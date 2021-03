در دنیا دو نوع بیننده برای تلویزیون وجود دارد: کسانی که به دنبال سریال‌های طولانی هستند تا همیشه چیزی برای تماشا داشته باشند و کسانی که می‌خواهند یک سریال را به سرعت تمام کنند. این لیست برای افراد دسته‌ی دوم است. در این مقاله، ۱۵ عنوان از انواع سریال‌های تلویزیونی وجود دارد که همه را می‌توانید تنها در یک روز تماشا کنید.

۱۲ فیلم جدید مارول که در فاز چهارم اکران خواهند شد

مهم‌ترین سریال‌های تلویزیونی که در سال ۲۰۲۰ کنسل شدند

۱۰ برادر به‌یادماندنی سریال­‌های تلویزیونی؛ استارک‌ها، لنیسترها و چند خاندان دیگر

۱. جان آدامز (John Adams)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۱ از ۱۰۰

کسانی که به دنبال برنامه‌ای هستند تا حداقل برای ساعاتی از سیاست‌های روز آمریکا دور باشند، نباید برنامه‌ای را به جز مینی‌سریال «جان آدامز» شبکه HBO محصول سال ۲۰۰۸ انتخاب کنند. مجموعه‌ای که اگر بی‌وقفه تماشا کنید ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه طول می‌کشد.

کمترین فایده این سریال این است‌ که باعث می‌شود شما یک روز تمام از تلفن همراه خود دور باشید و اطلاعات خوبی در مورد رئیس جمهور دوم آمریکا، جان آدامز، با بازی درخشان پل جیاماتی کسب کنید. زمان هر هفت قسمت این سریال از یک ساعت تا یک ساعت و نیم است و تمامی فعالیت‌های سیاسی آدامز را دنبال می‌کند. HBO دراین‌باره می‌نویسد: «جان آدامز، دومین رئیس جمهور ایالات متحده و یکی از بنیان‌گذاران کمتر شناخته شده و دست کم گرفته شده‌ی آمریکایی است.» این مینی‌سریال هفت قسمتی تولید شده در شبکه HBO با بازی پل جیاماتی در نقش مردی که پایه‌گذار اساسی تقویت انقلاب آمریکا و ساختن جمهوری بوده است، موفق به دریافت جوایز متعدد در مراسم امی شد.

۲. بری (Barry)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

۸ ساعت و ۱۷ دقیقه طول می‌کشد تا قسمت‌های پخش شده‌ی کمدی تحسین شده «بری» (Barry) از شبکه HBO را ببینید و به قسمت‌های کنونی برسید.

این برنامه‌ که ساخته بیل هیدر است، دارای دو فصل و هر فصل دارای هشت قسمت است. فصل سوم این برنامه در آوریل ۲۰۱۹ کلید خورد. هر قسمت تقریبا ۳۰ دقیقه طول می‌کشد. شاید ۸ ساعت زیاد به نظر برسد، اما در طول یک روز می‌توانید آن را به چند بخش تقسیم کنید. به گفته HBO، بری یک کمدی سیاه است که داستان یک آدم‌کش افسرده و کم درآمد (با بازی هیدر، در نقش اصلی) از غرب میانه را روایت می‌کند و در حالی که مشغول کار در لس آنجلس است عاشق یک بازیگر می‌شود.

۳. گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

یکی از کم نظیرترین مینی سریال های نتفلیکس، گامبی وزیر (The Queen’s Gambit) با مدت زمان ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه است‌‌.

گامبی وزیر دارای هفت قسمت ۴۶ دقيقه‌ای تا ۶۷ دقیقه‌ای است و آنیا تیلور جوی به عنوان اعجوبه شطرنجی که در دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی می‌کند، در این سریال می‌درخشد. طبق آنچه Netflix می‌گوید: «در سال ۱۹۵۰ در یتیم خانه‌ای، دختری جوان استعداد شگفت انگیز شطرنج را در خود نشان می‌دهد و در حالی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند، یک سفر بعید برای ستاره شدن را آغاز می کند.» این مینی سریال در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ پخش شد.

۴. مردم عادی (Normal People)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

تماشای کامل مجموعه «مردم عادی»، سریالی از شبکه هولو، تقریبا ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه طول خواهد کشید.

مردم عادی برگرفته از رمانی به همین نام اثر سالی رونی است. این درام عاشقانه نفیس و مدرن نشان می‌دهد که چگونه یک شخص می‌تواند به طور غیر منتظره‌ای زندگی شخص دیگر را تغییر دهد و هم‌چنین نشان می‌دهد که صمیمیت می‌تواند تا چه اندازه پیچیده باشد‌.

داستان این مینی سریال چندین سال از زندگی ماریان و کانل – هر دو از یک شهر کوچک در غرب ایرلند، اما با پیشینه‌ای بسیار متفاوت – را روایت می‌کند. به گفته هولو آن‌ها عاشقانه‌ای را بارها و بارها شروع می‌کنند و خاتمه می‌دهند که از مدرسه شروع شده و تا دانشگاه ادامه می‌یابد، و این رابطه را هنگام شناخت جنبه‌های مختلف از خود می‌سنجند. این سریال یک فصل و ۱۲ قسمت دارد. زمان هر قسمت از ۲۲ تا ۳۳ دقیقه متغیر است.

۵. فروپاشی (Undoing)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

تنها ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه طول می‌کشد تا از «فروپاشی» دیگر سریال کوتاه شبکه HBO لذت ببرید.

فروپاشی فصل شش اپیزودی خود را در ۲۹ نوامبر به پایان رساند و ناگهان به نظر رسید همه در توییتر این سریال را تماشا کرده‌اند. زمان هر قسمت از ۵۰ تا ۶۷ دقیقه است. این مینی سریال که بر اساس رمان You Should Have Known اثر ژان هانف كورلیتز ساخته شده، در مورد یک زوج موفق، به نام‌های گریس و جاناتان فریزر است که طبق خلاصه‌ی اعلام شده توسط HBO آن‌ها طوری زندگی می‌کنند که همیشه می‌خواستند. اما پس از مرگ یک زن جوان، جاناتان به قتل وی متهم می‌شود و گریس باید یک زندگی را از بین ببرد و زندگی دیگری را برای کودک و خانواده‌اش ایجاد کند.

۶. چرنوبیل (Chernobyl)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

تماشای مینی سریال «چرنوبیل» شبکه HBO پنج ساعت و ۲۳ دقیقه طول می‌کشد.

HBO درباره‌ی این سریال می‌نویسد: «در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶، نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی دچار انفجار مهیبی شد. این مینی‌سریال جذاب پنج قسمتی، داستانی تاثیرگذار و کامل از بدترین و ویران‌کننده‌ترین حادثه‌ی رخ داده به دست بشر در تاریخ را روایت می‌کند و از لحظه انفجار به هنگام صبح زود، هرج و مرج و فجایع از دست دادن زندگی طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی را شرح می‌دهد.» مدت زمان قسمت‌های این سریال از ۵۹ دقیقه تا ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه متغیر است.

۷. فلی‌بگ (Fleabag)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

کمدی «فلیبگ» برنده جایزه امی و گلدن گلوب در سایت آمازون موجود است. کل زمان پخش کمی بیشتر از ۵ ساعت است.

فلیبگ در مجموع ۱۲ قسمت دارد، دو فصل شش قسمتی. مدت زمان قسمت‌های سریال از ۲۳ تا ۲۷ دقیقه است. به گفته آمازون: «فلیبگ دریچه‌ای خنده‌دار و تکان دهنده به ذهن یک زن سردرگم، معتاد، عصبانی و اندوهگین است، که خود را ملزم به زندگی مدرن در لندن کرده است.»

فیبی والر-بریج در Fleabag، در نقش زنی رک و بی‌پرده که سعی در بهبودی خود دارد می‌درخشد، در حالی‌که هر کسی که بخواهد به او کمک کند را رد می‌کند و با شجاعت به راه خود ادامه می‌دهد.

۸. وفاداری بزرگ (High Fidelity)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

سریال «وفاداری بزرگ» شبکه هولو در روز ولنتاین منتشر شد. این سریال ۱۰ قسمت دارد و شما را برای ۵ ساعت در مقابل تلویزیون می‌نشاند.

زمان دقیق وفاداری بزرگ ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه است و متاسفانه در ماه آگوست لغو شد، و اکنون به همین ترتیب ادامه دارد. در نسخه اصلی هولو داستان مردی به نام‌ راب، روایت می‌شود که صاحب یک فروشگاه ضبط است، زیرا در تلاش است تا از عشق واقعی خود عبور کند و از طریق موسیقی و فرهنگ پاپ روابط گذشته را مرور کند. این سریال بر اساس رمانی نوشته سال ۱۹۹۵ و فیلمی از ۲۰۰۰ ساخته شده است. جان کیوزاک شخصیت اصلی راب را بازی می کند و زو راویتز نیز در آن نقش آفرینی می‌کند. قسمت‌های این سریال هر کدام ۲۷ تا ۳۳ دقیقه هستند.

۹. ماموریت افسانه‌ای: ضیافت کلاغ سیاه (Mythic Quest: Raven’s Banquet)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

یکی از کمدی‌های شبکه‌ی Apple TV+ با نام «تجسس افسانه‌ای: ضیافت کلاغ سیاه» حاوی یک کمدی سریع ۵ ساعتی است.

به گفته راتن تومیتوز، این کمدی یکی از کمدی‌های اپل تی‌وی پلاس با بهترین بازخوردها است. پس از فصل اول در ۹ قسمت، در فوریه سال گذشته فصل دوم این سریال از سر گرفته شد. به علاوه یک ویژه برنامه ۲۵ دقیقه‌ای از این سریال در دوران قرنطینه ماه می منتشر شد. قسمت‌های این سریال از ۲۵ تا ۳۷ دقیقه است. در خلاصه داستان رسمی اپل تی‌وی پلاس آمده است: «با تیم طراحی در پشت بزرگ‌ترین بازی ویدیویی چند نفره در تمام دوران آشنا شوید. اما در محل کاری متمرکز بر ساختن جهان‌ها، قالب سازی قهرمانان و ایجاد افسانه‌ها، سخت‌ترین جنگ‌ها در بازی رخ نمی‌دهند، بلکه آن‌ها در دفتر کار اتفاق می‌افتند.”

۱۰. جولی و اشباح (Julie and the Phantoms)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

تماشای «جولی و فانتوم‌ها» که یک مجموعه موزیکال از نتفلیکس است، ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه طول می‌کشد.

جولی و فانتوم‌ها که در سپتامبر سال ۲۰۲۰ پخش شد، باعث احساسی عالی در شما خواهد شد. این مجموعه ۹ قسمت دارد که زمان آن از ۲۴ تا ۳۸ دقیقه متغیر است و در هر قسمت حداقل یک (و گاهی اوقات بیشتر) باپ (نوعی موسیقی جاز که آهنگ‌های پیچیده دارد) اجرا می‌شود. با تهیه‌کنندگی اجرایی کنی اورتگا، می‌توانید مطمئن باشید که تماشای این سریال به هیچ‌وجه اشتباه نیست. در توضیحات نتفلیکس برای این سریال آمده است: «جولی با از دست دادن مادرش علاقه خود به موسیقی را از دست داد. اما هنگامی که شبح سه پسر ظاهر می‌شوند و روحیه او را بالا می‌برند، آن‌ها تصمیم می‌گیرند که با هم گروهی تشکیل دهند.» ممکن است لوس به نظر برسد (و اساسا هم چنین است)، اما ترکیبی که گروه با هم دارند جادویی است.

۱۱. عشق مدرن (Modern Love)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

آمازون سریال «عشق مدرن» را برای فصل دوم تمدید کرد، بنابراین اکنون هرچه سریع‌تر قسمت‌های فصل اول آن را ببنید. مدت زمان آن ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه است.

عشق مدرن فقط چند روز پس از پخش فصل اول در اکتبر ۲۰۱۹ برای فصل دوم تمدید شد. این مجموعه بر اساس ستونی به همین نام در نیویورک تایمز ساخته شده است و در آن ستارگانی شامل آن هاتاوی، تینا فی، دیو پاتل، اندرو اسکات، جان اسلاتری، اندی گارسیا، براندون ویکتور دیکسون و… حضور دارند. هشت قسمت آن از ۲۹ تا ۳۵ دقیقه است. آمازون درباره این سریال می‌نویسد: «یک دوستی بعید. عشقی گمشده که دوباره ظاهر شد. ازدواج در نقطه عطف آن. تاریخی که ممکن است تاریخ نباشد. یک خانواده جدید نامتعارف».

۱۲. آمریکای کوچک (Little America)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

«آمریکای کوچک» یک مجموعه‌ی گلچین کمدی از اپل تی‌وی پلاس است که تماشای کامل آن ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.

آمریکای کوچک یک مجموعه گلچین با حضور کمیل نانجیانی و امیلی وی گوردون بازیگران فیلم بیمار بزرگ (The Big Sick) و آلن یانگ بازیگر استاد پوچی (Master of None) و به عبارت دیگر نوابغ کمدی ساخته شده است. این سریال در ژانویه ۲۰۲۰ از اپل تی‌وی پلاس اکران شد و در کل دارای هشت قسمت است که هر قسمت از ۲۹ تا ۳۴ دقیقه طول می‌کشد. فصل دوم این سریال در دسامبر ۲۰۱۹، یعنی پیش از اکران تمدید شد. به گفته اپل در این مجموعه داستان‌های خنده‌دار، عاشقانه، صمیمی، الهام‌بخش و شگفت‌آور مهاجران در آمریکا را مشاهده می‌کنید.

۱۳. این گناه است (It’s a Sin)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

تماشای سریال «این گناه است» از HBO Max نیز کمتر از ۴ ساعت و به طور دقیق ۳ ساعت و ۵۹ دقیقه زمان می‌برد.

این گناه است در پنج قسمت ۱۰ سال را روایت می‌کند، که هر قسمت بین ۴۷ تا ۴۹ دقیقه طول می‌کشد و الی الکساندر نقش ریچی توزر، یک نوجوان همجنسگرا که برای تحقق بخشیدن به آرزوهایش برای بازیگری به لندن نقل مکان می کند، را ایفا می‌کند. این سریال پس از پخش در انگلیس، در تاریخ ۱۸ فوریه از شبکه HBO Max برای آمریکایی‌ها منتشر شد. خود HBO Max این سریال را درامی تلخ می‌نامد که سفر هیجان انگیز و احساسی یک گروه از دوستان صمیمی که طی دهه ۱۹۸۰ در لندن زندگی می‌کردند، و زندگی‌شان برای همیشه توسط بحران ایدز تغییر یافته را، نشان می‌دهد.

۱۴. عروسک روسی (Russian Doll)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

«عروسک روسی» سریال اورجینال شبکه نتفلیکس است که دیدن آن ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه طول می‌کشد.

گرچه این مجموعه در ژوئن ۲۰۱۹ برای فصل دوم تمدید شد اما فقط یک فصل از آن در دسترس است. این نمایش با بازی ناتاشا لیون و تهیه کنندگی امی پولر در طول هشت قسمت داستانی شبیه روز گراندهاگ (Groundhog Day) را روایت می‌کند. طول قسمت‌ها از ۲۴ تا ۳۰ دقیقه است. نتفلیکس درباره خلاصه داستان این سریال می‌نویسد: «نادیا مرتبا می‌میرد و تولد ۳۶ سالگی خود را تکرار می‌کند، او در یک حلقه زمانی سورئال گیر افتاده است و به روند مرگ خود خیره شده است».

۱۵. لوس اسپکیس (Los Espookys)

نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

زمان کمدی «لوس اسپکی» ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه است.

کسانی که اسپانیایی زبان نیستند برای تماشای لوس اسپکیس به زیرنویس نیاز دارند، اما چیزی که ما از فیلم انگل (Parasite) یاد گرفتیم، این است که زیرنویس‌های بد ما را از کیفیت اصلی فیلم‌ها و سریال‌ها دور می‌کنند و لوس اسپکیس مثال خوبی در این مورد است. این سریال برای فصل دوم تمدید شده است، بنابراین تا قبل از پخش فصل دو زمان مناسبی داریم تا هر شش قسمت آن را کامل ببینیم. HBO درباره این سریال می‌نویسد: «مکان این مجموعه یک کشور خیالی در آمریکای لاتین است، جایی که چیزهای عجیب و غریب و وحشتناک فقط بخشی از زندگی روزمره هستند. در این میان چهار دوست عجیب به نام‌های رنالدو، آندرس، اورسولا و تاتی یک کسب و کار جدید ایجاد می‌کنند که تخیلات وحشتناکی را برای زندگی مشتریان مختلف به وجود می‌آورد.»

منبع: Insider

The post ۱۵ سریال کوتاه که می‌توانید فقط در یک روز دیدنشان را تمام کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala