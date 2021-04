کیانو ریوز سال‌های پرکاری پیش رو خواهد داشت. در ادامه لیستی از فیلم‌ها، سریال‌های تلویزیونی و بازی‌های ویدیویی آينده‌ی این بازیگر را خواهید خواند.

وقتی پای کیانو ریوز در میان باشد، شرایط همیشه بهتر خواهد بود. خوشبختانه او در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی زیادی ایفای نقش کرده که به زودی پخش خواهند شد. طی چند سال گذشته کیانو ریوز تحول شگرفی در حرفه‌ی خود داشته است. ریوز که به موفقیت فرنچایز جان ویک کمک زیادی کرده بود، کاملا مورد توجه مخاطبان قرار گرفته‌ است.

این فعالیت، استعدادها و حیطه کاری گسترده‌ی او به‌ عنوان یک بازیگر توانا را به همه یادآوری کرد. او در گذشته، تغییر نقش از فیلم‌هایی کاملا اکشن مانند سرعت (Speed) ​​و نقطه فروپاشی (Point Break) به تریلرهای علمی-تخیلی مانند سه گانه ماتریکس و درام‌هایی مانند خانه‌ای روی برکه (The Lake House) انجام داد و بازی در آن‌ها را به خوبی ایفا کرد.

در سال‌های اخیر، او در قسمت سوم فیلم جان ویک: پارابلوم (John Wick 3: Chapter 3 – Parabellum) و کمدی رمانتیک شبکه نتفلیکس: همیشه شاید من باش (Always Be My Maybe)، درخشید و نقش جان سیلورهند در بازی ویدیویی Cyberpunk 2077 E3 را بازی کرد و داستان اسباب بازی ۴ را برای استودیو انیمیشن پیکسار صداپیشگی کرد. اما، از حالا به بعد او مشهورتر و فوق‌العاده‌تر خواهد شد. در ادامه لیستی از فعاليت‌های پیش روی کیانو ریوز از سریال‌های تلویزیونی تا فیلم‌های سینمایی را خواهید خواند.

۱. ماتریکس ۴ (The Matrix 4)

ریوز نقش نئو در ماتریکس ۴ را پیش رو دارد. سری چهارم این فرنچایز -که شامل سه قسمت قبلی ماتریکس، ماتریکس بارگذاری مجدد، انقلاب ماتریکس است- درحال‌ حاضر نام تایید شده‌ای به جز ماتریکس ۴ ندارد.

درحال‌ حاضر جزئیات این فیلم علنی نشده، اما حضور مجدد کری-ان ماس بازیگر مقابل ریوز در سه فیلم ماتریکس، در ماتریکس ۴ قطعی است. از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به جیدا پینکت اسمیت، پریانکا چوپرا، جاناتان گروف، جسیکا هنویک و یحیی عبدالمتین دوم اشاره کرد. ماتریکس ۴ در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ در سینماها و به‌ طور هم‌زمان در اچ‌بی‌او مکس اکران می‌شود.

۲. جان ویک ۴ (John Wick)

هشدار: در این قسمت از نوشته، جان ویک ۳: پارابلوم، اسپویل می‌شود.

اندکی بعد از اکران جان ویک ۳: پارابلوم در می ۲۰۱۹، گفته شد که جان ویک با جان ویک ۴ بازخواهد گشت. دنباله‌ی این فرنچایز در تاریخ ۲۷ می ۲۰۲۲ در سینماها اکران خواهد شد. در ابتدا قرار بود این فیلم در می ۲۰۲۱ اکران شود اما به دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاد.

تایید تاریخ اکران دنباله‌ی بعدی این فیلم نشان از آغاز تولید آن دارد و نشان می‌دهد کمپانی فیلم‌سازی Summit Entertainment قصد دارد با بازگرداندن هرچه‌ سریع‌تر این فرنچایز، نهایت استفاده را از محبوبیت آن ببرد. در عین‌حال، تولید جان ویک ۵ نیز تایید شده‌ است. قرار بر این بود که فیلم‌های جان ویک ۴ و ۵ پشت سر هم فیلم‌برداری شوند اما همه‌گیری کویید۱۹ باعث شد تولید فیلم پنجم به تاخیر بیافتد. گفته می‌شود، احتمالا جان ویک ۵ در سال ۲۰۲۳ اکران خواهد شد، اما هنوز هیچ تاریخ قطعی برای اکران آن مشخص نشده‌ است.

بدیهی است که ریوز، نقش خود را به‌ عنوان‌ قربانی‌ترین قاتل در جهان، جان ویک تکرار خواهد کرد. پس از اتفاقات جان ویک ۲ و فراری شدن جان، در پارابلوم، تمام قاتلان دنیا تلاش داشتند تا با دستگیری و کشتن جان ویک جایزه‌ی تعیین شده را از آن خود کنند. با پایان یافتن فیلم سوم، جان ویک با وجود اصابت گلوله توسط وینستون (که این کار را برای توافق دوباره با مجلس عالی انجام داد) زنده ماند و سپس با بائوری (پادشاه) متحد شد.

ریوز و همبازی او در ماتریکس، لارنس فیشبرن می‌توانند درحالی‌ در جان ویک ۴ حضور یابند که خشونت‌بارترین مبارزه خود در برابر وینستون و مجلس عالی را انجام می‌دهند‌.

ریوز هم‌چنین به بازی در اسپین‌آف تلویزیونی John Wick: The Continental ابراز علاقه کرده‌ است که به هتل سندیکای و مشتریان مختلف آن می‌پردازد.

۳. برسرکر (BRZRKR)

ریوز در اقتباس لایواکشن که در اصل مجموعه‌ای بر اساس کمیک بوک‌های نوشته‌ی او و مت کیندت و تصویرسازی ران گارنی است، بازی خواهد کرد. ریوز قرار است اقتباس فیلم را که به طور رسمی توسط نتفلیکس انتخاب شد، آماده کند. ریوز علاوه بر تولید و بازی در این فیلم، صداپیشگی کارکتر B که نیمی انسان و نیمی خدا است، را در مجموعه انیمه انجام خواهد داد. هر دوی این پروژه‌ها به تازگی اعلام شده‌اند و هنوز تاریخ اکران مشخصی ندارند‌.

۴. ماشین مسابقه (Rally Car)

فیلم ماشین مسابقه، از ریوز چند سالی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ساخت این فیلم از سال ۲۰۱۷ تایید شد، اما این پروژه در جستجوی یک کارگردان بود و سرانجام کارگردانی آن به الیور مگاتون، کارگردان فیلم‌های ترانسپورتر ۳ (Transporter 3) و ربوده شده‌ی ۲ (Taken 2) سپرده شد. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ هالیوود ریپورتر، ریوز نقش یک راننده سابق در NASCAR را بازی می‌کند که خود را در یک مسابقه رالی اتومبیل در چین می‌بیند.

هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد تاریخ اکران و جزئیات دیگر در دست نیست و دلیل تاخیر در ادامه فیلم‌برداری و یا اکران مشخص نیست.

۵. باران (Rain)

با بازی در مینی سریال تلویزیونی باران بر اساس کتاب‌های بری آیزلر قرار است ریوز هم‌چنان در ژانر اکشن باقی بماند. ریوز به‌ عنوان سرپرست این مینی سریال و هم‌چنین یکی از تهیه کنندگان آن فعالیت خواهد کرد.

او در حال بازی در نقش جان رین، یک قاتل قراردادی دورگه ژاپنی آمریکایی است و شیوه‌ی کار او به گونه‌ای‌ است که مرگ قربانیان به دلایل طبیعی به نظر برسد.

از بازیگران دیگر این فیلم می‌توان به چری جونز (Wine Country) کوربن رید (Blair Witch 2016) و اوون کلاین (The Squid and the Whale) ‌اشاره کرد. در حال حاضر، تولید این مینی سریال آغاز نشده و تاریخ اکران برای آن مشخص نشده است.

۶. نیمه‌شب گذشته (Past Midnight)

ریوز برای بازی در فیلم نیمه‌شب گذشته (Past Midnight) به کارگردانی ریک فامویویوا کارگردان فیلم مواد (Dope) در نتفلیکس حضور پیدا خواهد کند.

فیلم‌نامه این فيلم توسط تی. جی. فیکسمن (Ratchet & Clank) نوشته خواهد شد و تهیه‌كنندگی آن را کارگردان‌های انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) جو و آنتونی روسو بر عهده خواهند داشت. نیمه‌شب گذشته برای ریوز بازگشت به سبکی آشنا و برای فامویویوا حضور در زمینه‌ای کاملا جدید می‌باشد. درباره جزئیات انتخاب بازیگر و شخصیت ریوز جزئیات بیشتری در دست نیست اما قطعا نیمه‌شب گذشته، ارزش پیگیری و توجه را دارد.

