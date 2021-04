آدام وینگارد‌ کارگردان گودزیلا علیه کنگ می‌گوید صحنه‌های کافی برای ساخت یک نسخه پنج ساعته از فیلم هم وجود دارد، اما در حال حاضر از همین محصول نهایی راضی است.

آدام وینگارد‌ اعلام کرد که صحنه‌های کافی را برای ساخت یک فیلم پنج ساعته از دنیای هیولاها فیلم‌برداری کرده است. گودزیلا علیه کنگ اکنون روی پرده است و در گیشه ‌هالیوود فروش خوبی داشته است.

تنها در ایالات متحده، این فیلم موفق شده رکورد ‌هالیوود را از مارس ۲۰۲۰ برای بهترین افتتاحیه ثبت کند. دیدن صحنه‌هایی که در نسخه‌ی نهایی فیلم وجود ندارند همیشه جالب است و با اضافه کردن بسیاری از صحنه‌های حذف شده در نسخه‌ی طولانی‌تر، فیلم یک قدم روبه جلو برخواهد داشت.

در حالی که تا امروز نسخه‌ی کارگردان از این فیلم منتشر نشده، اما صحنه‌های حذف شده‌ی مختلفی از آن وجود دارد که بعضی از آن‌ها منتشر شده و برخی دیگر را هنوز ندیده‌ایم. در یکی از این صحنه‌های حذف شده، حضور افتخاری آكیرا تاكارادا، بازیگر سری فیلم گودزیلا، در فیلم گودزیلا محصول ۲۰۱۴ دیده شد. متأسفانه صحنه‌های اضافه‌ی فیلم‌برداری شده‌، حتی به عنوان امتیازی برای رسانه‌های خانگی هم تاکنون پخش نشده است.

جای تعجب ندارد که مواردی از فیلم گودزیلا علیه کنگ حذف شده است، اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد که نسخه‌ی طولانی‌تری از فیلم با محتوای بیشتر وجود داشته باشد. آدام وینگارد در مصاحبه‌ای با مجله Den of Geek، می‌گوید که به راحتی می‌تواند نسخه‌ی طولانی مدتی از فیلم را تهیه کند. با این حال، او علاقه‌ای به این کار ندارد و کاملا از نسخه‌ی نهایی راضی است.

او می‌گوید: «مطمئنا صحنه‌های کافی برای ساخت نسخه پنج ساعته این فیلم وجود دارد، اما ساخت یک فیلم طولانی‌تر از بسیاری جهات از ساخت فیلم کوتاه آسان‌تر است. برای من، این نسخه بهترین عملکرد را دارد و من هیچ دلیلی برای اتشار نسخه طولانی‌تر نمی‌بینم.»

وینگارد با اشاره به اینکه نقش لنس ردیک در نسخه‌ی نهایی بسیار کمتر است، به برخی از نکات نسخه‌ی طولانی‌تر اشاره می‌کند. در نهایت، وینگارد می‌گوید که او می‌خواست فیلم دو ساعت یا کمتر باشد و محتوای حذف شده به طور کلی با بقیه‌ی فیلم در تناسب نبود.

تماشای داستان تازه و بازیگران حذف شده از گودزیلا علیه کنگ بسار جالب است. جسیکا هنویک، ستاره‌‌‌ی مشت آهنین در گودزیلا علیه کنگ ظاهر شده و حتی در مصاحبه‌ای که سال ۲۰۲۰ انجام داده بود، گفت: «من با برخی از بازیگران بزرگ کار کردم.» اما، او هیچ جای فیلم دیده نمی‌شود. مطمئنا زمان کوتاه نسخه نهایی گودزیلا علیه کنگ باعث شده تا تمرکز زیادی روی هیولا‌ها باشد.

امیدواریم که نسخه‌ای طولانی‌تر از فیلم یا برخی از صحنه‌های حذف شده‌ی آن راهی رسانه‌های خانگی شوند.

