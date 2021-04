بنا بر آمارهای منتشر شده، اغلب تماشاگران فیلم «لیگ عدالت زک اسنایدر» در آمریکا و حدود نیمی از بینندگان این فیلم ابرقهرمانی در بریتانیا آن را به طور کامل و تا پایان تماشا نکرده‌اند.

رسانه سامبا تی‌وی (Samba TV) در گزارش جدید خود اعلام کرده در آمریکا تنها ۳۶ درصد از افراد و خانواده‌هایی که پخش لیگ عدالت نسخه‌ی زک اسنایدر را آغاز کرده‌اند، فیلم را تا انتها دیده‌اند. بر اساس آمارها ۲.۲ میلیون نفر در آمریکا لیگ عدالت جدید را تماشا کرده‌اند و با این حساب تنها ۹۷۲ هزار نفر به طور کامل این فیلم ۴ ساعته را دیده‌اند. در بریتانیا اوضاع کمی بهتر است و ۴۸ درصد از بینندگان فیلم یعنی حدود ۴۵۸ هزار نفر از مجموع ۹۵۴ هزار تماشاچی آن تا پایان همراه فیلم زک اسنایدر بوده‌اند.

نقدهای فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر منتشر شد؛ ناامیدکننده‌تر از فیلم قبلی!

شعبه‌ی آسیایی HBO در گزارشی پیرامون این فیلم اعلام کرده به هنگام پخش لیگ عدالت زک اسنایدر میزان ترافیک مصرفی و مجموع دقایق تماشای فیلم در این سرویس افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. از این گزارشات می‌توان نتیجه گرفت افراد بسیاری به تماشای این فیلم ابرقهرمانی علاقه داشته‌اند، اما زمان طولانی یا مشابهات‌های بسیار آن با نسخه‌ی اصلی سبب شده از تماشای کامل نسخه‌ی زک اسنایدر صرف نظر کنند.

در سال ۲۰۱۴ کارگردانی فیلم لیگ عدالت به زک اسنایدر سپرده شد و در اواخر سال ۲۰۱۶ فیلم‌برداری آن به پایان رسید، اما اسنایدر به خاطر خودکشی دخترش پروژه را ترک کرد و جاس ویدون جایگزین وی شد تا مراحل پس‌تولید و باز فیلم‌برداری را انجام دهد. ویدون و وارنر تغییرات بسیار زیادی در فیلم ایجاد کردند و نتیجه‌ی نهایی و نسخه‌ی اکران شده در سال ۲۰۱۷ طرفداران را ناامید کرد. به خاطر بازخوردهای منفی لیگ عدالت، برادران وانر تصمیم گرفت نسخه‌ی تأیید شده‌ی زک اسنایدر را با عنوان لیگ عدالت زک اسنایدر در سال ۲۰۲۱ و از طریق سرویس استریم HBO مکس منتشر کند. این فیلم تدوین مخصوص اسنایدر را دارد و صحنه‌هایی به آن اضافه شده است.

نقدهای این فیلم نشان می‌دهد نسخه‌ی زک اسنایدر و نسخه‌ی نمایش داده شده در سال ۲۰۱۷ در نظر منتقدان از لحاظ کیفی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در پایگاه متاکریتیک بر اساس ۵۲ بررسی امتیاز ۴۵ از ۱۰۰ برای لیگ عدالت به ثبت رسیده و امتیاز لیگ عدالت زک اسنایدر هم تا به این ساعت بر اساس ۴۵ بررسی ۵۴ از ۱۰۰ است. جان دفور از هالیوود ریپورتر در بخشی از یادداشت خود برای فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر آورده است: «روح فیلم در قیاس با نسخه‌ی اصلی هیچ بهبودی پیدا نکرده است. لیگ عدالت زک اسنایدر حدود ۴ ساعت طول داشت و تنها چند دقیقه از آن لذت بخش بود و به همین خاطر تماشای یک باره‌ی آن تقریبا غیرممکن است. اگر بخواهید فیلم را (مانند یک سریال کوتاه) در چند قسمت ببینید، این قسمت‌ها نمی‌توانند توازن مناسبی میان پیشبرد داستان و جذابیت و انرژی خود ایجاد کنند.»

نظر شما در این باره چیست؟ آیا این فیلم را تماشا کرده‌اید؟ نظرات خود را با ما و سایر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

