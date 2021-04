از اوکجا ساخته بونگ جون هو، تا ماجراجویی علمی تخیلی رفتگران فضایی موفقیت فیلم‌هایی مانند انگل و میناری، همراه با ظهور درام‌های کره‌ای منجر به افزایش علاقه به فیلم‌های کره‌ای زبان در‌میان دوست‌داران سینما شده ‌است.

برای کسانی که در جستجوی فیلم‌های جدید برای تماشا هستند، لیستی از بهترین فیلم‌های کره جنوبی را که در نتفلیکس موجود است، جمع آوری کرده‌ایم. انتخاب ما به سال ۲۰۰۶ باز می‌گردد، زمانی که بونگ جون هو با موفقیت چشمگیر خود در فیلم میزبان، یک موفقیت ناگهانی را رقم زد. بعدها، این کارگردان اوکجا را به طور انحصاری در نتفلیکس با بازیگران پرستاره‌ای مثل تیلدا سوینتن، جیک جیلنهال و لی لی کالینز منتشر کرد.

اگر به دنبال تریلر‌های دیگری برای تماشا هستید، فیلم‌هایی مانند پادشاه مواد مخدر یا هشتگ زنده را در نظر داشته باشید، فیلمی زامبی محور که از شدت هیجان شما را در لبه صندلی‌تان نگه می‌دارد.

هم‌چنین فیلم‌های تحسین‌شده‌ی منتقدان مانند سوزاندن و فیلم عاشقانه‌ی نغمه‌ای برای عشق را هم در لیست آورده‌ایم.

The Host (میزبان)

کارگردان‌ : بونگ جون هو

: بونگ جون هو بازیگران : بائه دونا، سونگ کانگ هو، گو آ سانگ، پارک هائه ایل، بیونگ هی بونگ

: بائه دونا، سونگ کانگ هو، گو آ سانگ، پارک هائه ایل، بیونگ هی بونگ محصول ۲۰۰۶

میزبان تاکنون یکی از موفق‌ترین فیلم‌های بونگ بوده است. این فیلم رکورد پردرآمدترین فیلم تاریخ کره را به نام خود ثبت کرده است. این فیلم در سئول تولید ‌شد، جایی که یک هیولای مرموز از رودخانه هان بیرون می‌آید. گروهی از شخصیت‌ها که زندگی متفاوتی دارند، دور هم جمع می‌شوند تا با این موجود مبارزه کنند و همه را از آسیب دیدن نجات دهند.

Tazza: The Hidden Card (تاززا: کارت مخفی)

کارگردان : کانگ هیئونگ چئول

: کانگ هیئونگ چئول بازیگران : چویی سونگ هیون‌ (تی.او.پی)، شین سه کیونگ، یو هائه جین، هانی لی

: چویی سونگ هیون‌ (تی.او.پی)، شین سه کیونگ، یو هائه جین، هانی لی محصول ۲۰۱۴

تاززا: کارت مخفی دنباله‌ی تاززا: قمارباز کلان است که در سال ۲۰۰۶ اکران شد. داستان این فیلم براساس یک مجموعه طنز محبوب اثر هو یانگ من و از دیدگاه یک قمارباز بالفطره روایت می‌شود.

Okja (اوکجا)

کارگردان : بونگ جون هو

: بونگ جون هو بازیگران : آن سئو هیون، تیلدا سوینتون، بیونگ هی بونگ، جیک جیلنهال، پل دانو، استیون ین، چویی وو شیک، لی لی کالینز

: آن سئو هیون، تیلدا سوینتون، بیونگ هی بونگ، جیک جیلنهال، پل دانو، استیون ین، چویی وو شیک، لی لی کالینز محصول ۲۰۱۷

اوکجا پس از اولین نمایش جهانی در جشنواره‌ی فیلم کن، اولین نمایش انحصاری خود را در سال ۲۰۱۷ از نتفلیکس انجام داد. این فیلم با بازی اشخاص بزرگی مانند تیلدا سوینتون، جیک جیلنهال و استیون ین، روایتی تأثیرگذار و پویا از دختر جوان مزرعه میجا (‌آن سئو-هیون‌) را دنبال می‌کند، که برای نجات اوکجا، خوک بزرگ خانواده‌اش، راهی سفری می‌شود.

Burning (سوزاندن)

کارگردان : لی چانگ-دونگ

: لی چانگ-دونگ بازیگران : استیون یئون، یو آه این، جیان جونگ سئو، کیم سو کیونگ

: استیون یئون، یو آه این، جیان جونگ سئو، کیم سو کیونگ محصول ۲۰۱۸

این فیلم مهیج و روان‌شناختی براساس داستان کوتاه انبار سوزان از کتاب فیل ناپدید می‌شود نوشته هاروکی موراکامی، ساخته شده ‌است. یک مامور تحویل به نام جونگسو (یو آه این) به طور تصادفی با هائمی (جیان جونگ سئو)، یکی از دوستان دوران کودکی برخورد می‌کند. این دو پس از دیدار با مرد ثروتمندی به نام بن (استیون ین) خود را درگیر یک سری اتفاقات مشکوک می کنند.

The Drug King (پادشاه مواد مخدر)

کارگردان : وو مین هو

: وو مین هو بازیگران : سونگ کانگ هو، جو جونگ سوک، بائه دونا

: سونگ کانگ هو، جو جونگ سوک، بائه دونا محصول ۲۰۱۸

پادشاه مواد مخدر یک فیلم درام جنایی، با بازی سونگ کانگ هو در نقش لی دو سام است. او یک فروشنده مواد مخدر است که در بوسان به شهرت می‌رسد. این فیلم با الهام از یک داستان واقعی از دهه ۷۰، نشان می‌دهد شخصیت اصلی وقتی بازار را تصاحب می‌کند یک امپراتوری مواد مخدر می‌سازد، درحالی که دادستان کیم این گو (جو جونگ سوک) سعی می‌کند او را دستگیر کند.

Tune in for Love (نغمه‌ای برای عشق)

کارگردان : جونگ جی وو

: جونگ جی وو بازیگران : کیم گو یون، جانگ هه این، کیم گوک هی، جونگ یو جین

: کیم گو یون، جانگ هه این، کیم گوک هی، جونگ یو جین محصول ۲۰۱۹

نغمه‌ای برای عشق با بازی جانگ هه این و کیم گو یون بهترین فیلم برای کسانی است که به دنبال یک عاشقانه‌ی دلهره آور سینمایی هستند. این فیلم که در دهه ۹۰ و در حوالی بحران صندوق بین المللی پول اتفاق افتاد، داستان عاشقانه‌ای بین می سو (کیم گو یون) و هیون وو (جانگ هائه این) را پس از اولین ملاقات این دو در نانوایی که می سو در آنجا کار می‌کرد، به تصویر می‌کشد.

Alive# (هشتگ زنده)

کارگردان : چو ایل هیونگ

: چو ایل هیونگ بازیگران : یو آه این، پارک شین هه

: یو آه این، پارک شین هه محصول ۲۰۲۰

هشتگ زنده ماجرای شخصیت‌هایی مثل جون وو (یو آه این) و یو بین (پارک شین هه) را دنبال می‌کند که در تلاش برای زنده ماندن از یک همه‌گیری مرموز که بعدا معلوم می‌شود یک آخرالزمان زامبی است، هستند. (فعلت رو ببر اول که در تلاش هستند از یک همه گیری مرموز و فلان و فلان جان سالم به در ببرند).

این دو که در یک مجموعه آپارتمانی روبروی هم زندگی می‌کنند با بالا نگهداشتن علائم، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. این دو بعدا برای فرار و به امید نجات یافتن توسط نیروهای نظامی با هم دیدار می‌کنند.

Space Sweepers (رفتگران فضایی)

کارگردان : جو سانگ هی

: جو سانگ هی بازیگران : سونگ جونگ کی، کیم تائه ری، جین سئون کیو، یو هائه جین، کیم مو یول

: سونگ جونگ کی، کیم تائه ری، جین سئون کیو، یو هائه جین، کیم مو یول محصول ۲۰۲۱

این فیلم جهانی نا‌کجا‌آباد را به تصویر می‌کشد که در آن زمین دیگر قابل سکونت نیست. در حالی که یک شرکت بزرگ با نام UTS خانه جدیدی را برای نخبگان در مریخ احداث کرده است، کشتی پیروزی با خدمه‌ای از کره‌ای‌ها که بقایای شناور در فضا را جمع می‌کنند، با دوروتی، یک روبات کوچک، معروف به سلاحی بسیار خطرناک روبرو می‌شود.

این فیلم پس از انتشار در صدر جدول نتفلیکس در سراسر جهان جای گرفت و در کره، فرانسه، مالزی، فیلیپین و غیره در جایگاه نخست قرار گرفت.

