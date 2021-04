سوپرمن در لیگ عدالت اسنایدر نسبت به قبل متفاوت است

سوپرمن، هم از نظر ظاهری و هم از نظر شخصیت یکی از ضعیف‌ترین کارکترها را در لیگ عدالت داشت. اسنایدر کات پیشرفت‌های فراگیری ایجاد کرد. در ادامه تمام تغییرات ایجاد شده توسط زک اسنایدر برروی سوپرمن با بازی هنری کاویل در فیلم لیگ عدالت را خواهید خواند.

هنری کویل در نقش سوپرمن، جدیدترین بازیگری است که کلارک کنت را در پرده‌ی سینما به تصویر کشیده و علی‌رغم تعریف و تمجیدهای گسترده از خود بازی، اختلاف نظرهایی به وجود آورده‌ است. کویل در فیلم مردی از پولاد (Man of Steel) سال ۲۰۱۳ در نقش یک کریپتونی سیاه و اسرارآمیز ظاهر می‌شود و از نبرد با بروس وین در فیلم بتمن و سوپرمن: طلوع عدالت (Batman v Superman: Dawn of Justice) خیلی راضی نیست. کال-ال در کمپانی دی‌سی خشونت بیشتری نسبت به همتایان پيشين خود دارد و زک اسنایدر با مبالغه در مورد او نسبت به کتاب‌های کمیک، یک خدای دچار سوءتفاهم، ایجاد می‌کند که نسبت به خودش مطمئن نیست و از نظر احساسی در مورد نقش خود در زمین تضاد دارد.

تصویر به وجود آمده از سوپرمن توسط زک اسنایدر مورد علاقه‌ی برخی افراد قرار گرفت اما بعضی نیز از آن انتقاد کردند، اما در فیلم لیگ عدالت (Justice League) ۲۰۱۷ هر دو گروه ناامید شدند. سوپرمن اسنایدر به طرز نامناسبی با یک قهرمان سبک‌تر و شوخ‌تر ترکیب شد و جلوه‌ای سردرگم‌کننده به خود گرفت.

با توجه به آشفتگی در پشت صحنه که به گونه‌ای عمومی شد که همه از آن خبر داشتند، جای تعجب نیست که داستان لیگ عدالت کلارک کنت یکنواخت شد، اما لیگ عدالت زک اسنایدر فرصتی را برای استراحت این شیاطین فراهم می‌کند. تغییرات گسترده‌ای در هر یک از اعضای لیگ ایجاد می‌شود و مرد پولادین نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این برش ۴ ساعته از فیلم، همان روایت گسترده سوپرمن در فیلم ۲۰۱۷ را دنبال می‌کند و کلارک توسط دوستانش زنده می‌شود و به‌ موقع حواس خود را به‌ دست می‌آورد و به آن‌ها کمک می‌کند تا استپن‌ولف را شکست دهند. اما از ظاهر بصری گرفته تا آینده DCEU، لیگ عدالت زک اسنایدر، کلارک کنت با بازی کویل را به شخصیتی ثروتمندتر و جالب‌تر تبدیل می‌کند که به‌ راحتی در عرصه‌ی وسیع دی‌سی قدم می‌گذارد. این‌گونه است که در لیگ عدالت زک اسنایدر سوپرمن تغییر کرده و ارتقا می‌یابد.

لب‌های سوپرمن ثابت شده است

بهتر است یک‌بار در مورد این مشکل صحبت کنیم. لیگ عدالت ۲۰۱۷ با فیلم‌برداری از تصویر پسر مورد علاقه کریپتون آغاز می‌شود و حتی با فیلم‌برداری با ارتفاع کم، نکته‌ای عجیب در چهره‌ی هنری کویل جلب توجه می‌کند.

پس از یک سری اتفاقات عجیب که با دردسر به پایان رسید، هنری کویل هنگام بازی در (مأموریت: غیرممکن: فال‌اوت)، در بازسازی مجدد لیگ عدالت به کارگردانی جاس ویدون حضور یافت و اجازه نداشت سبیل‌هایی را که مخصوصا برای آن بخش طراحی شده بود بزند.

به این ترتيب برخی از انیماتورهای CGI مجبور شدند موهای صورت هنری کویل را به صورت دیجیتالی از بین ببرند، و نتیجه‌ی کار به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت راضی کننده نبود. از آن‌جا که لیگ عدالت زک اسنایدر عمدتا از فیلم‌های اصلی تشکیل شده است (با چند تصویربرداری مجدد)، هنری کویل توانست صحنه‌های بدون سبیل را مجددا فیلم‌برداری کند و به این ترتیب یکی از بزرگ‌ترین مسائل تصویری نسخه قبل برطرف شد. در مقایسه با سایر تغییرات، این اصلاح دشوار، قابل توجه‌ترین تغییر سوپرمن است، اما حداقل یک ویژگی حواس پرت کننده را از چهره‌ی این شخصیت حذف می‌کند.

مقاومت کمتر در برابر رستاخیز سوپرمن

یکی از تفاوت‌های اساسی بین لیگ عدالت ۲۰۱۷ و اسنایدر کات نحوه واکنش ابرقهرمانان به پیشنهاد بروس وین مبنی بر زنده کردن سوپرمن است. در داستان، بروس درگیر یک جنگ سرسختانه است تا کلارک را به هر قیمتی از مرگ برگرداند، اما افرادی مانند واندرومن و آکوامن نگران استفاده از فناوری مرموز مادرباکس بر روی بدن سوپرمن هستند. بروس هنوز هم نیروی محرکه‌ی لیگ عدالت زک اسنایدر است، اما این نیرو در همکارانش به خصوص واندرومن بیشتر است. تنها، هنگامی‌که سایبورگ به‌ صورت خلاصه نقطه‌ی نامعلومی را در آینده مشاهده می‌کند، سوپرمن ناگهان شروع به پرواز می‌کند که ایده‌ای واقعا وحشتناک به نظر می‌رسد.

این تغییر باعث می‌شود پس از رستاخیز، سرزنشی متوجه بتمن نباشد و سرزنش‌ها به سمت سوپرمن متمایل شود. بعد از این‌که دیگر اعضای لیگ دائما به بتمن هشدار می‌دهند، خشم کال-ال شکست بروس وین را در پی دارد. با این طرح، عملکرد سوپرمن در لیگ عدالت زک اسنایدر تکان دهنده‌تر است (یا اگر ۴ سال پیش این فیلم را تماشا می‌کردیم، چنین بود) و بينندگان را به این فکر وامی‌دارد که مرگ نه فقط دیوانگی بتمن را از بین می‌برد، بلکه باعث تغییر اساسی سوپرمن می‌شود.

وقایع نسخه‌ی اسنایدر سوپرمن را به عنوان شخصیتی خدا گونه در دی‌سی بازسازی می‌کند. لیگ عدالت در حمایت از بازگرداندن کلارک متحد است زیرا این موضوع برای آینده این سیاره بسیار مهم است. این نگرش در مقایسه با روایت کویل در فیلم مردی از فولاد و فیلم بتمن در مقابل سوپرمن (Batman v Superman) از خدایی که در بین انسان‌ها رفت و آمد می‌کند، بسیار بهتر از قدرت قوی‌ترین سلاح در انبار اسلحه بروس وین است.

کابوس سوپرمن



برای اطمینان از پایبندی به این‌که وجه بد سوپرمن تهدیدی برای بتمن محسوب می‌شود، در لیگ عدالت زک اسنایدر صحنه‌های مربوط به کابوس که جاس ویدون و کمپانی وارنر ‌آن‌ها را به‌ عنوان نیازمندی‌های داستان می‌دانستند و اضافه نمودند حفظ شده است.

چنین تصوراتی از آينده‌ی ناخوشایند نشان می‌دهد که سوپرمن بر روی جنازه لوئیس لین می‌ایستد و پس از آن زیر سلطه‌ی دارک‌ساید قرار می‌گیرد و استعدادهای خود را به حاکم شرور آپوکالیپس می‌دهد.

پایان‌بندی که در طی فیلم‌برداری‌های جدید حفظ شد، با لیگ عدالت سال ۲۰۱۷ و ظاهر جدید بتمن (با آرایش اضافه شده‌ی سفید) هم‌خوانی دارد، زیرا آن‌ها با کلارک کاملا شیطانی روبرو می‌شوند که آماده است آن‌ها را به طرز فجیعی بکشد.

در غیاب اسنایدر، لیگ عدالت ۲۰۱۷ تلاش زیادی کرد تا این ایده را کنار بگذارد، اما در سال ۲۰۲۱، طرفداران با صحنه‌هایی بی‌نظیر از بدترین ترس‌های بتمن مواجه می‌شوند.

افزودن قسمت کابوس هم‌چنین طعم تلخ و شیرینی به سری سوپرمن می‌دهد. مخاطبان، آينده‌ی کلارک را می‌فهمند و اگر صادقانه بگوییم، این چندان جالب نیست. نزدیکی سه جانبه بین کلارک، لوئیس و مارتا می‌تواند دلچسب باشد و رسیدن سوپرمن به نبرد نهایی کار بیهوده‌ای باشد، اما تهدید همیشگی در پس‌زمینه دیده می‌شود و با احتمال اندوهی فراوان، خوشبختی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

کودک خارق‌العاده‌

فیلم لیگ عدالت به کارگردانی زک اسنایدر به طور واضح این موضوع را بیان نمی‌کند، اما کاملا مشخص است که لویس لین باردار است. اسنایدر تایید کرده است که برنامه طولانی مدت کمپانی DC این بوده که پسر این زوج بدون قدرتی ماورایی متولد شده و بعدا جانشین بتمن شود.

ورود این کودک خارق‌العاده‌ توسط اسنایدر کات لایه دیگری از پیچیدگی عاطفی را به داستان کلارک اضافه می‌کند. اگر تهدیدی در آينده‌ مانند ابر تاریکی بر زندگی دوم سوپرمن سایه بی‌افکند، پدر شدن او مانند چراغی در انتهای این مسیر است.

در زمان روبرو شدن سوپرمن با استپن‌ولف، ورود فرزند كلارك چالش‌های شخصی را زیاد می‌کند و خطر ناشی از مرگ بالقوه را افزایش می‌دهد. چراکه سوپرمن درمی‌یابد چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد و همین‌طور در مقابل با پیوستن به لیگ عدالت و محافظت از خانه خود (حتی اگر خود آن را نمی‌داند) چیزهای زیادی برای بدست آوردن دارد.

دیدار مجدد او با لویس، مانند قبل ناخوشایند نیست

اگر شما در سال ۲۰۱۷ که لویس لین به نامزد تازه زنده شده خود گفت: بوی خوبی می دهی! در سالن سینما این فیلم را دیدید، پس شاهد بهت و حیرت هم‌زمان کل سالن بوده‌اید. دیدار مجدد در مزرعه‌ی خانوادگی کنت با شوخ طبعی ویدون همراه بود، زیرا کلارک نیز ادعا کرد که احساس خارش می‌کند و از ترس گرفتار شدن در داخل جعبه چوبی، از ورود به خانه خودداری کرد. صحنه‌های غیراستادانه و بیخود، صحنه‌هایی را که واقعا احساسی و جذاب بودند را نیز کمرنگ جلوه می‌داد.

اتحاد دوباره در لیگ عدالت زک اسنایدر بسیار طبیعی‌تر و با روال بهتر در داستان‌ بود، و برداشت یک نتیجه بزرگ و احساسی از طریق آغوش گروهی احساس می‌شد. کلارک هم‌چنین اذعان می‌کند که حلقه نامزدی توسط لویس لین به او داده شده‌ است، که به احتمال زیاد بیشتر از اولین تجربه‌ی موفقیت آمیز سوپرمن اشک را به چشم می‌آورد. از همه مهم‌تر، اسنایدر کات، نشان می‌دهد که کلارک از روی لجبازی از رستاخیز خود خارج می‌شود، زیرا او به یاد آورد همراه که از کودکی خود لذت می‌برد. بدون در نظر گرفتن این لحظه، گفتن دقیق این‌که چه زمانی کلارک به بدن کال-ال برمی‌گردد، دشوار است.

سوپرمن بازتاب بیشتری دارد و لباس سیاه را انتخاب می‌کند

از زمان حرف‌های جاناتان کنت: بگذار بچه‌های مدرسه بمیرند! در فیلم مردی از فولاد، بازتاب کلارک نسبت به نقش‌های گذشته‌ی خود در سیاره زمین بیشتر بوده‌ است. با توجه به این ایده کلاسیک که: قدرت‌ زیاد، مسئولیت‌ زیاد به دنبال دارد، در پیچ و خم داستان زک اسنایدر، کلارک دقیقا می‌فهمد که این مسئولیت چیست. پس از زنده شدن سوپرمن در لیگ عدالت زک اسنایدر، او بر روی بنای یادبود شکسته خود فرود می‌آید و ادای احترام می‌کند که در نسخه سال ۲۰۱۷ حذف شده بود. این روند برای دادگاه بتمن علیه سوپرمن طبیعی است – آیا کریپتونی‌ها منجی بشر هستند یا معضل بشر؟

به نظر می‌رسد کلارک نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند، و این امر منجر به تغییر لباس بسیار معنی‌دار او در لیگ عدالت زک اسنایدر می‌شود. در کمیک‌های DC، شماره سیاه و سفید براق کریپتون یک لباسی بازطراحی شده است که کلارک هنگام بازگشت از مرگ تقلبی می‌پوشد، اما این موضوع در نسخه جدید صدق نمی‌کند.

در کتاب مردی از فولاد، ​​جور-ال پس از مرگ به پسرش توضیح داد که لباس قرمز و آبی نشانگر چراغی برای بشریت و عزمی برای کمک و هدایت زمین به سوی آینده‌ای روشن‌تر‌ است. به گفته اسنایدر، این لباس سیاه و ساده، لباس خانوادگی سنتی اجداد کال-ال است و انتخاب آن در لیگ عدالت زک اسنایدر تغییری اساسی در نگرش کلارک را نشان می دهد.

سوپرمن دیگر یک منجی مردمی نیست که برای اثبات برتری خود، آن را در سالن دادخواهی مطرح کند. او دنیا را نجات می‌دهد زیرا انجام کار درست در ذات اوست. اگر دنیا به زدن گردن مجسمه او واکنش نشان داد، پس اين چنين كلارك با حفظ لباس سیاه در صحنه آخر ثابت می‌كند كه برای ماندن در این‌جا انگیزه‌های شخصی دخیل هستند.

سوپرمن می‌داند چه کاری باید انجام دهد (بدون لوییس)

در فیلم سال ۲۰۱۷ لیگ عدالت، لوییس لین به نامزد زنده شده‌ی خود می‌گوید که باید او را رها کند زیرا زمین در خطر است. سوپرمن تصدیق می‌کند که مدیون لطف بروس است و موافقت می‌کند که برود. در ادامه، تلاش ویدون و وارنر برای درخشان کردن لیگ عدالت، با توجه به شرایط زمین، بسیار سرگرم کننده است.

چرا لویس نیاز به ارائه دستورالعمل دارد؟ چرا کلارک هنوز سعی دارد شوخ طبع باشد؟ لیگ عدالت زک اسنایدر این مشکل را برطرف می‌کند. خود کلارک می‌فهمد که لیگ عدالت برای برگرداندن او دلیلی دارد و سوپرمن پس از انتخاب لباسی جدید، با آلفرد دیدار می‌کند. این تغییری جزئی است، اما ترجیح اسنایدر در مورد سوپرمن تغییری شدیدتر است.

سوپرمن در نبرد نهایی سرسخت‌تر است

لیگ عدالت جاس ویدون به همان اندازه که کمپانی برادران وارنر در مورد هشتگ RestoringTheSnyderVerse# متقاعد شد، به ایده‌ی سوپرمن جدی و قاطع، اعتقاد دارد و این به وضوح در نبرد نهایی کاملا مشهود است. در درگیری نسخه سال ۲۰۱۷ بین استپن‌ولف و اعضای لیگ عدالت، سوپرمن عشق خود را به حقیقت و عدالت اعلام می‌کند، با بتمن می‌جنگد و مسابقه‌ای را با فلش برای سنجش‌ این ابرقهرمان برگزار می‌کند. با شکست نهایی استپن‌ولف و پارادمون‌ها، حس وحشت خاصی نسبت به سوپرمن درک می‌شود و به این ترتیب پایان فیلم طاقت‌فرسا و خسته‌کننده نیست.

تفاوت در لیگ عدالت زک اسنایدر قابل مشاهده نیست. کلارک در ابتدا هنوز به خوبی درک نکرده است که سوپرمن به طور معمول مانند موجودی است که هیچ چیز حریفش نمی‌شود. هنگامی‌که او استپن‌ولف را در میدان تایمز در شب سال نو زیر مشت و لگد می‌گیرد، شادی محوی در چشم‌هایش دیده می‌شود. سوپرمن در نسخه جاس ویدون، که با جمله‌ی چطور می‌توانم کمک کنم؟ خود را معرفی کرده است، در لیگ عدالت زک اسنایدر کاملا همانند نسخه کمیک‌‌بوک است، و گرچه برخی همیشه این معصومیت را ترجیح می‌دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که لیگ عدالت زک اسنایدر یک سوپرمن سازگار با تاریخچه شخصیت دی‌سی را ارائه می‌دهد.

