوز، متاکریتیک و آی‌ام‌دی‌بی به ترتیب ۶۳ از ۱۰۰، ۴۷ از ۱۰۰ و ۶۵ از ۱۰۰ است.

حالا جف فاولر کارگردان سونیک خارپشت ۲ در حساب توئیتر خود خبر آغاز ساخت این فیلم را اعلام کرده است. سونیک خارپشت جدید برای اکران در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ (۸ آوریل ۲۰۲۲) برنامه‌ریزی شده است.

قسمت اول سونیک ماجراهای جالبی را پشت سر گذاشت و روند توسعه‌ی آن با حاشیه‌های بسیاری همراه شد. وقتی برای نخستین بار ساخت قسمت اول تأیید و تریلر رسمی آن منتشر شد، به دلایل زیادی از جمله طراحی ظاهری سونیک، عملکرد سازندگان با انتقادات بسیار شدیدی از سوی طرفداران مواجه شد. انتقاداتی که در حرکتی مثبت، اما عجیب باعث شد کارگردان فیلم واکنش نشان دهد و با عذرخواهی از طرفداران سونیک، فیلم را با تأخیر روبه‌رو کنند تا طراحی سونیک دوباره انجام شود و شباهت بیشتری به این شخصیت محبوب دنیای بازی‌های ویدیویی پیدا کند. اوضاع کاملا تغییر کرد و پس از اکران فیلم واکنش‌ها دگرگون و ظاهر و طراحی شخصیت‌های این اثر با استقبال طرفداران مواجه شد.

اطلاعی از تیم بازیگری و تولید سونیک خارپشت ۲ در دسترس نیست و تنها می‌دانیم جف فاولر برای کارگردانی آن بازمی‌گردد. همچنین انتظار می‌رود جیم کری دوباره در نقش دکتر ایوو «اگمن» رباتنیک به عنوان دشمن اصلی شخصیت سونیک حضور پیدا کند. چندی قبل فاولر در گفت‌وگویی بیان کرده بود در نسخه‌ی اول به خاطر تمرکز بیشتر روی چونگی شکل‌گیری رابطه‌ی سونیک و دکتر رباتنیک از توجه به جزئیات و گسترش داستان صرف نظر شده است، به همین خاطر در فیلم جدید سونیک احتمالا شاهد داستان و اتفاقاتی خواهیم بود که به موازات یا کمی بعد از فیلم قبلی رقم می‌خورند. منبع: Screenrant

The post ساخت فیلم سونیک خارپشت ۲ با اعلام جف فاولر رسما آغاز شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala