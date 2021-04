بر اساس قرارداد همکاری نتفلیکس و سونی، فیلم‌های در حال ساخت این کمپانی پس از اکران در سینماها به طور انحصاری از طریق نتفلیکس پخش خواهند شد.

کروناویروس چرخه‌ی ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی را با تغییرات بزرگ و چشمگیری مواجه کرد. ساخت یا نمایش بسیاری از فیلم‌های مهم و پرهزینه به تعویق افتاده و از سویی دیگر برخی کمپانی‌های فیلم‌سازی تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تحمل زیان‌های مالی غیرقابل جبران، در همکاری با سرویس‌هایی همانند نتفلیکس، HBO مکس و آمازون پرایم فیلم‌های خود را به صورت آنلاین پخش کنند یا حداقل پس از چند هفته نمایش در سالن‌های سینما فیلم‌های‌شان را به صورت انحصاری در اختیار این پلتفرم‌ها قرار دهند تا بخشی از هزینه‌های‌شان تأمین شود.

حالا سونی و نتفلیکس قرارداد همکاری با یکدیگر منعقد کرده‌اند که بر اساس آن فیلم‌های ساخته شده توسط سونی که از ابتدای سال ۲۰۲۲ (۱۱ دی ۱۴۰۰) روی پرده می‌روند، پس از پایان مدت زمان اکران‌شان تنها از طریق نتفلیکس در اختیار علاقه‌‌مندان قرار خواهند گرفت. بر اساس این قرارداد باید شاهد پخش انحصاری فیلم‌های مهمی مانند «آنچارتد» و مرد عنکبوتی جدید از نتفلیکس باشیم.

اطلاعات دقیقی از رقم قرارداد سونی و نتفلیکس در دسترس نیست، اما برخی تحلیلگران ارزش این همکاری را صدها میلیون دلار می‌دانند. نتفلیکس با این کار سعی دارد خود را در مقابل موج جدید فیلم‌های ابرقهرمانی که به طور انحصاری از طریق دیزنی پلاس پخش خواهند شد تجهیز کند. حتی هفته‌ی گذشته در خبرها دیدیم که این کمپانی طی قراردادی ۴۵۰ میلیون دلار حق ساخت دو دنباله برای فیلم «چاقوکشی» (Knives Out) را دریافت کرده تا نشان دهد از هیچ تلاشی برای غلبه بر رقیب‌های تازه‌نفس‌اش کوتاهی نخواهد کرد.

چندی قبل برادران وارنر تصمم گرفت همزمان با اکران فیلم‌های جدیدش در سینماها، آن‌ها را از طریق سرویس آنلاین HBO مکس نیز پخش کند. دیزنی هم مسیر نسبتاً مشابه‌ای را در پیش گرفته و مثلاً فیلم مورد انتظار «بیوه سیاه» همزمان با نمایش در سالن‌ها از طریق سرویس دیزنی پلاس نیز قابل مشاهده است.

در اوایل بهمن‌ماه اعلام شد تعداد مشترکان نتفلیس به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۸.۵ میلیون نفر به جمع مشترکان نتفلیکس اضافه شده‌اند تا مجموع مشترکان جدید این سرویس طی سال ۲۰۲۰ به ۳۷ میلیون نفر برسد و رقم کل مشترکان آن از ۲۰۳ میلیون نفر عبور کند. نتفلیکس اخیراً گزارش رسمی از کارکرد سال گذشته‌ی میلادی خود را به صورت عمومی منتشر کرده که نشان می‌دهد مجموع درآمد این سرویس آنلاین موفق در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. در ادامه‌ی این گزارش آمده که سهام‌داران نتفلیکس انتظار دارند از این پس این کمپانی برای تامین هزینه‌ی ساخت فیلم‌های اختصاصی خود نیاز چندانی به بودجه‌های خارجی نخواهد داشت.

