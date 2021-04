لیگ عدالت زک اسنایدر نشان می‌دهد که چرا قدرت‌های ماورایی فلش و آکوامن، آن‌ها را ملزم به پوشیدن لباس ابرقهرمانی می‌کند.

در لیگ عدالت زک اسنایدر به جز بتمن و واندروومن همه‌ی آن‌ها برای اولین بار دور هم جمع می‌شوند و رسما یک تیم را تشکیل می‌دهند. سایبورگ در تلاش است تا با بدن رباتیک خود سازگار شود، فلش همچنان قدرت کامل اسپید فورس را نادیده می‌گیرد و آرتور کری جونیور همچنان ادعای تاج و تخت آتلانتیس و پوشیدن لباس مخصوص آکوامن را دارد.

لیگ عدالت برخلاف ابر قهرمان‌های کم تجربه‌ای که دارد، تیمی بسیار قدرتمند است. به عنوان مثال، سایبورگ فقط با یک فکر قادر به نابودی کل جهان است و فلش می‌تواند سفرهای کوچکی به زمان گذشته داشته باشد.

آکوامن و فلش از نظر قدرت با سوپرمن قابل مقایسه نیستند، اما آن‌ها در حال حاضر آن‌قدر قدرت‌مند هستند که نمی‌توانند با لباس‌های معمولی خود سازگار باشند.

آکوامن هر زمان که خود را برای ورود به دریا آماده می‌کند، پیراهنش در می‌آورد؛ که این کار نه‌تنها یک ترفند سینمایی برای نشان دادن خالکوبی‌های او است، بلکه نشان می‌دهد که او به‌ دلیل سرعت و قدرت زیاد در شنا کردن، با لباس نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به همین دلیل آتلانتیسی‌ها به زره خودشان که با محیط زیر آب سازگار است، عادت کرده‌اند.

همین‌طور کفش‌های بری آلن به محض استفاده از قدرت اسپید فورس منفجر می‌شوند. کاری که لباس فلش انجام می‌دهد این است که به بری امکان می‌دهد بدون این‌که لباسش بسوزد، چندین برابر سرعت صدا بدود. ‌بنابراین، آکوامن و فلش لباس‌های مخصوص خود در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی را هنگام نیاز می‌پوشند. همان‌طور که در آکوامن به کارگردانی جیمز وان می‌بینیم، ارزش زره طلایی آتلان یک موضوع مهم تاریخی در فرهنگ آتلانتیس است.

لیگ عدالت نسخه زک اسنایدر و بقیه فیلم های دنیای سینمایی دی‌سی در توضیح این‌که چرا ابرقهرمان‌ها لباس نمادین و مخصوص خود را می‌پوشند بسیار عالی کار می‌کنند. در حالی‌که آکوامن و فلش برای محافظت بیشتر به لباس‌های خود نیاز دارند، بر عکس آن‌ها، بتمن به لباس خفاشی خود نیاز دارد تا با متحدان ابرقدرت خود همراه شود. لباس‌های سوپرمن و واندروومن مانند آکوامن نمادی از فرهنگ آن‌هاست، زیرا هر دو لباسی خاص با طراحی منحصر به فرد است که آمازونی‌ها و کریپتونی‌ها برای موارد بسیار خاص از آن‌ها استفاده می‌کردند.

بدن فلزی سایبورگ ناشی از مادرباکس‌ها است و باعث می‌شود رگ‌های رباتیک او بیش از این‌که یک پوشش واقعی باشد، یک نفرین به نظر برسند. لیگ عدالت اسنایدر به قهرمانان حاضر در نایتمر لباس‌های واقع گرایانه‌ای می‌دهد؛ لباس فلش فن‌آوری بالاتری دارد و جوکر ظاهری آخرالزمانی دارد.

آکوامن و فلش ثابت می‌کنند که ابرقهرمانی جنبه‌های منفی خاص خود را هم دارد. آن‌ها این شانس را دارند که به کمک لباس‌هایشان به ‌عنوان خدایان امروزی شناخته شوند. احتمالا آن‌ها در لیگ عدالت ۲ و لیگ عدالت ۳ با حمایت مالی بروس وین و طی آماده‌ شدن برای آخرین مقابله با دارک‌ساید، ارتقا یابند. لیگ عدالت زک اسنایدر ممکن است پایان اسنایدرورس (جهان اسنایدر) در دی‌سی باشد، اما فیلم‌های آینده نشان خواهند داد که سایر قهرمانان DC مانند هاوک‌من و سوپرگرل هم دلایل منطقی برای پوشیدن لباس ابرقهرمانانه خود دارند.

