دیوید فینچر یکی از تحسین برانگیزترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ یعنی «منک» (Mank) را ساخت، اما این کارگردان قدیمی به دنبال استقبال گرم نتفلیکس، قصد بیکار نشستن ندارد. فینچر با پروژه‌های پیش رویش، از جمله پیش درآمد فیلم «محله‌ی چینی‌ها» (Chinatown) محصول ۱۹۷۴ دست به کار خواهد شد. او در حال کار بر روی یک مجموعه‌ی تلویزیونی تحت عنوان «قدردانی فیلم» است که در آن مهمان‌ها درباره‌ی فیلم‌های مورد علاقه‌شان بحث می‌کنند.

فیلم‌های دیوید فینچر از بدترین تا بهترین

فینچر همراه با آرون سورکین طی مصاحبه‌ای که اخیرا در پادکست «انجمن کارگردان‌های آمریکا، نسخه‌ی کارگردان‌ها» (The Director’s Guild of the America’s The Director’s Cut) انجام داده‌اند، درباره‌ی چند پروژه که در حال کار بر روی آن‌هاست صحبت کرد. در این مصاحبه، فینچر سه پروژه را عنوان کرد، از جمله یک مجموعه‌ی کوتاه که توسط رابرت تاون، نویسنده‌ی فیلمنامه‌ی فیلم «محله‌ی چینی‌ها» ۱۹۷۴ و دو فیلم اول «ماموریت غیرممکن» (Mission Impossible) نوشته خواهد شد.

فینچر در این پادکست گفت: «من درگیر اقتباس از یک رمان گرافیکی فرانسوی در مورد یک قاتل هستم. رابرت تاون و من در تلاشیم سریال کوتاهی را آغاز کنیم که به نوعی پیش درآمد محله‌ی چینی‌ها باشد؛ زمان جیک گیتس در محله‌ی چینی‌ها با حضور لو اسکوبار. من مشغول کار بر روی یک مجموعه درباره‌ی قدردانی از فیلم‌های موردعلاقه‌ام، با مهمانان مورد علاقه‌ام و البته فیلم‌های موردعلاقه‌ی آن‌ها هستم.»

مجموعه‌ی پیش‌درآمد براساس فیلم محله‌ی چینی‌ها مدتی است که در دست ساخت است. ددلاین در نوامبر ۲۰۱۹ گزارش داد که فینچر و تاون در حال ساخت این پروژه برای نتفلیکس هستند. فیلم اصلی محله‌ی چینی‌ها که به کارگردانی رومن پولانسکی ساخته شده، با بازی جک نیکلسون و فی داناوی همراه بود و تلاش‌های یک کارآگاه خصوصی برای افشای یک خیانت زناشویی را روایت می‌کند، که در نهایت خود را درگیر تار و پود فریب و فساد می‌بیند. در آن زمان، ددلاین گزارش داد که این پیش درآمد بر روی نسخه‌ی جوانتر شخصیت نیکلسون متمرکز خواهد بود که در شهری کار می‌کند که «ثروتمندان و فساد، چیزهایی مانند زمین، نفت و گروه‌های خلافکاری را درگیر خود خواهند کرد.»

در مورد فینچر باید گفت که «منک» مشهور، پایان فاصله‌ی طولانی این فیلمساز از دیگر آثارش بود. آخرین پروژه‌ی کارگردانی وی قبل از منک، «دختر گمشده» (Gone Girl) در سال ۲۰۱۴ بود که مورد تحسین منتقدان نیز قرار گرفت. او پیش از این فیلم‌های سینمایی تحسین برانگیز دیگری مانند «شبکه‌ی اجتماعی» (The Social Network) و «باشگاه مبارزه» (Fight Club) و بیش از دو و نیم قسمت از «شکارچی ذهن» (Mindhunter) را در چند سال گذشته کارگردانی کرده است.

فینچر و سورکین در این پادکست درباره‌ی موضوعات مختلف دیگری از جمله پیچیدگی‌های فیلم منک و همچنین درباره‌ی واکنش پدر دیوید یعنی جک فینچر، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار فقید، به فیلم «هفت» (Seven) صحبت کردند.

مکالمه‌ی کامل این دو نفر را می‌توانید از طریق SoundCloud بشنوید.

منبع: indiewire

