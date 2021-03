موضوع فیلم جوخه انتحار جیمز گان هنوز هم بسیار مبهم و پیچیده است. اما در ادامه تمام مواردی که در مورد فیلم آينده‌ی کمپانی DC تایید شده‌ را خواهید خواند.

در این‌جا همه‌ی آن‌چه درباره موضوع فیلم جوخه انتحار جیمز گان می‌دانیم آورده شده‌ است. جوخه انتحار دیوید آیر وقتی در سال ۲۰۱۶ اکران شد، نظر صددرصدی منتقدان را جلب نکرد، اما با این‌حال توانست بیش از ۷۴۶ میلیون دلار درآمد در سراسر جهان کسب درآمد کند که بیشتر به خاطر موسیقی متن شاهکار و بازی خیره کننده‌ی اکثر بازیگران فیلم بوده است.

اما متاسفانه خود فیلم تعریف چندانی نداشت، زیرا ترکیبی (غیرماهرانه) از دو نسخه‌ی فیلم دیگر است؛ فیلمی از خود آیر و فيلمی ساخته‌ی کمپانی برادران وارنر، که تریلرهایی با طرح و سبک بسیار متفاوت، نشان‌ از تبلیغاتی موفق داشت. به‌ راحتی می‌توان فهمید که چرا این استودیو تصمیم به بازتولید موثر این فیلم گرفته است‌.

اولین وقفه تولید در جوخه انتحار هنگامی صورت گرفت که کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفت از محافظان کهکشان جیمز گان تقلید کند، اما تلاش برای انسجام آن، زمان زیادی از تولید را به خود اختصاص داد. به منظور ادامه‌ی تولید، همکاری با جیمز گان آغاز شد. در این فیلم صحنه‌های طنزی را خواهیم دید که از ویژگی بارز فیلم‌های گان است. تریلر اخیر جوخه انتحار که چندین صحنه اصلی از هارلی کوین با بازی مارگو رابی را نشان‌ می‌دهد، بسيار خنده‌دار است.

سرمایه‌گذاری و تبلیغ کمپانی برادران وارنر روی فیلم جوخه انتحار نه به دلیل موضوع آن، بلکه بیشتر به‌ خاطر ژانر و سبکش است. در نتیجه، موضوع اصلی فیلم جوخه انتحار نسبت به زمینه‌های ابرقهرمانی آن، کمتر شناخته شده‌ است. آن‌چه خواندید مطالبی بود که تاکنون تایید شده‌ است.

خلاصه فیلم جوخه انتحار

خلاصه‌ی داستان رسمی این فیلم، برداشتی از کلیت طرح فیلم را ارائه می‌دهد که در آن آماندا والر، گروه ویژه ایکس (Task Force x) را برای انجام ماموریتی به جزیره خیالی کورتو مالت معرفی می‌کند. با این توضیح قطعا می‌فهمیم که چرا جیمز گان گفته‌ است موضوع این فیلم مشابه یک فیلم جنگی در دهه ۷۰ است. به نظر می‌رسد که آن‌ها برای شروع یک کودتا وارد این کشور می‌شوند.

به جهنم خوش آمدید مشهور به بل ریو، زندانی با بالاترین میزان مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا است. جایی که بدترین ابرشرورها در آن‌جا نگهداری می‌شوند و آن‌ها برای بیرون رفتن از آن زندان، هر کاری، حتی پیوستن به گروه فوق سری و فوق مرموز ویژه ایکس می‌کنند.

وظيفه‌ی امروز: انجام دادن یا مردن؟

مجموعه‌ای از ابرشرورها مانند بلاد اسپرت (Bloodsport) کاپیتان بومرنگ، مصلح، شکارچی موش ۲، بلک گارد، کینگ شارک، ساوانت (Savant) جولین و کارکتر روانی و محبوب، هارلی کویین را جمع کرده، سپس آن‌ها را به قوی‌ترین سلاح‌ها (به معنای واقعی کلمه) مجهز کنید و به جزیره‌ی دورافتاده و دشمن کورتو مالت بفرستید. نام این گروه جوخه انتحار یا جوخه خودکشی است.

این جوخه با فرماندهی سرهنگ ریک فلگ با عبور پیاده و دشوار از میان جنگلی مملو از دشمنان مبارز و نیروهای چریکی، در حال انجام یک ماموریت جستجو و تخریب هستند و با ردیاب‌هایی که دولت آماندا والر در آن‌ها کار گذاشته است، مسیر حرکت آن‌ها پيگيری می‌شود. و مانند همیشه، با یک حرکت اشتباه جان خود را از دست خواهند داد (چه به دست مخالفان یا توسط یکی از یاران خودی و یا شخص والر). اگر کسی -هرکدام از آن‌ها- این قرار را نقض کند، نتیجه‌ی آن را خواهد دید.

فرمانده‌ی کورتو مالت یک شخصیت اصلی به نام ژنرال سیلویو لونا است که خود را ژنرال رئیس جمهور می‌داند ولی یک گروه چریکی با سلطنت او مخالف هستند. رهبر این گروه مخالف سول سوریا با بازی آلیس براگا است و احتمالا یك متحد اصلی برای جوخه‌ی انتحار خواهد بود.

جوخه انتحار باید یک آزمایشگاه نازی‌ را نابود کند

مدیر کمپانی برادران وارنر، پیتر سفرن، در مصاحبه‌ای با امپایر جزئیات بیشتری را در مورد فیلم فاش کرد. به گفته‌ی سفرن، زمانی‌ که جوخه در کورتو مالت هستند، مجبور به تخریب یک زندان و آزمایشگاه به جامانده از دوران نازی‌ها به نام Jotunheim خواهند شد که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند و آزمایشات نیز در آن انجام می‌شود.

در کمیک‌ها، Jotunheim آزمایشگاه قدیمی نازی‌ها در کشور خیالی Qurac است و یک سازمان تروریستی به نام جهاد طی یک ماجرای حائز اهمیت در جوخه انتحار کنترل آزمایشگاه را به دست گرفته‌ است‌.

اما لازم به ذکر است با توجه به این‌که گان، هنگام کار بر روی فیلم‌نامه‌ی خود اصرار داشت که تمام داستان‌های ‌منتشر شده از جوخه انتحار را بخواند، طرح کلی این فیلم، تفاوت زیادی با کمیک‌ها دارد و از کل طیف این داستان‌ها الهام گرفته شده‌ است‌.

جوخه انتحار به دو گروه تقسیم می‌شوند

می‌توان این نکته را نادیده گرفت، اما تریلر جوخه انتحار نشان‌ می‌دهد که اعضای جوخه، به دو گروه تقسیم می‌شوند. مشخص نیست که آیا دلیل این موضوع، انجام عملیات خواهد بود یا خیر، اما سناریوی احتمالی این است که گروه اول در کورتو مالت گرفتار می‌شوند و گروه دوم برای پشتیبانی و نجات آن‌ها فرستاده می‌شود زیرا آماندا والر احساس می‌کند آن‌ها به دردسر افتادند.

هارلی کویین اسیر می‌شود و جوخه تلاش می‌کند تا او را نجات دهد؛ که این می‌تواند توسط هر یک از اعضای جوخه‌ها انجام شود. خوشبختانه، به نظر می‌رسد عملیات نجات غیرضروری است زیرا هارلی کوین ثابت می‌کند که می‌تواند خود را نجات دهد. به نظر می‌رسد او از این‌که اعضای تیم، برای نجات او دست به کار شده‌اند کاملا متاثر است و پیشنهاد می‌کند که دوباره برگردد تا آن‌ها او را نجات دهند.

شاید متفکر مجبور شود با جوخه انتحار همکاری کند

پیتر کاپالدی با کارکتر متفکر دیوانه در جوخه انتحار نقش آفرینی می‌کند، اما پیش نمایش این فیلم نشان می‌دهد که او در واقع اصلا عضو جوخه نیست. در صحنه‌ای می‌بینیم که جوخه، متفکر را برای کسب اطلاعات مورد بازجویی قرار می‌دهد، و ریک فلگ به آن‌ها هشدار می‌دهد که اگر نتوانند ماموریت خود را انجام دهند، او می‌میرد.

بلاد اسپرت نیز می‌گوید اگر اطلاعات غلطی به آن‌ها بدهد، او نیز کشته خواهد شد. طبیعتا، این باعث می‌شود هارلی کویین نیز به حرف در بیاید و اقرار کند که اگر به دنبال کاری شخصی برود، یا اگر بدون این‌که دستش را جلوی دهانش بگذارد سرفه کند، او نیز می‌میرد. این، یک صحنه‌ی سرگرم کننده است، اما نشان می‌هد متفکر ممکن است به خدمت ژنرال لونا در آمده و جوخه انتحار او را اسیر و به همکاری با خود مجبور کرده‌ است. می‌توان گفت که امید به زندگی متفکر حتی از یک عضو گروه ویژه ایکس کمتر است.

جوخه انتحار از ویژگی های استارو برخوردار است

برخی گمانه زنی‌ها از حضور استارو (Starro) موجودی هیولا مانند از دنیای کمیک‌ها در جوخه انتحار خبر می‌داد؛ و تریلر این فیلم با نشان دادن غرش و حرکت ترسناک کایجو در کورتو مالت، این گمانه‌زنی‌ها را تایید کرد.

به نظر می‌رسد در طراحی کلی، استارو برگرفته از کمیک‌ها باشد و ممکن‌ است قدرت تله پاتیک و کنترل ذهن را نیز داشته باشد. ممکن است استارو در آزمایشگاه Jotunheim نگه داشته شده و یا مشغول آزمایش روی او باشند. جالب این‌جاست که پوسترهای گروه جوخه انتحار از ارتباط بین استارو و متفکر دیوانه حکایت دارد، که شاید نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی ذهنی او با استارو باشد. این احتمال بسیار زیاد است که متفکر مسئول آزادسازی استارو باشد، البته تعجب آور نخواهد بود که جیمز گان انتظارات ما را وارونه جلوه دهد، در حالی‌که استارو متحد است و نه دشمن. فقط زمان و انتشار تریلرهای بیشتر از جوخه انتحار این موارد را آشکار خواهد کرد.

