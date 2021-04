نقدهای فیلم گودزیلا در برابر کونگ منتشر شد؛ نه دوستت دارم، نه ازت متنفرم!

نقد و بررسی‌های فیلم «گودزیلا در برابر کونگ» (Godzilla vs. Kong) منتشر شدند و عموم منتقدان نگاهی متوسط به این فیلم هیولایی داشته‌اند.

فیلم گودزیلا در برابر کونگ از چند روز قبل در سینماهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی روی پرده رفت و از طریق سرویس آنلاین HBO مکس نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. کمپانی برادران وارنر انتظار دارد با این فیلم پرهزینه به موفقیت‌های چشم‌گیری در باکس آفیس دست پیدا کند؛ زیرا در حال حاضر فیلم بلاکباستری دیگری روی پرده نیست و سینمادوستان خصوصاً در چین و آسیای شرقی نشان داده‌اند علی‌رغم شیوع گسترده‌ی کروناویروس در جهان برای تماشای فیلم‌های قابل توجه به سینما می‌روند.

گودزیلا یا کنگ؛ کدام در نهایت برنده می‌شود؟

تا به این ساعت در پایگاه آی‌ام‌دی‌بی بر اساس نزدیک به ۶۰ هزار رای امتیاز گودزیلا در برابر کونگ ۶.۷ از ۱۰ است که نشان می‌دهد عموم فیلم‌بین‌ها از تماشای فیلم پشیمان شده‌اند و نبرد جدید گودزیلا و کونگ در حد انتظارشان نیز ظاهر نشده است. در متاکریتیک نیز ۵۵ نقد و میانگین امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ برای گودزیلا در برابر کونگ به ثبت رسیده که این امتیاز نیز نشان از متوسط بودن فیلم دارد. در پایگاه راتن‌تومیتوز نیز بر اساس ۲۸۹ بررسی امتیاز قابل قبول ۷۶ از ۱۰۰ برای گودزیلا در برابر کونگ درج شده است.

خلاصه‌ی نقدهای مهم فیلم گودزیلا در برابر کونگ

مت زولر سایتز از راجر ایبرت

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

گودزیلا در برابر کونگ یک فیلم هیولایی هیجان‌انگیز و عالی است که صحنه‌های اکشن فوق‌العاده‌ای دارد. این یک داستان افسانه‌ای، یک اکتشاف علمی تخیلی، یک فیلم وسترن، یک کُشتی عجیب و غریب، یک دسیسه‌چینی دلهره‌آور، یک اثر فرانکشتاینی و یک درام دلچسب درباره‌ی حیوانات و دوستان انسانی آن‌ها است. در دقایقی انگار دنباله‌ای برای «زیردریایی زرد» و «درخت زندگانی» ساخته شده و به همین خاطر گودزیلا در برابر کونگ قادر است رضایت طیف گسترده‌ای از مخاطبان را به دست آورد.

جانی اولکسینسکی از نیویورک پست

امتیاز: ۷۵ از ۱۰۰

این بار زیلا (گودزیلا) و کونگ در هنگ کنگ با یکدیگر رودررو می‌شوند تا یک میدان نبر عظیم راه بیندازند. فضای نئونی، محیط پر زرق و برق و حیوانات عظیم‌الجثه، صحنه‌ی مبارزه دیدنی پدید می‌آورند و گودزیلا و کنگ همدیگر را لَت‌وپار می‌کنند و در این بین دشمن مشترکی نیز برای آن‌ها وجود دارد که تماشاگران از دیدنش سر شوق می‌آیند.

ای. او. اسکات از نیویورک تایمز

امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

گودزیلا در برابر کونگ یک فیلم مجلل و با عظمت است که ادعای چندانی ندارد و خیلی هم با اصالت نیست.

جو مورگنسترن از وال‌استریت ژورنال

امتیاز: ۳۰ از ۱۰۰

تصور اینکه ذهن یک انسان داستان گودزیلا در برابر کونگ را نوشته بسیار دشوار است؛ نه به این خاطر که با قصه‌ای پیچیده و عجیب مواجه هستیم، بلکه به این دلیل که با فیلم‌نامه‌ای بسیار ناهماهنگ و ابلهانه طرف هستیم.

بر اساس آنچه تا پیش از تماشای فیلم می‌دانیم، گودزیلا به طور مشخصی قدرتمندتر از قبل شده است، اما اینطور که پیداست سازندگان فیلم کونگ را به سلاح جدید و قدرتمندی مجهز کرده‌اند تا تقریبا توازن در مبارزه‌ی این دو موجود قدرتمند برقرار شود. همچنین به نظر می‌رسد کنگ از چیزی که در فیلم «کنگ: جزیره‌ی جمجمه» (Kong: Skull Island) دیدیم بسیار بزرگ‌تر شده است، اما حتی اگر کنگ خیلی بزرگ‌تر از گودزیلا هم باشد، بازهم جثه‌ی او به تنهایی برای شکست دادن سلطان هیولاها کافی نخواهد بود.

