پارامونت در حال ساخت فیلم‌های جدیدی از سری ترنسفورمرز (Transformers) است که جدا از نسخه اصلی، که توسط مایکل بی ساخته شد، اتفاق می‌افتد.

پارامونت در حال ساخت فیلم‌های جدیدی از ترنسفورمرز است که داستان آن جدای از نسخه اصلی اتفاق می‌افتد. اولین فیلم لایو اکشن ترنسفورمرز در سال ۲۰۰۷ اکران شد. این فیلم با فروش بیش از ۷۰۰ میلیون دلاری در گیشه بسیار موفق عمل کرد.

از آن زمان، مجموعه ترنسفورمرز به یک پدیده جهانی تبدیل شده که باعث ایجاد ۵ دنباله و دو اسپین آف شده است. مایکل بی، ۵ فیلم اول را کارگردانی و تهیه‌کنندگی کرد، در حالی که تراویس نایت از استودیو لایکا کارگردانی بامبلبی را بر عهده داشت.

این مجموعه محبوب فیلم‌های موفق بزرگی مانندترنسفورمرز : عصر انقراض (Transformers: Age of Extinction) را در کارنامه خود دارد که بیش از ۱ میلیارد دلار در گیشه درآمد داشته است. متأسفانه، فیلم دنباله‌ی آن، ترنسفورمرز : آخرین شوالیه‌ (Transformers: The Last Knight)، با کمی بیش از ۶۰۰ میلیون دلار در گیشه بسیار کم درآمدتر بوده‌ است. فیلم بامبلبی (Bumblebee) محصول ۲۰۱۸ با ۴۶۹ میلیون دلار حتی کمتر از قسمت قبل فروش داشته است. این کاهش فروش باعث شده است که برخی منتقدان بیان کنند که شاید بالاخره مخاطبان از این مجموعه خسته شده‌اند.

با این حال، هالیوود ریپورتر گزارش داده است که پارامونت در حال برنامه‌ریزی برای ساخت فیلم‌های جدیدی از سری ترنسفورمرز است. این فیلم‌های جدید، جدا از مجموعه به یادماندنی مایکل بی اتفاق خواهند افتاد.

مارکو رامیرز، نویسنده سریال مدافعان (The Defenders)، مسئولیت نوشتن فیلم‌نامه را برعهده دارد و مانوئل سوتو از چارم سیتی کینگز (Charm City Kings)، آن را کارگردانی خواهد کرد. در حال حاضر، اطلاعات کمی درباره موضوع فیلم در دست است. پارامونت هم‌چنین در حال ساخت هفتمین فیلم ترنسفورمرز است که توسط استفان کیپل جونیور، کارگردان کرید دو (Creed II) کارگردانی خواهد شد.

دو فیلم در حال ساخت ترنسفورمرز نشان می‌دهد که پارامونت علی‌رغم کاهش سود، هم‌چنان به این مجموعه متعهد است. در هالیوود، مجموعه‌ها و مالکیت‌های آن‌ها همه چیز است. این همان چیزی است که استودیوها فقط برای داشتن آن در سرویس‌های پخش آنلاین، بیشتر هزینه می‌کنند. به هر حال فیلم‌های مجموعه‌ای، در مقایسه با سایر فیلم‌ها هنوز در گیشه حکم‌فرمایی می‌کنند.

پارامونت به اندازه‌ی رقبایی مانند دیزنی و برادران وارنر، برندهای تجاری بزرگ ندارد. ترنسفورمرز یکی از معدود مالکیت‌های بزرگی است که پارامونت در اختیار دارد و به همین دلیل استودیو اجازه نمی‌دهد این برند به این زودی از بین برود.

هم‌چنین استخدام کردن سوتو، رامیرز و کیپل نشان می‌دهد که پارامونت قصد دارد با اشخاص متنوع‌تری در پشت دوربین همکاری کند. این در حالی است که استودیوهای بیشتری، پس از سال‌ها جنجال بر سر عدم ارائه‌های متنوع از خالقان در هالیوود، به دنبال تنوع در پروژه‌های خود هستند. این که یک استودیوی بزرگ مانند پارامونت در تلاش برای حل این مسئله در پشت دوربین است، خیلی خوب است. فیلم جدید ترنسفورمرز اولین سری از این نوع تنوع است و دیدن عملکرد رو به جلوی آن‌ها جالب خواهد بود.

