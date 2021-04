«من شب خواب نمی‌بینم، روز خواب می‌بینم، تمام روز خواب می‌بینم. من برای زندگی رویا می‌بافم.» (استیون اسپیلبرگ)

استیون اسپیلبرگ، کارگردان برجسته‌ی فیلم‌های مشهوری مانند «مهاجمان صندوق گمشده» (Raiders of the Lost Ark)، «ای تی» (E.T.) و «پارک ژوراسیک» (Jurassic Park)، ۲۰ فیلمی را انتخاب کرده که به نظر او بزرگترین‌های تاریخ هستند.

اسپیلبرگ، که به گفته‌ی بسیاری، از پیشگامان دوره‌ی جدید هالیوود است، بیش از ۵۰ سال فعالیت در صنعت فیلم و سینما را تجربه کرده و در رشته‌ی «بهترین کارگردان» دو بار برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شده است. او یک بار درباره‌ی واضح‌ترین شاخص رویکردش به فیلم‌سازی گفت: «چه در موفقیت و چه در شکست، من به تک تک فیلم‌هایی که کارگردانی کرده‌ام افتخار می‌کنم.»

«امیدوار بودن» برجسته‌ترین ویژگی اخلاقی اوست. اسپیلبرگ در مصاحبه‌هایش خود را خوش‌بین معرفی نمی‌کند و معتقد است که بیشتر از خوشبینی، امیدواری در او ریشه دارد که همیشه سعی در حفظ این خصیصه داشته و دارد. البته به نظر می‌رسد که از خوش‌بینی اوست که اسپیلبرگ همیشه انگیزه‌های پروژه‌های خود را پیدا کرده است. این کارگردان که دائما بین داستان‌های علمی تخیلی، فانتزی، هیجان‌انگیز و درام می‌چرخد، پیشگام تعدادی از تکنیک‌های مهم فیلم‌سازی است.

در حالی که اسپیلبرگ همیشه سعی کرده به دنبال رسیدن به کمال باشد، هرگز از ادای احترام به کسانی که بر دید خلاق او تاثیر گذاشته‌اند کوتاهی نکرده است. اسپیلبرگ یک بار در مصاحبه با AFI توضیح داد: «من سعی می‌کنم قبل از شروع هر کارم، یک فیلم از جان فورد را ببینم، فقط به این دلیل که او به من الهام می‌دهد. او مانند یک نقاش کلاسیک است، او به قاب فیلم‌هایش اهمیت می‌دهد، نه فقط آنچه در داخل آن است.» با توجه به این نکته، تعجب‌آور نیست که فیلم «جویندگان» به کارگردانی جان فورد محصول ۱۹۵۶، در لیست مورد علاقه‌های او قرار گرفته باشد.

استیون اسپیلبرگ؛ پول‌سازترین فیلم‌ساز هالیوود

مانند بسیاری از فیلمسازان برجسته‌ی جهان، استنلی کوبریک با افتخار در لیست الهامات اسپیلبرگ ظاهر می‌شود. در حالی که در مورد بهترین دستاورد كوبریك بارها بحث شده است، اما تقریبا همه به توافق می‌رسند كه حماسه‌ی علمی تخیلی او یعنی «۲۰۰۱: ادیسه‌ی فضایی» همچنان یك شاهكار باقی مانده است.

اسپیلبرگ در طول زندگی حرفه‌ای خود به دیوید لین و آثارش بارها ادای احترام کرده و از آن‌ها به عنوان تاثیرگذارترین‌ها در خلق آثار خود یاد کرده است. اسپیلبرگ از فیلم «لورنس عربستان» به عنوان یک معجزه یاد می‌کند که برایش الهام‌بخش ساخت فیلم تحسین‌برانگیز ای.تی بود.

در ادامه لیستی از ۲۰ فیلم مورد علاقه‌ی استیون اسپیلبرگ آماده کردیم که نام‌ کارگردان‌های برجسته‌ای مانند دیوید لین، جیمز گان، فرانسیس فورد کوپولا، والت دیزنی و بسیاری دیگر در بین آن‌ها دیده می‌شود:

۱. چه زندگی شگفت‌انگیزی است (It’s a Wonderful Life)

کارگردان: فرانک کاپرا

فرانک کاپرا بازیگران: جیمز استوارت، دانا رید، ویلیام ادموندز و …

محصول: ۱۹۴۶

این فیلم داستان مرد درستکاری را روایت می‌کند که به دلیل ورشکستگی تصمیم به خودکشی می‌گیرد. فرشته‌ای از تصمیم او با خبر می‌شود و با نشان دادن گذشته‌ی مرد سعی در منصرف کردنش از خودکشی دارد.

معرفی فیلم چه زندگی شگفت‌انگیزی است؛ اگر نبودیم… (فیلم‌های نوروزی قسمت ۱۰)

۲. پدرخوانده (The Godfather)

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران: مارلون براندو، آل پاچینو، جیمز کان و …

محصول: ۱۹۷۲

این فیلم که چندان هم نیاز به معرفی ندارد، یک خانواده‌ی مافیایی ایتالیایی به نام کورلئونه را به تصویر می‌کشد. پدرخوانده که دو دنباله‌ی دیگر هم به همین نام دارد، برای کارگردانش یعنی فرانسیس فورد کاپولا یک اسکار به ارمغان آورد. بازی درخشان مارلون براندو در نقش پدرخوانده و آل پاچینو در نقش پسرش، جذابیت خیره‌کننده‌ای به فیلم داده است.

۱۰ حقیقت درباره‌ی سه‌گانه‌ی پدرخوانده که نمی‌دانستید

۳. فانتازیا (Fantasia)

کارگردان: ساموئل آرمسترانگ، جیمز آلگار، بیل رابرتز و …

محصول: ۱۹۴۰

فانتازیا یکی از ۱۰ انیمیشن برتر جهان برگرفته از شعری سروده‌ی شاعر فرانسوی، گوته است. کاراکتر دوست‌داشتنی و نوستالژیک میکی ماوس در این انیمیشن قصد دارد جادوگری یاد بگیرد که در این بین با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شود.

۴. مردی به نام جو (A Guy Named Joe)

کارگردان: ویکتور فلمینگ

بازیگران: اسپنسر تریسی، آیرین دان، ون جانسن و …

محصول: ۱۹۴۳

این داستان فانتزی با استفاده از پس زمینه‌ی جنگ جهانی دوم، در مورد یک خلبان بمب افکن مرده است که در قالب یک فرشته‌ی نگهبان برمی‌گردد تا به دوست خود در جنگ و همچنین در مسائل عاطفی کمک کند.

۵. نگهبانان کهکشان (Guardians of the Galaxy)

کارگردان: جیمز گان

بازیگران: کریس پرت، زوئی سالدانیا، دیوید باتیستا و …

محصول: ۲۰۱۴

این یک فیلم ابرقهرمانی برگرفته از کامیکی به همین نام از کمپانی مارول است. داستان زندگی پسری به نام پیتر را روایت می‌کند که بعد از گذشتن سال‌ها از مرگ مادرش با در دست داشتن سنگ قدرت ماجراهای جذابی را رقم می‌زند. وی سرانجام گروهی با قهرمانان تشکیل می‌دهد تا با مدعیان دیگر این سنگ وارد مبارزه شود.

۶. جنگ دنیاها (War of the Worlds)

کارگردان: بایرون هاسکین

بازیگران: ژن بری، ان رابینسون، سدریک هاردویک و …

محصول: ۱۹۵۳

فیلمی علمی-تخیلی درباره‌ی دکتر کلایتون فورستر (با بازی ژن بری) و همکارانش است که با موجودات مریخی که به شکل غیر منتظره‌ای به زمین حمله کرده‌اند به مبارزه می‌پردازند. او به همراه چند نفر دیگر به دنبال یافتن ضعف بیگانگان برای از پا درآوردنشان است.

۷. روانی (Psycho)

کارگردان: آلفرد هیچکاک

بازیگران: آنتونی پرکینز، جنت لی، جان گوین و …

محصول: ۱۹۶۰

فیلمی به کارگردانی استاد وحشت سینما، آلفرد هیچکاک. در این فیلم شاهد داستان زنی هستیم که با اقامت در یک هتل اتفاقات عجیب و ترسناکی برایش رخ می‌دهد و به دست صاحب هتل به قتل می‌رسد. داستان به همینجا ختم نمی‌شود و نورمن بیتس صاحب هتل (با بازی آنتونی پرکینز) که به بیماری روانی حاصل از شوک مرگ مادرش مبتلاست، در انتها بیننده را غافلگیر می‌کند.

از هیچکاک تا جنگ ستارگان؛ مک‌گافین خوب چگونه ساخته می‌شود؟

۸. ۲۰۰۱؛ ادیسه‌ی فضایی (۲۰۰۱: A Space Odyssey)

کارگردان: استنلی کوبریک

بازیگران: داگلاس رین، کری لاکوود، ویلیام سیلوستر و …

محصول: ۱۹۶۸

این فیلم متفاوت و جذاب در ژانر علمی-تخیلی به کارگردانی کوبریک در ۴ پرده روایت می‌شود. داستان از پرده‌ی اول و حضور انسان بر روی ماه شروع می‌شود و تا پرده‌ی چهارم که سفر شگفت‌انگیز بومن (با بازی کایر دوئلا) و گذر از دروازه‌ی ستاره‌ای را نشان می‌دهد ادامه پیدا می‌کند.

چرا استنلی کوبریک وسواس‌گونه به رنگ قرمز علاقه داشت؟

۹. لورنس عربستان (Lawrence of Arabia)

کارگردان: دیوید لین

بازیگران: پیتر اوتول، عمر شریف، الک گینس و …

محصول: ۱۹۶۲

لورنس (با بازی پیتر اوتول) یک افسر از ارتش بریتانیا است که با اطلاعاتی وسیع از سیاست و فرهنگ خاورمیانه قصد دارد قبایل عربستان را سازماندهی کند. در طی ماموریت او که در جنگ جهانی اول انجام می‌گیرد، در ابتدا لورنس مجذوب بیابان‌های بکر و سبک زندگی اعراب می‌شود و رفته رفته از یک بریتانیایی به یک عرب تمام عیار تبدیل می‌شود. اما بعد از اتفاقات ناخوشیندی که برای او در طول جنگ می‌افتد در نهایت خاورمیانه را ترک می‌کند.

۱۰. دست نیافتنی‌ها (Untouchables)

کارگردان: الیویه ناکاش، اریک تولدانو

بازیگران: فرانسوا کلوزه، عمر سی، آدری فلوروت و …

محصول: ۲۰۱۱

این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده، زندگی مرد ثروتمندی را به تصویر می‌کشد که به دلیل فلج کامل بدنش نیازمند استخدام پرستاری است تا کارهایش را انجام دهد. پرستاری که برای نگهداری از او استخدام می‌شود، جوان سیاهپوستی است که به دلیل سابقه‌ا‌ی که در سرقت دارد باید ساعاتی را به خدمات اجتماعی بگذراند. دریس (با بازی عمر سی) همان جوان خلافکار است که بعد از حضورش در کنار فیلیپ (با بازی فرانسوا کلوزه) زندگی‌اش را دگرگون می‌کند.

معرفی فیلم دست‌ نیافتنی‌ها؛ به زندگی لبخند بزنید (فیلم‌های نوروزی قسمت ۸)

۱۱. شوالیه‌ی تاریکی (The Dark Knight)

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران: کریستین بیل، مایکل کین، هیث لجر و …

محصول: ۲۰۰۸

اینکه بتمن یکی از کاراکترهای مورد علاقه‌ی اسپیلبرگ است، جای تعجب ندارد! شوالیه‌ی تاریکی یا شوالیه‌ی سیاه یک فیلم ابرقهرمانی با حضور کریستین بیل در نقش بتمن است، که در آن شاهد درگیری‌های بتمن و جوکر در شهر گاتهام هستیم. این فیلم با بازی درخشان هیث لجر در نقش جوکر با ستایش فراوان از سوی منتقدان و مخاطبان مواجه شد و برای لجر یک اسکار به ارمغان آورد.

۱۲. ۴۰۰ ضربه (The 400 Blows)

کارگردان: فرانسوا تروفو

بازیگران: ژان پیر لئو، آلبرت رمی، کلر موریه و …

محصول: ۱۹۵۹

این فیلم فرانسوی که در بین فیلم‌های موج نوی فرانسه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، جوایز زیادی را برای کارگردانش به ارمغان آورد. داستان درباره‌ی نوجوانی ۱۳ ساله است که ماجراهای او براساس زندگی خود تروفو رقم می‌خورد که به دنبال پیدا کردن نقطه‌ی امن زندگی‌اش در سینماست.

۱۳. روز به جای شب (Day for Night)

کارگردان: فرانسوا تروفو

بازیگران: ژاکلین بیسه، ژان پیر لئو، ژان پیر امون و …

محصول: ۱۹۷۳

این فیلم که برنده‌ی اسکار هم شده، درباره‎‌ی مرد بازیگری است که در جریان فیلم‌برداری عاشق و دل‌باخته‌ی یک بازیگر زن متاهل می‌شود. در این داستان شاهد تلاش‌های کارگردانی هستیم که با مشکلات فراوان حین ساخت فیلمش دست و پنجه نرم می‌کند تا به مقصود خود برسد.

۱۴. همشهری کین (Citizen Kane)

کارگردان: اورسن ولز

بازیگران: اورسن ولز، جوزف کاتن، دوروتی کامینگور و …

محصول: ۱۹۴۱

بهترین فیلم تاریخ آمریکا باید هم در لیست مورد علاقه‌های اسپیلبرگ جایی داشته باشد. این فیلم با مرگ چارلز فاستر کین آغاز می‌شود که با به زبان آوردن عبارت «غنچه‌ی رز» داستان رازآلود آن را رقم می‌زند. پس از مرگ او یک تهیه کننده‌ی فیلم مستند با جست‌و‌جو در زندگی شخصی کین قصد دارد پرده از راز «غنچه‌ی رز» بردارد.

۱۵. ناخداهای دلیر (Captains Courageous)

کارگردان: ویکتور فلمینگ

بازیگران: فردی بارتالومیو، اسپنسر تریسی، میکی رونی و …

محصول: ۱۹۷۳

وقتی یک شوخی ساده به حادثه و تغییر سرنوشت می‌انجامد! شاید این کوتاه‌ترین و کامل‌ترین خلاصه برای داستان این فیلم باشد. ناخداهای دلیر که یک جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر مرد را در کارنامه دارد، داستان مردی را روایت می‌کند که در حین یک شوخی از روی عرشه‌ی کشتی به دریا می‌افتد و توسط یک قایقران نجات پیدا می‌کند. تریسی (با بازی فردی بارتالومیو) بعد از نجات پیدا کردن به دست قایقران مجبور می‌شود راه و رسم زندگی آن‌ها را بیاموزد.

۱۶. بهترین سال‌های زندگی ما (The Best Years of Our Lives)

کارگردان: ویلیام وایلر

بازیگران: میرنا لوی، فردریک مارچ، دانا اندروز و …

محصول: ۱۹۴۶

این فیلم یک ملودرام جنگی طولانی درباره‌ی سه سرباز است که بعد از پایان جنگ جهانی دوم به زادگاهشان برمی‌گردند تا زندگی جدیدی آغاز کنند. بهترین سال‌های زندگی ما جوایز زیادی مانند اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد و چند جایزه‌ی دیگر را از آن خود کرده است.

۱۷. جویندگان (The Searchers)

کارگردان: جان فورد

بازیگران: جان وین، جفری هانتر، ورا مایلز و …

محصول: ۱۹۵۶

فیلمی وسترن با بازی جان وین داستان سربازی را روایت می‌کند که بعد از برگشت نزد خانواده‌اش شاهد کشته شدن خانواده‌ی برادرش به دست سرخپوستان و ربوده شدن برادرزاده‌اش است. او قصد دارد برادرزاده‌اش را نجات دهد و انتقام بگیرد.

۱۸. توتسی (Tootsie)

کارگردان: سیدنی پولاک

بازیگران: داستین هافمن، جسیکا لنگ، تری گار و …

محصول: ۱۹۸۲

داستان فیلم درباره‌ی بازیگری به نام مایکل دورسی (با بازی داستین هافمن) است که برای اثبات توانایی‌اش در حرفه‌ی بازیگری، لباس زنانه می‌پوشد و با تغییر نامش به دوروتی مایکلز نقش مدیر یک بیمارستان را بازی می‌کند. او در این کار بسیار موفق عمل می‌کند و داستانه‌های جالبی در این بین شکل می‌گیرد و در نهایت او مجبور می‌شود هویتش را فاش کند.

۱۹. هفت سامورایی (Seven Samurai)

کارگردان: آکیرا کوروساوا

بازیگران: تاکاشی شیمورا، توشیرو میفونه و …

محصول: ۱۹۵۴

فیلمی درباره‌ی یک روستای ژاپنی که برای در امان ماندن از دست راهزن‌ها دست به دامن سامورائی‌ها می‌شوند. در ابتدا روستاییان یک سامورایی را پیدا می‌کنند و از او تقاضای کمک می‌کنند. اما محافظت از یک روستا و مقابله با راهزن‌ها کار یک نفر نیست. به همین منظور آن‌ها کم‌کم شش سامورایی دیگر را هم پیدا می‌کنند که در انتها و طی مبارزه با راهزن‌ها فقط سه‌تا از آن‌ها زنده می‌مانند.

در مدح و ذم کوروساوا؛ چرا فیلم «هفت سامورایی» بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان است؟

۲۰. دامبو (Dumbo)

کارگردان: بن شارپنستر، ویلفرد جکسون و …

محصول: ۱۹۴۱

دامبو، فیلی که گوش‌های بزرگی دارد و همیشه مورد تمسخر قرار می‌گیرد، به کمک موش کوچکی انگیزه پیدا می‌کند تا از گوش‌هایش برای پرواز و نشان دادن استعدادهای بالقوه‌اش برای ماندن در سیرک استفاده کند.

منبع: faroutmagazine

