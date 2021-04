در حالی‌که دولت، جان واکر را به عنوان جانشین کاپیتان آمریکا انتخاب کرد، اما واکر دقیقا همان شخصیتی را دارد که استیو راجرز به‌ عنوان مرد ستاره‌دار (Star-Spangled) از آن نفرت داشت.

کاپیتان آمریکای جدیدی که در فالکون و سرباز زمستان مارول می‌بینیم، دارای شخصیتی است که اگر اکنون استیو راجرز در دنیای سینمایی مارول زنده بود، از آن متنفر می‌بود. علی‌رغم این‌که خود راجرز در انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) سپرش را به سم ویلسون داد، پس از این‌که سم ویلسون تصمیم گرفت سپر را رها کند، جان واکر توسط کالیفرنیای آمریکا انتخاب شد تا کاپیتان آمریکای جدید باشد.

با این‌حال، سم با این تصور که قرار است سپر، بدون این‌که از ویترین شیشه‌ای خارج شود در نمایشگاه یادبود کاپیتان آمریکا، اسمیت‌سونیا (Smithsonia) به نمایش گذاشته شود، و به شخصی تحویل داده نمی‌شود که ایده‌ها و آرمان‌های استیو راجرز را حفظ نمی‌کند، آن را رها کرد. اکنون، سم ویلسون و باکی بارنز در قسمت دوم فالکون و سرباز زمستان با عنوان مرد ستاره‌دار در یک مخمصه قرار دارند.

کاپیتان آمریکای جدید به طور مداوم سعی در برقراری اتحاد و همبستگی نیروها دارد، اما واقعیت کلی این است که نه سم و نه باکی نمی‌توانند این کار را انجام دهند زیرا انگیزه‌های اصلی واکر برای کاپیتان آمریكا شدن، همان دلایلی است که استیو راجرز آن‌ها را نپذیرفت، و این همان چیزی است در وهله اول استیو را به یک کاپیتان واقعی تبدیل کرد. به‌ علاوه، هیچ یک از آن‌ها از این‌که واکر را در جای مورد اعتمادترین دوست خود ببینند احساس زیاد خوبی ندارند.

اساسا جان واکر برای یک کاپیتان آمریکای جدید و اصیل بودن، کوچک است و بیشتر الگویی جدید از مرد ستاره‌داری است که دولت سعی کرد استیو را در دهه‌ی ۱۹۴۰ به آن تبدیل کند. واکر درحالی‌ دستورات را اجرا می‌کند و به دوربین‌ها لبخند می‌زند که استیو با رد همه‌ی این کارها آن‌چه را که از نظر او درست بود انجام داد و بدون در نظر گرفتن هزینه و عواقب شخصی، در کنار کسانی که به آن‌ها اعتماد داشت برای محافظت از جهان و امنیت آن تلاش می‌کرد.

جان واکر همان کاراکتری است که استیو راجرز در دهه‌ی ۱۹۴۰ شخصیت‌ آن را نپذیرفت

پس از دریافت سرم ابرسرباز توسط استیو راجرز در جریان جنگ جهانی دوم در کاپیتان آمریکا: اولین انتقام‌جو (Captain America: The First Avenger)، هایدرا، آبراهام ارسکین خالق سرم را به قتل رساند، و این باعث شد راجرز تنها سرباز فوق العاده‌ی دولت آمریکا باشد. به همین دلیل، راجرز به خط مقدم منتقل نشد و در عوض به کاپیتان آمریکا، مرد ستاره‌دار با برنامه‌ی A تبدیل شد. راجرز چهره جدید دولت در کارزارهای تبلیغاتی خود شد و دولت او را مجبور به حضور در برنامه‌ها و امضا دادن‌ و صحبت با مردم آمریکا در مورد خرید اوراق قرضه، برای کمک به جنگ تلاش کرد.

با این وجود، زمانی‌ که پیاده نظام ۱۰۷ام در پشت خطوط دشمن گرفتار شد، راجرز این فرصت را پیدا کرد تا به کاری بپردازد که برای آن ساخته شده‌ است‌؛ شجاعانه به میدان جنگ برود و به خوبی بجنگد. راجرز با این کار هویت کاپیتان آمریکا را برای نیروهای آمریکایی به یک قهرمان واقعی تبدیل کرد و این کار را در جنگ جهانی دوم ادامه داد تا این‌که پس از شکست Red Skull در قطب شمال منجمد شد.

برخلاف او، جان واکر به‌ عنوان نسخه‌ای ناقص از کاپیتان آمریکای دولتی به کار گرفته‌ شد، او به یک تور مطبوعاتی با هیاهوی بزرگ موسیقی تم اصلی کاپیتان آمریکا فرستاده شد، برای مردم دست تکان داد و لبخند زد، ژست‌های اکشن گرفت و در مصاحبه‌ها با خبرنگاران صحبت می‌کرد. جان واکر به جای این که مانند استیو راجرز یک قهرمان واقعی باشد، شخصیتی جدید از مرد ستاره‌دار است که راجرز آن را قبول نکرد.‌

اهداف و ایده‌آل‌های کاپیتان آمریکای جدید با اهداف استیو بسیار متفاوت است

به همین ترتیب، با وجود این واقعیت که دولت به واكر اجازه می‌دهد در فالکون و سرباز زمستان پا به عرصه بگذارد، اما انگیزه‌ها نمی‌توانند متفاوت از انگیزه‌های راجرز باشند.‌ در حالی‌که استیو سعی داشت دستورالعمل‌های دولت را هنگامی که در زمان حال بود، دنبال کند؛ شیوع فساد در دولت مانند نفوذ هایدرا به شیلد در سال ۲۰۱۴ در کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Solder) او را متقاعد کرد که برای فعالیت بهتر فقط می‌تواند به انتقام جویان و متحدانش اطمینان کند.

با این‌حال، ایجاد توافقنامه سوکوویا در سال ۲۰۱۶ در کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War) و تمایل به نظارت دولت بر انتقام جویان، به راجرز برای مقاومت در برابر قانون جدید انگیزه داد، و با افرادی مانند فالکون، بیوه سیاه و واندا ماکسیموف متحد شد. آن‌ها تصمیم گرفتند کاری را انجام دهند که فکر می‌کردند درست است و خودشان برای امنیت مردم تلاش کنند، حتی اگر این کار آن‌ها با خواسته‌ی دولت‌های جهان مغایرت داشته باشد.

این رویه برخلاف رفتار واکر، کاپیتان آمریکای جدید است. در حالی‌که او ادعا می‌کند که می‌خواهد بهترین کاپیتان آمریکایی باشد که می‌تواند، اما نکته مهم این است که او فقط می‌تواند به اندازه‌ای خوب باشد که دولت آمریکا به او اجازه می‌دهد. جان واکر به دلیل خدمات بی‌نظیر خود به عنوان سرباز ارتش آمریكا انتخاب شد و نقش جدید وی به عنوان كاپیتان آمریكا فقط ادامه خدمات مستمر وی است. او هنوز تحت نظارت دولت آمریكا است و آن‌ها طبق دستور كار خود به او می‌گویند كه كجا باید برود و به چه كسی كمك كند؛ کارهایی كه استیو راجرز به شدت مخالف آن بود.

چرا کاپیتان جدید آمریکا بسیار متفاوت است؟

اساسا جان واکر کسی است كه دولت آمریكا در ابتدا آرزو داشت استیو راجرز در قالب كاپیتان آمریكا باشد؛ یعنی قهرمانی كه می‌توانستند او را هدایت و كنترل كنند تا منافع خود و كشور را توسط او پیش ببرند. با این‌حال، راجرز همیشه به دنبال مبارزه در راه آرمان‌های آمریکایی بوده است.

استیو، هویت مد نظر دولت‌های گذشته و حال ایالات متحده را نپذیرفت و به‌ جای آن نام کاپیتان آمریکا و سپر نمادین او را طوری ساخت که نمادی از ایستادگی برای حقیقت، عدالت و آزادی (مهم نیست به چه قیمتی باشد) باشد.

متاسفانه، این همان مفهومی است که جان واکر نمی‌تواند با وضعیت فعلی خود در نقش خوشحال‌کننده‌ و خنداننده‌ی مردم و انجام‌دهنده‌ی سیاست‌های دولت موفق به دستیابی به آن شود. و این، شخصیت واقعی کاپیتان آمریکا نیست. بلکه فقط شخصی را نشان می‌دهد که از سپر استفاده می‌کند. در حالی‌که پخش فالکون و سرباز زمستان مارول در دیزنی پلاس ادامه می‌یابد، جای تردید است که جان واکر هرگز بتواند به سطح استیو راجرز صعود کند.

