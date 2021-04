پس از یک سال تعطیلی پی در پی، تاخیر مداوم و اولین پخش آنلاین «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) و اکنون پس از انتظاری طولانی برای اکران «لیگ عدالت؛ نسخه‌ی زک اسنایدر» (Zack Snyder’s Justice League)، دنیای فیلم‌های کامیک DC سرانجام دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرد. DCEU همچنین تعداد زیادی فیلم برای آینده آماده کرده که هر روز تعداد بیشتری به آن‌ها اضافه می‌شود. برخی همچنان در حال کار هستند، برخی تولیدات رو به اتمام هستند و تعداد زیادی از تریلرها برای اجرا آماده می‌شوند. برخی هم هنوز در کتاب‌ها هستند و تاریخ مشخصی برای اکران ندارند.

دفعه‌ی بعدی که مارول ۱۸ فیلم دیگر را در تقویم انتشار MCU قرار می‌دهد، انتظار داشته باشید لیست DC دو برابر شود. کمپانی برادران وارنر از سال ۲۰۲۲ قصد دارد هر سال چهار فیلم بر پایه‌ی DC در سینما و نمایش‌های سریالی جدید داشته باشد. همانطور که والتر هامادا، رئیس فیلم DC به نیویورک تایمز گفت؛ «با هر فیلمی که اکنون در حال مشاهده‌ی آن هستیم، به این فکر می‌کنیم که حداکثر اسپین‌آف بالقوه‌ی آن چند قسمت می‌تواند باشد»

با توجه به این نکته‌های مهم، در اینجا آخرین اطلاعات در مورد فیلم و سریال‌های جدید کامیک DC را ارائه کردیم.

۱. جوخه‌ی انتحار (The Suicide Squad)

تاریخ اکران: ۶ آگوست ۲۰۲۱

پس از جستجوی بسیار برای یافتن کارگردان، جیمز گان برای نوشتن و کارگردانی فیلم دوم جوخه‌ی انتحار استخدام شد. منابع نزدیک به او می‌گویند که این فیلم بر مجموعه‌ای کاملا جدید از کاراکترها متمرکز خواهد بود و مارگو رابی، ویولا دیویس، یوئل کینامان و جی کورتنی بار دیگر در نقش‌های هارلی کوین، آماندا والر، کلنل ریک فلگ و کاپیتان بومرنگ بازی خواهند کرد.

جوخه‌ی انتحار به همراه تمام فیلم‌های ۲۰۲۱ برادران وارنر در سینماها و شبکه‌ی HBO Max اکران می‌شود.

۲. بتمن (The Batman)

تاریخ اکران: ۴ مارس ۲۰۲۲

اولین فیلم انفرادی بتمن از دوران جدید DC در اکتبر ۲۰۱۴ اعلام شد. بن افلک در ابتدا قرار بود کارگردانی و نوشتن فیلمنامه را با همکاری جف جانز انجام دهد، اما طبق گزارشات در ژانویه ۲۰۱۷ از کارگردانی کناره‌گیری کرد تا بیشتر به بازیگری بپردازد.

مت ریوز در فوریه ۲۰۱۷ به عنوان کارگردان معرفی و این پروژه رسما با عنوان «بتمن» نامگذاری شد. در ژوئیه ۲۰۱۷، او تایید کرد که فیلمنامه‌ی اصلی افلک را که شامل جو منگنیلو در نقش «دث استروک» بود، کنار گذاشته و از ابتدا شروع به کار کرده است. ریوز اعلام نکرده که آیا منگنیلو هنوز عضوی از این فیلم هست یا نه.

بن افلک رسما از نقش بتمن کنار گذاشته شد و رابرت پتینسون در ماه مه سال ۲۰۱۹ انتخاب شد. فیلم جدید در مورد بتمن جوانی است که در حال دفاع از گاتهام در مقابل دسیسه‌ی ریدلر و کت‌ومن (با بازی زوئی کراویتز) است. تولید این فیلم با همه‌گیری کرونا قطع شد، اما اکنون قرار است در سال ۲۰۲۲ اکران شود.

۳. حیوانات خانگی فوق‌العاده‌ی دی‌سی (DC Super Pets)

تاریخ اکران: ۲۲ مه ۲۰۲۲

اگر تاخیرهای مربوط به کرونا باعث کندی تولید نمی‌شدند، انتظار می‌رفت نسخه‌ی انیمیشن از سری DC «گروه حیوانات خانگی فوق‌العاده» (Legion of Super-Pets) در تابستان ۲۰۲۲ اکران شود. انتظار می‌رود کریپتو سگ قهرمان، سگ بتمن، ایس، گربه‌ی سوپرگرل، استریکی و کانگوروی پرنده‌ی زن شگفت‌انگیز، جامپا، در انیمیشن کارگردانان جرد استرن و سم لوین حضور داشته باشند چون این دو کارگردان قصد دارند چیزی را برای سرگرمی به بچه‌ها ارائه کنند تا زمانی که بزرگ‌تر شوند و آماده‌ی فیلم‌های قوی‌تر و داستان‌های مهیج‌تر باشند.

۴. بلک ادم (Black Adam)

تاریخ اکران: ۲۹ جولای ۲۰۲۲

راک یا همان دواین جانسون از سال ۲۰۰۸ نامش در لیست فیلم بلک ادم آمده بود و طرفداران مشتاقانه منتظر دیدن او در این نقش بودند. یک فیلم مستقل از بلک ادم در ژانویه ۲۰۱۷ اعلام شد. بلک ادم یکی از معروف‌ترین‌های شزم است، اما در تحولات اخیر کامیک، این شخصیت بیشتر به یک ضد قهرمان تبدیل شده است.

در سال ۲۰۲۰، کمپانی برادران وارنر فاش کرد که بلک ادم همچنین مقدمه‌ای برای چندین عضو لیگ عدالت و تجسم قدیمی آن، از جمله هاوک‌من، اتم اسمشر ، سیکلون و دکتر فیت خواهد بود که هیچ کس دیگری به جز پیرس برازنان این نقش را بازی نخواهد کرد.

۵. فلش (The Flash)

تاریخ اکران: ۴ نوامبر ۲۰۲۲

فیلم انفرادی فلش تغییرات سریع و زیادی در کارگردان‌ها، تهیه کننده‌ها و فیلمنامه نویس‌ها داشت. اما در حال حاضر، ازرا میلر قرار است در فیلمی بازی کند که برخی عناصر داستانی آن از «کمکیک‌های فلشپوینت دی‌سی» (DC Comics’ Flashpoint) گرفته شده است. در این فیلم دو بتمن نیز بازی خواهند کرد و بن افلک و مایکل کیتون قرار است نقش‌هایشان را دوباره تکرار کنند.

۶. آکوامن ۲ (Aquaman 2)

تاریخ اکران: ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

با موفقیت قسمت اول آکوامن، این منطقی بود که یک دنباله هم برای آن ساخته شود. فیلم اول، اگرچه شاید کمی کلیشه‌ای بود، اما به شدت سرگرم کننده بود و یک نمایش بصری خیره کننده داشت.

کارگردان جیمز وان برای صحنه‌های میانی آکوامن چیزهای زیادی را کنار گذاشت. بلک مانتا (معروف به دیوید کین) با وجود سقوط ناخوشایندش از صخره، با کمال تعجب هنوز هم خوب است. دکتر استفان شین، با بازی رندل پارک درخواست بلک مانتا را تضمین کرده است. این دو معامله‌ای را انجام می‌دهند که اگر کین او را به آتلانتیس هدایت کند، شین به او کمک می‌کند تا انتقام خود را از آکوامن بگیرد. اگرچه مشخص نیست که آیا پارک برای بازی آکوامن ۲ برمی‌گردد یا نه، اما وان در دسامبر ۲۰۱۸ به پلیگان گفت که امید دارد این بازیگر برگردد.

۷. شزم؛ خشم خدایان (Shazam; Fury Of The Gods)

تاریخ اکران: ۲ ژوئن ۲۰۲۳

هنری گایدن، برای نوشتن فیلمنامه‌ی این پروژه بازخواهد گشت و کارگردان دیوید اف سندبرگ و تهیه کننده پیتر سفرن نیز با توجه به موفقیت فیلم اول انتظار می‌رود که برگردند. زکری لیوای و آشر انجل، که به ترتیب نقش شزم و بیلی بستین را بازی می‌کنند، به همراه اکثر بازیگران این فیلم حضور دارند! و البته هلن میرن به عنوان شرور در آن حضور دارد و گفته می‌شود نقش هسپرا را بازی می‌کند.

درباره‌ی طرح این فیلم اطلاعات زیادی در دست نیست، اما گفته می‌شود که بعد از سلب قدرت از دکتر تادئوس سیلوا و انداختن وی به زندان، یک کترپیلار نابغه‌ی شیطانی به او نزدیک می‌شود! شخصیت شرور کامیک مستر مایند. سندبرگ به پلیگان گفت که امیدوار است بتواند جادوی کمیک‌های دنباله‌دار را بیشتر کند.

فیلم‌های در دست ساخت و بدون تاریخ DC

۸. زن شگفت‌انگیز ۳ (Wonder Woman 3)

زن شگفت‌انگیز در قسمت‌های قبل موفقیت قابل توجهی بدست آورد. اولین فیلم انفرادی DCEU با نام زن شگفت‌انگیز در جنگ جهانی دوم و قسمت دوم با نام زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در دهه‌ی ۸۰ رخ می‌دهد. پتی جنکینز، کارگردان و نویسنده‌ی مشترک فیلم زن شگفت انگیز اظهار داشت که سومین فیلم این مجموعه، این قهرمان را به دوران حاضر می‌رساند.

جنکینز در ژانویه به ونیتی فر (مجله‌ی فرهنگی) گفت: «من برای زن شگفت‌انگیز ۳ برنامه‌های کاملا واضحی دارم. خواه آن را کارگردانی کنم یا نه، می‌بینم که چگونه او باید در تجسم من از زن شگفت‌انگیز شکل بگیرد. من علاقه‌ی زیادی به آن دارم.»

۹. پیس‌میکر (Peacemaker)

جان سینا در یک سریال تلویزیونی انحصاری HBO Max بازی خواهد کرد که از مجموعه‌ی جوخه‌ی انتحار جیمز گان نشأت می‌گیرد. سینا نقش خود را به عنوان پیس‌میکر، نوعی «کاپیتان آمریکایی»، که یکی از الهامات «کمدین نگهبان» (Watchmen’s The Comedian) است، دوباره تکرار می‌کند.

۱۰. بلو بیتل (Blue Beetle)

اولین اقتباس DC از بلو بیتل، سومین شخصیت قهرمان، جیم ریس را به صحنه می‌آورد و این اولین فیلم با یک کاراکتر لاتین (که شاید اولین ابرقهرمان لاتین باشد که به سینما راه می‌یابد) در پوشش کامیک است. بلو بیتل که توسط کیت گیفن، جان راجرز و کالی همر از سازندگان مینی سریالی با عنوان «بحران در سرزمین بی‌کران» (Infinite Crisis) خلق شده، داستان نوجوان مکزیکی-آمریکایی با بیشینه‌ی ابرقهرمانی عجیب را روایت می‌کند که با یک اسکرب که موجودی فرازمینی است پیوند می‌خورد و توانایی‌های ابرانسانی پیدا می‌کند که در استفاده از این قدرت چندان خوب عمل نمی‌کند. پیش‌بینی می‌شود اقتباس سینمایی این شخصیت توسط آنجل مانوئل سوتو فیلمساز پورتوریکیایی کارگردانی شود.

۱۱. زاتانا (Zattana)

در ادامه‌ی موفقیت «زن جوان نوید دهنده» (Promising Young Woman)، WB و جی‌جی آبرامز تهیه کننده، امرالد فنل را برای نوشتن فیلم زاتانا استخدام کردند. زاتانا که یک جادوگر فعال با قدرت واقعی طلسم‌سازی است، اغلب با بتمن و تیم لیگ عدالت تاریک ارتباط دارد.

۱۲. لیگ عدالت تاریک (Justice League Dark)

در آوریل ۲۰۲۰، وارنرمدیا، HBO Max و جی‌جی آبرامز برنامه‌ی خود را برای آوردن تیم ابرقهرمانی متمایل به ماورالطبیعه در پلتفرمی در سطح HBO اعلام کرد. در این نمایش جدید شخصیت‌های DC در دنیای لیگ عدالت تاریک، گروهی متشکل از جان کنستانتین، سوامپ تینگ ، ددمن، زاتانا و ترایگان، دیو محبوس در بدن شوالیه‌ی قرون وسطایی متمرکز خواهند شد. همه از داگ لیمان گرفته تا گیلرمو دل تورو در طول سال‌ها با این اقتباس سینمایی سر و کار داشتند، اما اکنون این کامیک تحت نظارت آبرامز به شکل سریالی ارائه می‌شود. انتظار می‌رود فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی مرتبط با این موضوع نیز در دست ساخت باشند.

