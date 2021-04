امسال در مراسم جوایز آکادمی اسکار، زن جوان نویددهنده (Promising Young Woman)، میناری (Minari)، یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah) و پدر (The Father) در زمینه‌ی بهترین فیلم با یک‌دیگر به رقابت می‌پردازند. یک اتفاق کم‌یاب برای جشنواره‌ی ساندنس.

شیوع بیماری کرونا رابطه‌ی ضربه خورده‌ی جشنواره‌ی فیلم ساندنس و جوایز آکادمی اسکار را التیام بخشید. برای نخستین بار، چهار نامزد مهم‌ترین جایزه‌ی جوایز اسکار را چهار فیلم که نخستین اکرانشان در جشنواره‌ی ساندنس بوده است، تشکیل می‌دهند.

داستان خانوادگی لی ایزاک چانگ، میناری، نمایش فیلم‌شده‌ی فلوریان زلر، پدر و زن جوان نویددهنده از امرالد فنل، همه در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار در جشنواره‌ی ساندنس به نمایش در آمدند، اما شگفتی‌های جشنواره‌ی ساندنس ۲۰۲۰ هم‌چنان ادامه داشت. در لحظات نهایی فیلم استودیویی شاکا کینگ، یهودا و مسیح سیاه، دو هفته پیش از این که برادران وارنر تاریخ اکران آن را اعلام کنند، در ساندنس به نمایش درآمد تا نگاه‌ها بیش از پیش به این جشنواره جذب شوند.

جشنواره‌ی ساندنس برای معرفی مستندهایی که در اسکار به موفقیت می‌رسند شناخته شده است، مستندهایی مانند؛ رویای آمریکایی (American Dream)، یک حقیقت ناراحت‌کننده (An Inconvenient Truth)، در جستجوری شوگرمن (Searching for Sugar Man)، زمانه‌ی هاروی میلک (The Times of Harvey Milk)، خلیج کوچک (The Cove)، مردی روی سیم (Man on Wire)، بیست قدم تا ستاره بودن (۲۰Feet from Stardom).

امسال هم سه فیلم از شانس‌های اصلی مستندهای نامزد اسکار کار خود را از جشنواره‌ی ساندنس آغاز کردند؛ اردوگاه کریپ (Crip Camp) از نیکول نیون‌هم و جیمز لبرچت، زمان (Time) از گرت بردلی و مامور مول (The Mole Agent) از مایتا آلبردی.

۱. پدر (The Father)

کارگردان: فلوریان زلر

فلوریان زلر بازیگران: اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز

اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

مرد سال‌خورده‌ای که تمام کمک‌های دخترش را رد می‌کند و در حال پیر شدن به دنبال معنا دادن به این روند رو به نابودی است، به عشق خود نسبت به عزیزانش و حتی به واقعیت دنیایی که در آن زیست می‌کند، مشکوک می‌شود.

پدر پس از حضور در جشنواره‌های مجازی پاییز ۲۰۲۰، در ۲۶ فوریه (۷ اسفند)، دیرتر از سایر رقیب‌های خود، در سالن‌های سینمای نیویورک و لس‌آنجلس به نمایش درآمد. پدر تنها فیلم در بین نامزدها است که از شبکه‌‌های آنلاین پخش نشده است.

مدیرعامل کمپانی سونی (Sony Pictures)، تام برنارد، در رابطه با عدم پخش فیلم در سرویس‌های پخش آنلاین گفته است: «ما مجبور بودیم این کار را بکنیم. به جای آن که آن‌ها را راضی کنیم تا به فیلم رای دهند، می‌خواستیم آن‌ها فیلم را آن گونه که شایسته است، ببینند. سالن‌های سینما برگشته‌اند.»

فیلم به فروش خانگی ۱.۳ میلیون دلاری رسید و در سطح بین‌المللی ۱.۴ میلیون دلار فروخت.

فیلم در اسکار یکی از رقیب‌های اصلی سرزمین آواره‌ها (Nomadland) در زمینه‌های بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی و تدوین است، اگر چه ممکن است هیچ اسکاری را به خانه نبرد، چرا که با وجود بازی قدرتمند هاپکینز در شمایل شاه لیر، در نقش مردی با زوال عقل که تلاش می‌کند ارتباطش با واقعیت را حفظ کند، شکست دادن چادویک بوزمن کاری بسیار دشوار است.

جوایز:

بهترین تدوین، بهترین فیلم‌نامه و بهترین بازیگر مرد از جشنواره‌ی فیلم‌های مستقل بریتانیا

چهار نامزدی گلدن گلوب در رشته‌های بهترین فیلم درام، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین فیلم‌نامه

شش نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین طراحی صحنه و بهترین تدوین

شش نامزدی بفتا در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی، بهترین تدوین و بهترین طراحی صحنه

نامزدی جوایز انجمن بازیگران (SAG) برای هاپکینز و کولمن

۲. میناری (Minari)

کارگردان: لی ایزاک چانگ

لی ایزاک چانگ بازیگران: استیون یون، یری هان

استیون یون، یری هان نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ‌۸۹ از ۱۰۰

خانواده‌ای کره‌ای در دهه‌ی ۸۰ میلادی، با هدف راه اندازی مزرعه‌، به آرکانزاس آمریکا نقل مکان می‌کنند.

کمپانی آ۲۴ (A24) در ابتدا قصد داشت مانند فیلم وداع (The Farewell)، میناری را به اکران تابستانه برساند، اما شیوع کرونا مانع به حقیقت پیوستن این هدف شد.

پس از بررسی امکانات سینماهای ماشین‌رو، تهیه‌کننده‌ی فیلم تصمیم گرفت از این امکان استفاده کند و فیلم را در سینماهای ماشین‌رو و نمایش‌های مجازی پخش کند.

فیلم با جستجوی الهام‌بخش خود در جهت ساخت یک مزرعه‌ی خانوادگی، توانست مخاطبان را به خود جذب کند.

پخش‌کنندگان برای مدت‌ها با نیم‌نگاهی به پخش انبوه فیلم در سینماها، مانع پخش عمومی فیلم شدند، تا زمانی که با جوایز و رسانه‌ها، از جمله یک عکس روی جلد مجله‌ی نیویورک تایمز از یون، تصمیم گرفتند فیلم را در مرکز لینکلن ثبت کنند و برای رای گیری‌های عمومی آن را به پخش انبوه برسانند.

در بین نامزدی‌هایی که میناری به دست آورده است، احتمال به پیروزی رسیدن یون در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن از همه بیش‌تر است.

جوایز:

جایزه‌ی هیأت داوران و مخاطبان از جشنواره‌ی ساندنس

حضور بین ده فیلم برتر هیأت ملی بازبینی فیلم (NBR)، انستیتو فیلم آمریکا (AFI) و انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا (PGA)

گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان

شش نامزدی در بفتا در رشته‌های بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین موسیقی و بهترین انتخاب بازیگر

نامزدی یون به عنوان نخستین آسیایی-آمریکایی در رشته‌ی بهترین بازیگر مرد در اسکار

جوایز منتقدان فیلم لس‌آنجلس، هیأت ملی بازبینی فیلم و جایزه‌ی انجمن بازیگران برای نقش مکمل زن

نامزدی فیلم در شش رشته‌ی اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی، بهترین موسیقی متن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

۳. زن جوان نویددهنده (Promising Young Woman)

کارگردان: امرالد فنل

امرالد فنل بازیگران: کری مولیگان، بو بورنهام

کری مولیگان، بو بورنهام نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ نمره ی متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

زن جوانی که از واقعه‌ای تلخ در گذشته‌اش رنج می‌برد به دنبال انتقام گرفتن از تمام کسانی است که در مسیرش با آن‌ها مواجه می‌شود.

فیلم از بهترین‌های جشنواره‌ی ساندنس بود، اما کمپانی پخش‌کننده‌ی آن، فوکوس (Focus Features)، پخش عمومی آن را تا روز کریسمس عقب انداخت. فیلم ۶.۱ میلیون دلار فروش خانگی را به نام خود ثبت کرد و در سطح بین‌المللی به فروش ۵.۴ میلیونی رسید.

از زمان پخش در شبکه‌ی نمایش خانگی که ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) بود، فیلم توانسته خودش را به لیست‌های ده فیلم برتر رسانده است.

زن جوان نویددهنده آیینه‌ای در مقابل مخاطبان می‌گذارد و آن‌ها را با جهانی پر پیچ و خم روبه‌رو می‌کند، که ترکیبی است از ژانرهای مختلف.

به احتمال زیاد فنل اسکار بهترین فیلم‌نامه را به خانه خواهد برد، اما شانس کری مولیگان بسیار اندک است، چرا که او باید برای رسیدن به اسکار، وایولا دیویس، برنده‌ی جایزه‌ی انجمن بازیگران و آندرا دی، برنده‌ی گلدن گلوب را شکست دهد.

جوایز:

بهترین بازیگر نقش اصلی زن و بهترین فیلم‌نامه از حلقه‌ی منتقدان لس‌آنجلس

بهترین بازیگر نقش اصلی زن از هیأت ملی بازبینی فیلم

نامزدی چهار گلدن گلوب در رشته‌های بهترین فیلم درام، بهترین بازیگر زن درام، بهترین کارگردان، بهترین فیلم‌نامه

نامزدی شش بفتا در رشته های بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی، بهترین انتخاب بازیگر، بهترین تدوین، بهترین موسیقی، بهترین فیلم بریتانیایی

پنج نامزدی اسکار در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر زن، بهترین تدوین و بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی

۴. یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

کارگردان: شاکا کینگ

شاکا کینگ بازیگران: لاکیت استنفیلد، دنیل کالویا

لاکیت استنفیلد، دنیل کالویا نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

داستان فرد همپتون، رییس حزب پلنگ سیاه و خیانت مأمور اف‌بی‌آی، ویلیام اونیل.

کمپانی برادران وارنر (Warner Bros) می‌دانست که اکران فیلمی درباره‌ی بی‌عدالتی حکومت آمریکا برعلیه یک عضو بیست و یک ساله‌ی جنبش پلنگ سیاه در سالی که جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است (Black Lives Matter) در آمریکا پر و بال می‌گرفت، نتیجه‌ی خوبی خواهد داشت. ماه نمادین تاریخ سیاهان هم بهترین زمان برای اکران فیلم بود.

هم‌زمان با بازگشایی دوباره‌ی سینماها در نیویورک و لس‌آنجلس، جایی که بیش‌تر رای‌دهندگان اکادمی زندگی می‌کنند، فیلم بر پرده‌های سینماها رفت.

جوایز:

دو نامزدی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای دنیل کالویا و استنفیلد

گلدن گلوب، هیأت بازبینی فیلم و جایزه‌ی انجمن بازیگران بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک فیلم درام برای کالویا

شش نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی، بهترین تصویربرداری، بهترین آهنگ و دو بازیگر نقش مکمل مرد

آیا در سال آینده هم جشنواره‌ی ساندنس فیلم‌هایی را برای رای دهندگان اسکار به ارمغان خواهد آورد؟

از هم‌اکنون چند فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرده‌اند، از جمله فیلم کدا (CODA) با بازی خواننده-بازیگر بریتانیایی امیلیا جونز با کارگردانی سیان هدر که استودیو اپل (Apple Studios) با پرداخت بیست و پنج میلیون دلار تمام حقوق پخش بین‌المللی آن را خریداری کرده است.

رقیب اپل، نت‌فلیکس (Netflix)، هم فیلم گذراندن (Passing) را خریداری کرده است. فیلمی از ربکا هال، بازیگری که برای نخستین بار کارگردانی را تجربه خواهد کرد.

هم‌چنین فیلمی با بازی کلیفتن کالینز جونیور کهنه‌کار که بهترین بازی کارنامه‌ی خود را در نقش مردی که از پیرشدن می‌ترسد در فیلم جاکی (Jockey) ارائه کرده است.

در بین مستندها تابستان روح (Summer of Soul) و مستند انیمیشنی گریختن (Flee) در بین لیست موفقیت‌های احتمالی سال آینده به چشم می‌خورد.

منبع: indiewire

