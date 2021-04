برندگان جایزه انجمن بازیگران معرفی شدند؛ بوزمن شانس اصلی اسکار

روز گذشته برندگان «جایزه انجمن بازیگران فیلم» (Screen Actors Guild Award) آمریکا معرفی شدند و فیلم سینمایی «دادگاه شیکاگو ۷» (The Trial of the Chicago 7) اثر آرون سورکین و از محصولات نتفلیکس در این مراسم خوش درخشید.

از ویژگی‌های مهم دیگر این دوره از مراسم می‌توان به اختصاص‌یافتن همه جوایز اصلی انفرادی در بخش آثار سینمایی به بازیگران رنگین پوست از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی به بازیگر فقید چادویک بوزمن اشاره کرد؛ مساله‌ای که باعث شد رسانه‌ها به تنوع‌ نژادی برندگان این دوره از جوایز انجمن بازیگران فیلم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

دوره بیست و هفتم جوایز انجمن بازیگران فیلم آمریکا توسط بازیگران هالیوود اجرا شد و به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا با دوره‌های گذشته تفاوت‌های محسوسی داشت؛ مراسم به جای مدت همیشگی دو ساعت، ظرف یک ساعت برگزار شد و مونولوگ‌های اجراکنندگان و سخنرانی‌های پذیرش جایزه‌ی دریافت‌کنندگان جوایز از پیش ضبط شده بودند.

فیلم سینمایی دادگاه شیکاگو ۷ به عنوان بهترین فیلم از نظر عملکرد گروه بازیگران انتخاب شد. در بخش سریال‌های تلویزیونی نیز عملکرد گروه بازیگران مجموعه «تاج» (The Crown) در بخش سریال‌های درام و عملکرد بازیگران مجموعه «شتز کریک» (Schitt’s Creek‎) شایسته دریافت جایزه بهترین گروه بازیگری شناخته شدند.

مراسم این دوره از این نظر تاریخ‌ساز بود که برای اولین‌بار در ۲۷ سال گذشته هر ۴ جایزه مهم انفرادی مربوط به آثار سینمایی به بازیگران رنگین‌پوست رسید. براین اساس چادویک بوزمن به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش اصلی برای فیلم «بلک باتم ما رینی» (Ma Rainey’s Black Bottom)، وایولا دیویس به عنوان بهترین بازیگر زن نقش اصلی برای فیلم بلک باتم ما رینی، دانیل کالوآ به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای فیلم «یهودا و مسیح سیاه» (Judas and the Black Messiah‎) و یو-جونگ یون به عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای فیلم «میناری» (Minari) انتخاب شدند.

جایزه بزرگ مراسم دیشب در بخش آثار سینمایی به فیلم سینمایی دادگاه شیکاگو ۷ رسید و باعث شد شب خوبی برای شرکت نتفلیکس به عنوان تولیدکننده این اثر سینمایی رقم بخورد. فرانک لانگلا بازیگر نقش قاضی جولیوس هافمن این جایزه را دریافت کرد و در سخنانش به نقل قولی از مارتین لوتر کینگ پرداخت که دقیقا در چنین روزی (روز ۴ آوریل سال ۱۹۶۸) به قتل رسید. این بازیگر با تقدیر از آرون سورکین، رهبری او در مقام کارگردان این فیلم را تحسین کرد.

سریال تلویزیونی تاج برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین بازی گروه بازیگران یک سریال درام را تصاحب کرد. الیویا کلمن از سوی مجموعه بازیگران این سریال جایزه را پذیرفت و در سخنانش به تجلیل از عملکرد کادر درمان بریتانیا در این سال سخت پرداخت. فصل چهارم این سریال نتفلیکس به رابطه میان دایانا و چارلز می‌پردازد؛ البته این سریال تحت تاثیر حواشی این روزهای خاندان سلطنتی حتی پرمخاطب‌تر نیز شده است.

مجموعه تلویزیونی شتز کریک جایزه بهترین بازی گروه بازیگران یک سریال کمدی را گرفت و موفق شد سریال‌های «مرده برای من» (Dead To Me)، «مهماندار» (The Flight Attendant)، «کبیر» (The Great) و «تد لاسو» (Ted Lasso) را پشت سر بگذارد.

فصل آخر از این مجموعه تلویزیونی به شدت مورد علاقه منتقدان واقع شده است و در مراسم‌های امی و گلدن گلوب نیز جوایز اصلی را به خود اختصاص داده است. دن لوی از سوی مجموعه بازیگران این سریال جایزه را پذیرفت و از هم‌بازی‌های خود در این سریال تشکر کرد.

جایزه انجمن بازیگران فیلم آمریکا نیز همچون مراسم گلدن گلوب به هر دو بخش سینما و تلویزیون می‌پردازد اما جوایز بخش سینمایی این مراسم یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های قوی مراسم اسکار است.

همانطور که اشاره شد چادویک بوزمن که در آگوست سال ۲۰۲۰ بر اثر بیماری سرطان در سن ۴۳ سالگی درگذشت در این مراسم به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش اصلی انتخاب شد. بوزمن حتی پیش از این مراسم نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های دریافت جایزه اسکار همین بخش شناخته می‌شد و حال با دریافت این جایزه شانسش حتی بیشتر از قبل شده است. دنیل کالویا بازیگر فیلم یهودا و مسیح سیاه در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل نیز دقیقا شرایط مشابهی را تجربه می‌کند.

پیش‌بینی نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ با استفاده از ریاضیات

در ادامه می‌توانید لیست کامل برندگان جوایز انجمن بازیگران فیلم آمریکا را بررسی کنید.

بهترین گروه بازیگران یک فیلم سینمایی

فیلم ۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

فیلم بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

فیلم میناری (Minari)

فیلم یک شب در میامی (One Night in Miami)

فیلم دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial Of The Chicago 7)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

ایمی آدامز برای بازی در فیلم مرثیه هیلبیلی (Hillbilly Elegy)

وایولا دیویس برای بازی در فیلم بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

ونسا کربی برای بازی در فیلم تکه‌های یک زن (Pieces of a Woman)

فرانسیس مک‌دورمند برای بازی در فیلم سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

کری مولیگان برای بازی در فیلم زن جوان خوش‌آتیه (Promising Young Woman)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

ریز احمد به خاطر بازی در فیلم صدای متال (Sound Of Metal)

چادویک بوزمن برای بازی در فیلم بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

آنتونی هاپکینز برای بازی در فیلم پدر (The Father)

گری اولدمن برای بازی در فیلم منک (Mank)

استیون یان برای بازی در فیلم میناری (Minari)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ماریا باکالووا برای بازی در فیلم بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

گلن کلوز برای بازی در فیلم مرثیه هیلبیلی (Hillbilly Elegy)

الیویا کلمن برای بازی در فیلم پدر (The Father)

یون یا-جانگ برای بازی در فیلم میناری (Minari)

هلنا زنگل برای بازی در فیلم اخبار جهان (News of the World)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

چادویک بوزمن برای بازی در فیلم ۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

ساشا بارون کوهن برای بازی در فیلم دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial Of The Chicago 7)

دنیل کلویا برای بازی در فیلم یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

جرد لتو برای بازی در فیلم چیزهای کوچک (The Little Things)

لزلی آدام جونیور برای بازی در فیلم یک شب در میامی (One Night in Miami)

بهترین تیم بازیگری در یک سریال درام

سریال بهتره با سال تماس بگیری (Better Call Saul)

سریال بریجرتون (Bridgerton)

سریال تاج (The Crown)

سریال لاوکرفت کانتری (Lovecraft Country)

سریال اوزارک (Ozark)

بهترین تیم بازیگری در یک سریال کمدی

سریال مرده برای من (Dead To Me)

سریال مهماندار (The Flight Attendant)

سریال کبیر (The Great)

سریال شیتز کریک (Schitt’s Creek)

سریال تد لاسو (Ted Lasso)

بهترین بازیگر زن در یک سریال درام

جیلین اندرسون برای بازی در سریال تاج (The Crown)

الیویا کلمن برای بازی در سریال تاج (The Crown)

اما کورین برای بازی در سریال تاج (The Crown)

جولیا گارنر برای بازی در سریال اوزارک (Ozark)

لورا لینی برای بازی در سریال اوزارک (Ozark)

بهترین بازیگر مرد در یک سریال درام

جیسون بیتمن برای بازی در سریال اوزارک (Ozark)

استرلینگ کی. براون برای بازی در سریال این ما هستیم (This Is Us)

جاش اوکانر برای بازی در سریال تاج (The Crown)

باب ادنکیرک برای بازی در سریال بهتره با سال تماس بگیری (Better Call Saul)

رجی-جین پیج برای بازی در سریال بریجرتون (Bridgerton)

بهترین بازیگر زن در یک سریال کمدی

کریستینا اپلگیت برای بازی در سریال مرده برای من (Dead To Me)

لیندا کاردلینی برای بازی در سریال مرده برای من (Dead To Me)

کیلی کوئوکو برای بازی در سریال مهماندار (The Flight Attendant)

انی مورفی برای بازی در سریال شیتز کریک (Schitt’s Creek)

کاترین اوهارا برای بازی در سریال شیتز کریک (Schitt’s Creek)

بهترین بازیگر مرد در یک سریال کمدی

نیکولاس هولت برای بازی در سریال کبیر (The Great)

دنیل لیوای برای بازی در سریال شیتز کریک (Schitt’s Creek)

یوجین لیوای برای بازی در سریال شیتز کریک (Schitt’s Creek)

جیسون سودیکیس برای بازی در سریال تد لاسو (Ted Lasso)

رامی یوسف برای بازی در سریال ریمی (Ramy)

بهترین بازیگر زن در یک مینی‌ سریال یا فیلم تلویزیونی

کیت بلانشت برای بازی در سریال خانم آمریکا (Mrs. America)

میکیلا کوئل برای بازی در سریال می‌توانم نابودت کنم (I May Destroy You)

نیکول کیدمن برای بازی در سریال فروپاشی (The Undoing)

آنیا تیلور-جوی برای بازی در سریال گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

کری واشینگتن برای بازی در سریال آتش‌های کوچک در همه جا (Little Fires Everywhere)

بهترین بازیگر مرد در یک مینی‌ سریال یا فیلم تلویزیونی

بیل کمپ برای بازی در سریال گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

دیوید دیگز برای بازی در فیلم تئاتر همیلتون (Hamilton)

هیو گرانت برای بازی در سریال فروپاشی (The Undoing)

ایتن هاوک برای بازی در سریال پرنده‌ی خوب لرد (The Good Lord Bird)

مارک رافلو برای بازی در مینی سریال من می دانم این مقدار حقیقت دارد (I Know This Much Is True)

بهترین تیم بدل‌ کاری برای یک فیلم سینمایی

فیلم ۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

فیلم مولان (Mulan)

فیلم اخبار جهان (News of the World)

فیلم دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial Of The Chicago 7)

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984)

بهترین تیم بدل‌ کاری برای یک سریال کمدی یا درام

سریال پسران (The Boys)

سریال کبرا کای (Cobra kai)

سریال لاورکرافت کانتری (Lovecraft Country)

سریال مندلورین (The Mandalorian)

سریال وست‌ورد (Westworld)

