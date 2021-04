بازیگران جدیدی به فیلم قاتلان ماه کامل اسکورسیزی اضافه شدند

دو بازیگر جدید و دو موسیقی‌دان سرشناس به جمع تیم تولید فیلم «قاتلان ماه کامل» (Killers Of The Flower Moon) به کارگردانی مارتین اسکورسیزی پیوستند.

از سال ۲۰۱۷ شایعاتی در مورد ساخته شدن فیلمی بر اساس کتاب «قاتلان ماه کامل» توسط مارتین اسکورسیزی به گوش می‌رسید، اما تا پاییز ۲۰۱۹ هیچ‌وقت به طور رسمی این گزارشات تایید نشدند تا اینکه رودریگو پرتیو فیلم‌بردار محبوب اسکورسیزی تایید کرد آن‌ها قصد دارند فیلمی به نام قاتلان ماه کامل بسازند و چند ماه بعد، از پیوستن رابرت دنیرو و لئوناردو دی‌کاپریو به این فیلم خبر داده شد.

اریک راث که فیلم‌نامه اثر موفق و ستایش شده «فارست گامپ» را در کارنامه دارد، نوشتن قصه‌ی فیلم جدید اسکورسیزی را عهده‌دار شده است. داستان رمان قاتلان ماه کامل در سال ۱۹۲۰ میلادی و پیرامون یک کشتار و قتل‌هایی زنجیره‌ای میان قبیله‌ای از سرخپوستان رقم می‌خورد. در آن سال‌ها در زمین‌های سرخپوستان اوسیج نفت پیدا می‌شود و آن‌ها به ثروتی باد آورده می‌رسند، اما یک رشته قتل خیلی زود خوشبختی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حل معمای این قتل‌ها یکی از اولین پرونده‌های مهم پلیس فدرال آمریکا بود و به همین خاطر در آن سال‌ها مورد توجه عموم آمریکایی‌ها قرار گرفت.

وقتی دی‌کاپریو در نخستین دیدار با اسکورسیزی از شدت هیجان فلج شد!

ویلیام بلو که او را بیشتر به خاطر «گرگ‌ومیش: خسوف» به خاطر می‌آوریم و لوئیس کنسلمی بازیگر فیلم «مرد ایرلندی» دو بازیگر جدید فیلم قاتلان ماه کامل هستند و جیسون ایسبل و استرجیل سیمسن، موسیقی‌دانان برنده‌ی جایزه‌ی گرمی نیز به تیم تولید این فیلم پرهزینه و مورد انتظار پیوسته‌اند. ایسبل و سیمسن سابقه بازیگری هم دارند و ممکن است هم در جلوی دوربین و هم در بخش موسیقایی کار با اسکورسیزی همکاری کنند.

قاتلان ماه کامل محصول مشترک پارمونت پیکچرز و اپل تی‌وی بوده و برای ساخت آن تقریبا ۲۰۰ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. زمان فیلم‌برداری اثر جدید اسکورسیزی به خاطر دنیاگیری کروناویروس به تعویق افتاد، اما انتظار داریم مراحل تولید این فیلم به زودی آغاز شود. علاوه‌بر دنیرو و دی‌کاپریو از میان بازیگران سرشناس قاتلان ماه کامل می‌توان به جسی پلمونس، تانتو کاردینال و جنای کالینز اشاره کرد.

منبع: Screenrant

The post بازیگران جدیدی به فیلم قاتلان ماه کامل اسکورسیزی اضافه شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala