مکس بورنستاین، نویسنده‌ی فیلم «گودزیلا در برابر کونگ» در گفت‌وگوی اخیرش به جزئیات تازه‌ای از اسپین‌آف لغو شده سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) اشاره کرده است.

شبکه‌ی HBO پس از پایان یافتن بازی تاج و تخت اعلام کرد قصد دارد با همکاری جرج آر. آر. مارتین چند اسپین‌آف یا مجموعه‌ی فرعی پیرامون جهان وسترس بسازد، اما ساخت تعدادی از این سریال‌ها در مراحل ابتدایی یا پیش تولید متوقف شد. مثلا قرار بود مجموعه‌ای با اسم «شب طولانی» با حضور نائومی واتس ساخته شود، اما به چند دلیل از جمله هزینه‌ی تولید بالا HBO از ساخت آن صرف نظر کرد. حالا مکس بورنستاین که او را بیشتر به خاطر همکاری در نگارش داستان و فیلم‌نامه‌ی «گودزیلا: سلطان هیولاها» و گودزیلا در برابر کونگ می‌شناسیم، در گفت‌وگوی اخیرش با کلایدر درباره‌ی یکی از اسپین‌آف‌های لغو شده‌ی بازی تاج و تخت صحبت کرده است.

انیمیشن سریالی بازی تاج‌ و تخت در مراحل اولیه‌ی ساخت است

بورنستاین ضمن اشاره به اینکه نمی‌تواند اطلاعات چندانی از این مجموعه‌ی لغو شده به اشتراک بگذارد، در بخشی از صحبت‌های خود بیان کرده است: «تجربه‌ی شگفت‌انگیزی بود. سریال جهان بسیار توسعه یافته‌ای داشت و ما یک طرح کلی از داستان در اختیار داشتیم که سرتیترها و شاخه‌های اصلی داستان را مشخص می‌کرد. حتی یک عنوان وجود داشت و درواقع ما چیزهای زیادی داشتیم.»

هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم HBO قصد دارد چند اسپین‌آف برای بازی تاج و تخت بسازد، اما یک انیمیشن سریالی و مجموعه «خاندان اژدهایان» به ساخت و فیلم‌برداری بسیار نزدیک شده‌اند. خاندان اژدهایان برای پخش در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده و داستان آن ۳۰۰ سال پیش از آغاز سریال اصلی رقم می‌خورد و مطابق کتاب «آتش و خون» نوشته‌ی جرج آر. آر. مارتین چگونگی افول خاندان تارگریان را به تصویر می‌کشد.

جرج آر. آر. مارتین تا به امروز تنها پنج جلد از سری اصلی رمان‌های «نغمه آتش و یخ» را تکمیل و منتشر کرده‌ است، از آنجایی که هر فصل از بازی تاج و تخت تقریبا رخدادهای یک کتاب را به تصویر می‌کشید، شبکه‌ی HBO مجبور شد داستان فصل‌های پایانی را توسط تیم نویسندگی خود روایت کند و همین امر باعث شد از لحاظ کیفی افت محسوسی میان بخش‌های انتهایی بازی تاج و تخت با فصل‌های ابتدایی‌اش احساس شود. پس از پخش فصل هشتم، بسیاری از طرفداران و منتقدان نسبت به عملکرد و تصمیمات شخصیت‌ها و اتفاقات داستانی شکایت داشتند و حتی کمپین‌هایی برای تغییر پایان سریال تشکیل دادند!

بسیاری تصور می‌کردند بازی تاج و تخت پس از پایان کمی ناامید کننده‌اش، جایگاه و ارزش خود طی سالیان گذشته را از دست خواهد داد، اما چند ماه قبل این مجموعه‌ی تلویزیونی توانسته در جوایز دیجیتال اسپای عنوان بهترین سریال قرن ۲۱ام را کسب کند تا نشان دهد اقتباس تلویزیونی نغمه‌ آتش و یخ کماکان حکمران دنیای سریال‌هاست.

