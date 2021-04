بنا بر گزارش فوربز سریال «فالکون و سرباز زمستان» (Falcon and The Winter Soldier) به محبوب‌ترین مجموعه‌ی در حال پخش در سراسر جهان تبدیل شده است.

پایگاه آماری پَرت (Parrot) با توجه به دو شاخصه‌ی «تقاضا» و «میانگین تماشا» مجموعه‌های در حال پخش اعلام کرده میزان محبوبیت سریال ابرقهرمانی فالکون و سرباز زمستان ۹۲.۶ برابر بالاتر از میانگین محبوبیت سریال‌های جدید است. تا پیش از این نیمه‌ی نخست فصل پایانی سریال «حمله به تایتان» عنوان محبوب‌ترین سریال جدید و در حال پخش را در اختیار داشت.

تریلر نهایی فالکون و سرباز زمستان؛ سم به سپر کاپیتان تسلط می‌یابد

این میزان تقاضا و محبوبیت چشم‌گیر برای سریال جدید مارول حتی در قیاس با سایر مجموعه‌های ابرقهرمانی هم جالب توجه است. مثلا رقم محبوبیت و تقاضای سریال تحسین شده «وانداویژن» در هفته‌ی نخست انتشارش ۶۷.۶ بوده است. در میان این دست سریال‌ها تنها «مندلورین» در شاخصه محبوبیت و تقاضای سریال‌بین‌ها بالاتر از فالکون و سرباز زمستان قرار می‌گیرد؛ مندلورین در روزهای نخست پخش‌اش ۱۰۸ برابر میانگین سریال‌های در حال پخش محبوب و پرمتقاضی بود. همچنین دیزنی پلاس هفته‌ی گذشته تایید کرد که قسمت اول سریال فالکون و سرباز زمستان بیش از هر سریال دیگری در این سرویس استریم تماشا شده است.

پس از گذشت نزدیک به یک دهه از حضور کریس ایوانز در دنیای سینمایی مارول او با «انتقام جویان: پایان بازی» به نظر از این دنیا خارج شده است. در پایان انتقام جویان دیدیم که استیو سپر کاپیتان آمریکا را به سم سپرد و به‌ این‌ ترتیب نشان داد که او کاپیتان جدید دنیای سینمایی مارول خواهد بود. کاوش در سریال فالکون و سرباز زمستان و تلاش برای پذیرش سپر توسط سم، نشان می‌دهد که چرا او گزینه‌ی درستی برای تصاحب سپر بوده است.

فالکون تنها گزینه برای گرفتن سپر کاپیتان آمریکا نبود. کمیک‌ها تصور می‌کردند که باکی بارنز و چند نفر دیگر خیلی راحت‌تر از فالکون تبدیل به کاپیتان آمریکا شوند، اما مارول شانس سباستین استن را برای دریافت عنوان و سپر کاپیتان آمریکا نادیده گرفت. این تصمیم در ابتدا شبهه‌هایی را برای دوست‌داران مارول ایجاد کرد، اما سرانجام تبدیل شدن فالکون به کاپیتان آمریکا منطقی جلوه کرد. اکنون، ایوانز قصد دارد توضیح دهد چرا تصاحب سپر توسط فالکون تصمیم درستی بوده است.

