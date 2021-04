فیلم گودزیلا علیه کنگ به کارگردانی آدام وینگارد یک برنده‌ی قطعی در مبارزه‌ی میان هیولاها دارد. در ادامه خواهیم خواند کدام تایتان برنده می‌شود و چرا تایتان بازنده کشته نشد.

در این مطلب خطر لو رفتن فیلم گودزیلا علیه کنگ وجود دارد.

در فیلم گودزیلا علیه کنگ، گودزیلا برنده می‌شود، اما کنگ را نمی‌کشد و این موضوع که چه کسی آلفای تایتان است، نامشخص باقی می‌ماند. در حالی‌که در هر دو فیلم گودزیلا به کارگردانی گرت ادواردز و گودزیلا: پادشاه هیولاها (Godzilla: King of the Monsters) از مایکل داگرتی، گودزیلا دوست و نجات‌دهنده‌ی بشریت شناخته می‌شد فیلم آدام وینگارد داستان را تغییر داده و او را به یک شرور تبدیل می‌کند.

با این حال، در این فیلم گودزیلا کار متفاوتی انجام نمی‌دهد و فقط شخصیت‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهد که دوست بشریت محسوب می‌شوند اما در واقع این چنین نیست.

گودزیلا در برابر کنگ؛ آیا کنگ قدرتمندتر شده است؟

گودزیلا در برابر کنگ؛ جنگ باستانی که دوباره شعله‌ور شده است

آیا تبر کنگ از اجداد گودزیلا ساخته شده است؟

در فیلم اولین جنگ بین گودزیلا و کنگ در طول سفر به سمت تشکیلات قطب جنوب برای رفتن به زمین توخالی، در وسط اقیانوس رخ می‌دهد. اگرچه همراهان کنگ تمام تلاش خود را برای دور ماندن از مسیرهای گودزیلا انجام داده بودند، اما با این وجود هیولا آن‌ها را پیدا کرد و به کنگ حمله کرد، زیرا او این تایتان را تهدیدی برای موقعیت آلفای خود می‌دانست.

گودزیلا قاطعانه در این نبرد پیروز شد و هنگامی که اعتقاد داشت تهدید کنگ دیگر وجود ندارد و همراهان کنگ به گونه‌ای جلوه دادند که او مرده است، آن‌جا را ترک کرد، اما این آتش‌بس فقط تا زمانی ادامه یافت که کنگ در زمین توخالی تبر خود را برداشت و حمله را آغاز کرد.

گودزیلا در دومین و آخرین مبارزه‌ی خود با کنگ در هنگ‌کنگ، علی‌رغم اين‌که دکتر نیتن لیند در ابتدا تصور می‌کرد کنگ در دور دوم پیروز شده، کنگ را شکست داد. کنگ مهارت زیادی در خنثی کردن حملات نفس اتمی گودزیلا نشان داد، اما در پایان، انفجار ناشی از تبر، گودزیلا را موقتا گیج کرد اما باعث شکست او نشد. گودزیلا بازگشت و کنگ را شکست داد -که با توجه به زخم‌های کنگ و شکست ناپذیری گودزیلا، و هم‌چنین توانایی او در جذب اشعه برای شارژ مجدد، منطقی است- اما گودزیلا به جای این‌که کنگ را مثل دیگر موتو‌ها و گیدورا بکشد، او را به حال خود رها کرد تا زخم‌هایش او را از پا درآورند، سپس کنگ را مجبور کرد تا او را به‌ عنوان‌ آلفای تایتان بپذیرد. با این‌حال، مکاگودزیلا این نقشه را برهم زد.

در هر دو مبارزه‌ی گودزیلا علیه کنگ، برنده واقعی گودزیلا است اما بعد از این‌که کنگ به او کمک کرد تا مکاگودزیلا را شکست دهد، گودزیلا دیگر می‌دانست که کنگ تهدیدی برای او به حساب نمی‌آید و به نظر می‌رسد هر دو یکدیگر را پذیرفته‌اند. گودزیلا در مقام پادشاه هیولاها باقی می‌ماند، در حالی‌که کنگ اکنون پادشاه زمین توخالی است. به‌ این‌ ترتیب، هر دو می‌توانند در دنیاهایی جداگانه آلفای تایتان باشند. به‌ علاوه، یک جنبه پررنگ کننده‌ی پیروزی گودزیلا، نزدیکی کنگ به مرگ بود. اگر دکتر لیند و شک الکتریکی ماشین هیو (HEAV) نبودند، کنگ برای همیشه می‌مرد.

کنگ با این‌که دو مبارزه باورنکردنی مقابل گودزیلا انجام داد، اما در پایان باز هم نتوانست پیروز شود. اما جالب این‌جاست که در این فیلم هم‌چنان برای او یک موفقیت و پیروزی اتفاق می‌افتد.

کنگ با استفاده از تبر خود و کشتن مکاگودزیلا، هم نسخه‌ای از گودزیلا و هم گیدورا را می‌کشد. با این‌حال، در مورد مقام آلفا تایتان، گودزیلا برنده است و گرچه کنگ را وادار به تعظیم نکرد، ولی کنگ این واقعیت که برنده نشد (حتی اگر صریحاً نباخته باشد) را پذیرفت. در نهایت، این پیروزی برای گودزیلا یک پیروزی مضمونی است.

منبع: Screenrant

The post گودزیلا یا کنگ؛ چه‌کسی در نهایت برنده می‌شود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala