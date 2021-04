لیگ عدالت نسخه‌ی زاک اسنایدر در پایان باعث احیای مجدد چندین عضو جدید برای آینده‌ی لیگ عدالت می‌شود که احتمالا در ادامه به این تیم خواهند پیوست.

لیگ عدالت زک اسنایدر شاهد تشکیل تیم نمادین دی‌سی بود اما اضافه کردن اعضای آینده لیگ عدالت را نیز باید به این فیلم اضافه نمود. در حالی که طرفداران شاهد ایجاد نسخه‌ای متفاوت از فیلم لیگ عدالت در سال ۲۰۱۷ بودند، اما زک اسنایدر مجبور شد آن را به روشی که همیشه در نظر داشت به تصویر بکشد.

فیلم ۴ ساعت HBO Max بتمن، زن شگفت‌انگیز، فلش، سایبورگ، آکوامن و سوپرمن را با هم متحد کرد تا برای برقراری نظم بیشتر باهم تلاش کنند. در طول داستان، به هر شخصیت وقت خود را می‌دهند تا بدرخشد و در عین حال به عنوان یکی از اعضای موسس لیگ عدالت در نظر گرفته شود. در حالی که قهرمانان استپن‌ولف را شکست داده و جلوی حمله‌ی او را گرفتند، این آخرین ماموریت برای بزرگ‌ترین محافظان زمین نخواهد بود.

در کمیک‌ها، لیگ عدالت آمریکایی با بیش از این ۶ عضو تشکیل شده است. لیگ عدالت زک اسنایدر به عنوان قسمت ابتدایی از یک سه گانه‌ پیش بینی شده‌ای بود که کارگردان خلق آن را از قبل برنامه‌ریزی کرده بود. اما برادران وارنر با ادامه پیشرفت‌های دنیای دی‌سی دیگر علاقه‌ای به ساخت قسمت‌های بعدی از خود نشان نداد.

از آن‌جا که محصول HBO Max در جهان خاص خود تنظیم شده است، در صورت ادامه کار تیم، ممکن بود لیگ عدالت در سال‌های آینده متفاوت به نظر برسد. حتی اگر برای خلق این دنباله‌ها برنامه‌ریزی نشده باشند، حداقل در حال حاضر، نسخه اسنایدر هنوز هم به عضویت برخی شخصیت‌های بزرگ DC اشاره می‌کند.

در طول لیگ عدالت زک اسنایدر، در حالی که تمرکز اصلی بر روی شش شخصیت اصلی است، چند قهرمان دیگر نیز وجود دارند که داستان آن‌ها را مجددا احیاء می‌کند. برخی از آن‌ها که حضوری مختصر دارند در واقع از اعضای اصلی لیگ عدالت در کمیک‌ها به شمار می‌روند. در ادامه تمامی اعضای آینده لیگ عدالت که اسنایدر به آن‌ها اشاره کرده را معرفی می‌کنیم.

۱. شکارچی مریخی (Martian Manhunter)

در حالی که هری لنیکس نقش ژنرال سوانویک را در DCEU بازی کرده است، لیگ عدالت زک اسنایدر اذعان کرده که او یک شخصیت بزرگ از دنیای DC است. با این‌که او فقط در چند صحنه حضور داشته است، اما شخصیت نظامی لنیکس نشان داد که او کسی نیست جز جون جونز که با نام دیگر شکارچی مریخی شناخته می‌شود.

او که با تغییر چهره به شکل مارتا کنت درآمده است، می‌رود تا لوئیس لین را که هنوز در غم مرگ سوپرمن به سر می‌برد، ملاقات کند. جون به عنوان مارتا، لوئیس را تشویق می‌کند که باید سرانجام به دنیا برگردد و زندگی خود را ادامه دهد. بعد از جدایی آن‌ها، جون دوباره به شکل اصلی خود باز می‌گردد، و نشان می‌دهد که او شکارچی مریخی است.

در پایانلیگ عدالت نسخه اسنایدر، شکارچی مریخی به دیدن بروس وین می‌رود و به او می‌گوید که او کیست و اعتراف می‌کند که از تهدیدهای آینده دارک‌ساید مطلع است. جون اعتراف می‌کند که در محافظت از جهانی که در آن زندگی می‌کرد سهم خود را انجام نداده است و به بتمن قول می‌دهد که لیگ عدالت از این پس می‌تواند روی او حساب کند.

پیش بینی شکارچی مریخی به عنوان عضوی از لیگ عدالت به ریشه‌های این شخصیت در کتاب‌های کمیک بر می‌گردد. در بیشتر فعالیت‌های تیم، شکارچی مریخی یکی از قهرمانان اصلی لیگ عدالت بوده است. بسته به دوره‌های مختلف، او هم عضو موسس بوده و هم عضوی که بعدا به تیم پیوسته است.

۲. سوپرگرل (SuperGirl)

حتی اگر کارا زور-ال هنوز در دنیای سینمایی دی‌سی ظاهر نشده باشد، اما حضور سوپرگرل توسط اسنایدر در پروژه‌هایش پیش‌بینی شده است. از نظر فنی، سوپرگرل در DCEU وجود دارد زیرا اسنایدر در کمیک پیش‌درآمدی از مردی از فولاد سفر کارا و نحوه ورود سفینه او به زمین را در آن تعیین کرده است. کارا و یک شرور کریپتونی به نام Dev-Em تنها دو بازمانده کشتی هستند که کلارک کنت در کتاب پیدایشان کرد.

در این کمیک، یک شخصیت سایه‌دار قبل از پرواز در طوفان از سفینه خارج می‌شود، و اگرچه هرگز مشخص نشد که او کیست، اما این احتمال وجود دارد که آن شخص کارا بوده باشد، به این معنی که او هزاران سال روی زمین زندگی کرده است. روشی که کتاب و اخیرا لیگ عدالت زاک اسنایدر به سوپرگرل اشاره می‌کند، نشانه‌های حضور او است.

در لیگ عدالت زک اسنایدر، وقتی قهرمانان وارد سفینه می‌شوند تا سوپرمن را از مرگ برگردانند، همه‌ی آن‌ها از کنار غلاف مربوط به کارا می‌گذرند که هنوز باز است. این پاسخ به سوالی است که کارا قبل از رسیدن سفینه به مقصد، از محفظه حفاظتی خود خارج شد. اما با این وجود، سوپرگرل سابقه‌ی حضور در لیگ عدالت را به عنوان عضوی مهم در طول حضورخود در جهان DC داشته است. در حالی که کارا در کنار لیگ عدالت جنگیده است، اما بیشتر به خاطر فعالیت در تیم ابرقهرمانان (Legion of Super-Heroes) معروف است که معمولا در آینده اتفاق می‌افتد.

۳. فانوس سبز (Green Lantern)

لیگ عدالت زاک اسنایدر عمدتا بر روی شش ابرقهرمان اصلی بنا شده است که این نسخه از تیم را تشکیل داده‌اند. با این حال، همیشه به این صورت تعریف شده که فانوس سبز در واقع شخصی بود که اسنایدر قصد داشت در داستان خود آن را برای اولین مرتبه معرفی کند. اسنایدر در زمان فیلم‌برداری نسخه خود صحنه‌ای را گرفته بود که می‌توانست جان استوارت را وارد این فیلم کند، اما برادران وارنر اجازه استفاده از فانوس سبز را به اسنایدر نداد. علی رغم این‌که فانوس سبزی در تیم فعلی حضور نداشت، اما لیگ عدالت زاک اسنایدر اشاره کرد که کسی در آینده به عنوان بخشی از داستان به آن‌ها می‌پیوندد. ویکتور در هنگام رویای سایبورگ زمانی که قصد احیای سوپرمن را داشتند، آینده‌ی تلخی را که در انتظار آن‌ها است می بیند.

در آن لحظه، فانوس سبز کیلوگ در تالار تخریب شده عدالت دیده می‌شود که مرده است. در حالی‌که چیزی از زمان‌بندی این صحنه در فیلم بیان نشده است، اما کیلوگ باید در دوره‌ای قبل از مرگ و زمانی که دارک‌ساید رسما زمین را فتح کند به عضویت لیگ عدالت در آمده باشد. اما در واقع کیلوگ سابقه‌ای طولانی در کمیک‌ها در رابطه با حضور در لیگ عدالت دارد. در بیشتر مواقع، کیلوگ به عنوان عضوی تمام عیار به تیم در زمان روبه‌رو شدن با یک نیروی مخالف قوی، کمک کرده است، زیرا وی به طور فعال عضوی از نیروهای فانوس سبز است، اما حداقل لیگ عدالت زک اسنایدر این موضوع را مشخص می‌کند.

۴. اتم (The Atom)

یکی از شخصیت‌هایی که کاملا از نسخه لیگ عدالت سال ۲۰۱۷ حذف شده بود، دکتر رایان چوی با بازی ژنگ کای بود. اما اسنایدر همه صحنه‌های مربوط به او را که مشغول کار در آزمایشگاه های STAR با پدر سایبورگ، دکتر سیلاس استون است، بازیابی کرد. رایان در طول داستان بیشتر یک کاراکتر فرعی است اما هنوز هم یک لحظه بزرگ دارد که اشاره‌ای به کتاب کمیک است. پس از مرگ غم انگیز سیلاس استون، رایان مدیر جدید آزمایشگاه‌های STAR می‌شود اما هم‌چنان از وی به عنوان مدیر فناوری نانو یاد می‌شود، که این یک اشاره مهم در تاریخ DC مربوط به او می‌شود. در کتاب‌های کمیک، رایان در واقع شخص دیگری به نام اتم است، ابرقهرمانی که می‌تواند تغییر اندازه دهد.

رایان در کمیک‌ها، محافظ ری پالمر و شخصی بود که اتم اصلی با او همکاری می‌کرد. رایان بعد از ناپدید شدن مربی‌اش، مجبور شد جای ری را به عنوان اتم بگیرد. رایان برای نسخه‌ی DC به عنوان یک ابرقهرمان جوان دوباره درنظر گرفته شد و عضوی از لیگ عدالت آمریکایی بوده است، تیمی که با لیگ اصلی عدالت تفاوت فاحشی دارد. حتی اگر اتم در داستان‌های لیگ عدالت ۲ و ۳ حضور نداشته باشد، بدان معنا نیست که در آینده به قهرمانان ملحق نمی‌شود.

یک لحظه دلخراش در لیگ عدالت زک اسنایدر وجود دارد که بروس، دیانا و آلفرد به ساختمانی قدیمی می‌روند که قرار بود به تالار عدالت تبدیل شود. در حالی که آن‌ها با شش صندلی کار خود را شروع می‌کنند، بتمن و زن شگفت‌انگیز موافقت می‌کنند که به صندلی‌های بیشتری نیاز خواهد بود و این امر باعث می شود که لیگ عدالت گسترش یابد.

