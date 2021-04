فیلم چاقوکشی ۲ و ۳ توسط نتفلیکس ساخته خواهد شد

نتفلیکس امتیاز ساخت فیلم «چاقوکشی ۲» و یک نسخه‌ی سینمایی دیگر بر اساس فیلم تحسین شده‌ی «چاقوکشی» (Knives Out) به کارگردانی ریان جانسون را دریافت کرد.

بنا بر گزارش ورایتی نتفلیکس حق ساخت و پخش دو دنباله‌ی سینمایی برای فیلم چاقوکشی را با رقم قابل توجه ۴۵۰ میلیون دلار از کمپانی‌های مدیا رایت کپیتال و برگمن پروداکشنز دریافت کرده است. قرار است ریان جانسون همانند فیلم نخست کارگردانی قسمت‌های بعدی چاقوکشی را برعهده داشته باشد و دنیل کریگ نیز برای بازی در نقش کاراگاه داستان بازمی‌گردد. اینطور که پیداست فیلم چاقوکشی ۲ اواخر پاییز یا اوایل زمستان سال جاری در یونان جلوی دوربین خواهد رفت.

«چاقوکشی»؛ فیلم معمایی مهیجی که مورد تمجید منتقدان قرار گرفت

داستان فیلم چاقوکشی شباهت‌های بسیاری به قصه‌های آگاتا کریستی داشت. در پرده‌ی نخست یک قتل رخ می‌دهد و کاراگاهی جذاب، اما نامتعارف می‌بایست از میان مضنونینی که همه انگیزه‌هایی برای ارتکاب جنایت دارند، قاتل را پیدا کند. قالب صحنه‌های فیلم در عمارت خانواده‌ی ترومبی رقم می‌خورد و همانند داستان‌های معمایی کریستی بیننده با قصه و شخصیت‌ها همراه می‌شود و مدام سعی می‌کند زودتر از کاراگاه حقیقت را کشف کند. شاید کاریزما و عملکرد بنویت بلانک (با بازی دنیل کریگ) به خوبی هرکول پوآرو (با بازی دیوید سوشی) در سریال «پوآروی آگاتا کریستی» از شبکه‌ی آی‌وی‌وی ۱ نباشد، اما همین کاراگاه آمریکایی هم توانست حسابی نظر مثبت دوست‌داران این دست فیلم‌ها را به خود جلب کند.

چاقوکشی با ۴۰ میلیون دلار بودجه توانست به فروشی بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون دلار دست پیدا کند تا به یک موفقیت تجاری کامل تبدیل شود. این فیلم همچنین توانست در هفتادو‌هفتمین مراسم گلدن گلوب در سه رشته‌ی بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم موزیکال یا کمدی برای کریگ و بهترین بازیگر زن در فیلم موزیکال یا کمدی برای آنا د آرماس نامزد شود. چاقوکشی در اسکار سال ۲۰۱۹ نیز نامزد جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی اورجینال بود که همانند تمام شاخه‌های گلدن گلوب، در اسکار نیز ناکام ماند.

رایان جانسون که نتفلیکس کارگردانی چاقوکشی ۲ و ۳ را به او سپرده است، بیشتر با فیلم‌های «جنگ ستارگان: آخرین جدای» و «لوپر» شناخته می‌شود. جنگ ستارگان: آخرین جدای با بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شد و در سراسر جهان بیش از ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار فروخت تا به پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۱۷ و یازدهمین فیلم پرفروش تمام دوران‌ها تبدیل شود. با توجه به کارنامه‌ی جانسون و اینکه به استثنای فیلم «برادران بلوم»، سایر فیلم‌های او با اقبال خوبی از سوی منتقدان و سینمادوستان مواجه شده‌اند، می‌توان به خوش‌ساخت و قابل قبول بودن ادامه‌های چاقوکشی امیدوار بود.

